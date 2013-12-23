Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Сказки Бабушки Летяги. Чешуйчатый Страус.

Сказки Бабушки Летяги. Чешуйчатый Страус.

Сказки Бабушки Летяги. Чешуйчатый Страус.

Темнело.

Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"

- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.

- Ты опять засунешь нас в муравейник, и нас снова съедят озверевшие муравьи? - испугалась Kinigos.

- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Глупый Экскаватор, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.

- Так тут нет экскаватора, - огляделся по сторонам Estellan.

- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.

- А долго ждать?

- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.

- А он нас не покусает, как те утки, к которым ты нас за яйцами отправляла? - спросила Tigger Power.

- Не покусает. Разве что разок переедет.

- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.

- Сказку? Хотите сказку про Пупырчатого Пингвина?
- Ты нам ее уже рассказывала! - закричали все хором.

- Что бы тогда вам рассказать? Про Волосатую Жабу рассказывала, про Озабоченного Енота тоже…
- Про Озабоченного Енота не рассказывала!
- Рано вам, детишки, такие сказки слушать. Послушайте лучше про Чешуйчатого Страуса…


На дальнем- дальнем Севере, в одном чукотском селе жил в своей юрте старый шаман.
Ну не то, что бы старый - было ему двадцать лет. Просто у чукчей если шаман – то обязательно старый.
Имя я его приводить не буду – на чукотском если его озвучить, то это до завтрашнего утра его называть. А если в кратком переводе – звали его «Чернаятюленяпоимевшаяврогаоленюнажравшуюсяягелякотораядоэтогозабодалавертолетустуристамиизафрикиизалезланадерево».
Очень ценили чукчи своего шамана за его предсказания.
Каждый день он уходил в тундру за особенными грибами. Вечером раскуривал трубку возле своей яранги (это он юрту переименовал так. Яранга типа круче звучит), исполнял танец с бубном, затем кушал грибочки, запивал самогоном, а потом всю ночь видел видения. А наутро рассказывал всем то, что видел.
А видел он порой такое, что некоторые потом в тайгу навсегда уходили и больше их никто не видел.
Даже доктор из города приезжал – хотел забрать шамана в больницу, для опытов. Но чукчи не позволили
- Не дадим наша шамана! – говорят. – Убирайся, дядька дохтур, а то мы тебя мала-мала стрелять будем!

И вот, в очередной раз проснулся шаман возле своего чума (это он ярангу переименовал. Яранга хоть и круче звучит, но выговаривать долго. Чум – это на одном выдохе произнести можно).
Вот, значит, просыпается шаман и вспоминает свое видение. А видение такое! Самое видное из всех видений! Шаман даже задумался – а стоит ли о нем рассказывать? Как бы после этого сами чукчи его в город к тому дохтуру не притащили.

Думал шаман, думал и решил на своей жене проверить. Рассказал он ей свое видение, а у жены глаза вдруг остекленели, взмахнула она руками и полетела как птица. Даже не как птица – как самолета, на которой в прошлый год геологи прилетали. А взлетела еще выше – так и вовсе исчезла, как буржуйский бомбандировщик фирмы «стелс».

Почесал лысину шаман, да и решил второй жене свое видение рассказать. А вторая жена как раскинет руки, как взлетит, а потом как пропадет! И с третьей женой то же самое. И с четвертой. И с пятидесятой.
Когда жены у шамана закончились, пошел он это всем чукчам из своего селения рассказывать. В итоге и чукчи все до одного поднялись в небо и исчезли.
А тут напасть – доктор из города, как оказалось, все время в кустах сидел, ждал момента удобного, что бы шамана для опытов похитить и на запчасти разобрать.
А тут такой момент подвернулся – никого нету!
Выбрался дохтур из кустов, вместе с санитарами своими верными. Но шаман не растерялся – рассказал и им о своем видении.
Раскинул дохтур руки и полетел. А следом санитары, автоматы побросав, стройным косяком потянулись.

Остался шаман один. Думает: «Что же мне теперь делать?»
Набрался мужества – и рассказал сам себе свое видение.
И в тот же миг раскинул он руки и поднялся над землей. Сверху все видно. Как олени пасутся, как тюлени плавают. Как кто-то там на льдине дрейфует.
Поднялся повыше и вдруг - раз – и в другой реальности оказался. Летит перед ним косяк из санитаров, с дохтуром во главе. А внизу… Внизу пустыня жаркая. Танки там ездят, палят друг по другу.
Взмахнул шаман руками еще раз – опять другая реальность. Летят вдалеке его соседи- чукчи. А внизу город огромный. И огромная волна цунами на него накатывает. Сразу понятно – не будет скоро города.
Взмахнул шаман еще раз руками и видит впереди своих жен летящих, а внизу – материк. Шаман так высоко уже, что деталей не разглядеть, но понятно – вулканическая активность там сильная. Клубы дыма поднимается, лава рекой льется, и какие-то огромные животные от лавы бегут. Снова взмахнул руками шаман…


- А мораль сей сказки такова: У страуса очень большие яйца. Поэтому он такие медленные вальсы писал! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.

- А я не понял, Чешуйчатый Страус где? - робко спросил Arhip.

- Да кто его знает? Уплыл куда-то, - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.

Светало...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:31 by ArhipПросмотров: 17Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Страус шаман видение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:43
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 236
Ээх, нету у меня мужа шамана. Зачим я не сокол.. Зачим не летаю? sweat
(если что, я в декретном отпуске))))
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:51
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2925|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 649
Феерично. Теперича про Озабоченного Енота хочу. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.