Сказки Бабушки Летяги. Волосатая Жаба

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 164 Комментарии: 8 +8 Вчера, 09:50 by

Сказки Бабушки Летяги. Волосатая Жаба.Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Зеленое Яблочко, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.- Ты опять бросишь нас в пруд, и нас снова съедят голодные пираньи? - испугалась Зеленое Яблочко.- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Психованный Троллейбус, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.- Так тут нет троллейбуса, - огляделся по сторонам Estellan.- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.- А долго ждать?- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.- А он нас не покусает, как те свиньи, к которым ты нас за салом отправляла? - спросила Tigger Power.- Не покусает. Разве что разок переедет.- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.- Сказку? Хотите сказку про Пупырчатого Пингвина?- Ты нам ее уже рассказывала! - закричали все хором.- Тогда слушайте, детишки, про Волосатую жабу….Жила в одной деревне Колдунья.Колдовать она, правда, не умела. Просто имя у нее такое было – Колдунья. А вот отец ее был Колдуном. Поэтому ее все так и звали – Колдунья Колдуньевна.И зашла как-то Колдунья к своей подруге ВедьмеВыпили они с ней самогона, как всегда. И захотелось им, как всегда, пошалить. Пошалили. Как всегда не помнили, что они там творили, но когда в себя пришли, смотрят – половина деревни в руинах, а вторая догорает. И сосед их, Вампир Вурдалакыч Упырев осиновым колом к забору приколочен. Как всегда. Хорошо он не был вампиром, поэтому не пострадал.Выдернули подруги из соседа кол, извинились и стали думать – как-то нехорошо это, после самогона сразу шалить начинаем. И решили они в соседнюю деревню сходить, к Знахарке местной.Пришли подруги к Знахарке, рассказали про свою беду. Мол, как выпьют самогона, так давай все крушить. Жители деревни уже привыкли, но все равно обижаются, при встрече пальцы скрещивают и в спину «фигу» показывают. Неудобно как-то получается. Может, порча на нас какая? Или на самогоне проклятие лежит?Отвечает им Знахарка:- На самом деле я не настоящая знахарка. Но совет вам дам. Отправляйтесь вы в город, в больницу. Есть там лекарь очень умелый. Просите его от самогона вас закодировать.И пошли Колдунья с Ведьмой в город.Долго блуждали, но нашли ту больницу. Заходят – а навстречу им лекарь. Страшный такой мужик, здоровенный, огромная бородища отовсюду растет. Но одет прилично – в белом халате, кровью заляпанном, лекарский берет на ухо сдвинут, и модные сапожки кирзовые, пятидесятого размера.Увидел лекарь новых пациенток, обрадовался, гостеприимно руки распахнул, чтобы обнять. Но вот забыл он руки из карманов халата вытащить, и тот тоже распахнулся.Увидели подруги, что у лекаря под халатом и в панике убежать хотели.Но не тут-то было! Выход уже санитары преградили.Собрались подруги с духом и рассказали Лешему (так лекаря звали) о своей проблеме.Осмотрел их Леший со всех сторон, померил пульс, давление и все остальное и говорит:- Не поможет вам кодирование. Проблема не в вас, а самогоне. Потому что самогон – ЗЛО! Но знаю, как вам помочь. Выходите обе за меня замуж, и тогда вам самогона совсем не достанется. А я ничего после самогона не крушу, потому что добрый.Долго думали Ведьма с Колдуньей над его предложением, а потом набрались мужества, попросили Лешего еще раз халат распахнуть – и сразу согласились!И стали жить они большой, счастливой семьей, на радость всей деревне.Вот так добро победило зло.- А мораль сей сказки такова: Мойте мух перед едой, уничтожайте фрукты – источники заразы! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.- А я не понял, Волосатая Жаба где? - робко спросил Arhip.- Да кто ее знает? Убежала куда-то, - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.Светало...

Ключевые слова: Жаба колдунья леший авторская история

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