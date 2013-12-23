Сказки Бабушки Летяги. Чешуйчатый Страус.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 17 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:31 by

Сказки Бабушки Летяги. Чешуйчатый Страус.Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.- Ты опять засунешь нас в муравейник, и нас снова съедят озверевшие муравьи? - испугалась Kinigos.- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Глупый Экскаватор, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.- Так тут нет экскаватора, - огляделся по сторонам Estellan.- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.- А долго ждать?- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.- А он нас не покусает, как те утки, к которым ты нас за яйцами отправляла? - спросила Tigger Power.- Не покусает. Разве что разок переедет.- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.- Сказку? Хотите сказку про Пупырчатого Пингвина?- Ты нам ее уже рассказывала! - закричали все хором.- Что бы тогда вам рассказать? Про Волосатую Жабу рассказывала, про Озабоченного Енота тоже…- Про Озабоченного Енота не рассказывала!- Рано вам, детишки, такие сказки слушать. Послушайте лучше про Чешуйчатого Страуса…На дальнем- дальнем Севере, в одном чукотском селе жил в своей юрте старый шаман.Ну не то, что бы старый - было ему двадцать лет. Просто у чукчей если шаман – то обязательно старый.Имя я его приводить не буду – на чукотском если его озвучить, то это до завтрашнего утра его называть. А если в кратком переводе – звали его «Чернаятюленяпоимевшаяврогаоленюнажравшуюсяягелякотораядоэтогозабодалавертолетустуристамиизафрикиизалезланадерево».Очень ценили чукчи своего шамана за его предсказания.Каждый день он уходил в тундру за особенными грибами. Вечером раскуривал трубку возле своей яранги (это он юрту переименовал так. Яранга типа круче звучит), исполнял танец с бубном, затем кушал грибочки, запивал самогоном, а потом всю ночь видел видения. А наутро рассказывал всем то, что видел.А видел он порой такое, что некоторые потом в тайгу навсегда уходили и больше их никто не видел.Даже доктор из города приезжал – хотел забрать шамана в больницу, для опытов. Но чукчи не позволили- Не дадим наша шамана! – говорят. – Убирайся, дядька дохтур, а то мы тебя мала-мала стрелять будем!И вот, в очередной раз проснулся шаман возле своего чума (это он ярангу переименовал. Яранга хоть и круче звучит, но выговаривать долго. Чум – это на одном выдохе произнести можно).Вот, значит, просыпается шаман и вспоминает свое видение. А видение такое! Самое видное из всех видений! Шаман даже задумался – а стоит ли о нем рассказывать? Как бы после этого сами чукчи его в город к тому дохтуру не притащили.Думал шаман, думал и решил на своей жене проверить. Рассказал он ей свое видение, а у жены глаза вдруг остекленели, взмахнула она руками и полетела как птица. Даже не как птица – как самолета, на которой в прошлый год геологи прилетали. А взлетела еще выше – так и вовсе исчезла, как буржуйский бомбандировщик фирмы «стелс».Почесал лысину шаман, да и решил второй жене свое видение рассказать. А вторая жена как раскинет руки, как взлетит, а потом как пропадет! И с третьей женой то же самое. И с четвертой. И с пятидесятой.Когда жены у шамана закончились, пошел он это всем чукчам из своего селения рассказывать. В итоге и чукчи все до одного поднялись в небо и исчезли.А тут напасть – доктор из города, как оказалось, все время в кустах сидел, ждал момента удобного, что бы шамана для опытов похитить и на запчасти разобрать.А тут такой момент подвернулся – никого нету!Выбрался дохтур из кустов, вместе с санитарами своими верными. Но шаман не растерялся – рассказал и им о своем видении.Раскинул дохтур руки и полетел. А следом санитары, автоматы побросав, стройным косяком потянулись.Остался шаман один. Думает: «Что же мне теперь делать?»Набрался мужества – и рассказал сам себе свое видение.И в тот же миг раскинул он руки и поднялся над землей. Сверху все видно. Как олени пасутся, как тюлени плавают. Как кто-то там на льдине дрейфует.Поднялся повыше и вдруг - раз – и в другой реальности оказался. Летит перед ним косяк из санитаров, с дохтуром во главе. А внизу… Внизу пустыня жаркая. Танки там ездят, палят друг по другу.Взмахнул шаман руками еще раз – опять другая реальность. Летят вдалеке его соседи- чукчи. А внизу город огромный. И огромная волна цунами на него накатывает. Сразу понятно – не будет скоро города.Взмахнул шаман еще раз руками и видит впереди своих жен летящих, а внизу – материк. Шаман так высоко уже, что деталей не разглядеть, но понятно – вулканическая активность там сильная. Клубы дыма поднимается, лава рекой льется, и какие-то огромные животные от лавы бегут. Снова взмахнул руками шаман…- А мораль сей сказки такова: У страуса очень большие яйца. Поэтому он такие медленные вальсы писал! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.- А я не понял, Чешуйчатый Страус где? - робко спросил Arhip.- Да кто его знает? Уплыл куда-то, - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.Светало...

Ключевые слова: Страус шаман видение авторская история

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