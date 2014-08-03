Сказки Бабушки Летяги. Пупырчатый пингвин

Arhip Просмотров: 115 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 05:56 by

Сказки Бабушки Летяги. Пупырчатый пингвин.Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Зеленое Яблочко, Arhip, Estellan и Togger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Togger Power.- Ты опять заведешь нас в лес и там оставишь, и нас снова съедят дикие лоси? - испугалась Зеленое Яблочко.- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Бешенный Квадроцикл, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.- Так тут нет квадроцикла, - огляделся по сторонам Estellan.- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.- А долго ждать?- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.- А он нас не покусает, как те пчелы, к которым ты нас за медом отправляла? - спросила Togger Power.- Не покусает. Разве что разок переедет.- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.- Сказку? Ну что бы вам рассказать?.. Хотите сказку про Пупырчатого Пингвина?- Хотим, Хотим! - закричали все хором.- Тогда слушайте, детишки....Жил в деревеньке-глухоманьке мужик. Обыкновенный такой, ничем не примечательный, разве что тем, что было у него пять дочерей. Время шло, дочери выросли, все умницы-красавицы, но ведь не зря говорят, что в семье не без урода. Пятая дочка была нетрадиционной ориентации. А узнали это так. Отправился мужик на кладбище грибы-галюны собирать, а дочки уборку генеральную затеяли да так увлеклись, что и подвал решили прибрать. А там в бутылях самогона видимо-невидимо. Красавицы переглянулись и все как одна решили пригубить папенькино зелье.Да все бы ничего, и не то, чтоб захмелели, видать грибочки-то, которые в состав входят, не только галюны вызывают, но и скрытые желания на поверхность вытаскивают.Вот и снесло крышу самой младшей дочери. Переоделась она в мужскую одежду, взяла в руки бензокосу и решила траву в подвале покосить. Но не поняла она, что это не трава вовсе, а ее сестры.И вот приходит папенька домой с корзинкой, полной грибов (ну еще пару трупов откопал, но их тащить лень было), а по двору его дочери бегают. И что-то в них отцу показалось подозрительным.Присмотрелся он и видит, - а у дочерей у всех голов нет!- Что же такое? - подумал отец, - может заболели чем?Сунулся в подвал, а там пустые бутылки от самогона валяются. И головы, бензокосой отрезанные. И младшая дочь спит и одной рукой косу обнимает, а второй - головы отрезанные.- Да, дочки, рано вам еще мой самогон пить! - сказал с укоризной отец, собрал все головы, примотал их дочерям изолентой обратно и отправился грибы чистить для очередной порции самогона...- А мораль сей сказки такова: мы не ждем милости от природы, а природа не ждет милости от нас! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.- А я не понял, Пупырчатый Пингвин где? - робко поинтересовался Arhip.- Да кто его знает? Улетел куда-то, - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.Светало...

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