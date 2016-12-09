"Отче наш"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 70 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 00:40 by

Это случилось перед Великой Троицей, накануне праздника. На дворе было хмуро и пасмурно, а ветер яростно раскачивал деревья. Глядя в окно, я думала о том, что даже собаку хозяин не выставит за дверь в такую-то погодку. Мои нехитрые размышления прервал телефонный звонок. Закончив разговор, я села на стул и задумалась...У моей старой знакомой, Катерины, умерла тётя, и ей нужно было поехать в посёлок, чтобы помочь родственникам всё подготовить к похоронам. Моя подруга очень нервничала и не хотела никуда уезжать, так как очень боялась увидеть покойницу, да и вообще - траурные дела пугали её до мозга костей. В общем, Катя попросила меня поехать вместе с ней. Я, конечно, тоже не люблю подобные мероприятия, да и кто их вообще любит? Однако ничего не поделаешь, ведь подвести единственного друга я никак не могла.До Янтарного добирались мы часа четыре, мучаясь в пробках и толпах людей. Изнемогая от жажды и усталости, я и Катюха кое-как прибыли к назначенному времени в назначенное место. Сойдя с автобуса, нам пришлось идти пешком ещё минут тридцать, проваливаясь в грязные канавки и степные ямы. Когда вдали показался небольшой ветхий дом, моя подруга глубоко вздохнула и громко изрекла:- Наконец-то!В эту же секунду грянул гром, и начался ливень. Крупные капли летели сплошной стеной, заливали наши лица и одежду, и мы быстро побежали по полю, направляясь к выцветшей серебристой калитке, которая была настежь открыта.- Ой, Катюшенька, здравствуй! - вышла нам навстречу тётя Лена, дочка покойной тёти Лиды. - Быстрее проходите в дом!- Это Нина, подруга моя лучшая, - кивнула в мою сторону Катька и скрылась за занавесками хлипкой двустворчатой дверцы.- Ниночка, ты тоже проходи. Ох, горе-то какое...В доме было много людей, расположившихся в двух имеющихся комнатах. В одной из комнат стоял гроб. Тётя Лена и Катя подошли к нему, тихо разговаривая. Из их беседы я узнала, что тётя Лида умерла сутками ранее, после принятия душа, но так как ей было восемьдесят семь лет, и она много болела, это всё было ожидаемо и никого не удивило. Однако всё равно тётя Лена была убита горем и не могла провести ночь с покойницей, поэтому она попросила Катю, чтобы та подежурила возле гроба до утра. Похороны же были назначены на следующий день, на 13:00.Я содрогнулась от ужаса и жестом подозвала Катюху к себе. Подруга поцеловала в лоб усопшую и вышла со мной во двор.- Ты гонишь? Я на это не подписывалась! - крикнула я на Катю, дрожащими пальцами пытаясь подкурить сигарету.- Нин, ну ты же не бросишь меня здесь одну?! Нин, ну пожалуйста, - разнылась подруга, размазывая тушь по лицу.- Только не ври, что ты плачешь, это всё дождь, - пробубнила я, пряча от воды свою никотиновую радость.- Я знала, что ты у меня самая лучшая и никогда не оставишь меня в беде! - ликовала Катька, а потом выхватила мою цигарку и растоптала ботинком. - И хватит уже этой гадости, поняла?!Ближе к глубокой ночи все соседи и родственники откланялись и разошлись по домам. В небольшой хатёнке остались только тётя Лена, Катя, я и гроб с покойной тётей Лидой.Я, конечно, видела мёртвых и прежде, но сейчас мне было настолько жутко, что я и вообразить себе не могла! Лицо покойницы сильно вытянулось, рот был приоткрыт, и меня настигло ощущение, что бабушка вот-вот встанет из гроба, и что-то произойдёт такое, что нас всех убьёт.- Я не спала той ночью, девочки, пойду прилягу ненадолго, извините, пожалуйста. Ох, горе-то какое, - пролепетала тётя Лена и скрылась в другой комнате, заперев на ключ ведущую в неё дверь.- Нин… - испуганно обратилась ко мне подруга.- А? - я не подавала виду, что тоже испытываю дикий ужас.- Что-то мне не по себе...- Мне тоже, ну и что теперь?- Я в туалет хочу...- Пошли вместе сходим?- Нельзя покойника одного оставлять. Подождёшь?- Да ты совсем ошалела, что ли, нельзя друг друга ни на секунду оставлять, или ты никогда ужастиков не смотрела?! - взбеленилась я, чувствуя, что мои ладони мгновенно увлажнились.- Это не фильм ужасов, а жизнь, дорогая. И хватит пудрить мне мозги. Я вернусь через пять минут, - твёрдо отчеканила Катька и вышла в коридор, который вёл к выходу.Туалет располагался на улице. Прикинув в уме расстояние и личные дела подруги, я принялась ждать."При самых затяжных обстоятельствах, зная подругу, она должна вернуться через десять минут", - мысленно успокаивала себя я, стараясь не смотреть на гроб.В комнате горело несколько свечей, которые тускло освещали небогатую обстановку: два стареньких кресла, потёртый диван, несколько портретов и небольшой обшарпанный сервант. В самом тёмном углу чернело высокое круглое зеркало, накрытое плотной тканью. Посередине комнаты стоял гроб, а возле него ютились две узенькие табуретки для меня и Кати.Разблокировав телефон вновь, я посмотрела на время: 03:38."Вот засранка, а! Уже четырнадцать минут где-то бродит! Будто я такая бесстрашная!", - сетовала про себя я, вытирая испарину со лба.Закрыв глаза, я стала вспоминать "Отче Наш", но в моей пустой голове не было ни слова от заученной в детстве молитвы.- А вот и я! - с грохотом приземлилась Катюха на скрипучий миниатюрный стульчик.- Дура! Напугала до чертей! Так, всё! Я иду курить, моё терпение лопнуло! Теперь ты жди! - психанула я и пулей выбежала во двор. - И не меньше пятнадцати минут!Закурив сигарету, я перевела дыхание. Во дворе приятно пахло сеном и дровами. Достав из кармана телефон, я уже в третий раз отметила про себя, что сигнал здесь полностью отсутствует."Чёртова деревня!" - звучно сплюнув, я посчитала, что у меня есть ещё девять минут.Вокруг была такая глухомань, что трудно было поверить в то, что здесь есть хоть какая-то жизнь."Ну и занесло же меня, ёшкин кот! Подумаешь, тётка... У меня вообще нет никаких тёть или дядь. Можно подумать, Катя с ней обща… - мои мысли прервались истошным криком подруги. - Вот чёрт!"Я забежала в дом, громко стуча подошвами кроссовок.- Катя! - заорала я, не увидя в комнате никого, кроме гроба с тётей Лидой. - Катя! Катя, такие шутки добром не кончатся, выходи давай!Но Кати не было ни во дворе, ни в комнате."Где её искать?!"Оставалась только запертая спальня тёти Лены. Я подбежала к двери и стала тарабанить, что есть сил, но дверь сама легко поддалась, как только я покрутила ручку. Пошарив по стене, я включила еле работающий высокий светильник. Под потолком висела дочь тёти Лиды, болтаясь на канатной верёвке, привязанной к тепловой трубе. Глаза и язык женщины буквально вывалились наружу, в воздухе витал запах испражнений.- О, Боже... Боже! Ка-а-а-тя-я-я! - захлопнув дверь, завопила я.Гроб был передвинут ближе к зеркалу, в нём всё также лежала покойная бабушка, но Кати не было нигде. Ринувшись в коридор, я ударилась носом о дверь, которая сама по себе захлопнулась.- Катя, это ведь ты шутишь, я знаю! Прекрати, прошу, Катя! - орала я. - Там тётя Лена, она...Внезапно лавочка вместе с гробом медленно поехала к зеркалу. Чёрная ткань, накрывающая его, сползла на пол, и профиль тёти Лиды стал едва отражаться в тусклом пламени свечей. Я тщетно ломилась в дверь, за которой был коридор и выход на улицу, а потом кинулась разбивать окна табуретками. Обнаружив за стеклом мелкую решётку, я с ужасом поняла, что решётки будут и в спальне, дорогу к которой уже и вовсе перегородил гроб. Я разрыдалась и, включив окровавленными пальцами фонарик на телефоне, попыталась перекреститься.- Отче Наш! - дрожащим голосом сипло произнесла я.Тело из гроба начало медленно подниматься.- Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, - я направила трясущейся рукой фонарь на лицо бабушки. - Да прибудет Царствие Твое.Рот мёртвой тёти Лиды начал широко открываться, издавая протяжный вой.- Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.Глаза покойницы широко распахнулись, внутри зияла пустота.- Хлеб наш насущный даждь нам днесь! И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим... О, Господи, Господи, - обезумев от ужаса, я не отрывала глаз от происходящего, слёзы и слюна заливали подбородок.Голова бабушки повернулась в мою сторону, представ передо мной в самом ужасающем виде, который до этого я могла наблюдать только в тусклом зеркале.- И не введи нас во искушение, - усопшая полностью поднялась из гроба и расставила руки так, как это обычно делают люди, желая обнять. - Но избави нас от лукавого...Тётя Лида оторвалась от гроба и медленно полетела в мою сторону.- Ибо Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь! Господи, спаси, спаси, Господи, - рыдала я, но покойница уже приблизилась ко мне и собралась своим открытым ртом прижаться к моим губам. В эту же секунду я почувствовала, что вокруг меня больше нет воздуха, лёгкие сковало словно стальными тросами, а сердце сжалось до такой боли, что я не могла даже и моргнуть. Последнее, что я услышала, было кукарекание петуха, и осознала в последнюю секунду - инфаркт.Прошло два дня...Я очнулась в больничной палате, стены которой были выкрашены в белый-белый цвет. У моей койки сидела мама, вытирая слёзы.- Как ты, Ниночка? Милая, дорогая, - причитала моя самая любимая женщина в мире.- Вроде жива. Мам, а где Катя?! - встревожено спросила я, спохватившись.- Доченька, ты голодная? Я тебе пирожочков привезла вот. Слабое сердечко моё, никогда больше никуда тебя не пущу, ох...- Какие пирожки?! Где моя Катя, где моя Катя, чёрт возьми??? - заорала я, пытаясь освободиться от проводов и капельниц.- Кати больше нет, Нина, - мрачно проговорила мама. - Видно, тётя Лида с собой уволокла.- Что ты несёшь? Этого не может быть!!! Она просто пряталась или...- Её нашли на чердаке с открытым ртом, её голова была такой же, как твоя...Я взяла в руки свою косу и расплела её. По моим плечам рассыпались седые волосы.- О, Боже… - только и смогла произнести я.- Она умерла от остановки сердца. Просто от остановки сердца...- Просто от остановки сердца, чёрт возьми?! Просто??? - по моим щекам лились слёзы.- Завтра похороны, но тебе, Ниночка, никуда нельзя, ты ещё слаба, - мама всхлипнула и отвернулась к окну. - Теперь тебе никуда нельзя...- Какого чёрта, мама?! Мама, я Катюху очень люблю!..- У тебя инфаркт был... Благо, вовремя дед Митька мимо с козочками проходил, да крики услышал твои. Пока доковылял, ты уже лежала без сознания.- А бабка?!- В смысле?- Бабка где была???- В... в гроб-б-бу, - ошеломлённо и заикаясь произнесла мама.После того, как я рассказала всё, что произошло, моя мама решила, что у меня не всё в порядке с головой. Сейчас я нахожусь в психиатрической клинике, и каждую ночь мне снится Катя с пустыми глазницами и открытым ртом. Сон за сном я вижу, как она приближается ко мне, и этой ночью Катя будет ко мне настолько близко, насколько тогда ко мне приблизилась тётя Лида. В руках я сжимаю маленький молитвослов, но на этот раз, боюсь, мне уже ни "Отче Наш", ни петухи не помогут.Автор - МистЭфика.

Ключевые слова: Накануне праздника старая знакомая смерть тёти гроб покойница смерть подруги

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