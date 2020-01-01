Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Как поймать эльфа

За прилавком, между длинным парнем с морскими рыбками и приземистой бабусей со столь же морскими свинками, расположился мужчина, замотанный по брови шарфом. Он открыл клетчатую сумку и вынул оттуда трёхлитровую банку. На её дне, среди кусочков цветной бумаги, сидели эльфы.

Парень с морскими рыбками согнулся во втором своем метре и заглянул в банку.
– Это что? – спросил он с тоном превосходства хордовых над чешуекрылыми.
– Эльфы.
– Почём?
– Пятьсот рублей.
Парень уважительно протянул мужчине руку:
– Борис.
– Семён, – буркнул мужчина, снимая рукавицу.
Тут из-под локтя заглянула приземистая бабуся.
– И зачем они?
– Ну а хомяки твои зачем?
– Это морские свинки, – обиделась бабуся, – детям развлечение.
Морские свинки нахохлились, всем своим видом выражая нежелание кого-то развлекать.
– Эльф. Волшебное существо.
– И чего они умеют? Желания исполняют?
Лицо, замотанное шарфом, изобразило сарказм.
– Ага. Стоял бы я тут тогда.
– Может удачу приносят?
– Мне не носили.

Бабуся замолчала. Эльфы лениво ходили по банке, зевали, взмахивали крылышками. Ярко-оранжевая парочка прижалась личиками к стеклу.

Между рядов с клетками и аквариумами неспешно проходили разнообразные люди в пальто и пуховиках, с сумками и просто, взрослые и дети. Всё это разнообразие бубнило, перемешивалось и выдыхало пар из ртов. К Борису подошёл большой, ватой набитый дед. В ногах у него мыкался мелкий ребятёнок непонятного пола с варежками на резинках.
– Черви есть?
– Трубочник есть, мотыль.
– Деда смотри!
– Мотыля покажи.
– Деда-а-а!
– Вам два коробочка? Три?
– Чего он дохлый такой?
– Деда, это чего в банке, а?
– Где дохлый, мужчина? Путёвый мотыль.
– С какого он бока путёвый?
– Деда, смотри – девочки с крылышками!
– Розовый. Вкусный. Берите!
– Сколько просишь?
– Двадцать пять.
– Де-е-е-е-е-д-а-а-а!
– Уступи десятку за два коробка.
– Не могу, мужчина. Себе в убыток торгую.
– Дед!
– Три шкуры дерёте! Торгаши!
– Вы сколько брать будете?
– Да уж не ведро!
– Берите три коробка, десятку уступлю.
– Де-душ-ка!
– Ладно, давай два коробка, коль уступаешь.

Ватный дед отслюнявил червонцы и спрятал пакет во внутренний карман. Поближе к сердцу. Ребятёнок похлопал деда по колену.
– Деда! Ну смотри – фея!

Дед приблизил левый глаз к трехлитровой банке, поморгал и отодвинулся.
– Чего за звери?
– Эльфы.
– Деда, давай купим!
– Сколько просишь?
– Пятьсот.

Дед отодвинулся и загнал взглядом Семёна, банку и прилавок во внутреннюю прицельную рамку.
– Иди ты. На птичьем по двести никто не берёт.

Семён подтянул шарф и пробубнил:
– А я и не навязываюсь.
– Самцы?
– Поди разбери.
– Мотыля едят?
– Не. Они как бы любовью питаются.
– Ась?
– Любить их надо. Тогда живут. Без любви дохнут.
– Деда, бери! Я их уже люблю.
– Молчи, Валька! – ответил дед, оставив половую принадлежность ребёнка под вопросом.
– Мужчина, возьмите лучше морскую свинку! Полкило восторга!
– Нет, свиней вокруг и так полно. Свинья на свинье.
– Деда!
– Мелкие они у тебя. Морёные. Давай, за триста возьму.
– Четыреста.
– Совесть есть? Есть совесть у тебя, я спрашиваю?
– Ладно. Чтоб почин не спугнуть.

Семён подвинул банку к краю прилавка и кивнул Вальке.
– Протяни руку.
– Выбирать, да?
– Не. Они сами выбирают.

Крошечный эльф морозно-синего цвета вспорхнул Вальке на палец, ухватился ручонками и забрался в ладошку.
– Ну вот. Кормить его не надо, поить тоже. Люби только, одного не оставляй, а то заболеет.
Ватный дед ухватил ребятёнка за капюшон и потащил дальше.

У прилавка остановилась немолодая пара. Жизнь их склеивала, отрывала и опять сминала вместе. И вот уже они друг без друга не полны. Выпуклость к впадинке.
– Что это? Здрасти! – сказала женщина удивлённо.
– Эльфы.
– Посмотри, Серёженька, чудо какое!

Мужчина что-то буркнул и остался на месте.
– Они продаются? – женщина приблизила глаза к стеклу, осторожно постучала ногтем.
– Пятьсот рублей.

Женщина заворожено извлекла из кармана кошелёк. Семён пододвинул банку, но ни один эльф к ней в руки не пошёл.
– Дайте вот этого – зелёненького.
– Видите – не идёт он к вам.
– А вы достаньте.
– Не могу. Сам должен прийти.
– Так он не идёт.
– Вижу. Значит, не продам. Извиняйте.
– Как? Почему же?
– Им, эльфам, любовь нужна, иначе помрут.
– Ну вот и хорошо! Я его буду любить, ухаживать буду за ним.
– Ухаживать… Не продам, коли сам не идёт.

К прилавку пододвинулся муж.
– Я что-то не понял, тут рынок?
– Рынок-то он рынок, но… не продам. Ну сдохнет он у вас.
– Идём, Лен, – сердито дёрнул жену за рукав Серёженька.
– Но…
– Пошли. С психами я ещё не связывался.
– Хотите – тысячу заплачу? – сказала Лена.

Семён всплеснул руками.
– Барышня, да это тут причём? Вот я его вам продам, а он любовь к себе притягивает, требует. А ежели пересилит супруга вашего?
– Как это?
– Да просто. Магическое существо. Без пропитания ему нельзя, материального-то оно и в рот не возьмёт! Или супруга разлюбите, или эльф помрёт. Хорошенькая покупка.
– Вы… шутите, да?
– А вот, дамочка, возьми лучше свинью морскую! Или двух!
– Свинью? – испуганно спросила Лена.
– Ага! – радостно сказала бабуся и соломинкой простимулировала свинку показать свои стати.
Рыжий, косматый, угрюмый жирдяй забрался в колесо и сделал несколько шагов вперевалку.
– А? Глянь, какие кунштюки ушкваривает!

Зелёного эльфа, получил пятиклассник без шапки и двух зубов. Лимонно-желтый выбрал себе в хозяйки смешливую девушку с пирсингом. Вид железных шариков в носу, в губе и даже на языке потряс Семёна, но эльф не задумываясь вспорхнул ей на воротник. Бирюзовый эльф устроился в варежке сухонькой старушки с сияющими глазами. Она дала за него Семёну сто рублей мелочью и веснушчатое зимнее яблоко.

За три часа он распродал всех эльфов, кроме одного. Оранжево-красный, как язычок пламени, ни к кому не хотел идти.
– И часто они так… кочевряжаться? – спросил Борис.
– Да бывает.
– И чего тогда?
– Ну чего. Обратно отпускаю.

Борис достал термос кофе и развернул из фольги два бутерброда с копчёным салом. Приземистая бабуся скребла ложкой в кастрюле с картошкой и варёной рыбой. Семён перекусом не озаботился.
– Ты их где ловишь-то? Или секрет? – спросил Борис, активно жуя.
– Внучка ловит.
– А где?
– Да не скажет он, – сердито постучала ложкой о край кастрюли бабуся, – жмот.
– А чего не сказать-то? Я секретов не делаю. Берёт внучка моя, Милка, коробку акварельной краски. Только медовая нужна, и вообще лучше мёда добавить для густоты. Липового. Дальше – надо в ванной всё зеркало разукрасить акварелью, погуще так. И разрисовывать надо в темноте. И чтобы девочка разрисовывала. Как высохнет – вносим свечку, только зайти надо спиной вперёд. Самое оно, если на стекле останется одно окошко, или два, тогда может и приманишь. Потом просто – банку трёхлитровую приготовь. Перед зеркалом бумаги цветной настриги. У них же там всё серое, у эльфов, вот они на цвет-то и клюют. Ну а как они, стало быть, из зеркала полезут, ты их банкой и накрывай. Да! Забыл совсем! Одежду надо надеть шиворот-навыворот, эльфы тогда не увидят. И булавку медную прицепи на ворот. Чтобы того… глаза не отвели.
– Чего?
– Ну мне раз глаза отвели, так я целый час в ванной стоял и в зеркало пялился.
– Зачем?
– Выход искал.
– Из ванной?
– Тьфу, пропасть. Из зеркала!

Слушатели расхохотались. Бабуся прохрюкалась и вытерла рот платком. Борис, опершись о прилавок, некоторое время ещё побулькивал, но вдруг поднял глаза и осёкся. Семён махнул рукой и выпустил пар изо рта прямо сквозь шарф:
– Да чего вам объяснять – всё равно не поверите!

Перед прилавком невесть откуда оказался неприятный, известный всему рынку детина. Звали детину Соплёй. Но звали его так за глаза и в верной компании.

Был он высок ростом и лицом широк – по блину на каждой щеке поместится. Волосы, брови и даже реснички – бесцветные, как подвальная плесень. Глаза васильковые и пустые, по меткому слову поэта: как два пупка. Сын директора рынка, и сволочь крайнего разбора. Сейчас он был слегка поддавши. В такие минуты его настроение колебалось на кромке. С одной стороны – буйное веселье, когда он бегал по рынку, натянув на голову отобранный у вьетнамцев малиновый бюстгальтер арбузного размера. С другой стороны – гадючья злоба, плевки в суп обедающим торговцам, затоптанная корзинка с котятами. А переход осуществляется лёгким толчком с любой стороны.

Сопля привалился к прилавку спиной, иронически глянул на толкущихся покупателей. Ухватил лапой плюгавого паренька с косенькими глазами.
– Эй, китайса, курить дай!

Китайса вынул пачку, Сопля поплевал на пальцы, вытащил две сигареты, одну сунул в рот, вторую уронил. Китайса дал прикурить. Сопля почавкал, окутался дымом, забрал пачку и зажигалку, отвесил добродушного пинка. Покурил, осовело, наблюдая за дерущимися воробьями. Развернулся к Борису.
– О! Здорово, барбус!
– Здрасти, Эдуард Иваныч. – Улыбнулся барбус Борис, приветливо прогнувшись.
– Ну, чё тут? Как торговля?

Барбус неопределённо скособочился, всем видом показывая, что хотя он и тронут заботой Эдуарда Ивановича, но мотыль квёлый, рыбок не берут, и свободных денег совершенно нет.
– Ладно, брось шлангом прикидываться. Курить будешь?
– Я, Эдуард Иваныч, завязал. Здоровья-то нет, как у Вас!
– Потому что здорово… это… здоровый образ жизни веду!

Сопля придвинулся к Борису. Свёрнутая бумажка перекочевала из руки одного в обширный карман другого.
– Ладно, торгуй, мотылёк. Ах-ха-ха! Ловко подколол? Мотыля продаёшь – значит мотылёк!
– Хрю-хрю-хрю! Здравия желаю, Эдуард Иванович! – улыбнулась пластмассовыми челюстями бабуся.
– Здорово живёшь, Микитична!
– Вы вроде как с лица схуднули, Эдуард Иванович?
– На фитнес хожу. Знаешь, что такое? Это когда спорт.
– Ну, дай-то Бог! – истово перекрестилась Микитична, – нам и без надобности уж.
– Ладно. Хватит мне зубы это самое. Чего там у тебя?
– Как перед иконой, чтоб у меня руки отсохли, если вру!
– Так.
– Нету! Ни одной не продала! А всё конкуренты!
– Какие конкуренты?
– Да вот, – сказала подлая бабка и указала на Семёна, – пять клиентов отбил!

Семён и, отчасти, Борис опешили. Сопля вдруг увидел Семёна с его банкой, как будто они только что вывалились из зазеркалья.
– Оппа! Ты кто такой? Ты чего тут стоишь, а?
– И чего? Купил, вон, место и стою. А что?
– Чего ты тут толкаешь?
– Эльфа вот.
– Дрянь какая-то летучая, – вклинилась Микитична, – больная, наверное, не ест ничего! Сам говорил!
– Нуксь!

Сопля залапил банку. Она почти целиком поместилась в его ладони.
– Оппа! Зашибись! Засушу и на зеркало в тачилу повешу!
– Ты давай не борзей! Поставь банку!
– Пасть закрой, дедушка! – элегантно парировал Сопля, для верности положив вторую ладонь Семёну на лицо. Лицо тоже поместилось в ладони целиком.
– Эт! Ты руки-то убери!

Сопля потряс банкой, отчего крохотный эльф свалился и стукнулся головёнкой о стенку. Потом он сунул банку под полу и пошёл в сторону дирекции, задевая шапкой жестяные козырьки навесов.

Семён перелез через прилавок и крикнул:
– Да что же?! Воруют же! Эй!

Соседи по прилавку превратились в болванчиков с отпущенными нитками – стояли, глазами хлопали, внутренне радовались чужому унижению. Сопля невозмутимо удалялся.
– Эй! Харя!

Сопля продолжал уходить. Эльф в банке попробовал вылететь, но опять стукнулся о стекло.
– Тьфу! Да и пошёл ты! Щенок! Трус! Сопляк!

Такого оскорбления Эдуард Иванович не вынес. Он повернулся, сделал четыре шага, подкинул банку с эльфом и запустил в голову обидчику.

Машина «скорой помощи» долго пыталась протиснуться к рыночным воротам. Наконец встали как-то между бородатым дедом с гусями и бабой с крупами. Румяные, вонючие от табака санитары, резво помчались в толчею. Принесли Семёна с бурым от крови лицом. Он лежал такой маленький, жалкий, вцепившийся в ниточку жизни. Шептал: «Убил… убил… убил». Хлопнули двери, распугала жирных воробьёв сирена. Баба с крупой охнула и уселась на мешки.
Трупик эльфа, раскатанный кованными ботинками в лоскуты, пролежал в грязном снегу недолго – зашипел и превратился в ничто.

Сопля сидел в рюмочной. Перед ним стояла тарелка пельменей со сметаной, стопка, графинчик. Он налил стопку, выпил, с хрустом откусил пол-луковицы, пожевал, закинул в рот пельмень. Самое оно, после физических упражнений, да на морозце, выпить ледяной водки под пельмешки. Настроение у Сопли вновь было превосходное. Солнце проплавило в ледяной корке на окне полынью. Раскалённые добела пылинки плавали в косом луче. Сопля налил ещё стопку, закусил, запил стаканом горького шипучего пива. Разжевал ещё один пельмень и пошёл отлить.

Потом в туалетном предбаннике долго мыл руки, поскольку был он великий аккуратист.
Перед самым выходом Сопля заглянул в мутноватое зеркало. Вскочивший утром над губой прыщик почти уже созрел. А сразу под третьим писсуаром лежала толстая золотая цепь. Сопля резво обернулся и подошёл к писсуару: на метлахской плитке распластана обёртка от конфеты.

Он вернулся к зеркалу и опять всмотрелся в ненаглядный прыщик. Но глаза уже сами скосились на писсуар. Цепь! Цепяра толстенная! Лежит в пятне солнечного света – даже звенья можно разглядеть. Что за чертовня? Сопля опять подбежал к писсуару, и даже заглянул в него. Ничего нет. Солнечный зайчик вдруг появился на ботинке. Сполз по замше на пол, скользнул к выходу из туалета, замер на месте. Вот она! Широкая цепь, нездешняя, как из гробницы фараона. Лежит на полу. Сопля наклонился над ней – цепь рассыпалась на солнечные пятна! Голова закружилась. Зайчики глумливо запрыгали по полу, вскочили на стену, подползли к зеркалу. С той стороны тупо смотрел мордастый юноша.

Сопля подбежал к зеркалу, зацепившись ногой и вывернув плитку с куском бетона. Стекло обернулось прямоугольным окошком, и стремительно зарастало какой-то серой изморозью. В окошко смотрел он сам, длинная нить слюны свисала на воротник. За спиной стоял бледный юнец и вытаскивал из его кармана кошелёк. Второй юнец притоптывал в нетерпении у двери.
– Эй! – крикнул Сопля, ударив в окошко кулаком. – Эй там! Пацаны!

Увы, и его двойник, и тощие наркоманы совершенно ничего не видели сквозь зеркало. Сопля обернулся. Мир выцвел. Вокруг волнами разрасталась черно-серая плесень. С шипеньем истаивали и блёкли краски. Он всплеснул руками – спортивный костюм мазнул в воздухе алым. Цвет сползал и с него, стремительными акварельными дымными струями. С визгом Сопля рванул на тусклый свет в проём двери. Снёс плечом часть крошащейся стены, выбежал в огромную залу с мутным, взболтанным воздухом, стал посреди неё и взвыл совсем уж по-волчьи:
– Отче мой! Еже веси на небеси! Ну чего?! Пусть светится имя! Я больше не буду! Выпустите меня отсюда! Во имя Отца и Сына, аминь!

И дикая молитва помогла – в сажевой тьме Сопля увидел маленький квадратик живого цвета! Он пошёл к нему, расталкивая какие-то осыпающиеся шершавые столбы. А тьма наливалась силой, высасывала реальность, уже и руки стали как стеклянные – кости видно. Того и гляди – растворится. Но – нет. Успел. Успел, чтоб ему сдохнуть! Протиснулся сквозь радужное окошко! А тьма шипнула бессильно, да и сгинула. И он смеялся, смеялся до икоты, и катался по холодному фаянсовому полу.

А потом кто-то невидимый опустил на него сверху большую стеклянную банку.



Автор - pomarki.
Источник.

Сегодня, 06:47 by ЛетягаПросмотров: 91Комментарии: 0
+4

Ключевые слова: Птичий рынок банка зеркало хамство эльфы расплата

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.