Памятная гроза

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Смирнов Сергей Просмотров: 65 Комментарии: 1 +3 Вчера, 19:40 by

У Николая намечался юбилей. Собрав кое-какие средства и мобилизовав организационные усилия, решил он, и по собственному желанию да с подначивания родителей, отметить это дело в кафе. Позвал друзей и парочку подруг, которые, завидев такое, обещали привести из своего окружения кого-то ещё. В общем, намечалась компания, которую точно и описать было пока что нельзя. Не сказать, что планировалась шумная гулянка. Нет, нравы тогда были другие. Да и отведённые на это средства позволяли если и оторваться, то в меру.Несмотря на довольно успешную жизнь в областном городе средней полосы России, родители Николая не могли похвастаться сильно большими деньгами, а сам он лишь кое-как устроился, вернувшись на малую родину после работы по институтскому распределению.Не захотелось Николаю оставаться там, куда забросила его судьба и система трудоустройства после ВУЗа, которая гарантировано давала выпускникам маломальскую, но путёвку в жизнь. И он, как мы сказали, вернулся на малую родину. А распределили его из института в небольшой город Казахстана, в степной край - место, которое было призвано служить этакой базой развитой цивилизации в одном из районов освоения новых, непаханых целинных земель. И вот, теперь он снова жил в родных краях, отработав там положенное, вернувшись и обретя привычное, так сказать, окружение.И вот настал намеченный день, собрались созванные бывшие однокурсники по местному институту; друзья, с которыми возобновились встречи; новые знакомые и прочие люди, составлявшие теперь частичку жизни Николая. Герой торжества - именинник, как и все, сидел за столиком, в его честь что-то произносилось и танцевалось, а после обеда и возлияния возник, этак со вкусом оформленный, праздничный десерт. Расходящийся кверху бокал со сладостями венчали шарики мороженого. Обычно, по молодецкой памяти Николая, мороженое было в стаканчиках или на палочке, а тут по торжественному случаю да в кафе - необычное... К юбиляру кто-то обратился, преподнося десерт, и в этот момент за окном полыхнуло в небе. Погожий денек сдобрился тёплым дождиком с грозой. Молния ударила где-то вдалеке, но её отсвет, казалось, хорошо отпечатался на больших стеклянных дверях кафе, куда в тот момент повернулся Коля. Потом посмотрел на бокал с десертом и... замер. Жёлтый шарик мороженого вернул его в день и в то место, забыть которое вряд ли когда удастся. В оцепенении уставился он на накрытый стол, казалось, перед глазами всё поплыло, сердце ёкнуло и захотелось бежать. Стремглав, прочь, что никак не вязалось с такой местной атмосферой милой вечеринки. На парня будто снова обрушился тот день, когда случилась Памятная гроза. Событие, после которого один вид любых жёлтых комков, как оказалось, стал вызывать страх и ввергать в необоснованный ужас.Инженером был Николай. Инженером-электриком. Во время работы в том далёком городке, будучи молодым специалистом, он, конечно, не был главным при установке оборудования от подстанции, с которым должны были тянуться бесчисленные километры проводов во вновь организуемые деревни, посёлки и полевые станы. Но принимал в этом непосредственное участие. Был тогда Коля маленькой частичкой в хозяйстве огромной страны. Частичкой, от которой тоже зависело жизнеобеспечение и иногда било током. Так казалось знакомым, когда он рассказывал им про свою работу и не только.Но всякое освоение и покорение человеком, как бы выверено ни было, не отменяет того, что человек - лишь частичка природы. И если она, эта Матушка, чего захочет, то людям не отвертеться.В тот летний день на район Казахстана, где трудился Николай, что-то сошло с небес. Обычно засушливый край посетил резкий тёплый фронт, в небе быстро образовались тучи, и хлынул довольно редкий в тех степях дождь. Для Коли случилось это довольно неожиданно. Прогнозы погоды если и имели значение, то для тех, кто непосредственно на полях, а не для технарей в относительно уютном городишке. И пусть небесная канцелярия решила преподнести сюрприз - подумаешь, не стала их бригада работу прерывать. Оттащили катушки и какие-то ещё устройства под крышу, спрятались на время сами, а концы проводов, которые длинным тонким хвостом свисали с уже возведённой вышки, но пока ещё не были приспособлены для распределения электричества с подстанции, остались на улице. Не оттащить их было, ни спрятать, ни укрыть, да и незачем. Потом всё сделают - подключат. Разумеется, прочистив-высушив и проверив - проделав ряд манипуляций как вручную, так и с приборами, о которых нам, обывателям, знать неинтересно. В общем, застал внезапный дождик с грозой бригаду Николая за работой - люди даже рады были, подивившись пришедшей в степи влаге. А оказалось, подивиться было чему.Гроза разразилась какая-то аномальная. Не по силе - нет, мало ли дождей видел любой выходец из средней полосы. Она словно пришла, случайно рождённая стечением небесных обстоятельств, войной на тёплом фронте, а всё вокруг будто хотело выпроводить незваную гостью. И та решила побеситься, как змея, пошипев в одном местечке и удалившись. Ну, или растаяв, испарившись под солнцем, которое неизбежно снова воцарится в вышине. А пока что...Радуясь прохладе под навесом и разговаривая о том, о сём, работники услышали резкий удар грома. Совсем рядом что-то разверзлось, разорвав тихий шум дождя, возникнув из ниоткуда и мгновенно разлетевшись, порвав влажную пустоту. В стекле машины, стоявшей во дворе постройки, вспыхнула ярчайшая вспышка, даже с расстояния чуть ослепившая глаза. Молния ударила так близко, что порождённый гром не пришёл с задержкой издалека, как это обычно бывает, а начал распространяться отсюда, почти из места, где находились электрики. Оттого он был по-особенному взрывным, очень коротким, не успевшим набрать оглушительную силу, и знаковым по своей опасности - ведь дикий природный разряд выбрал точку где-то совсем недалеко, чтобы соединить на мгновение тучу с землёй адским каналом разрядки. "Сейчас ничего не включаем, даже бытового", - как само собой разумеющееся, подумали люди. Вернее, не подумали, а просто следовали бездействию. Да и как-то ни до телевизора, ни до чего ещё не было дела в такой момент.Потом громыхнуло уже поодаль. Николай выглянул из постройки, чтобы поглазеть на грозу. То, что он увидел, было неожиданно. По хозяйственному двору, рядом с местом, откуда он смотрел, вкрадчиво плыл в воздухе жёлто-оранжевый шарик. Шаровая молния, рождённая линейным разрядом где-то неподалёку, двигалась плавно, словно на своей, непонятной людям, прогулке и будто осматривала всё вокруг, слегка потрескивая и разбрызгивая искры интереса в разные стороны. Искрящаяся масса проследовала мимо и нехотя улетела дальше. Николай отпрянул от открытого окна и заморгал.Повернувшись к товарищам, он хотел поделиться тем, что дождь пока ещё идёт (да им и самим было видно), но случайно повернулся к ничем не примечательной стене строения, где они пребывали. Розетка служебки, предназначенная для переносного телека и иногда приспосабливаемая для разогрева пищи, выглядела как-то не так. Размыто что ли... Хотя нет, постойте!Из неё явно что-то начало раздуваться. Безо всякой причины из розетки росло нечто круглое, слегка бесформенное, но быстро обретающее круглые очертания. Николай с окриком указал на то место на стене, но товарищ уже сам отпрянул, заметив ещё раньше. "Оно" разбухло, вылезая из розетки, а потом отделилось от неё. Густой жёлтый шар, немного больше теннисного мяча, медленно поплыл в сторону. Напряжение резко возросло - и электрическое, и в душах людей, смятение охватило их от неожиданности. Паника не началась, но каждый из бригады в тот момент среагировал по-своему. Кто-то вскрикнул и шарахнулся, кто-то осторожно отошёл и прижался к стенке, чтобы уйти с пути движущегося шарика... А он, вернее, она (ведь шаровая молния женского рода!), так внезапно появившись, откуда не ждали, теперь по-хозяйски плыла в помещении и не стремилась вылететь в открытое окно. Как неведомый глупый зверёк, непознанная героиня наткнулась на противоположенную стену, где, видимо, нашла для себя что-то притягательное, и разделся оглушительный треск. Люди бросились наружу, под дождь.Шаровая молния исчезла. Хорошо, что строение было кирпичным, а не деревянным. Иначе от взрыва начался бы пожар, который, впрочем, по иронии судьбы, тут же смочила бы вода с неба.Бригада не знала, куда деться. Гроза ещё не кончилась, на небе всё так же нависали тучи, а вездесущие тёплые небесные струйки контрастно ласкали взбудораженных людей. Куда деться? Да ясно: зайти назад, проверить, убедиться, что в помещении больше нет молнии и сохнуть, трепыхаясь. Однако матушка-природа не захотела дать передышки.Небо послало очередной разряд вместе с грохотом, к коему, как ни странно, инстинктивно быстро успели привыкнуть. Лежащие во дворе провода вдруг заискрились на концах - по ним будто прошёлся закравшийся вихрь и хотел выйти наружу, как джинн из длиннющей кабельной бутылки. Люди снова раз отпрянули, благо отойти можно было свободно и подальше. И все увидели, как от прорехи в обмотке кабеля стал отделяться шар. Очередной. На сей раз огненно-красный, он был больше собратьев и, родившись, висел неподвижно, словно не зная, что ему делать. Николай смотрел, как завороженный. Из приоткрывшегося рта у него что-то выпало, а сердце набирало новые обороты ритма. "П-п-подождём, ведь оно само... или погаснет или взорвётся", - решили товарищи, кое-как вспомнив поведение загадочного явления, о котором всё-таки что-то знали хотя бы в силу своей специальности. Людям оставалось наблюдать со стороны. И ждать, чем всё это кончится.Шар повисел, потом, казалось, начал крутится и тонко потрескивать. Спустя какое-то время в нём развились неоднородности, и его, кажущееся по-своему прозрачным, чрево наполнили мечущиеся тёмные линии. Мерцающие тёмным паразиты завелись внутри неведомого круглого хозяина. Молния побагровела, словно возмущённая, подёргалась в конвульсиях и внезапно угасла. Пропала, как не бывало. Её энергия израсходовалась, не встретив внешнего объекта для приложения.Подул ветер. Его очередной порыв был лёгким дополнением к общей картине с фантасмагорическими деталями. Николай с товарищами пришли в себя и, подгоняемые ветром в спину, вернулись в постройку. К тому же хотелось посмотреть, не наделал ли там чего взрыв маленькой гостьи. Зашли, стали обмениваться впечатлениями среди непрошедшей дрожи и удивления. Всё будто успокаивалось, даже дождь, который заметно ослабел и, казалось, хотел исчезнуть вместе с грозой. Однако...Один из работников бригады указал на окошко в соседнем помещении той же постройки, которое просматривалось через открытую дверь. В основной комнате окно было открыто, а там, в тупичке, служившим сортиром и чем-то ещё, имелось маленькое застеклённое отверстие с прорехой, дырочкой от растрескивания. То треснутое стекло заиграло жёлтыми бликами. Да мало ли что. Неважно, что там в нескольких метрах в стороне. Но настороженность поневоле взяла своё. Как оказалось, не зря.Раздалось шипение, со вдавливанием заполнившее неуклюжую пристройку сортира. Николай увидел, как к стеклу с внешней стороны прильнул шар. Он будто всматривался неведомыми глазами в окошко. А потом... Послышался порыв ветра и шар, прижатый им к постройке, стал ужасно и деформироваться. Его правильная форма уродливо вытянулась, соединённые перетяжкой капли неведомого жгучего вещества подались вперёд, и молния пролезла внутрь постройки сквозь невероятно узкую для неё дырочку в треснувшем стекле. Шипя, очередная гостья оказалась в помещении. Взбодрившись и снова округлившись, она подалась вперёд на онемевших людей. Выходя из пристройки через дверной проём, невероятная жёлтая посетительница навевала неведомый страх и в то же время вводила в оцепенение. Николай таращил глаза, не веря, что так могло случиться. А молния будто таращилась на него.Придя в себя, он снова выбежал наружу, не сводя заворожённых глаз с природного феномена. Николай отошёл от сооружения, к нему подошли другие, а молния, скрывшись за стеной, больше не давала о себе знать. В постройке было тихо. Чуть подождав, он уже не хотел возвращаться, что бы там ни происходило, а решил побыть на улице. Гостья, видимо, угасла, не найдя, к чему бы приложить свою энергию, не встретив ничего интересного, чтобы наткнуться со взрывом, ни из живой, ни из неживой природы.Гроза кончалась. Линейные молнии уже не били. И вдруг порождённые ими огненные младшие сёстры вновь напомнили о себе. Живущие после линейного разряда и с интересом путешествующие на короткие расстояния, они вновь появились из ниоткуда. На сей раз, на высоте заметно выше человеческого роста показались шары, которые стайкой следовали, с жёлтым матовым свечением, куда глаза глядят, ветер подует, и непознанная сила трепетного женского интереса их поведёт.Николай не выдержал и бросился бежать. Прочь с подстанции, куда глаза глядят. Те, кто был с ним, тоже пустились наутёк - кто за ним, кто рядом с ним. В те впечатляющие секунды остаться в рабочем дворе не захотел никто. Люди отступали от зловещих сил природы, будто оставляя им с трудом построенное и ещё недоделанное. Бежали в сторону, а затем в степь, т.к. дело было на окраине городка, и за забором сразу начинался типичный тамошний ландшафт. Вообще-то, идти и бежать по открытой местности в грозу не рекомендуется, и не стоит прятаться под одинокими деревьями - лучше сесть и переждать. Но это чтобы тебя не прибила нормальная линейная молния. Здесь же всё было ненормально. Вычурная, непонятная и, по-животному исковерканная, гроза ввела очевидцев в такое же, как она, состояние. И они бежали, бежали, пока не сердце не отлегло, и душа из пяток не вернулось на более подходящее место.Осмотревшись, люди увидели, что отбежали не так уж далеко, и вон оно - место работы вместе со всем разрастающимся городком находится куда ближе горизонта. Казалось, здравый смысл взял своё, и пора возвращаться. И тут Николай заметил немного в стороне от себя что-то шевелящееся. Обернувшись, он увидел очередной жёлтый шарик, который, казалось, тоже увидел его и направился навстречу. "Э-э-э!..", - с этим сдавленным воплем мужчина отошёл чуть в сторону, не в силах собраться на новый рывок. К нему подошёл сослуживец и тоже в очередной раз обомлел.Шарик был небольшим, и, выбрав направление движения, стал медленно, но верно приближаться к товарищу, мимо осторожно отпрянувшего Николая. Может, они были для него как торчащие громоотводы на краю степи, может, что ещё, но шарик явно набирал скорость и тянулся к человеку. Сослуживец побежал, но спустя несколько шагов споткнулся о какую-то корягу (куда там было глядеть под ноги!), упал и свалился в мелкую яму, так некстати (а может, кстати!) попавшуюся на пути. Николай видел, как шар проплыл над ямой дальше, заискрился, зашипел, будто сердясь, и внезапно взорвался с резким громким хлопком. Видел и ничего не мог поделать.На всякий случай ещё раз осмотревшись и подойдя к яме, он склонился над товарищем, толком не зная, что увидит. В сознании и в реальности могло уже быть что угодно. Через несколько секунд оклемавшись, он потряс сослуживца, который ворочался и вставал.- Ты как?.. - запинаясь, спросил мужчина.- Да ё-моё!.. - (здесь из сдавленного нарушенным дыханием горла вылетела парочка крепких словечек) - ничего, брат. Вроде...Товарищ поднялся, ударившийся и поцарапанный, с кровью на лице, на выставленной руке и где-то ещё. Ничего, идти можно. Только боль пройдёт... Вернёмся, обработаем из аптечки. А может, за помощью обратимся, посмотрим. Подумаешь, куда-то свалился да поранился, это уже обычно. Сущий пустяк. Ведь уже знаешь, что делать и куда бежать...

Ключевые слова: Гроза молния яма авторская история

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