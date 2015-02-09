Кирха Святого Николая (Бальга)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:29 by

Месторасположение: Калининградская область, Россия.Кирха Святого Николая построена в начале XIV века южнее замка Бальга. Здание в готическом стиле, алтарь 1649 года, кафедра 1693 года, колокола отлиты в 1637 и 1675 годах, орган установлен в начале XVIII века.До настоящего времени сохранились фрагменты стен, на август 2015 года внутреннее пространство и территория вокруг заросла травой и кустарником.Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 руины кирхи Святого Николая получили статус объекта культурного наследия регионального значения.На 2017 год никаких консервационно-восстановительных мероприятий на объекте не производится.

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