Сказки Бабушки Летяги. День Рождения Летяги

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:47 by

Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.- Ты опять заведешь нас куда-то, оставишь, закопаешь, утопишь, повесишь и нас снова кто-то съест - испугалась Kinigos.- Да уже пришли, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.- Мы опять будем стеречь квадроцикл, трамвай или катафалк? - огляделся по сторонам Estellan.-Нет. Будем поздравлять меня с Днем Рождения. - ответила Летяга и сделала еще глоток.- А долго поздравлятаь?- До утра. Кто поздравит меня лучше всех – получит бутылку вкусного пива!- А оно нас не покусает, как те пчелы, овцы, коровы, и свиньи к которым ты нас отправляла? - спросила Tigger Power.- Не покусает. Разве что с табуретки упадете. Ну, Приступайте. Я жду.Kinigos достала из кармана табуретку, встала на нее и начала:- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Береги зубы, те что остались, а те, которые не остались складывай в коробочку – мы их потом в металлолом сдадим.Тут Arhip выбил из под Kinigos табуретку, сломав у нее ножку. (у табуретки а не у Kinigos)Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Kinigos, но тут же вскарабкалась обратно.Архип встал на трехногую табуретку- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Деньги от зубов, что мы сдадим в металлолом пойдут на покупку тебе искуственной печени!Тут Tigger Power выбила из под Архипа табуретку. Табретка лишилась еще одной ножки.Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Архипа, но тут же вскарабкалась обратно.Tigger Power встала на табуретку:- - Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! Желаю не падать с ветки на меня, а только на Estellan или похотливого енота!Тут Estellan выбил из под Tigger Powe табуреткуr, сломав у нее одну ножку ( у табуретки) и сразу на нее взгромоздился (на табуретку)Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Tigger Power, но тут же вскарабкалась обратно.- Бабушка Летяга! Поздравляю с Днем Рождения! – сказал Estellan, балансируя на одноногой табуретке - Желаю. Тебе долгих лет жизни, а так же зим, весен и осеней . Аааааа!Летяга упала с ветки, в пути сделав пару глотков из фляги, на Estellan , но тут же вскарабкалась обратно.- Спасибо за поздравления, детишки . И запомните – жидкость, погруженная в тело, через девять месяцев материализуется, а через шесть – семь лет пойдет в школу. Так что не злоупотребляйте с жидкостью. - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.Светало...

Ключевые слова: Табуретка ночь роща авторская история

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