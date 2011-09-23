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Стихи

8 марта у бабушки Яги

8 марта у бабушки Яги


На 8-ое марта
У бабушки Яги
На столе румянятся
Горкой пироги!
Прибрано в избушке,
Для куриных ног
Есть в чулане парочка
Новеньких сапог!
Бегала бабуся
В бигуди с утра!
А гостей встречала
Посреди двора!
Леший все подснежники
Оборвал в лесу
И кричит мне радостно:
"Бабушке несу!
Чмокнула Ягуся
В щеку старика,
К ней с букетом тянется
И моя рука!
Если будет круглый год
Доброй, нежной, милой,
Перестанем звать ее
Мы нечистой силой!

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Вчера, 17:38 by LynxПросмотров: 63Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Яга праздник леший избушка подснежники

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 17:51
+2
Группа: V.I.P.
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Комментариев: 6 682
Прикольный, праздничный стих)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Летяга
Вчера, 18:44
+2
Группа: Модераторы
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Комментариев: 6 845
Чудесный стих!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Эвиллс
Вчера, 18:47
0
Группа: Авторы
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Комментариев: 3 262
Баба Яга - тоже дама. Праздничный салют Яге! Ура! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#4 написал: Tigger power
Вчера, 19:02
+1
Группа: Комментаторы
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Бабусе Ягусе тоже приятно букеты получать) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: Космонасть
Вчера, 23:47
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Группа: Комментаторы
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Как здорово! Хочется хлопать в ладоши от радости! Так ритмично,празднично!))
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#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:46
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Понравилось!!! blush +++
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#7 написал: qqq666
Сегодня, 01:26
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Комментариев: 1 723
конечно же бабушек тоже надо не забывать с 8 марта поздравлять + prazdnik
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
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