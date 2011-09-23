8 марта у бабушки Яги

На 8-ое марта

У бабушки Яги

На столе румянятся

Горкой пироги!

Прибрано в избушке,

Для куриных ног

Есть в чулане парочка

Новеньких сапог!

Бегала бабуся

В бигуди с утра!

А гостей встречала

Посреди двора!

Леший все подснежники

Оборвал в лесу

И кричит мне радостно:

"Бабушке несу!

Чмокнула Ягуся

В щеку старика,

К ней с букетом тянется

И моя рука!

Если будет круглый год

Доброй, нежной, милой,

Перестанем звать ее

Мы нечистой силой!

Lynx Просмотров: 63 Комментарии: 7 +7 Вчера, 17:38 by

Ключевые слова: Яга праздник леший избушка подснежники

Другие, подобные истории: