Пришла рассказать о смерти

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vaalfegor Просмотров: 959 Комментарии: 10 +7 Сегодня, 12:52 by

Эта история произошла с Николаем, когда он был маленький.После долгого прекрасного лета наступила осень. Бабушка Николая была очень счастлива, когда они проводили с внуком чудесное время. Она дарила ему гостинцы, маленькие подарки и угощала заготовками на зиму.Но вот, настала вновь учебная пора, и Николай пошёл в школу. Большая нагрузка, творчество, оценочные перспективы. Родители очень любили Николая, и им было очень сложно сообщить ему... что бабушка умерла.На вопрос, почему бабушка больше не зовёт в гости, Николаю ответили, что она уехала в санаторий.Однажды в школе на выходные задали Николаю написать письмо кому-либо из близких людей или выдуманных персонажей.Николай, не раздумывая, решил написать письмо бабушке, очень быстро прибежал весёлый домой.К вечеру пятницы письмо бабушке уже было готово. В письме мальчик сообщил, что как можно скорее хочет увидеть бабушку и погостить у неё. Показав письмо родителям и получив от них, с натянутой улыбкой на лицах, похвалу, Николай положил его на стол до воскресенья, ожидая, пока оно будет убрано в школьный портфель со всем остальным. В этот день Николай очень устал и довольно быстро уснул.Проснулся Николай ночью оттого, что в его комнате было открыто окно. Ещё не успев осознать того, что происходит, Николай увидел входящий в окно кругловатый человеческий силуэт. Занавески были отодвинуты, и в комнате перед Николаем предстала его бабушка.- Здравствуй внучок.- Здравствуй, бабушка, - сказал Николай, который хотел встать с кровати и обнять бабушку, но не смог телом пошевелиться. - Почему ты уехала в санаторий не предупредив меня об этом?- Да, я знаю, что тебе сказали, что я уехала, - отвечает бабушка, - да только тебе сказали не совсем правду. Я умерла. Не переживай за это, будет время, ещё увидимся с тобой! А сейчас, внучок, помни меня да учись хорошо - вон, даже письмо мне и то без ошибок написал.Бабушка взяла со стола учебное письмо и направилась к выходу.- Не скучай без меня, прощай, Николаюшка.- Прощай, бабушка! - Сказал Николай и уснул.По самому утру, как только разбудили Николая, то он сказал родителям:- Почему вы не сказали, что бабушка умерла?- Мы не хотели тебя расстраивать, - отвечала мама, - а откуда ты узнал, ведь бабушка действительно умерла.- Она приходила ко мне во сне, только я не спал, - сказал Николай. - Она забрала моё письмо, которое задали в школе.Действительно, во всем доме не нашли заданного письма.В итоге родители договорились, чтобы их сынок не пошёл в понедельник в школу.Вместо этого Николай беседовал с психологом, где подробно рассказал о произошедшем.Поэтому, люди, не стоит утаивать уход из жизни других людей. Тайное все равно станет явным, и не для всех крематорий за санаторий сойдёт.

Ключевые слова: Видение ложь про усопших призрак авторская история

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