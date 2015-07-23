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Творческие истории

Сказки Бабушки Летяги. Волосатая Жаба

Сказки Бабушки Летяги. Волосатая Жаба.

Темнело.

Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Зеленое Яблочко, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"

- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.

- Ты опять бросишь нас в пруд, и нас снова съедят голодные пираньи? - испугалась Зеленое Яблочко.

- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Психованный Троллейбус, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.

- Так тут нет троллейбуса, - огляделся по сторонам Estellan.

- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.

- А долго ждать?

- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.

- А он нас не покусает, как те свиньи, к которым ты нас за салом отправляла? - спросила Tigger Power.

- Не покусает. Разве что разок переедет.

- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.

- Сказку? Хотите сказку про Пупырчатого Пингвина?
- Ты нам ее уже рассказывала! - закричали все хором.

- Тогда слушайте, детишки, про Волосатую жабу….


Жила в одной деревне Колдунья.
Колдовать она, правда, не умела. Просто имя у нее такое было – Колдунья. А вот отец ее был Колдуном. Поэтому ее все так и звали – Колдунья Колдуньевна.
И зашла как-то Колдунья к своей подруге Ведьме
Выпили они с ней самогона, как всегда. И захотелось им, как всегда, пошалить. Пошалили. Как всегда не помнили, что они там творили, но когда в себя пришли, смотрят – половина деревни в руинах, а вторая догорает. И сосед их, Вампир Вурдалакыч Упырев осиновым колом к забору приколочен. Как всегда. Хорошо он не был вампиром, поэтому не пострадал.
Выдернули подруги из соседа кол, извинились и стали думать – как-то нехорошо это, после самогона сразу шалить начинаем. И решили они в соседнюю деревню сходить, к Знахарке местной.
Пришли подруги к Знахарке, рассказали про свою беду. Мол, как выпьют самогона, так давай все крушить. Жители деревни уже привыкли, но все равно обижаются, при встрече пальцы скрещивают и в спину «фигу» показывают. Неудобно как-то получается. Может, порча на нас какая? Или на самогоне проклятие лежит?

Отвечает им Знахарка:
- На самом деле я не настоящая знахарка. Но совет вам дам. Отправляйтесь вы в город, в больницу. Есть там лекарь очень умелый. Просите его от самогона вас закодировать.

И пошли Колдунья с Ведьмой в город.
Долго блуждали, но нашли ту больницу. Заходят – а навстречу им лекарь. Страшный такой мужик, здоровенный, огромная бородища отовсюду растет. Но одет прилично – в белом халате, кровью заляпанном, лекарский берет на ухо сдвинут, и модные сапожки кирзовые, пятидесятого размера.
Увидел лекарь новых пациенток, обрадовался, гостеприимно руки распахнул, чтобы обнять. Но вот забыл он руки из карманов халата вытащить, и тот тоже распахнулся.
Увидели подруги, что у лекаря под халатом и в панике убежать хотели.
Но не тут-то было! Выход уже санитары преградили.
Собрались подруги с духом и рассказали Лешему (так лекаря звали) о своей проблеме.
Осмотрел их Леший со всех сторон, померил пульс, давление и все остальное и говорит:
- Не поможет вам кодирование. Проблема не в вас, а самогоне. Потому что самогон – ЗЛО! Но знаю, как вам помочь. Выходите обе за меня замуж, и тогда вам самогона совсем не достанется. А я ничего после самогона не крушу, потому что добрый.

Долго думали Ведьма с Колдуньей над его предложением, а потом набрались мужества, попросили Лешего еще раз халат распахнуть – и сразу согласились!

И стали жить они большой, счастливой семьей, на радость всей деревне.
Вот так добро победило зло.



- А мораль сей сказки такова: Мойте мух перед едой, уничтожайте фрукты – источники заразы! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.

- А я не понял, Волосатая Жаба где? - робко спросил Arhip.

- Да кто ее знает? Убежала куда-то, - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.

Светало...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 09:50 by ArhipПросмотров: 164Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Жаба колдунья леший авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 09:51
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1875|0)
Публикаций: 209
Комментариев: 2 572
Нравится мне эта серия))
Зарегистрирован: 23.07.2015
              
#2 написал: Tigger power
Вчера, 09:57
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2494|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 382
Хорошо, когда добро побеждает)) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: kusi
Вчера, 10:00
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 353
Комментариев: 7 217
Замечательно!++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:06
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 227
Неча нам тут полигамию рекламировать 463. Я протестую.

Стыд какой. Тут вам не там, а приличный сайт puli
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Баба Клава
Вчера, 12:17
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2922|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 624
Долго думали Ведьма с Колдуньей над его предложением, а потом набрались мужества, попросили Лешего еще раз халат распахнуть – и сразу согласились!

Вот ентот момент мне больше всего понравился.Плюс
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 15:04
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (3248|-1)
Публикаций: 2 335
Комментариев: 13 006
- А я не понял, Волосатая Жаба где? - робко спросил Arhip.

Долго думали Ведьма с Колдуньей над его предложением, а потом набрались мужества, попросили Лешего еще раз халат распахнуть – и сразу согласились! smeh Волосатая жабаааааааааааа))))))))))))) smeh +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#7 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:21
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2953|-1)
Публикаций: 105
Комментариев: 6 179
Цитата: зелёное яблочко
Тут вам не там, а приличный сайт

Согласна, провокация, их теперь замуж не возьмут, оклеветал девчонок, бессовестный автор!
Плюс ему за это.
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#8 написал: Слепой стрелец
Вчера, 22:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 53
Хороша фляжка! Каждый вечер она полна да и прочна к тому же, да и сказка хороша, жаль только волосатая жаба по тихому свалила, видать когда гулянья с самогоном начались +++
Зарегистрирован: 19.06.2020
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