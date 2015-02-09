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Заброшки


Заброшки

Кирха Святого Николая (Бальга)

Месторасположение: Калининградская область, Россия.
Кирха Святого Николая построена в начале XIV века южнее замка Бальга. Здание в готическом стиле, алтарь 1649 года, кафедра 1693 года, колокола отлиты в 1637 и 1675 годах, орган установлен в начале XVIII века.

До настоящего времени сохранились фрагменты стен, на август 2015 года внутреннее пространство и территория вокруг заросла травой и кустарником.

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 руины кирхи Святого Николая получили статус объекта культурного наследия регионального значения.
На 2017 год никаких консервационно-восстановительных мероприятий на объекте не производится.

Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Кирха Святого Николая (Бальга)
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Объекты культура кирха алтарь колокола заброшка

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 18:52
+1
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Комментариев: 1 758
Очень живописные руины. Вполне подойдут для съёмок фильма, если понадобится соответствующий антураж. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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