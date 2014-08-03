Сказки Бабушки Летяги. Зеленый Слоник.

Arhip Просмотров: 107 Комментарии: 16 +8 Сегодня, 15:05 by

Темнело.Летяга бодрым шагом шла в сторону баобабовой рощи. Следом веселой гурьбой бежали Kinigos, Arhip, Estellan и Tigger Power. Периодически Летяга останавливалась и делала глоток из своей фляжки с дарственной надписью "Спасибо Бабушке Летяге за наше счастливое пиво!"- Бабушка Летяга, а куда мы идем? - робко поинтересовалась Tigger Power.- Ты опять развесишь нас на дереве, и нас снова съедят гигантские воробушки? - испугалась Kinigos.- Да уже пришли. Сегодня будем стеречь Похотливую Электричку, - Летяга забралась на ближайший баобаб, уселась на ветку и сделала пару глотков из своей фляги.- Так тут нет электрички, - огляделся по сторонам Estellan.- Вот и будем ждать, когда появится, - ответила Летяга и сделала еще глоток.- А долго ждать?- До утра. Появится - будем стеречь. Не появится - пойдем обратно.- А она нас не покусает, как те коровы, к которым ты нас за молоком отправляла? - спросила Tigger Power.- Не покусает. Разве что разок переедет.- Бабушка Летяга, а расскажи нам сказку, - попросил Estellan.- Сказку? Ну что бы вам рассказать?- Расскажи про Похотливого Енота! - закричали все хором.- Рано вам такие сказки слушать. Послушайте, детишки, про Зеленого СлоникаВ некотором царстве жил Кащей Бессмертный.Ну не то что жил – мучился. Потому что смерть его была в игле. А игла – в яйце. Представляете какие муки он испытывал? Не то что сидеть – он и ходить толком не мог.Поэтому и злой такой был. И все ждал – придет какой-нибудь Ваня – полудурок и избавит его от мучений.И дождался – явился к нему Иван-Дурак. Но не долго Кащей радовался.Что с дурака взять? Сперва он на Кащея своего Серого Волка натравил, а потом еще ногами так отпинал, что иглу еще глубже вбил. Теперь без опытного хирурга и не достать.Неделю провалялся Кащей, а когда хоть немного ползать начал – решил похитить Василису Премудрую. Надеялся, что она ему поможет. Заплатил ей злата (то, что Иван-Дурак украсть не успел) и попросил помочь.Взяла Василиса скальпель и преступила к операции.А Василиса хоть и премудрая, но дура-дурой. Начиталась всяких энциклопедий, справочников медицинских, Кама-Сутр всяческих, а практики ноль!В итоге дело закончилось тем, что положила Василиса яйцо с иглой в сундук и решила его зачем-то спрятать на острове Буяне. На дубу повесить.Зафрахтовала она драккар и отправилась в путь. А в те времена даже мобильники плохо ловили, а уж GPS и подавно не было. Так что где этот остров Василиса Премудрая плохо представляла. На картах его не было. Вообще на картах мало чего было. Там, где мобильные не ловили, были просто белые пятна с пометкой: «Тут водятся драконы (наверное)»Чтение справочника по каботажному плаванию мало чем помогло. Чтение справочника по психиатрии еще меньше. Помогла только книга Дейла Карнеги «Как заводить друзей». Только благодаря ей экипаж драккара не выкинул Василису за борт в первые же минуты плавания.Долго плыли по морю, искали остров Буян. Много островов обследовали, да ни один не подходит. То одни голые скалы на острове, то вместо дуба сосны растут или березы, а то и вовсе кактусы какие-то. Собрались уже матросы Василису за борт кидать, место поглубже присматривали, да тут как поднимется ураган! Половину экипажа сразу за борт смыло, а драккар понесло в открытое море.Долго носило корабль по морю ураганом и вынесло к какому-то острову, где он благополучно разбился о прибрежные рифы и потонул. Одна Василиса Премудрая уцелела.Выбралась Василиса на остров и видит – посреди острова дуб огромный. А на дубе том - цепь златая. А на цепи сидит Кот Ученый и орет дурным голосом.- Вот это точно остров Буян! – Решила Василиса. Подшла к Коту и спрашивает:-Слушай, Кот, а чего ты орешь дурным голосом?- Да надоело мне все. В какую сторону по цепи не пойду - опять на то же место возвращаюсь. Сплошное однообразие!- Я знаю как твоей беде помочь – отвечает Василиса – Ты одно звено с цепи сними, разверни на 180 градусов и обратно поставь. И получится у тебя Цепь Мебиуса!- Да как я своими маленькими лапками это сделаю? – расстроился Кот.- Ничего, я тебе в этом подсоблю!А Кащей тем временем очнулся после наркоза, поглядел, что с ним Василиса Премудрая сделала и разрыдался. А когда успокоился – стал Василису звать, да той уже и след простыл. Яйца с иглой нет. И все злато куда-то исчезло.Позвал он тогда Змея Горыныча трехголового. А Змей Горыныч кого угодно по запаху найти мог. Попросил Кащей Змея трехголового Василису отыскать и к нему доставить! И дал Василисины трусы понюхать. Тут сразу плохо стало Горынычу, но все же полетел он на поиски.Так и летел всю дорогу - две головы Василису вынюхивают, а третья злостно блюет. Уже на подлете к острову чуть легче стало бедной рептилии.Сделал Змей круг над островом и видит: Сидит Василиса Премудрая под дубом и сразу две книги читает. Правым глазом – «Справочник. Как лазить по всяким дубам, березам и прочим елкам. Издание третье, исправленное. Тираж 1 экземпляр. Выпущено при Царе Горохе», а левым – «Как из обычной цепи сделать цепь Мебиуса в домашних условиях».Спикировал Горыныч вниз, ухватил Василису пастью, одной лапой сундук схватил а другой – цепь с котом. И полетел обратно.Вернулся Змей Горыныч к Кащею. Привез сундук с яйцом и иглой, цепь златую, в которую Кот мертвой хваткой вцепился. А Василису Премудрую по дороге потерял – опять Змея тошнить начало.Но Кащея эта потеря не расстроила – главное, самое ценное вернул! В качестве оплаты отдал он Горынычу цепь, а Кота в качестве домашней зверушки оставил.И позвал к себе Марью Искусницу, что бы все обратно пришила. И ведь пришила! Так хорошо, что сама своей работой залюбовалась. И иглу вытащила.Кащей иглу запрятал понадежней, а потом стал думать – как с Марьей расплачиваться? Ведь злата больше не осталось! И придумал альтернативный вариант – предложил Марье Искуснице за него замуж пойти.А Марья подумала: «А чего, нормальный мужик. Все теперь на месте» И согласилась.И жили они счастливо, потому как Марья настоящая Искусница во всем была, и не голой теорией владела, как Василиса, а имела богатый практический опыт.И постепенно стал Кащей добрым. И даже больницу открыл и в честь себя назвал – «Кащенко».Василиса Премудрая быстренько подсуетилась и главврачем туда устроилось. А первым пациентом в той больнице Иван Дурак стал…- А мораль сей сказки такова: курящая мать никогда не станет отцом! - подвела итог Летяга и сделала еще один глоток.- А я не понял, Зеленый Слоник где? - робко спросил Arhip.- Да кто его знает? Танцует вальсы, что Страус ему написал - Летяга опять глотнула из фляги, упала с ветки и крепко заснула.Светало...

Ключевые слова: Василиса Кощей Горыныч яйцо игла авторская история

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