Каженник

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:55 by

На, седьмой, сухой четверг после Пасхи, устраивали на бабушкином хуторепоминки. С вечера среды относили на кладбище скромное угощение – блины, свежевыпеченный хлеб, яйца да вино. Для того, чтобы не беспокоились усопшие, не бродили по земле, не тосковали по прежней жизни.Утром возвращались посмотреть – всё ли цело?Делалось это с умыслом. Считали хуторяне, что, если нетронутым угощение осталось – хороший знак, можно до следующегоспокойно жить. А если исчезало подношение – тревожились, не завёлся ли ктопоблизости, для людей опасный.И вот одним годом в ночь подчетверг сильно беспокоились– шумело что-то снаружи, завывало, ставнями играло, в дверь стучало. Да так, что попрятались собаки кто куда, притихли.Не вытерпела Анна и посмотреть вышла, а ей под ноги чёрная курица как кинется! Чуть с ног не сшибла. Словно предупредить или предостеречь хотела о чем-то. И пропала сразу. Откуда взялась? В хозяйском птичнике сроду такой не водилось.Поутру обнаружили, что побывал кто-то на погосте, забрал угощение. Испугалась Анна - неужтогде-то поблизости хоронится? Его только примани...А ночью ей паренёк незнакомый приснился. Всё просил:- Накорми, тётенька. Уж очень кушать охота! Я только тобой поданное взять смогу. Пожалей, сделай милость.Смекнула тогда Анна, чток ней во сне приходил. Он же оставленное угощение забрал. Собрала работников и расспрашивать стала -ли кого по окрестным сёлам?И действительно, припомнил один мужик, что не так давно случай был - баба одна, сварливая да въедливая, сына с дочкой поносила-изводила. Ну и сказала как-то в сердцах словоПосле этого с братом случилась. Играл с мальчишками в степи да прямо на глазах у тех в колодец заброшенный провалился. Из дикого камня тот колодец сложен был, да обветшал давно, осыпался. Осталась среди зарослей травы лишь открытая дыра чёрным провалом. Пацаны заглянули - ничего не увидели. Только плеснуло еле слышно где-то в глубине. Пока за подмогой бегали, мужиков привели с верёвками - а паренёк уже выбрался. Съёжился на земле, глаза потухшие. И вроде как не в себе малость. Принялись его тормошить, расспрашивать - а он вялый, нехотя отзывается, ничего не говорит толком. Мужики на колодец только взглянули и давай ребятню костерить да тумаки отвешивать - решили, что провели их те, обманули. Потому как невозможно было из колодца того человеку самому выбраться. Да и с помощью - тоже вряд ли.С тех пор остался паренёк тот, для дел бесполезным. За что ни возьмётся – без интереса, без огонька работает и почти сразу бросает. Обращаются к нему – отвечает коротко, невнятно как-то, через раз. А сам с собой подолгу разговаривает. Бормочет что-то постоянно.Вскорости сестра его пропала. Говорили, что в степи девчонку последний раз люди встретили. Бежала она куда-то, шибко спешила.Бабушка рассказывала мне, что видела раз тогово дворе:- Анна ему толковала что-то, а мы наблюдали издали. Он такой... странный был. Невысокий, узкий весь, хилый да бледный. Слушал её глаз не поднимая и всё губами шевелил беззвучно. Вроде как с сестрой разговаривал.- Видишь её? - Анна спрашивала.- Вижу. Здесь она. Рядом ходит, заА что за черта - объяснить не мог, одно твердил:- Рядом сестра. Невидима только для вас. Со мной разговаривать может. Домой ей ход закрыт.Анна растолковала потом, что под чертойграницу понимал между человеческим имиром. И сестра его на этой границемытарилась, удерживало её там проклятье материнское, не давало вернуться к людям.Мать их после сильно каялась. Анна возьми и посоветуй - мол, дождись непогоды и тогда сможешь дочку спасти. В такое времявидимыми становятся. Мимо тебя дочка пробежит. Успеешь схватить и крест ей на шею надеть – дома останется. А нет – уже навсегда потеряешь.при том разговоре рядом был и всё слышал.И вот пошёл сильный дождь, началась гроза. Вышла мать за околицу, стоит, дочь выглядывает. И видит – бежит кто-то по дороге. Пригляделась – и вправду дочка её! Босая. Волосы растрёпаны. Платьишко грязное. Мокрое насквозь. Кинулась она к дочери. Только схватить собралась, аей подножку и подставил. Не желал он, чтобы сестра в мир людей вернулась. Хотел, чтобы только с ним оставалась.Так и не удалось тётке дочь вернуть. А вскорости икуда-то исчез. Не стали его больше люди встречать, не ходил он на хутор за едой.Было у Анны предположение, что увела его отсюда сестра.Обречена она была мыкаться по белу свету. Без еды, без питья, без отдыха. Вот и его с собой сманила. В отместку за то, что помешал ей спастись и к прежней жизни вернуться.Автор - Елена Ликина.

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