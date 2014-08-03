Сказки Бабушки Летяги. День Рождения Летяги

Сказки Бабушки Летяги. День Рождения ЛетягиСказки Бабушки Летяги. День Рождения Летяги
Темнело.
Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"
- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.
- Ты опять заведешь нас куда-то, оставишь, закопаешь, утопишь, повесишь и нас снова кто-то съест - испугалась Kinigos.
- Да уже пришли, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.
- Мы опять будем стеречь квадроцикл, трамвай или катафалк? - огляделся по сторонам Estellan.
-Нет. Будем поздравлять меня с Днем Рождения. - ответила Летяга и сделала еще глоток.
- А долго поздравлятаь?
- До утра. Кто поздравит меня лучше всех – получит бутылку вкусного пива!
- А оно нас не покусает, как те пчелы, овцы, коровы, и свиньи к которым ты нас отправляла? - спросила Tigger Power.
- Не покусает. Разве что с табуретки упадете. Ну, Приступайте. Я жду.
Kinigos достала из кармана табуретку, встала на нее и начала:
- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Береги зубы, те что остались, а те, которые не остались складывай в коробочку – мы их потом в металлолом сдадим.
Тут Arhip выбил из под Kinigos табуретку, сломав у нее ножку. (у табуретки а не у Kinigos)
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Kinigos, но тут же вскарабкалась обратно.
Архип встал на трехногую табуретку
- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Деньги от зубов, что мы сдадим в металлолом пойдут на покупку тебе искуственной печени!
Тут Tigger Power выбила из под Архипа табуретку. Табретка лишилась еще одной ножки.
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Архипа, но тут же вскарабкалась обратно.
Tigger Power встала на табуретку:
- - Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Желаю не падать с ветки на меня, а только на Estellan или похотливого енота!
Тут Estellan выбил из под Tigger Powe табуреткуr, сломав у нее одну ножку ( у табуретки) и сразу на нее взгромоздился (на табуретку)
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Tigger Power, но тут же вскарабкалась обратно.
- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! – сказал Estellan, балансируя на одноногой табуретке - Желаю. Тебе долгих лет жизни, а так же зим, весен и осеней . Аааааа!
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Estellan , но тут же вскарабкалась обратно.
- Спасибо за поздравления, детишки . И запомните – жидкость, погруженная в тело, через девять месяцев материализуется, а через шесть – семь лет пойдет в школу. Так что не злоупотребляйте с жидкостью. - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.
Светало...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:47 by ArhipПросмотров: 12Комментарии: 1
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