Мой мир - ступени

Мой мир - ступениСловами сладкими, как мёд,
Я создаю себе легенду.
Внутри души морожу лёд,
Рву грудью атласную ленту.
Мой мир составлен из ступеней,
Где путь проложен до вершин.
Там места нет для отступлений,
Я рад всему, что совершил.
Бывало, делал людям больно,
Других же счастьем одарил.
Судьба бывала непреклонна,
И долго я во тьме ходил.
Но сердце тянет душу к свету,
И тьма идёт ей на поклон.
А лёд внутри меня согретый,
Растаял - я освобождён.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:26
Вчера, 18:26 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 32Комментарии: 2
Ключевые слова: Душа ступени тьма авторский стих