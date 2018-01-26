Неведомые голоса

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:10

sawnik Просмотров: 298 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:10 by

Шла первая половина тридцатых годов прошлого столетия. Выпускник курсов красных командиров Николай с молодой женой Елизаветой приехали в гости к родителям Николая в небольшой поселок, затерянный в лесах средней полосы России. В молодой стране, я имею в виду СССР, полным ходом шла радиофикация населенных пунктов, но до лесного поселка провода тогда еще не дотянулись. Николаю, как молодому офицеру, очень хотелось быть в курсе событий, происходящих в стране, да и жену Елизавету хотел не столько порадовать, как удивить модной в то время штуковиной - радио. В поселке у Николая был друг детства, Иван, местный радиолюбитель, успешно строивший детекторные радиоприемники. Вот к нему-то Николай и обратился с просьбой изготовить детекторный радиоприемник, на что Иван с большим удовольствием согласился. Через пару дней приемник был вручен Николаю, и проведена соответствующая инструкция по установке приемника и изготовлению дополнительных устройств (антенны и заземления).Вдохновленный столь быстрым изготовлением радиоприемника, Николай принялся с усердием копать яму под заземление, не совсем яму, а что-то похожее на вход в траншею, так как закапывалась массивная латунная пластина, довольно длинная. Работа для бывшего курсанта пехотинца была привычной, и латунная пластина была успешно закопана на глубину два метра за полтора часа. К пластине болтом был прикручен медный провод диаметром три миллиметра. Сразу же по окончанию работы (про антенну Николай забыл) к заземлению был подключен детекторный приемник, конструкции Шапошникова с вариометром для настройки на частоту. Надев наушники и вставив кристаллический детектор кустарного производства в радиоприемник, Николай сразу же услышал голоса - да, именно голоса, а не передачу радиостанции имени Коминтерна. Голоса эти напоминали шум городской рыночной площади, слышались крики пробегающей детворы, выкрики торговцев, какая-то женщина укачивала младенца, а также слышался отборный русский мат. Все эти голоса смешивались, накладываясь друг на друга.Николай был удивлен и в то же время разочарован, так как порадовать жену Елизавету было нечем - слушать такую передачу не хотелось и самому. Продолжалось все это целую неделю до прихода Ивана, который очень удивился, услышав голоса на радиоприемнике, работающем без антенны. В первую минуту Иван даже лишился дара речи. Что это были за голоса, так никто и не понял. После установки антенны голоса эти более не были слышны, а была слышна работа радиостанции имени Коминтерна с громким сигналом, превосходящим по уровню в два раза ранее слышимые загадочные голоса. На следующий день Николая вызвали в военкомат, где он получил направление к месту службы. На Дальнем Востоке формировалась новая войсковая часть, куда он и отбыл. На этом история с загадочными голосами и закончилась.P.S. История эта была рассказана мне человеком, которому я не имею права не доверять. Я более чем уверен, что голоса эти есть не что иное, как голоса из Тонкого Мира. Вопрос только в том, что послужило фактором приема: кристаллический детектор кустарного производства, латунная пластина, закопанная на определенную глубину или человек-медиум, находившийся поблизости к радиоприемнику? Вопрос этот остается открытым.

Ключевые слова: Транскоммуникация тонкий мир радио странность авторская история

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