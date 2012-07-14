Горный провал

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:16

Смирнов Сергей Просмотров: 68 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 07:16 by

Группа любителей горных восхождений в сопровождении альпиниста-профессионала готовилась к своей очередной экспедиции. На сей раз планировалось забраться на одну из многочисленных вершин давно покорённого Памира, однако путь специально был выбран так, чтобы восходить по малоизведанному, можно сказать, неизученному маршруту. Пусть шеститысячник, на который были обращены взоры и мечты - далеко не самая высокая точка величественного Памира и эта вершина много раз испробована покорителями, но путь туда неудобен и тернист, тропы на склонах коварны и обманчивы. Особенно на том, по которому намечалось забираться нынче. "Этим-то мы и возьмём, это и станет особенностью нашей экспедиции. Вершина не самая-самая, зато заберёмся ой как по-хитрому" - решили альпинисты и выдвинулись вперёд, следуя известной поговорке "Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе". Вспоминая эти слова, они с иронией и улыбкой на лице иногда на мгновение ощущали себя малость святыми, отправляющимися в небо. Но этот забавный настрой быстро сменялся неизбежно трудной пошаговой работой по восхождению. Снаряжение было немалым (без этого никак), а ошибок горы не прощают.И вот после начального этапа, когда снаряжение толком было ещё незачем распаковывать и тяжёлые рюкзаки барахтались за плечами, перед людьми предстали альпийские луга - место на средней высоте, когда летняя жара внизу ушла в небытие, а величественные снега ещё не достигнуты. Если в этой промежуточной зоне найдётся хоть маленькая долина, то она порастает удивительной луговой растительностью, словно живущей в своём мирке специфического климата с чистейшим воздухом и ещё благодатной почвой, по краям которой пока что не столь крутые коричневые склоны, но уже норовят дать о себе знать начинающиеся ущелья и пропасти. В такой впечатляющей долине группа и решила провести последнюю долгую стоянку и даже оставить здесь что-то от своего лагеря, чтобы потом забрать при возвращении назад.И вот прошло намеченное время отдыха на фоне не совсем ещё горного пейзажа и дальше - отрывистый штурм, штурм... уже по снегам, почти без троп. Надеясь на себя и товарищей.Очередной медленный, но уверенный переход. Всё выше и выше... И? когда из-за пройдённой скалы открылось продолжение склона, по которому предстояло взбираться, люди увидели, что что-то на нём не так. Или это просто очередная величественная горная картина? Но постойте... Не может снег растаять такими ровными линиями и формами... Образуя идеальную границу между чернеющей почвой и снегами, на склоне красовались концентрические круги с отходящими в стороны маленькими, но столь же чёткими отростками, которые будто нарисованные ключи с зазубринами тянулись куда-то недалеко, будто норовя открыть пещеру, расположенную в углублении. Она, пещера, была в стороне и туда не планировалось лезть, путь проходил здесь, но эта гигантская пиктограмма... притягивала взгляд и манила своей необычностью. Люди остановились, предаваясь нарастающим где-то внутри них силам природы... Нелепо! Тут же вспомнились загадочные круги на полях среди колосьев. На полях... Здесь же... Что-то такое же, даже ещё большее, предстало во всей красе на склоне среди снегов. Круги на горе. Н-нет, этого не может быть! Но экспедиция и так намечалась необычная, так пусть открывающаяся реальность дополнит её новыми красочными деталями! Не прерывать же путь.И вот очередная тропа на неудобном склоне, можно сказать, протоптана, и новый малый лагерь поставлен перед броском к самой вершине. Здесь без связки, без взаимной страховки не обойтись. Люди связались, образовав цепь, чтобы, идя на некотором расстоянии друг за другом, чувствовать товарища даже физически и страховать при необходимости. Они - одна команда, и ничто их не разъединит! Как и всегда в подобных мероприятиях, казалось людям. Но оказалось, что... только казалось.Загадочные круги остались чуть ниже и правее. И на новом каменистом отрезке под слоем снега с лёгкой позёмкой один из членов группы оступился. Всё бы ничего, но буквально в метре оказался запорошенный провал - расщелина, которая предательски оказалась на неизведанном пути и по несчастью не была нащупана палкой при восхождении.Лёгкий, но такой отчаянный крик, растворившийся в воздухе. И вот одного из группы нет. Но постойте... Другие почему-то не ощутили точка или натяжения. Ведь человек не должен был неизбежно упасть в пропасть, связка должна была его удержать, а товарищи вытянуть. Сбитые с толку нарастающим осознанием и не понимая, что случилось, соседние восходившие неуверенно сблизились друг с другом и обнаружили, что связующий фал не порвался - нет - он был аккуратно, можно сказать ювелирно, обрезан с обеих сторон от пропавшего. Держа в руках то, что язык не поворачивался назвать обрывками, люди то смотрели вниз, то озирались вокруг, пытаясь понять случившееся. Непокоримая неизвестность нарастала в груди, будто нагнетаемая величественным пейзажем вокруг...В смятении группа ввернулась в базовый лагерь, снова пройдя мимо огромной пиктограммы. Слов у людей толком не было, и активное обсуждение с дальнейшими планами происходило в палатках после отдыха и успокоения дрожи. Не от холода, нет - снаряжение было подобающим - а от чего-то другого... Не опускать же бессильно руки, не отступать перед трагедией. Что происходит? Что это? Нужно выяснять. Группа решила отправиться на поиски сгинувшего. Обойдя провал сбоку, они найдут его живым или мёртвым. Раз там, наверху, так и не удалось обнаружить его сразу, когда он провалился. Непременно найдут!И вот перед выдвижением один из участников группы - тот, кто шёл тогда связке последним, сказал:- Постойте... Да-да, все готовы, сейчас пойдем. Но... Понимаете, не знаю, как сказать... Вы ж понимаете, я как замыкающий был ниже всех и видел, как он упал, несколько со стороны. И я видел... что он не упал! Не свалился в пропасть.И дальше, запинаясь, участник экспедиции рассказал, что из-за ещё не пройдённого им поворота на то место ему было видно, как там, где тянулась страховка, что-то ярко-ярко заискрило на снегу - он принял это за разыгравшиеся солнечные блики, но эти лучики... срезали (обрезали!) фал и оступившийся бедолага не провалился в пропасть, а... Тут человек смущённо посмотрел наверх, понимая, что слова прозвучат бессмысленно... "А быстро унёсся ввысь, исчезнув в небе!" - добавил он, запинаясь."Ну ты и натерпелся... вместе с нами! Что тебе что-то кажется" - разумеется, ответили ему. "Ай-да, пошли на поиски!" Людей можно было понять, в отличии от рассказчика, и группа выдвинулась на место трагедии, пробираясь к тому месту сбоку.Решили, что если не удастся найти товарища либо его тело засветло, вернуться в этот же лагерь и весь завтрашний день снова посвятить поискам. Конечно, планы экспедиции были резко нарушены и уже не вершина манила людей, а вот этот случай. И ещё... гигантская пиктограмма кругов, застывшая, но будто что-то желающая сказать всему своему окружению.Обходя место провала по низу и стремясь на дно коварного узкого ущелья, где должен был лежать товарищ, участники услышали гул. Медленно-медленно какой-то звук нарастал в ушах, а затем стал заполнять голову... Еле различимый, но протяжный и такой чужеродный! Идя ко дну пропасти, они посмотрели наверх и разом поняли: да, он идёт оттуда. Сверху. Непонятный пугающий звук исподволь пронизывал всё тело, людям ясно показалось, что идёт он оттуда... из неведомых высот, от места, где наверху случилась трагедия. Стало невыносимо. Протяжный инфразвук и его отголоски на грани человеческой слышимости погнали людей назад, к лагерю. Во всем этом что-то было не то. Загадка обретала ощутимую материальность, которая не давала себя разгадать.Ещё больше взволнованные альпинисты вернулись к лагерю. Вечерело. Дальнейшие поиски можно продолжать только завтра. Если опять не встанет на пути стена инфразвука. Или искать, как пробраться другим путём. Искать...Да, они уже связались по рации и сообщили, что произошло. Да, согласовали, что попробуют найти пропавшего своими силами. Ведь должны же! Если только он не... Здесь вчерашний замыкающий увереннее других ещё раз посмотрел в вышину. Если только он не... там... "Там" - это где? Небо, ответь! - Небо молчало. Пока молчало.Среди ночи сквозь материал палатки люди увидели свет. Он разгорался вдалеке и не сразу привлёк внимание. Ничего особенного: "Может, луна взошла," - решили они, но через несколько минут свечение усилилось так, что альпинисты выбрались наружу, что осмотреться. В вышине играли яркие сполохи. "Это... северное сияние?" - не сразу очнувшись от дремоты, подумали люди. Да, но... постойте, разве здесь полярные широты? Нет, никогда такого не было, не ожидалось. Пробуждённые окружающими силами альпинисты сделали несколько шагов по окаменевшей земле и снова внимательно посмотрели наверх. Оно... принимало чёткие очертания... той самой пиктограммы. Погодите же, это она и есть! Пиктограмма светится. В ночной пелене сам склон был незаметен, но те рисунки - гигантские круги с отростками "ключами", казалось, обретали жизнь. Яркую жизнь!Один из покорителей вершин отошёл от лагеря в сторону, опираясь на палку и подгоняемый всеохватывающим любопытством, перебившем щемящий осадок от вчерашнего происшествия, в котором предстояло разобраться. Отошёл и глядел, глядел... Заворожено? Нет, недоумённо. И это недоумение было новым чувством, охватывающим всё тело. Неизбежно охватывающим, будто сквозь одежду, которая не защитит... от такого не защитит.В голове раздалось тонкое, еле уловимое, похожее на радиопомехи, совсем короткое вступление к чему-то ещё и вдруг металлический, машинный голос призвал в голове со всей чёткостью:- Брось пал-ку!Кисть руки нехотя, сама собой разжалась и опора при шагах осталась лежать отдельно.- Прой-ди двес-ти мет-ров на юг! - прозвучал голос с той же методичностью робота.Человек направился, ему повинуясь. И зашагал. А потом пришёл в себя, нутро его будто плавно переломилось, дыхание обрело вторую силу, и альпинист, возвращаясь к обычному человеческому существованию, глубоко и тяжело дыша, пустился бежать назад к палаткам. Бежать, насколько было возможно. Хоть здесь, на ровной площадке, где обустроили лагерь, провал и не грозил, но грозило что-то другое. И от него спрятаться... хотя бы снова за матерчатым щитом с крышей. Хотя нет, какой там! Но хотя бы так...Рассвело. Ещё раз сами отправиться на поиски обходным путем люди не решились. Рация с передатчиком молчали. Точнее, выдавали помехи. Которые уж очень напоминали те, что недавно пробрали до костей. И оттого устройство хотелось скорее выключить. Рация... будто тоже была заодно с неведомым.Нужно было спускаться, излагать всё властям и, возможно, самим же участвовать в новой основательной экспедиции. С привлечением специалистов.Так и случилось. Когда наконец она была подготовлена, то по крайней мере пару человек из прежней группы туда взяли. Ведь они должны были не столько быть проводниками, как первопроходцы того злосчастного пути, но и на месте показывать-рассказывать, что и где случилось.Бодро шагая по альпийским лугам, один из новичков напевал на мотив песни Высоцкого:"Лучше гор могут быть только горы,На которых никто не бывал!"Вот и место былой стоянки. Из-за скалы открывается панорама заснеженного хребта. И на снегу чёткий рисунок: пиктограмма на месте.... "Лучше гор могут быть только горы,Но там кто-то уже побывал!"

Ключевые слова: Горы провал НЛО авторская история

Другие, подобные истории: