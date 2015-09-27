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Истории из жизни

Пришла рассказать о смерти

Эта история произошла с Николаем, когда он был маленький.
После долгого прекрасного лета наступила осень. Бабушка Николая была очень счастлива, когда они проводили с внуком чудесное время. Она дарила ему гостинцы, маленькие подарки и угощала заготовками на зиму.
Но вот, настала вновь учебная пора, и Николай пошёл в школу. Большая нагрузка, творчество, оценочные перспективы. Родители очень любили Николая, и им было очень сложно сообщить ему... что бабушка умерла.
На вопрос, почему бабушка больше не зовёт в гости, Николаю ответили, что она уехала в санаторий.
Однажды в школе на выходные задали Николаю написать письмо кому-либо из близких людей или выдуманных персонажей.
Николай, не раздумывая, решил написать письмо бабушке, очень быстро прибежал весёлый домой.

К вечеру пятницы письмо бабушке уже было готово. В письме мальчик сообщил, что как можно скорее хочет увидеть бабушку и погостить у неё. Показав письмо родителям и получив от них, с натянутой улыбкой на лицах, похвалу, Николай положил его на стол до воскресенья, ожидая, пока оно будет убрано в школьный портфель со всем остальным. В этот день Николай очень устал и довольно быстро уснул.
Проснулся Николай ночью оттого, что в его комнате было открыто окно. Ещё не успев осознать того, что происходит, Николай увидел входящий в окно кругловатый человеческий силуэт. Занавески были отодвинуты, и в комнате перед Николаем предстала его бабушка.
- Здравствуй внучок.
- Здравствуй, бабушка, - сказал Николай, который хотел встать с кровати и обнять бабушку, но не смог телом пошевелиться. - Почему ты уехала в санаторий не предупредив меня об этом?
- Да, я знаю, что тебе сказали, что я уехала, - отвечает бабушка, - да только тебе сказали не совсем правду. Я умерла. Не переживай за это, будет время, ещё увидимся с тобой! А сейчас, внучок, помни меня да учись хорошо - вон, даже письмо мне и то без ошибок написал.
Бабушка взяла со стола учебное письмо и направилась к выходу.
- Не скучай без меня, прощай, Николаюшка.
- Прощай, бабушка! - Сказал Николай и уснул.
По самому утру, как только разбудили Николая, то он сказал родителям:
- Почему вы не сказали, что бабушка умерла?
- Мы не хотели тебя расстраивать, - отвечала мама, - а откуда ты узнал, ведь бабушка действительно умерла.
- Она приходила ко мне во сне, только я не спал, - сказал Николай. - Она забрала моё письмо, которое задали в школе.
Действительно, во всем доме не нашли заданного письма.
В итоге родители договорились, чтобы их сынок не пошёл в понедельник в школу.
Вместо этого Николай беседовал с психологом, где подробно рассказал о произошедшем.
Поэтому, люди, не стоит утаивать уход из жизни других людей. Тайное все равно станет явным, и не для всех крематорий за санаторий сойдёт.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:52 by VaalfegorПросмотров: 959Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Видение ложь про усопших призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Сегодня, 13:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (77|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 718
История интересная, но много вопросов. Первый из них - бабушку никто не хоронил ? Помин тоже не делали, что парнишка так долго в неведении был
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#2 написал: Joss
Сегодня, 13:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (340|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 347
Верю +.
Но, немного приукрашено.
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#3 написал: ZelD
Сегодня, 14:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 463
"Не переживай за это".



2! Пересдача
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#4 написал: Nlo
Сегодня, 17:10
+1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 268
Любопытная история. Только не поняла зачем мальчишку к психологу повели?
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 17:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 378
"кругловатый человеческий силуэт" это как? 418
А вообще страшилка с верным посылом.Как долго родители бы скрывали смерть бабушки? По мне, так это неуважение к собственному ребенку скрывать смерть близкого человека и кормить его байками.
Поставлю плюс за посыл,а так не верю...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: Прохожий
Сегодня, 17:59
+4
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Репутация: (34|0)
Публикаций: 92
Комментариев: 916
Цитата: ZelD
"Не переживай за это".



2! Пересдача


Бабушке простительно. А у автора в тексте и хуже ляпы встречаются.

Цитата: Nlo
Любопытная история. Только не поняла зачем мальчишку к психологу повели?


От беседы с психологом веет одновременно и чёрным юмором, и какой-то андерсеновской безысходностью: «За школьными оконцами золотилась осень. Счастливые ученики сидели за новенькими партами. Не было среди них лишь маленького Николя: ранним утром по первому солнечному лучу он отправился в свой дальний путь к мозгоправу».
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#7 написал: marzzz
Сегодня, 19:13
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (526|0)
Публикаций: 91
Комментариев: 6 838
Тежело принять информацию о смерти. Не менее тяжко ее озвучить. Когда пришлось говорить младшей, что умер ее отец ( ей тогда 11 было), я очень боялась не произнести страшные слова "папа умер", а боялась реакции ребенка. Поэтому, что бы ни было в рассказе лишнего или приукрашенного, родители ничего предвзятого не делали, просто оттягивали неизбежное, насколько могли.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#8 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 622
Цитата: Фиолетовая Дымка
"кругловатый человеческий силуэт" это как? 418
А вообще страшилка с верным посылом.Как долго родители бы скрывали смерть бабушки? По мне, так это неуважение к собственному ребенку скрывать смерть близкого человека и кормить его байками.
Поставлю плюс за посыл,а так не верю...

Мои родственники пошли ещё дальше, скрывали от своей 23 летней !!!!!!!! дочери, что дед умер. И это при том, что особой привязанности между внучкой и дедом не было.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 21:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 378
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: Фиолетовая Дымка
"кругловатый человеческий силуэт" это как? 418
А вообще страшилка с верным посылом.Как долго родители бы скрывали смерть бабушки? По мне, так это неуважение к собственному ребенку скрывать смерть близкого человека и кормить его байками.
Поставлю плюс за посыл,а так не верю...

Мои родственники пошли ещё дальше, скрывали от своей 23 летней !!!!!!!! дочери, что дед умер. И это при том, что особой привязанности между внучкой и дедом не было.

Вы не спрашивали, зачем они это делали?
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#10 написал: Vaalfegor
Сегодня, 21:43
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 12


Цитата: Nlo
Любопытная история. Только не поняла зачем мальчишку к психологу повели?


laughing
А если она снова придет, и парень за ней в окно выйдет?
Или надо в церковь по Вашему?)

Цитата: ZelD
"Не переживай за это".



2! Пересдача


Не пойму, что Вы имели этим комментарием в виду?


Цитата: LudaM
История интересная, но много вопросов. Первый из них - бабушку никто не хоронил ? Помин тоже не делали, что парнишка так долго в неведении был


Помните, что разные семьи, дома и родственные линии. Сразу виден в семье общинный уклад по Вашему комментарию.
Зарегистрирован: 5.10.2018
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