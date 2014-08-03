Неприятности. Вторая часть

Estellan Просмотров: 69 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 06:34 by

В офис я вернулся только вечером, и в крайне скверном расположении духа. Не то, чтобы оно у меня было радужным с утра. Но вот к вечеру испортилось окончательно. Птичка отказалась сотрудничать, только склевала подношение, уронила на пол синее перо и что-то чирикала про камешки. Что еще, кроме анализов, можно взять с курицы? Пусть и синей. Оборотни покрутили носами, но уверяли меня, что на территории новенькой нежити не появлялось. Нечисти - хоть лопатой греби, но она вся учтена, а вот с нежитью – коротняк. Но они пообещали ближайшую пару ночей покрутиться по докам. Им лишние кровососы тут тоже не нужны. С псоглавцами вышло еще хуже. Те просто обгавкали из-за двери, а на угрозы эту самую дверь выломать и оторвать им всем уши – просто спустили службу охраны. Пожалуй, это первый случай, когда собаки спустили людей. Ну ладно. Эти всегда были затворниками, с их внешностью в городе появляться опасно уже потому, что собственной магией псоглавцы не владеют. Могут и пристрелить. А как им отомстить, я еще придумаю. Знакомый алхимик, помнится, выводил особенно зверскую породу блох. Подковывать он их собирался, что ли, или механические челюсти им соображал, не помню уже.- Они здесь, - поприветствовала меня Меру, едва за спиной закрылась дверь.- Кто? – пошарив рукой за спиной, в поисках дверной ручки, я ее предсказуемо там не обнаружил. Блин. А ведь такой шанс был свалить обратно и сделать вид, что я еще не вернулся.- Ты просил кровососов собрать.- А… ну да, - отлегло. А я уже думал, что кто-то из центральных нарисовался, поинтересоваться результатами поисков. – Все здесь? Огласите весь список.- Все, кого ты просил найти. Ламия, Убур, Упырь, Ветала или Веталь… там сложно сказать, этот еще… - нага сверилась со списком. - Катакано.- Японец, что ли? Откуда у нас азиатская нежить?- Нет, этот с Крита. В общем, сам разберешься, я организовала их в переговорной.- В переговорной?Приоткрыв дверь, я заглянул в получившуюся щель, чтобы тут же ее захлопнуть и подозвать жестом нагу.- Меру, там какая-то чупакабра жрет мои шторы.- Это Убур. Он в животных вселяется, забыл что ли?- Он у нас относится к разумной нежити?- Он со своими причудами, но вот если обратиться к квантовой физике…- Ладно, проехали. А ты куда? – спросил я нагу, которая принялась одеваться.- В больницу. Мне удалось договориться с медсестрой ночной смены, она сказала, что пустить полюбоваться на пострадавших. Пришлось ей, конечно, немного приврать.- Лишь бы не пришлось ядом плеваться.Чудом избежав ядовитого плевка в глаза, я проводил взглядом нагу и развернулся к двери в переговорную, где меня ждала кодла нежити. Что-то мне подсказывает, что легкими эти переговоры не будут. Ну ладно, вдох-выдох, открыть дверь, одновременно изображая на лице самую дружелюбную из улыбок, на которую я сейчас был способен.- Приветствую, дамы и господа, - знать бы еще, кто из вас – кто. Впрочем, это озвучивать не обязательно. – Не скажу, что очень рад вас видеть и, надеюсь, что это взаимно. Для тех, кто меня не знает, если вдруг такие есть, разрешите представиться – Смотритель Доков. И оторвите уже кто-нибудь чупакабру от занавески.Дождавшись, пока ближайший к окну упырь поднимется с места и сцапает за шкирку животное, я обвел взглядом собравшихся. Ну, не высший свет. А что делать? Вон та красотка в алом платье и с десятисантиметровым маникюром, скорей всего Ламия. Убура мы уже опознали, он воспылал страстью к шторам, а выглядит как животное. Вот этот очень похож на несвежего зомби, интересно, японец или Ветала… Веталь… Да, права была Нага, фиг определишь. Кто остался? Как она сказала их звали?Ладно, обойдемся без имен.- Вам, должно быть, интересно, почему я вас здесь собрал? Отвечаю на повисший вопрос. Кто-то прошлой ночью подкинул мне на порог пяток недообглоданных трупов. Предупреждая следующий вопрос – уточняю. Под недооблглоданными я имею в виду надкусанные, но не съеденные. В больнице подтвердили мои подозрения, что кусали их не ради развлечения или в постельных играх, а именно с целью добыть крови. Итак, господа и дамы – кровососы, кто из вас меня так облагодетельствовал?Несвежий зомби оторвался от поглаживания Убура, которого держал на коленях, и поднял на меня удивительно живой, для такого мертвяка, взгляд.- Ты сам говорил, что мы можем охотиться.- Да, можете. Я прекрасно понимаю, что голодать вы не можете в силу различных причин. Но, мне казалось, что мы заключили соглашение. Вы охотитесь, но не нападаете на женщин и детей, мужчины в вашем распоряжении, желательно из маргинальных слоев, коих в доках в избытке. Так же я помню, что просил вас за собой убирать, и до сих пор проблем не было. Так кого из вас что-то не устроило? Зачем нападать на пятерых? Зачем подкидывать их мне на порог? Это протест такой?- Мы придерживаемся соглашения, - красотка порылась в сумочке и, вытащив из ее недр пилочку для ногтей, принялась точить свои когти с каким-то металлическим звуком. Только искр не хватало. – Я могу поручиться, что из моих подчиненных никто бы не стал создавать тебе проблемы. Нам вполне хватает тех, кто посещает мое заведение. К тому же убивать не обязательно. Так что, все расстаются довольные друг другом.- Кто-то еще хочет высказаться? – я обвел взглядом остальных. Остальные молчали, только у несвежего зомби что-то отвалилось и шлепнулось на стол. Надо будет сказать наге, чтобы потом все здесь продезинфицировала. Хоть ядом. – Так! Разлагаться прошу только на пол, чтобы потом можно было подмести. Еще раз спрашиваю, никто не хочет ничего мне сказать? Вы ведь понимаете, что я все равно узнаю, кто мне эту подлянку сделал. А как узнаю, я сделаю все, чтобы распылить мерзавца на атомы.- Смотритель… - со своего места поднялся Ветала или Веталь. – Если бы кто-то из нас был виноват, разве мы сейчас были бы здесь? Тень уже заходил в мое логово, и я уже тогда ему сказал, что понятия не имею о произошедшем. Соглашение нас вполне устраивает. Не смотря на ограничения, жить впроголодь не приходится. Гайки ты не закручиваешь, охоты не открываешь. Осмелюсь сделать предположение, что это кто-то со стороны. Думаю… коллеги согласятся с тем, что лишние проблемы нам ни к чему. Следовательно, мы и сами этой же ночью пробежимся по докам и поищем чужого. Уверен, что посторонней нежити от нас не скрыться, особенно, если она так неосторожно охотиться. Следы остаются всегда.Оставшиеся упыри покивали, давая понять, что согласны со своим представителем. Похоже, большего мне от них не добиться. Если, конечно, это не кто-то из них. Но они ведь понимают, что я все равно узнаю, кто так насвинячил. Вряд ли даже человеческие власти оставят без внимания увеличившееся количество пропадающих без вести. Надо намекнуть наге, чтобы присмотрела и за этими сводками. Особенно пусть обратит внимание на женщин и детей.- Хорошо, - опустившись на стул, я на мгновение прикрыл глаза. – Если что-то узнаете, в офисе останется нага. Она сможет связаться со мной. Если в городе столкнетесь с Тенью, Медянкой или Кристофором, можете сказать им, они тоже знают, как со мной связаться. Кстати, если, совершенно случайно в доках встретите посторонних смотрителей, их учеников или помощников, разрешаю атаковать без предупреждения. О их появлении тоже следует сообщать. Если вопросов нет, все свободны.Вереница нежити потянулась на выход. Показалось или из пасти Убура действительно торчал клок занавески? На кой она ему? Гнездо себе свить пытается?В дверях почти сразу же нарисовалась фигурка наги.- Как успехи?- Никто из них, что вполне предсказуемо, не раскололся, что притащил в мой офис полдесятка полутрупов. Ни у кого совесть не взыграла. Ну почему все не может быть просто? Вот сказал бы кто-то из них, что это он или она, мы бы решили эту проблему, и снова все стало бы просто и понятно. Тишина, спокой. Я, что, так много прошу?- В нашем мире ничего не бывает легко и просто, забыл? – нага выставила на стол передо мной небольшой флакон, внутри которого мерцала крохотная искра.- Это?- Да. Один их пострадавших умер. Мне удалось собрать «последнее дыхание». Печально, что так получилось, но это может дать нам подсказку, куда рыть дальше. Просто так бегая по городу, мы вряд ли что-то узнаем.- Как же я это ненавижу… - взяв в руку флакон, я покрутил его пальцами, поглаживая округлые грани. – Там, кстати, какой-то из мертвяков какую-то часть тела обронил. Убери, пожалуйста, пока вонять не начало.Нага фыркнула и ушла, надеюсь, за тряпкой. Я остался наедине с флаконом, в котором томилась крошечная искра чужой души. Никто не дал бы гарантий того, что я там увижу. Обычно «последнее дыхание» хранит самые яркие впечатления. Чаще всего – смерть. Но бывает и другое, у кого-то это радостные события: собственная свадьба, первый поцелуй, какой-то праздник, достижение, подарок. У других – печальные: чужая смерть, предательство, унижение, да что угодно. Я могу лишь надеяться на то, что мне повезет.Флакон был теплым на ощупь, зажмурившись, я откупорил его, поднес к губам и сделал глоток.Место было темным и сырым, пахло плесенью и крысами. Что это? Какой-то подвал? Склад? Заброшенный дом? Точно не скажешь, слишком темно. Свет пробивается только в щели между досками, которыми заколочено окно. Постепенно глаза привыкают к темноте, становится понятно, что я нахожусь в комнате, не слишком большой, квадратов двадцать. Из комнаты ведут три прохода. Два так же заколочены досками, третий кажется провалом в еще более плотную темноту. Что-то цепляется за руку, заставляя вздрогнуть и отшатнуться. В полоске пробивающегося света появляется рука. Какая-то серая, тонкая, с черными ногтями. Руки обычно сами по себе не ходят, взгляд цепляется за эту деталь и, проследовав вдоль руки, замечает некоторые дополнения. Рука не одна, к ней прилагается тельце. Подробней не рассмотришь, потому что оно не одно. Их несколько, еще одна рука тянется сквозь прутья… что это? Клетка? Решетка собранная из арматуры и сваренная наспех, но достаточно крепко чтобы удержать то, что за ней находится?Похоже на клетку. Деталей не разглядеть, остается только надеяться, что она сплошная. За решеткой начинается движение, тела словно просыпаются, начинают двигаться, не смотря на то, что пока что движение не выглядит осмысленным.- Я вижу, что ты познакомился с моим потомством, - голос раздается слева, заставляя резко обернуться. Из темного прохода выныривает мужик. Совершенно обычный мужик, за такую внешность не зацепится взгляд в толпе. Невысокий рост, небритая рожа, коротко стриженые волосы. Темная тканевая куртка, джинсы, ботинки. До зубовного скрежета обычный, пока не улыбается. – Ну раз вы уже познакомились, думаю, можно и перекусить, как думаешь?Мужик подходит к клетке и распахивает дверь, которую в темноте я не заметил. Из-за двери, сначала медленно, но с каждым движением набирая скорость, начинают выползать ее обитатели. Я делаю пару шагов к окну и успеваю выбить доску, в отчаянном желании сбежать. Вряд ли кто-то сможет меня здесь услышать. Выбив доску, я понимаю это лучше, чем все, что увидел до сих пор. Склады. Старые заброшенные склады. Здесь вопли о помощи не более чем фоновый звук, как и в любом рассаднике молодежных банд, перестрелок, наркоторговцев и нелегальных борделей. Именно эта мысль бьется в сознании в тот момент, когда несколько пар рук обхватывают, за руки, поперек груди, за шею, затаскивая обратно, в темноту, которая тут же расцветает вспышками боли…- Твою же… - выдохнул я, возвращаясь к реальности, чувствуя, как нага усиленно пшикает на меня чем-то из непрозрачного флакона. – Надеюсь, это не жидкость для мытья окон?- Обижаешь, это жидкость для прочистки труб. Для мытья окон я на тебя израсходовала еще в прошлый раз, - зубасто улыбается змеюка, демонстрируя мне свои ядовитые зубы. – Что ты видел?- У меня тут высший, Меру. На мою территорию забрался высший вампир и, хуже того, он тут вьет гнездо. Правда, если он со своим гнездом еще не перебрался, я, похоже, знаю, где его искать. Оповести остальных, собираемся у заброшенных складов.

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