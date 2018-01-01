Катя

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:17 by

Это случилось недавно. У моей тети умер новорожденный малыш. Она не смогла пережить это и попала в психиатрическую больницу.Со временем моя мама начала замечать странные вещи за тетей. Та начала разговаривать сама с собой, всегда сидела в своей палате, смотря на белую стену, и как-то странно улыбалась.Когда я в очередной раз пришла ее проведать, она предложила мне сесть напротив нее, рядом с Катей. Я испугалась, ведь никакой Кати в комнате не было. Я тут же вышла и стала набирать номер мамы, но остановилась, услышав в палате плач и голос тети, пытающейся кого-то успокоить.Я понимала, что в палате кроме тети есть еще кто-то, но вновь войти туда у меня не хватило духу. Дома я все рассказала маме, но она отмахнулась от моих «бредней». Показалось мол.Вечером я позвонила подруге и поведала о недавних происшествиях. Помешанная на мистике подруга, предложила вместе со мной навестить тетю и разобраться что к чему.В субботу мы отправились в «психушку». Тетя была очень мрачная и не особо хотела с нами общаться. Когда я положила фрукты на тумбочку, она резко встала и подошла к окну. После минуты молчания тетя тихо сказала:– Катя не любит бананы, в следующий раз принеси, пожалуйста, мороженое.Я хотела встать и уйти, но моя подруга была настроена решительно.– Кто такая Катя? – спросила она.Тетя села на стул и внимательно посмотрела на нас. Затем начала неторопливо рассказывать:– Когда-то давно, на месте этой больницы была усадьба и в ней жила молодая пара. У них не было детей и девушка по имени Катя очень переживала по этому поводу. Спустя 2 года она смогла забеременеть, но случился выкидыш, затем снова и снова. Девушка понимала, что семья может развалиться и пошла к местной цыганке.Цыганка пообещала помочь, но предупредила, что ребенка ждет опасность. Катя не придала последнему замечанию значения – ведь своего ребенка она-то уж сможет уберечь от всего.Спустя месяц девушка снова забеременела и вскоре на свет появилась прелестная девочка, которую назвали Машенькой. Катя не спускала с дочери глаз, постоянно носила на руках и никому не позволяла дотрагиваться до нее, а вскоре и вовсе заперлась с Машенькой в комнате и никого не подпускала.Муж понимал, что супруга сходит с ума, и решил забрать дочь, а девушку отправить немного подлечиться. Катя так испугалась этого, что спрятала младенца в ящик и закрыла на чердаке. Когда муж пришел забирать дочь, то девушка была уже не в себе – она сидела около окна и тихонько напевала колыбельную. На любые вопросы никак не реагировала.Ребенка смогли найти спустя 3 дня, но было уже поздно – Машенька умерла. Катя все это время сидела у окна, а потом выбросилась в него. С тех пор дух несчастной девушки никак не может успокоиться покуда не найдет свою дочь.Тетя резко умолкла и посмотрела в окно. Мы сразу догадались, что это именно то место, где сидела Катя.В следующую минуту мы вздрогнули – с тумбочки упали бананы. Тетя сказала, что Катя сильно разозлилась и что нам лучше уйти.На следующий день тетя выбросилась из окна. Никто не знает причины, но я уверена, что в этом виновата Катя.Автор - Kris Wasja.

Ключевые слова: Больница тетя усадьба семья ребенок помешательство смерть самоубийство призрак творческая история

Другие, подобные истории: