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Творческие истории

Сказки Бабушки Летяги. Пупырчатый пингвин

Сказки Бабушки Летяги. Пупырчатый пингвин.

Темнело.

Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Зеленое Яблочко, Arhip, Estellan и Togger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"

- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Togger Power.

- Ты опять заведешь нас в лес и там оставишь, и нас снова съедят дикие лоси? - испугалась Зеленое Яблочко.

- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Бешенный Квадроцикл, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.

- Так тут нет квадроцикла, - огляделся по сторонам Estellan.

- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.

- А долго ждать?

- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.

- А он нас не покусает, как те пчелы, к которым ты нас за медом отправляла? - спросила Togger Power.

- Не покусает. Разве что разок переедет.

- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.

- Сказку? Ну что бы вам рассказать?.. Хотите сказку про Пупырчатого Пингвина?

- Хотим, Хотим! - закричали все хором.

- Тогда слушайте, детишки.

...Жил в деревеньке-глухоманьке мужик. Обыкновенный такой, ничем не примечательный, разве что тем, что было у него пять дочерей. Время шло, дочери выросли, все умницы-красавицы, но ведь не зря говорят, что в семье не без урода. Пятая дочка была нетрадиционной ориентации. А узнали это так. Отправился мужик на кладбище грибы-галюны собирать, а дочки уборку генеральную затеяли да так увлеклись, что и подвал решили прибрать. А там в бутылях самогона видимо-невидимо. Красавицы переглянулись и все как одна решили пригубить папенькино зелье.

Да все бы ничего, и не то, чтоб захмелели, видать грибочки-то, которые в состав входят, не только галюны вызывают, но и скрытые желания на поверхность вытаскивают.

Вот и снесло крышу самой младшей дочери. Переоделась она в мужскую одежду, взяла в руки бензокосу и решила траву в подвале покосить. Но не поняла она, что это не трава вовсе, а ее сестры.

И вот приходит папенька домой с корзинкой, полной грибов (ну еще пару трупов откопал, но их тащить лень было), а по двору его дочери бегают. И что-то в них отцу показалось подозрительным.

Присмотрелся он и видит, - а у дочерей у всех голов нет!

- Что же такое? - подумал отец, - может заболели чем?

Сунулся в подвал, а там пустые бутылки от самогона валяются. И головы, бензокосой отрезанные. И младшая дочь спит и одной рукой косу обнимает, а второй - головы отрезанные.

- Да, дочки, рано вам еще мой самогон пить! - сказал с укоризной отец, собрал все головы, примотал их дочерям изолентой обратно и отправился грибы чистить для очередной порции самогона...

- А мораль сей сказки такова: мы не ждем милости от природы, а природа не ждет милости от нас! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.

- А я не понял, Пупырчатый Пингвин где? - робко поинтересовался Arhip.

- Да кто его знает? Улетел куда-то, - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.

Светало...

Сегодня, 05:56 by ArhipПросмотров: 115Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Сказка баобаб фляга дочери самогон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 06:04
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10310|-4)
Публикаций: 887
Комментариев: 9 227
Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула

Поржала))
Пойду, посплю...
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1779|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 196
Мне понравилось только весёлой гурьбой бегать girlred
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:07
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (602|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 820
Да, у нас полстраны таких девушек с головой, прикрученной изолентой бегает))))
Поржала от души!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 10:40
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2489|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 360
Я так понимаю сборничек сказок нас ждет)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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