Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Сказки Бабушки Летяги. День Рождения Летяги

Сказки Бабушки Летяги. День Рождения Летяги

Темнело.

Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"

- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.

- Ты опять заведешь нас куда-то, оставишь, закопаешь, утопишь, повесишь и нас снова кто-то съест - испугалась Kinigos.

- Да уже пришли, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.

- Мы опять будем стеречь квадроцикл, трамвай или катафалк? - огляделся по сторонам Estellan.

-Нет. Будем поздравлять меня с Днем Рождения. - ответила Летяга и сделала еще глоток.

- А долго поздравлятаь?

- До утра. Кто поздравит меня лучше всех – получит бутылку вкусного пива!

- А оно нас не покусает, как те пчелы, овцы, коровы, и свиньи к которым ты нас отправляла? - спросила Tigger Power.

- Не покусает. Разве что с табуретки упадете. Ну, Приступайте. Я жду.

Kinigos достала из кармана табуретку, встала на нее и начала:
- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Береги зубы, те что остались, а те, которые не остались складывай в коробочку – мы их потом в металлолом сдадим.

Тут Arhip выбил из под Kinigos табуретку, сломав у нее ножку. (у табуретки а не у Kinigos)
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Kinigos, но тут же вскарабкалась обратно.
Архип встал на трехногую табуретку
- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Деньги от зубов, что мы сдадим в металлолом пойдут на покупку тебе искуственной печени!

Тут Tigger Power выбила из под Архипа табуретку. Табретка лишилась еще одной ножки.
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Архипа, но тут же вскарабкалась обратно.
Tigger Power встала на табуретку:
- - Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Желаю не падать с ветки на меня, а только на Estellan или похотливого енота!

Тут Estellan выбил из под Tigger Powe табуреткуr, сломав у нее одну ножку ( у табуретки) и сразу на нее взгромоздился (на табуретку)
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Tigger Power, но тут же вскарабкалась обратно.
- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! – сказал Estellan, балансируя на одноногой табуретке - Желаю. Тебе долгих лет жизни, а так же зим, весен и осеней . Аааааа!
Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Estellan , но тут же вскарабкалась обратно.

- Спасибо за поздравления, детишки . И запомните – жидкость, погруженная в тело, через девять месяцев материализуется, а через шесть – семь лет пойдет в школу. Так что не злоупотребляйте с жидкостью. - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.

Светало...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:47 by ArhipПросмотров: 12Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Табуретка ночь роща авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 06:58
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10460|-4)
Публикаций: 893
Комментариев: 9 258
Спасибо за креативное поздравление!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.