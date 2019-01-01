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Истории из жизни

Смерть приходила два раза

Позавчера похоронила отца. Болел он недолго, но выявился у него такой букет болезней, что мучился все 10 дней, что провел в больнице. Инфаркт, пневмония, острая недостаточность почек. В итоге умер на руках у врача.

Умер в воскресенье, а в ночь со среды на четверг около пяти утра в окно комнаты, где спала мама, сильно постучали. Мама не спала в это время, стук слышала отчетливо, но к окну не подошла и из дома не вышла посмотреть. Она слышала ранее о том, что иногда смерть приходит в дом и стучит в окно. Поэтому перекрестилась, помолилась и осталась в кровати.

У папы улучшений со здоровьем не было, ухудшений тоже, находился он в тяжелом, но стабильном состоянии. В ночь с субботы на воскресенье такой же сильный стук в окно услышала моя бабушка. Но она крепко спала и проснулась именно от этого стука. Как она говорит, ей послышалось, что это стучала мама со злостью, что ей не открывают дверь (мама и бабушка спят в разных домах в одном дворе).

Бабушка открыла дверь, вышла на улицу посмотреть, увидела, что света в доме мамы нет, никто во дворе не ходит. Расстроившись, поняла, что пустила смерть в дом. Утром мама поехала в больницу, папа пришел в себя.

Разговаривать он не мог, но мог кивать головой. Мама поговорила с ним недолго. Ушла. Вечером она стала собираться снова в больницу проведать папу, но врач позвонил сам и сообщил, что папа умер. Больше стуков никто не слышал.


Автор: Юлия.
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Сегодня, 19:13 by Nik_dkПросмотров: 383Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть стук окно дом

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