8 марта у бабушки Яги
На 8-ое марта
У бабушки Яги
На столе румянятся
Горкой пироги!
Прибрано в избушке,
Для куриных ног
Есть в чулане парочка
Новеньких сапог!
Бегала бабуся
В бигуди с утра!
А гостей встречала
Посреди двора!
Леший все подснежники
Оборвал в лесу
И кричит мне радостно:
"Бабушке несу!
Чмокнула Ягуся
В щеку старика,
К ней с букетом тянется
И моя рука!
Если будет круглый год
Доброй, нежной, милой,
Перестанем звать ее
Мы нечистой силой!
У бабушки Яги
На столе румянятся
Горкой пироги!
Прибрано в избушке,
Для куриных ног
Есть в чулане парочка
Новеньких сапог!
Бегала бабуся
В бигуди с утра!
А гостей встречала
Посреди двора!
Леший все подснежники
Оборвал в лесу
И кричит мне радостно:
"Бабушке несу!
Чмокнула Ягуся
В щеку старика,
К ней с букетом тянется
И моя рука!
Если будет круглый год
Доброй, нежной, милой,
Перестанем звать ее
Мы нечистой силой!
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Вчера, 17:38 by LynxПросмотров: 63Комментарии: 7
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