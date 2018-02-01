Последний рабочий день

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:10

JackTheRipper Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:10 by

Случилось это 4 месяца назад. Я студент, 21 год, подрабатываю в офисе охранником. Работаю 3 раза в неделю в ночную смену. За всё время работы ничего необычного не замечал да и мои коллеги тоже. И вот однажды наступил очередной рабочий день, пятница. Я собрал все свои вещи (спецодежду, фонарик, дубинку) и положил покушать, сел на автобус и отправился в путь.Приехав в офис, переоделся и начал ждать, пока мне отдадут ключи и сотрудники покинут помещение. В 21:40 офис был полностью пуст, я запер главную дверь и принялся за работу. Работа не была особо сложной, мне приходилось делать обход каждый час и наблюдать за тем, чтобы в офисе ничего не произошло. Сделав очередной обход, после закрытия двери я вернулся в комнату охраны. На часах было 23:00, и я понял, что неплохо было бы поужинать. Достав бутерброды и заварив чай, я услышал какой-то шорох на втором этаже, но не придал этому значения (комната охраны находилась на первом этаже). Я принялся ужинать, но шорох не прекращался, и тогда я понял, что нужно проверить, что там. Заодно и обход сделаю.Я взял фонарик, дубинку и отправился на второй этаж. Тщательно всё осмотрев на втором этаже, я заметил какой-то силуэт в конце темного коридора (парень я не пугливый, но осторожный). Сделав пару шагов вперед, мне удалось понять, что что-то стоит и просто смотрит на меня. Я не мог полностью распознать, что это, поэтому сделал еще пару шагов. И тут я просто замер...Напротив себя я увидел что-то похожее на человека, но им оно не являлось, единственное, что мне удалось увидеть, - это бледную кожу существа и тело, которое было покрыто шрамами. Мигом развернувшись, я побежал в комнату охраны и запер её. Достал телефон и хотел набрать полицию, но боковым зрением в окно комнаты охраны увидел, что оно пришло ко мне. Я замер и просто смотрел на него. Мне удалось полностью разглядеть его. Оно было тощее с бледной кожей, все в шрамах, на некоторых участках тела виднелась шерсть, некоторых зубов не было, глаза были очень темного цвета, нос был сильно поврежден, как будто его вообще и не было. Кожа облегала его кости, поэтому можно было с точностью сказать, что оно было голодным и нашло себе пищу.Примерно минут 10-15 мы смотрели друг на друга, но затем оно сдвинулось к двери и указательным пальцем начало просто стучать, хотело, чтобы я впустил его. На левой его руке не было 2 пальцев. Затем стук перерос в сильные удары по двери, но я знал, что дверь оно не откроет, так как она была прочной, а окна были достаточно толстые. Несмотря на его дряхлое телосложение, удары были очень сильными, и мой страх рос все сильнее и сильнее.Я всё же пришел в себя, взял телефон и начал набирать полицию. Указав точное местоположение, меня просили ожидать 7-10 минут до прибытия патруля. Затем, обернувшись, я увидел, что существо успокоилось и начало отбегать от двери. Я увидел, что оно начало перемещаться обратно на второй этаж, поэтому выходить не собирался.Прибыла полиция, они сказали открыть мне дверь, но я не мог выйти с комнаты охраны, потому что мне до сих пор было страшно. Вскоре приехал начальник офиса, открыл дверь, меня вывели, а офис тщательно осмотрели, но ничего не нашли. Затем один из охранников, приехавших в офис с начальником, отвел меня подальше от патруля и сказал, что видел за 2 недели до моей смены то же самое, но вызвать полицию не мог, так как связи не было. Бедолага сидел до самого утра, пока не пришли сотрудники и офис не открылся. После этого второй охранник сказал, что не работает на ночных сменах никогда. Сразу же начальник отправил меня домой. Выспавшись и придя в себя, я уволился с офиса. И больше никогда не работаю на ночных сменах.

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