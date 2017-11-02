Мой мир - ступени

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:26

Девятихвостый Лис Просмотров: 32 Комментарии: 2 +4 Вчера, 18:26 by

Словами сладкими, как мёд,Я создаю себе легенду.Внутри души морожу лёд,Рву грудью атласную ленту.Мой мир составлен из ступеней,Где путь проложен до вершин.Там места нет для отступлений,Я рад всему, что совершил.Бывало, делал людям больно,Других же счастьем одарил.Судьба бывала непреклонна,И долго я во тьме ходил.Но сердце тянет душу к свету,И тьма идёт ей на поклон.А лёд внутри меня согретый,Растаял - я освобождён.

Ключевые слова: Душа ступени тьма авторский стих

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