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Стихи

Мой мир - ступени

Словами сладкими, как мёд,
Я создаю себе легенду.
Внутри души морожу лёд,
Рву грудью атласную ленту.

Мой мир составлен из ступеней,
Где путь проложен до вершин.
Там места нет для отступлений,
Я рад всему, что совершил.

Бывало, делал людям больно,
Других же счастьем одарил.
Судьба бывала непреклонна,
И долго я во тьме ходил.

Но сердце тянет душу к свету,
И тьма идёт ей на поклон.
А лёд внутри меня согретый,
Растаял - я освобождён.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:26
Вчера, 18:26 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 32Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Душа ступени тьма авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 18:38
0
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Лис, твой стих чудо,как хорош) В закладки 336
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:18
0
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Репутация: (1110|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 143
С освобождением, Кай!) Чудесно для двадцатилетнего ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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