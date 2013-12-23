Русалочье озеро

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:27

Stays_X Просмотров: 117 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:27 by

Это лето изменило мою жизнь до неузнаваемости. Еще в начале июня я считала себя человеком несуеверным, скептически настроенным к разного рода мифам и легендам, но теперь я чаще стала оглядываться назад, ощущая легкий холодок, пробегающий по спине.Началось все с моей поездки загород в компании друзей. Один из них, назовем его Сергеем, увлекался мистикой и специально разъезжал по всяким аномальным местам нашей страны, чтобы найти доказательства существования призраков, полтергейстов и остальной нечисти, которыми насыщены до крайности сказания, сказки – в общем, фольклор. Именно его авторству принадлежит идея поехать на Русалочье озеро и провести там несколько ночей, чтобы запечатлеть этих сказочных, мифических тварей.Моя вера в подобное была крайне мала, она приближалась к нулю, и только внутри, где-то в потемках сознания все еще горела детская искорка сожаления и надежды на то, что все же такое где-то, но есть. Я поехала с ним и нашей общей знакомой Ритой за компанию и ради собственного интереса, ведь кто знает, что мы там могли бы отыскать, а если даже и ничего, то всегда можно было насладиться природой.Та местность изобиловала растениями, полевыми цветами, кустарниками, деревьями – все шумело и благоухало, наполняя воздух атмосферой сказки, которой к слову недолго отмерено было сопровождать нас, потому что вокруг озера не росло ничего, кроме разве что странной травы, название которой ни я, ни мои знакомые не знали.Она была чем-то похожа на можжевельник, но при этом имела самый странный иссиня-зеленый цвет. Нас это не особо смутило, хотя должно было бы, потому хотя бы, что такой травы в принципе не могло существовать в природе. К нашему стыду мы даже не впустили в сознание мысль о том, что эта местность могла бы быть просто отравлена разными химикатами, привезенными с какого-нибудь химического завода. Мы ни о чем таком не подумали, а стали ставить палатки и обустраивать выбранное место под небольшой лагерь.К вечеру все было готово, во всю горел костер, Сергей маялся с камерами на берегу озера, а мы с Ритой сидели у огня и пили приготовленный чай. Вокруг стояла странная тишина, которая не давила, но и не давала расслабиться. Она будто бы сохраняла внутри нас какое-то напряжение, выделяла нас из этой местности, как чужих.— Странно тут, - заметила она и сделала глоток чая. – Такой себе отдых. Я с тобой больше никуда не поеду, - произнесла она громче, обращаясь к Сергею. Я лишь тихо усмехнулась и повела плечами, будто бы желая сбросить это напряжение.Внутри меня боролся скептицизм и суеверность. Да, мы читали об этом озере прежде, чем отправиться сюда. Интернет изобиловал разными историями о том, что тут происходило, как пропадали люди, что их никто более не видел, что местными часто слышат в этих краях девичье пение и разные стенания, и это все показалось нам до абсурдности тривиальным, таким заурядным описанием аномальной зоны, что какое-то время мы сомневались, стоит ли сюда вообще ехать, но все же пришли к мнению, что будет интересно просто проверить.— Возможно, в темноте у тебя проснулись страхи. Дают о себе знать прочтенные истории. Кажется, сегодня можно будет обойтись без страшилок на сон грядущий, - я вновь усмехнулась над ней, за что получила легкий толчок в плечо. Она была действительно напряжена, и этот факт заставил меня внимательнее прислушиваться ко всему происходящему вокруг.Рита была художницей, творческим человеком, чувствительным ко всему вокруг или же практически ко всему. Она не раз и не два рассказывала нам о странных видениях, о том, что якобы действительно видела призраков, ей снились умершие люди и рассказывали о будущем, вдохновляли ее на творчество – короче, она рассказывала о мистике в жизни и верила в то, что все это реальность.Я к ее рассказам относилась с дружеским пониманием, потому что давала себе отчет в том, что у нее, как у любого творческого человека, слишком развито воображение, потому мозг рисует во тьме всякое разное, и во снах происходит все то же самое, но какой-то частью себя, как раз той самой, которая хотела бы верить в русалок, я прислушивалась к ее рассказам и задавалась вопросом – кто же это? Кто посещает людей во снах? Приходит в бестелесном обличии наяву. Мне было интересно, любопытно, а порой и страшно.Какой-то первобытный страх просыпался в глубине души от таких размышлений и фантазий, от одного лишь допущения, что что-то неосязаемое, порой невидимое может поражать, пугать, а иногда и убивать.— Я знаю, что ты в это все не веришь, хотя сама сидишь тихо, как мышь прям, - она глянула на меня укоризненно, и я смогла понять, что Рита чувствует мое напряжение, потому лишь выдохнула и пожала плечами.— Знаешь, помимо русалок и всякой нечисти тут могут водиться более реальные злые существа, например, маньяки местного разлива, сбежавшие преступники и тому подобные. Поэтому, да, я нахожусь в напряжении и веду себя тихо.— Конечно, оправдывайся, - она поставила кружку на землю и направилась ближе к воде, чтобы посмотреть, что там делает Сергей. По ней было видно, что она начинает нервничать, от того и места себе найти не может, я же пыталась сохранять спокойствие.Глядя на Сергея, можно было понять, что он будто бы огорожен каким-то защитным куполом, которые совершенно не пропускает к нему ни мысли, ни чувства об опасности, притаившейся здесь, может быть, в этой странной траве, а может быть, в этих темных водах, которые становятся все черней с каждой минутой уходящего солнца.Я подошла к ребятам и посмотрела в даль, на чернеющую гладь озера, пытаясь заметить хоть какой-то признак жизни и при этом страшась его заметить, потому что как раз жизнь в этом озере мы и искали.— Кажется, нет тут ни одной русалки, - сказала я и посмотрела на Сергея, который тоже смотрел на воду.— Они ночью вылезают, - сказал он и хотел было что-то добавить, но Рита его перебила.— То есть ночь? – она удивленно подняла бровь, смотря на него. – То есть, когда мы будем спать, эти существа могут на нас спокойно напасть? Замечательно!— Успокойся, - я подошла к ней, замечая, что напряжение у него переваливает за предел терпения. – Мы же купили обереги, они не должны напасть, если верить местным. Все будет нормально, наконец, у нас есть ножи и вилки, справимся, - я попыталась пошутить, но эта попытка не увенчалась успехом. Рита тихо выдохнула и посмотрела вдаль на закат.— Сколько мест подтвердили свою аномальность? – Спросила Рита у Сергея.— Ни одного, но я все ищу, - он ей улыбнулся и положил руку на плечо. – Пойдемте пить, девочки. Камеры все сами заснимут. А алкоголь позволит вам веселее провести время, а то вы, как два вулкана, скоро взорветесь. Я такого не хочу.И мы отправились обратно к костру. Сергей прошел к своей палатке, покопался там немного и вытащил две бутылки вермута, которые оказывается притащил с собой из-за того, что предполагал, какие мы трусихи.Я хотела было возмутиться на этот счет, но с правдой спорить трудно, поэтому просто улыбнулась и приготовила всем стаканчики, ведь что может быть лучше такого средства от тревожности? От страха, печали и всякой нечисти, которая таится в душе каждого из нас.Алкоголь самое действенное средство из легализованных, потому где-то уже через час мы все вместе отпускали колкие шуточки в адрес озера и русалок, которые возможно там обитают, даже заставили Сергея снять майку и подойти ближе к воде, чтобы позировать для привлечения внимания, а мне вообще взбрела в голову ужасающая мысль – привлечь русалок кровью.— Они любят кровь! – заявляла я пьяным голосом, направляясь в сторону берега с ножом в руке.— Да ты с ума сошла. Кто тебе перевязывать будет? – останавливал меня Сергей, но все было тщетно.— Само затянется. Не в первый раз, - икнув и шатаясь, я остановилась у кромки воды и посмотрела в черную глубину. В ней не было видно ничего, даже моего отражения или хотя бы звезд на небе, но тогда меня это совершенно не смутило. – Русалки, кис-кис-кис.— Сумасшедшая, - лишь фыркнул он и начал смотреть. – Ладно, давай, самому интересно.Я еще раз икнула, и, прищурившись, посмотрела на озеро, а затем приподняла свою руку на уровень лица и сделала резкий и небольшой надрез на ладони ножом. Боль была затуманена алкоголем, благодаря которому кровь потекла сильнее, ибо стала менее склонной к быстрому свертыванию.Капля за каплей стали падать в темные воды, растворяясь и сливаясь в единое целое с озером. Вокруг стояла тишина, из-за которой можно было услышать, как моя кровь ударяется о поверхность озера, что вызвало во мне лишь смех.— Русалки, - прокричала я и упала на берег, не устояв на ногах. – Чертовы русалки, их нет, Сергей. Их нет, - жалобно произнесла я, смотря на него пьяным взглядом, а он уже тем временем принес бинт, присел рядом со мной на корточки и, шатаясь, стал кое-как перебинтовывать руку. – Надо смочить алкоголем, чтобы продизф… дезинфицировать.— Слюна тебе в помощь, - буркнул он и усмехнулся.— Точно, в ней тоже есть алкоголь, но ладно, мотай. И так сойдет, - я махнула здоровой рукой, чтобы он продолжал забинтовывать, а затем посмотрела на небо и прикрыла глаза.В ту ночь не было ни ветра, не слышали мы ни цикад, ни птиц – вокруг была удивительная по природным меркам тишина, нарушаемая разве что тихими потрескиванием дров в костре и нашими возгласами, которые, казалось, улетали за многие сотни метров от нас.Спать нам долгое время не хотелось, мы продолжали пить, шутить и строить планы на будущее. Рита и я подбадривали Сергея в поисках аномальщины, а он возникал на меня за то, что я говорю такие слова, будучи в принципе скептически настроенной ко всему такому.Да, это могло бы не укладываться в голову, будь все так на сто процентов, но в душе было же немного иначе, о чем я ему и рассказала. Как раз моя история о себе открыла такой уровень опьянения, когда каждый решается рассказать что-то свое тайное, лежащее где-то в глубинах души, спрятанное при свете дня и открывающееся только ночью с стаканом алкоголя в руке.Время летело с одной стороны очень быстро, а с другой тянулось значительно медленнее, чем если бы мы устроили такую попойку где-нибудь в привычном месте типа бара или у кого-то на дому. По моим ощущениям должен уже был быть рассвет, но на часах все продолжало оставаться немного за полночь.Усталость накатывала на нас с несоизмеримой силой, так неожиданно и незаметно, что мы были вынуждены буквально расползтись по своим палаткам. Не могу говорить за всех, но мне показалось, что каждый из нас отрубился моментально, только его тело коснулось спального мешка.Трудно сказать, сколько времени прошло с того момента, как я провалилась во тьму сновидений. Может быть, прошло всего пять минут, может быть, пара часов или дней, но, когда я проснулась от странного пения снаружи, все еще была ночь.Пение доносилось со стороны озера и распространялось будто бы волнами по всей поляне, пробираясь до мозга и заставляя его пульсировать в такт. Странное ощущение, но в голове действительно что-то пульсировало, а в уши накатывал шум, будто бы прибоя.Я хотела разбудить Риту, но, посмотрев на соседний спальный мешок, обнаружила ее отсутствие. Страх подкатил к горлу столь решительно и сильно, что я не могла какое-то мизерное время сделать нормальный вдох. В голове начало звенеть от ужаса, суматошность моих движений и полная парализация телесной чувствительности позволили мне забыть о ране на ладони.Я быстро выбралась из палатки, чтобы начать поиски ребят, но долго искать никого не пришлось, ибо, оказавшись снаружи, я обнаружила, что все озеро фосфоресцирует ядовито-голубоватым сиянием, от которого мои глаза практически сразу заболели и налились слезами.Прикрыв лицо рукой, я быстро побежала к соседней палатке Сергея и начала буквально ломиться в нее, ибо она была закрыта изнутри, но на мое вероломство никто не собирался отвечать. Стон ужаса сорвался с моих губ, мне казалось, что это просто кошмарный сон, и я просто сплю, а ребят нет, потому что… Потому что их просто не во сне.Мне и сейчас хотелось бы, чтобы то был сон, но, как оказалось позже, все было ужасной реальностью.Осмотревшись, я не сразу заметила какие-то странные силуэты над водой. Казалось, что на невидимых петлях будто бы свисают два повешенных человека, головы которых были склонены к груди из-за перелома шейных позвонков. Я не могла разобрать, кто они, только получилось заметить, что у одного из них были сильно растрепанные длинные волосы.Подойдя ближе к воде и отыскав в кармане брюк фонарик, я посветила на силуэты и с ужасом обнаружила, что это были Сергей и Рита. Их кожа рук, лица была мертвенно бледной, на одежде висели водоросли, а изо рта у каждого стекала кровь.Я закричала что есть мочи. Меня будто бы поразило что-то в грудь, разум отключился полностью. Я лишь продолжала кричать, смотря на ужасающую картину, мое сознание не реагировало ни на что вокруг, ибо страх, даже ужас, затуманил его. Тогда мне больше всего хотелось отключиться в обморок, забыться с этом сумрачном мире бессознательного, но какая-то страшная, холодящая душу и сердце, сила не давала мне провалиться в спасительный мир.Наконец, со слезами и болью в груди пришла капелька разума. Я встала с колен и вновь осмотрелась, пытаясь зацепиться хотя бы за одну мысль в своей голове, но мыслей не было, а вокруг меня сгустилась непроглядная тьма, в которой даже свет моего фонарика тонул, как в черной бездне.В голову вновь со всей силы ударили ритмичные волны каких-то импульсов. Пение стало литься в мое сознание, и я не могла понять, откуда именно оно исходит, казалось, что поет все озеро на непонятном языке. Рана на моей руке стала гореть, а мышцы вокруг нее дергались, как от судороги.Я схватилась за запястье и простонала от жуткой боли, вновь падая на колени. Только тогда я заметила, что трава вокруг, эта непонятная, будто бы инопланетная трава стала окропляться маленькими кроваво-красными капельками. С каждой секундой они становились все больше, будто бы происходил выпот из этих растений наружу. Воздух вокруг меня сгустился и наполнился металлическим привкусом крови, от чего мне стало немного дурно и начинало тошнить.Я вскочила с колен и, шатаясь, поплелась подальше от этого проклятого места, позабыв обо всем. Я старалась переходить на бег, может быть, я уже бежала, мне было непонятно, так как вокруг было совершенно темно. Я старалась удалиться как можно дальше, не оглядываясь, ибо зрелище за спиной, я знала, меня напугает, а, может, и убьет.Мне казалось, что я убежала далеко, так далеко, что должна была за такое время и при таком темпе уже добраться до лесополосы, но нет, ее нигде не было, а под ногами была все еще эта жуткая трава.Я остановилась и прислушалась. Пение все еще было слышно, но к нему, и к моему ужасу, прибавились еще какие-то странные звуки, напоминавшие удары по воде чем-то плоским и большим. Я обернулась, чтобы посмотреть, и ужаснулась тому, что мое расположение не поменялось. Я была в метрах ста, не более, от озера, над которым все еще свисали два силуэта, только вот вокруг них уже кто-то был, выглядывая из воды.Я упала на колени, сраженная увиденным. Внутри меня отчаяние завладело всем простором души, я уже не могла кричать, не могла бежать из-за нехватки сил. Я просто смотрела и видела, как эти некто из воды какими-то неизвестными, невиданными силами сжимают тела моих друзей в непонятные, омерзительные комки мяса, с которых все еще продолжала капать кровь.Одно из существ подплыло под струйку крови, раскрыло свой рот и высунуло оттуда длинный язык, как у змеи, дотянулось до комка мяса и облизнуло его. В этот момент мой рвотный позыв не заставил себя долго ждать, и меня вытошнило прямо на эту ужасную траву.Утеревшись рукавом рубашки, я закрыла глаза, повторяя мысленно слова, что это все сон, это сон, но в мое сознание ворвался какой-то громогласный утробный голос, сообщавший мне лишь одно:— Клятва на крови, клятва на крови.Моя рана на руке стала болеть с новой силой. Я отползла от места, где меня стошнило, вновь осмотрелась, стараясь понять, откуда исходит голос, и к ужасу своему поняла, что этот голос сидит глубоко во мне и откуда-то изнутри доходит до моего сознания.Я вновь закричала, и не понятно было, то ли от болит, то ли от ужаса, а после меня оглушило ударной волной. Последнее, что я ощутила, так это были брызги, упавшие на мое лицо со стороны озера. Была ли это вода, кровь, или что-то еще, я тогда не знала, потому что сразу же отрубилась.Очнуться мне пришлось лишь в скорой, по пути в больницу. После мне рассказали, что меня нашли на поляне рядом с лисиным логовом. Фельдшер со скорой сообщил, что мне очень повезло, что эти звери не разорвали мое тело, пока я была в отключке, а вот друзьям моим повезло меньше, и поисковой группе удалось найти только клочья их одежды, а тела пропали в неизвестном направлении.Я слушала это и вроде бы слышала, и в то же время не могла никак реагировать. В моей душе разверзлась непреодолимая пропасть после этой ужасной ночи, и ее я никак не могу до сих пор заполнить.Мое телесное выздоровление произошло довольно быстро, на руке остался только шрам, сбитая кожа на коленях быстро затянулась. Меня выписали через неделю после того, как доставили в больницу. Я вернулась домой, и что-то с того озера вернулось и поселилось по соседству, совсем рядом, так рядом, что ночами я могла слышать, как что-то дышит в углу. Неясно откуда мое тело улавливало чужеродную пульсацию, и сколько бы я не пыталась сменить жилье, это нечто продолжало следовать за мной.Но, как оказалось, это преследование было не самым худшим. Клятва на крови давала о себе знать каждое полнолуние, а к очередному солнцестоянию, мой шрам на руке горел до невозможности сильно, как будто к нему приложили раскаленный прут. Я не могла в такие ночи заснуть, в голове вновь начинало все пульсировать, а изнутри доносился голос, напоминавший мне о клятве на крови.Перед моим мысленным взором помимо моего желания начинали всплывать ужасающие картины, говорившие лишь об одном – я должна принести им жертву. Мои мучение продолжали вплоть до второго лета с того самого дня, когда мы решили отправиться в аномальную зону. Если первый год я усиленно сопротивлялась, то оставшиеся полгода до летнего солнцестояния я с тем же усердием подыскивала охотников за аномальщиной, которых можно будет сопроводить к тому озеру.Клятва на крови…И вот теперь в двух машинах мы с ними едем к тому озеру, а моя рука все также сильно горит, мешая мне набирать этот текст.Клятва на крови…И я знаю, что завтра мне будет легче, и я знаю, что все это повторится вновь.

Ключевые слова: Озеро русалки палатки авторская история

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