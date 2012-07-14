Картина из трактира

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:40

Star Lord Просмотров: 94 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:40 by

Джек Доусон вел свой "Додж" в направлении небольшого рыбацкого поселка, находящегося на самом берегу океана, недалеко от Дублина. Джек недавно получил письмо и текст завещания в нотариальной конторе столицы Ирландии."Мой внук, если ты читаешь это письмо, значит меня уже нет в живых. Я оставляю тебе в наследство мой домик в рыбацком поселке. Именно тебе, а не твоим родителям и сестре.Почему я так поступил? Узнаешь у местного трактирщика. Заведение называется "Приют у Билла". Билл и есть тот самый трактирщик. Он то и расскажет тебе все подробности. О письме родным не сообщай, как и о моей смерти. Скажи, что решил один развеяться, отдохнуть от столицы. Хотя, они и не будут спрашивать. Они же год назад отчалили за океан, в Нью-Йорк. И, Джек, большая просьба: в доме оставь все, как есть. И ни в коем случае не открывай бабушкину комнату (на ней висит замок). Ни при каких обстоятельствах не открывай. Иначе может случиться нечто, из рамок вон выходящее.Твой дед Арчибальд Доусон. 21 июня 2016 года.P.S. Нотариус тебе передаст копию завещания. Оригинал хранится у того же Билла. Поверь, так было надо сделать".Джеку недавно исполнился двадцать один год, как раз 16 мая 2017. Значит, письмо и завещание пролежали год, до совершеннолетия парня. Джек прибавил звук в приемнике.- Сегодня 21-го мая ожидается солнечная погода. К концу дня ожидается небольшой дождь. Возможно, гроза, - раздалось из приемника.До поселка оставалось десять миль. Джек прибавил немного скорости. На одной из заправок он остановился, чтобы передохнуть и заправиться.- Куда едем, молодой человек? - раздался за спиной парня голос.Доусон обернулся и увидел полицейского.- Да в рыбацкий поселок. Он на берегу океана, - ответил Джек.- Это тот, который в тридцати милях от Дублина? - поинтересовался полисмен.- Ну да. Там мне надо уладить дела с наследством, - сказал паренек.- О, господи! - проговорил страж порядка. - Надеюсь, у вас все будет хорошо.- Парень, я бы не советовал туда ехать к ночи, - вдруг подал голос немолодой заправщик, пристально глядя на Джека. - Нехорошее это место, говорят. Лучше переночуй у меня тут, а завтра продолжишь путь.- Спасибо за предложение, - произнес Джек. - Но мне надо срочно туда сгонять. Да и трактирщика местного хотелось бы побыстрее увидеть.- Ну как знаешь, - заправщик закончил с машиной. - Я тебя предупредил.После они переглянулись с полицейским. В их глазах читалась некая тревога. А Джек снова сел за баранку и поехал в сторону поселка.- Ох, не к добру все это. Снова ОН вышел на охоту, - полицейский глянул вслед удаляющемуся "Доджу".- Ты прав, Гарри, - заправщик тяжело вздохнул. - Ну, пойдем, налью тебе кофе.И мужчины скрылись в кафе при заправочной станции.Ближе к шести вечера Джек уже въехал в поселок. Он сразу же сбавил ход и медленно покатил по улочкам поселка, ища трактир. Данное заведение оказалось в центре городка.Парень припарковал машину и вышел из нее. Затем огляделся по сторонам. Его поразила сама обстановка городка. На дворе двадцать первый век, а поселок, казалось, застрял в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков. Кое где правда виднелись автомобили. Но они были выпущены еще в пятидесятых-семидесятых годах двадцатого века. И то, их было немного.Джек зашел в трактир, немногочисленные посетители с интересом смотрели на него. Доусон, не обращая на них внимания, подошел к стойке, за которой маячила грузная фигура трактирщика.- Простите, сэр, - начал Джек. - Я ищу Билла...- Ну я и есть Билл, - добродушно отозвался трактирщик. - Билл Сайфер. Что у вас за вопрос ко мне?- Понимаете, я - Джек Доусон, внук покойного Арчибальда, - и парень протянул Биллу письмо и копию завещания.- Наследник явился, наследник, - пронесся по заведению тихий ропот, в котором слышались тревожные нотки.- А ну, тихо! - прикрикнул Сайфер. - Что за гомон подняли? А с тобой, Джек, давай пройдем в мой кабинет. Там я тебе выдам ключи и документы на дом.Войдя в кабинет Билла, Джек увидел на стене картину, которая очаровала его. На полотне был изображен крутой берег и спокойный океан, с вечерним небом над ним и заходящим солнцем. Но не это поразило парня, а то, что было изображено на фоне багряного светила. На картине, над водной гладью, возвышалась темная фигура с ярко белыми глазами. Фигура по очертаниям напоминала человеческую. Это существо было по пояс погружено в океан. Его руки оканчивались кистями, похожими на человеческие, но между пальцев была перепонка, как у земноводных. И вокруг этого существа из воды торчали щупальца, похожие на конечности осьминога. На картине Джек разглядел дату: 31 октября 1899 года.- Что, нравится? - спросил Сайфер.- Ага, - только и мог произнести Джек.- Мой предок рисовал, - похвастался Билл, - у нас целая династия трактирщиков. Вот он и нарисовал эту картину, как украшение данного заведения. Раньше она висела в зале, но потом было решено ее перевесить в кабинет. Иначе ее могут повредить. Просто появились какие-то фанатики, которые мечтают ее изрезать или украсть, чтобы сжечь потом - закончил Сайфер, - ну, парень, вот тебе ключи, документы на дом и оригинал завещания. Иди, отдыхай, принимай наследство. Он находится через три дома от моего трактира, по правую руку. Завтра увидимся.Джек поблагодарил Билла и направился на выход. Посетители снова проводили его взглядами, парень вышел из трактира и, сев в авто, поехал по направлению к уже своему дому.Парень припарковался у старинного двухэтажного дома. Такие строили еще в конце девятнадцатого или в начале двадцатого века. Джек вставил ключ в замок и два раза провернул. После он дернул ручку, и дверь со скрипом открылась. Доусон активировал фонарик на своем смартфоне и посветил вокруг себя. На стене у двери нашелся выключатель, парень нажал клавишу. Свет от люстры залил холл. Несмотря на то, что завещание было получено только сейчас, в доме не наблюдалось запустения.- Простите, - раздался за спиной Джека голос, - вы ведь мистер Доусон?- Да, он самый, - молодой человек обернулся и увидел перед собой симпатичную девушку, примерно его возраста. - А вы кто?- Я - Роза Бланшет, - ответила девица. - Я присматривала за домом целый год, по просьбе Арчибальда Доусона. Прибиралась, стирала пыль. Топила его зимой.- Спасибо, Роза, - поблагодарил наследник. - Если хотите, можете пройти.- О, нет, - Бланшет улыбнулась. - Мне сейчас некогда, но через час ждем вас на ужин. Наш дом через дорогу, - и Роза поспешно вышла на улицу.Джек поднялся по лестнице на второй этаж и нажал на кнопку выключателя. Тусклый свет залил небольшой коридор. По правую руку находились три двери, ведущие в комнаты. Две первые выглядели обычно, а на последней висел массивный амбарный замок. Именно эту дверь нельзя было открывать. Парень выбрал самую первую комнату, подальше от той за замком. Он прошел в комнату и включил свет. Здесь он был намного ярче, в комнате находилась односпальная кровать, письменный стол у окна, старинный платяной шкаф, небольшой комод и... ноутбук на письменном столе."Хм, значит, мой дед пользовался компьютером. Не удивлюсь, если обнаружу тут роутер, точку Wi-Fi", - Джек посмотрел по сторонам. И точно, роутер находился на шкафу, - "отлично, сейчас полазим в интернете", - с этими мыслями парень активировал компьютер.К счастью, вход в систему оказался свободным, без пароля. Джек вошел в поисковик, где было активировано какое-то окно. Джек начал изучать содержимое. В нем рассказывалась история данного городка, начиная со дня основания. После предлагалось открыть видеофайл, Доусон активировал его. На видео был его дед Арчибальд, старик сначала сосредоточенно смотрел в камеру и после заговорил:- Дорогой мой внук, - начал он, - ты удивлен, что я обращаюсь только к тебе? Теперь я расскажу почему. Все началось девятнадцать лет назад, ты тогда только родился. В права наследования ты сможешь вступить только через два года, когда тебе исполнится двадцать один, - продолжил Арчибальд, - ну что-то я отвлекся. Так вот, я тогда сильно поругался с твоими родителями, а точнее, с моим сыном (твоим отцом). И мы вместе с твоей бабушкой переехали в этот поселок и купили здесь дом. Деньги были, да и жилье оказалось недорогим. Впоследствии я пожалел об этом, ибо тут начали происходить необъяснимые вещи. В этом самом особняке твоя бабушка Марша обнаружила странный манускрипт, датированный 1895 годом. Это был год основания данного городка. В этом фолианте на первых страницах была описана вся история этого поселения. Но на последующих страницах были начертаны непонятные символы, какие-то знаки, изображения разных невиданных чудовищ. И еще там был текст какого-то ритуала, для призыва защитника из океана. Я не буду его описывать, просто скажу, что для этого требовалось четыре человека. Они должны были в определенный день и в определенное время суток прийти на взморье и окропить своею кровью волны океана. Тем самым призвав этого пресловутого стража, - продолжал Арчибальд, - и похоже, у них удалось. Защитник явился, но он требовал жертв. Каких? Никто не знал. Но каждую ночь люди уходили к океану и несли ему приношения. А когда возвращались домой, то многие были одержимы. Вот что я прочел в той книге.И однажды моя Марша отправилась в один из дней, вместе с толпой на берег. А когда вернулась под утро, то начала потихоньку слетать с катушек. Она требовала себе на обед сырое мясо, сырую рыбу. У местного мясника она покупала свежую кровь, которую пила вместо вина. После он совсем сошла с ума, она набросилась на меня с диким рыком. Я оказался проворнее. Мне пришлось ее затолкать в ту самую комнату и запереть ее на висячий замок. Моя жена сначала яростно билась в дверь, что-то крича на непонятном языке. Потом она утихла и заскулила, словно побитая собака. Мне приходилось оставлять ей еду, когда она спала. А еда ее заключалась в целых мисках сырой рыбы и сырого мяса, и бидона свежей крови. И в один из дней она, распахнув окно в своей комнате, выпрыгнула прочь. Я хотел уже открыть ту самую дверь, но там я услышал какое-то непонятное бормотание и повизгивание. Там было нечто, видимо. И это нечто было готово прыгнуть на меня, если я открою дверь. Вот почему я не хочу, чтобы ты заходил в эту комнату. Окно мне удалось завесить решеткой с наружной стороны. Тогда это существо спало. Я его не видел, но слышал сопение из шкафа в бабушкиной комнате. И похоже кто-то ему все таки приносит еду, - Арчибальд вновь посмотрел в камеру, - и, Джек, ни при каких обстоятельствах не ходи с толпой ночью на берег. А кого призвали те четверо больше столетия назад? Я думаю, что об этом тебе расскажет картина в трактире Билла Сайфера. Вот это мое послание тебе. И не ищи ту книгу, она надежно спрятана. А на кухне в одной из полок ты найдешь то, что тебя обрадует. На этом видео закончилось.Джек посмотрел на часы. До ужина с соседями осталось минут двадцать. Парень спустился вниз и прошел на кухню. Он открыл полку для посуды и там пока ничего не обнаружил, после была открыта еще одна полка со встроенным сейфом (код был указан на копии завещания из Дублина), где были обнаружены пачки денег. Довольно внушительные. И чек на крупную сумму. И еще записка, в которой значилось: "Моему внуку Джеку на достойную жизнь". Парень закрыл сейф и направился в гости к соседям.Он позвонил в дверной звонок. Ему открыла Роза.- Джек, идемте, мы все уже заждались, - девушка потащила парня в гостиную. За накрытым столом расположилось небольшое семейство Розы: во главе сидел пожилой мужчина, возле него старушка. Дальше сидели мужчина и женщина (обоим было немного за сорок), затем подростки: девочка и мальчик, примерно 13-14 лет.- Здравствуйте, - поздоровался Доусон.- Приветствую тебя, Джек, - начал дед, - меня зовут Аарон Бланшет, рядом со мной моя жена Сильвия, после идут мой сын Арнольд, его жена Сара и мои младшие внуки Сэм и Грета. С Розой ты уже знаком, - и Аарон жестом пригласил парня к столу. - Прошу, отужинать с нами.Роза слегка подтолкнула Доусона. Парень прошел к одному из свободных стульев и сел. Девушка уселась рядом с ним.- Джек, вы вино пьете? - спросила она. - Или лучше виски.- Давайте виски, - ответил парень.Аарон налил парню виски и положил три рыбины в его тарелку. Затем он пристально глянул на гостя.- Ну, молодой человек, расскажите нам о себе, - попросил старик.Джек рассказал, что учится на последнем курсе колледжа. Что живет в Дублине один, и про то, как ему пришло завещание.- Хотя после окончания колледжа я планирую перебраться к родителям в Штаты, - сказал парень.- А что будешь делать с наследством, которое тебе оставил Арчибальд? - спросил Арнольд.- Не знаю, - ответил Джек. - Может быть, продам потом, а может, и оставлю все как есть.- То есть, продашь? - нахмурился Аарон. - Твой дед только и говорил, что дом должен достаться тебе. Он бы и сам его мог продать, но не сделал этого.- Постойте, - сказал Доусон. - Это теперь моя собственность. Так? И я могу ею распоряжаться на свое усмотрение?- Конечно, можешь, - ответила Сильвия. - Но лучше не продавай.- Но почему? - снова спросил Джек. - Если я планирую улететь за океан.- Если собираешься улететь, Джекки, - начал дед. - То лучше оставь его нам ухаживать за ним. Вдруг надумаешь вернуться сюда в более зрелом возрасте - старик ухмыльнулся.Его улыбка показалась парню оскалом хищника.После ужина Джек поспешил к себе в дом. Там он снова решил просмотреть то послание от своего деда. "Значит, мне надо снова увидеть ту самую картину из трактира", - подумал Доусон и прилег. После глаза его начали слипаться, и он погрузился в сон.Его разбудили странные шумы за окном. Парень открыл глаза и посмотрел на часы, которые показывали час ночи. Он уже явно расслышал какие-то возгласы на улице.Джек тихо подошел к окну и выглянул из-за шторы. Его глаза расширились от изумления.По улице шла толпа жителей городка, включая семейство Розы. Самой девушки Доусон в толпе не обнаружил, люди шли по направлению к океану, что-то выкрикивая на непонятном языке. У всех в руках были факелы и еще какие-то миски или тарелки. И в них что-то лежало. При тусклом свете факелов Джек разглядел в мисках куски мяса, тушки рыб, в некоторых тарелках лежали тушки кур. Как целые, так и расчлененные."Наверное понесли жертвоприношения", - пронеслось в голове у паренька, - "Но почему тогда Роза не пошла с ними"?Тут он услышал повизгивание и кряхтение. Звуки нарастали. Они звучали в особняке и доносились, скорее всего, из комнаты бабушки Марши. Джек тихо вышел из комнаты и направился к двери с замком. Его догадки оправдались. Затем за дверью все стихло, и Доусон услышал чавканье, доносящееся из комнаты."Слава богу, что дед догадался повесить замок на дверь и приделать решетку", - подумал он. - "Но кто кормит это чудовище тогда. Люди же ничего не бросали в сторону окон".Наконец то толпа прошла, и все утихло. Джек снова направился в свою комнату. И, несмотря на страх, быстро уснул.Проснулся он в девять утра. После завтрака парень решил направиться к Сайферу для просмотра картины. Сварганив себе нехитрый завтрак, состоящий из яичницы с беконом и кофе, Джек быстро перекусил. Затем, одевшись, он вышел из особняка и пешком пошел в трактир. Если бы он поднял глаза на окно с решеткой, то увидел бы, что некто следит за ним из темноты комнаты.- О, Джек, привет, - произнес Билл, когда парень вошел в трактир. - Что будешь пить?- Налей светлого эля, Билл, - попросил Доусон. - И... можно еще раз посмотреть на ту самую картину?- Задела тебя за живое? - спросил Сайфер. - Ну, что же. Проходи в кабинет, эль я тебе принесу туда.Джек прошел в кабинет и вновь глянул на полотно. Он понял, что люди ночью несли мясо, рыбу и птицу Ему. Тому существу с холста. И походу монстр был написан с натуры. И, что именно ОН поработил разум бабушки Марши. Если это так, то это чудовище обладает колоссальными телепатическими способностями. Возможно, и телекинетическими. Но что это за божество или демон, призванный когда четырьмя умниками, и где та самая книга.- Джек, держи свой эль, - в кабинет вошел трактирщик. - Снова смотришь на картину?- Билл, а мой дед ничего не рассказывал о той странной книге, найденной в особняке. Ну, о том фолианте, - задал вопрос Джек.- Какой книге? - спросил недоуменно Сайфер.- О том манускрипте, где описывается история основания городка. И где еще странные записи потом идут? - Доусон не отставал.- Нет, не говорил. Я вообще о ней впервые слышу от тебя, - Билл явно что-то не договаривал и темнил. - Ладно, Джек, допивай эль. И у меня сегодня много дел. А картину я тебе, так и быть, подарю, - и Сайфер, сняв полотно со стены, завернул его в материю и вручил парню.Джек допил напиток, затем взял картину и направился с ней к себе в дом. Но, прежде чем покинуть окончательно заведение, он услышал громкий голос трактирщика из кабинета.- Говорю же тебе, он догадывается о чем-то, - раздраженно произнес Билл, говорящий видимо, по мобильнику. - Этот сопляк спрашивал меня о том самом фолианте...Парень поспешно покинул трактир, решив после проследить за Сайфером. Он быстро занес полотно в особняк, а затем вышел из дома и направился к трактиру.Билл, озираясь по сторонам, вышел из своего заведения и куда-то пошел вдоль по улице. Джек тихо последовал за ним, они шли где-то около пятнадцати минут. Оба пришли к церкви, куда Сайфер быстро зашел. Доусон заглянул в одно из окон и увидел, как трактирщик спешно забежал за алтарь. Парень тоже зашел в храм и сел на одну из скамеек, пригнув голову, как в молитве. За алтарем Сайфер с кем-то говорил на повышенных тонах.- Послушай, этот наследник догадывается о чем-то. Он спрашивал о той самой книге! - произнес трактирщик.- Билл, погоди - ответил ему кто-то. - Не волнуйся, скоро ночь жертвоприношения. И мы еще на год избавимся от страха.- Мой друг, Он требует все больше жертв. Иначе городок будет уничтожен, - проговорил Сайфер. - А парень может помешать нам.- Не помешает, - уверенно сказал неизвестный, - мы принесем Ему еще одну девственницу. Главное, чтобы с ней никто не поимел бы близости. И, Билл, отправляйся в трактир и ничего не бойся, - собеседник Сайфера закончил говорить.Доусон поспешно вышел из храма и буквально побежал к себе в дом.У себя Джек развернул картину и повесил ее на стену в холле. Парень понял о ком шла речь в храме. Речь шла о существе с картины, об этом монстре... Или... Темном божестве. Джек не знал как его назвать. Но суть одна: Оно требовало жертв. Причем, как животных, так и человеческих. И предпочитало девственниц. "Но это не дракон, хотя они тоже любят невинных девочек," - размышлял Доусон. - "Тогда кто Он? Морской бог или демон. И этот с картины любит кровушку и смерть. Именно этого защитника призвали тогда четверо, но зачем. Что ими двигало", - с этими мыслями Джек направился в душ.Помывшись, Доусон зашел к себе в комнату и прилег на кровать. Он снова решил поспать, так как не выспался. Но сон, как рукой сняло. Джек снова сел за компьютер и решил порыться в сети, узнать полную историю городка. Начиная с основания. Интернет ничего толкового не выдал, и Джек решил поискать местную библиотеку. Ведь там должно что-то быть из истории. Парень вышел на улицу и спросил у какой-то пожилой женщины, где находится библиотека.- Молодой человек, библиотеку уже закрыли два года назад, - ответила бабка. - Библиотекарь тогда куда-то пропал бесследно. А нового так и не нашли. А зачем вам?- Понимаете, миссис..- Миссис Бин, - сказала женщина, - Лоретта Бин.- Так вот, миссис Бин, я хотел бы прочитать историю этого поселка или городка, - ответил Джек. - Просто интересно стало. И зовите меня Джек.- Ладно, Джек, пойдем со мной. Я храню кое-какие архивы, там и история городка. И что было тогда, - ответила Лоретта.Доусон последовал за старухой к ней домой. У себя дома женщина провела парня в гостиную и принесла ему кипу газет, датируемых от конца девятнадцатого века и по современную эпоху.- И вы это все храните? - восхитился парень.- Не, это моего мужа, - ответила женщина. - Ну, изучайте все. А я пока пойду сделаю чай.Джек углубился в чтение самой первой газеты."1895 год. Наш городок построен. заселяются первые жители", - гласила статья, - "скоро он будет полностью заселен. Спасибо четверым основателям", - Джек взял следующую газету."Месяц спустя, после основания, городок поражен неизвестной болезнью. Но это не чума, не холера. Даже не оспа. Какая-то неизвестная болезнь. Люди частично покрываются бляшками, похожими на рыбью чешую. Доктора не могут дать диагноз", - прочел парень."Через неделю на площади были сожжены несколько женщин. Их подозревали в колдовстве и наведении порчи и болезни", - гласила статья.Джек взял газету более позднего срока, но того же года."Болезнь отступила. Четверо основателей заявили, что попросили помощи у океана. И она пришла, но надо платить высокую цену"."31 октября 1899 года. Художник Крейг Сайфер написал картину для своего заведения. Посетители в восторге"."В городке снова паника. Пропала 10-летняя Саманта Фокс. Но один из основателей успокоил жителей, сказав, что девочка стала невестой их защитнику", - написано в газете."1925 год. Поселок процветает, жители рады"."1940. Вторая Мировая. Нацисты обошли стороной наш городок. Не сбросили ни единой бомбежки", - гласила новая запись.Дальше в газетах шли заметки о ночных бдениях и похождениях жителей.Джек отложил чтение, и в гостиную вошла Лоретта. Он попил с женщиной чай и, еще раз поблагодарив, отправился к себе. Дома Доусон сел за ноутбук и погрузился в интернет.Теперь он искал, как прозывается то самое божество или демон из океана. Но ничего не мог найти. "Может, это одно из воплощений Ктулху. Или же Дагон. И кто обитает в запертой комнате, что за Зло, которое не стоит выпускать?", - проносились мысли. Парень решил в эту ночь не спать, а конкретно проследить за безумной толпой и пройти с жителями к океану. И уже, ровно в полночь, он снова услышал возгласы с улицы и выглянул в окно.По улицам так же шла неистовая толпа горожан. Но в этот раз люди кого-то вели на веревках. Джек пригляделся и понял, что к океану ведут девушку, на голове у нее был надет полотняный мешок. Доусон решил пойти за ними. Для этого он взял дома какую-то тарелку и положил в нее три рыбины, купленных накануне и сделал себе подобие факела. Он поджег свой импровизированный факел и двинулся вслед за народом, неумело повторяя слова их "мантры". Наконец все прибыли к океану, к тому самому месту, изображенному на картине. Джек узнал это место, именно те самые скалы были изображены на полотне и тот самый ракурс океана. Над водной гладью светила луна.Один из горожан подошел к девушке и снял с нее мешок. Доусон ахнул: он узнал этих двоих. Это были... Аарон и Роза Бланшеты.- И так! - начал старик. - Сегодня тебе выпала великая честь, Роза. Ты станешь невестой нашего Защитника. Наконец он выбрал тебя, мы долго ждали этого момента! Наш городок простоит еще длительный срок. Ты, Роза, спасешь жителей.- Нет, нет. Я не хочу этого! - бормотала девушка.- Глупости, - проговорил Аарон. - И это совсем не страшно. Он уведет тебя в свой мир, где ты станешь королевой. Нет! Богиней!После Розу повели к одной из скал, в которую предусмотрительно были вбиты металлические кольца. Аарон продел в них веревки и связал узлы, оставив висеть внучку над водой. Джек уже понял, что дальше произойдет. Ему нужно было спасти девчонку. И у него созрел план, парень быстро помчался к дому, а точнее, к своей машине.Тем временем Аарон оглядел толпу, затем поднял руку с факелом кверху и заговорил:- Уже больше сотни лет ты защищаешь нас, Великий Защитник! Каждую ночь мы приносили тебе наши дары, и теперь настал час особого дара! - торжественно произнес дед.Джек уже успел вернуться. Парень тихо прошел за скалами, в руке он нес объемный предмет. По камням он прошел с другой стороны скалы к Розе. Девушка его увидела, Доусон прижал указательный палец к губам, заставляя молчать девчонку. Та подчинилась.Затем он достал из кармана нож и быстро перерезал веревки на руках Бланшет.- Увидят же, что меня нет, - тихо проговорила девушка.- Не увидят, - и Джек достал из-за камней надувную куклу, подаренную ему его однокурсником на День Рождения. Ради хохмы, не ради зла. И Джек мысленно поблагодарил друга за подарок. Он дома успел ее надуть и приодеть в похожее платье.Затем парень привязал эту куклу к скале так, чтобы она не болталась. И придал ей положение, чтобы она как то напоминала живую девушку. А сам вместе с Розой быстро удалился от скал и от берега, к своему наследному дому.- И так, Великий! - продолжал Аарон, и толпа смотрела на него. - Прими этот дар, мою внучку Розу. Жертвую тебе ее, мы растили девушку специально для тебя!Джек с Розой уже приблизились к дому парня. Доусон быстро усадил девушку в машину, затем сбегал в дом и взял все свои вещи, включая чек, деньги и картину. Чек можно было обналичить по всей территории Ирландии, что он и захотел сделать в Дублине. Ноутбук с роутером парень тоже прихватил с собой. Положив вещи в багажник, компьютер и картину на заднее сиденье, Джек залез в авто и, включив зажигание, быстро помчал прочь из этого проклятого городка. Через три минуты из одного из дворов выехал черный "Плимут" и поехал вслед Доусону.А на побережье, точнее в океане, начало что-то происходить: по поверхности зашелестели волны, становясь все больше. В небе сверкнула молния, хотя туч не наблюдалось. В миле от берега из воды начала показываться голова того самого Защитника.В особняке Доусонов тоже начало происходить нечто странное. Две костлявые руки (больше похожие на лапы монстра, с перепонками между пальцев) начали трясти прутья решетки с неистовой силой. И решетка поддалась. Внизу монстра ждала уродливая бабка, частично покрытая бляшками, похожими на рыбью чешую. И это была никакая не болезнь, это была мутация. И бабке Марше (а это была именно она) это нравилось. И в этот раз она пришла за своим детищем, за своим сыном, которого ее бывший муж запер в этой комнате. И ей приходилось тайно пробираться к ребенку и кормить его. А теперь он будет свободен, и они уйдут в пучину океана к своему божеству...А тот самый Защитник уже по грудь вышел из воды. Он был высотой с утес. Приближаясь к берегу, он становился все выше и выше. Люди с благоговением наблюдали за ним. Затем все встали на колени и склонили головы. Защитник протянул лапу к лже-Розе, когтем разрезал веревки и взял жертву, бережно стиснув в кулаке. Затем он поднес ее к глазам. Он наконец понял, что это не девушка, а резиновая кукла. Игрушка из сексшопа.Яростный рев раздался над океаном. Жители открыли глаза и ужаснулись. Их Бог неистово шевелил щупальцами. Волны еще сильнее заходили по океану.- За то, что вы меня так оскорбили, - услышали горожане громкий голос, словно говорили скалы. - Я покараю вас всех, оставив без своего покровительства. Я разрываю договор между основателями и собой и посылаю на ваш городок и на вас страшное наказание.Вы лишаетесь моего дара, который я дал городу и жителям больше столетия назад. Да будет так! - он закончил говорить и, разорвав резиновую куклу, скрылся в океане. Вода резко начала отступать от берега. Все поняли, что произойдет через короткое время. Горожане в ужасе побежали прочь от берега. Аарона, кстати, среди них уже не наблюдалось. С каждым шагом люди чувствовали себя хуже и хуже. Бег их затруднялся. И все поняли, что случилось: они начали быстро стареть. Их дар бессмертия и вечной жизни ушел. Но, прежде чем окончательно уйти в небытие, горожане услышали гул с океана. Из последних сил многие повернули головы в сторону берега и увидели, как на городок надвигается огромная стена воды, поглощая все на своем пути. Через минуту волна накрыла этот поселок полностью, а когда ушла, то оставила на месте поселка руины.Джек тем временем остановился в пяти милях от поселка. Он решил передохнуть, глаза у парня слипались. Он посмотрел на свою спутницу и улыбнулся. Затем погрузился в сон. Проснулся он от того, что солнечный свет заглянул в кабину. Парень встряхнул головой, протер глаза и вновь посмотрел на Розу. Девушка тоже открыла глаза и вздрогнула.- Можно я выйду, мне нехорошо, - произнесла она.- Да, пожалуйста, - ответил Джек. - Сейчас я тебя выпущу.Он обошел машину и открыл дверцу пассажирского сиденья. Затем помог Розе выйти. Девушка вдохнула свежий воздух. Парень обнял ее.- Поцелуй меня, - попросила она. И Джек нежно коснулся ее губ своими губами. И они слились в страстном поцелуе. Доусон инстинктивно залез рукой ей под юбку...Внезапно парень почувствовал неприятны привкус во рту и отпрянул от Розы. То, что он увидел, заставило его едва не закричать. Бланшет на глазах начала меняться: из красивой девушки она сначала превратилась в сорокалетнюю женщину, затем в шестидесятилетнюю леди, все так же продолжая стареть. А после начала покрываться трупными пятнами, разлагаясь на глазах и источая трупное зловоние. После она превратилась в скелет и рассыпалась в прах, который разметал утренний ветер.К "Доджу" откуда-то подкатил черный "Плимут", из которого вышел Билл Сайфер.- Я не понимаю, что произошло, - недоуменно произнес Джек.- Парень, ты разрушил чары этого поселка, - ответил Билл. - Этот Защитник дал городку свой дар-проклятье. Вечное бессмертие. А когда ты вмешался в ритуал жертвоприношения, я все понял. Ты подставил основателей, подарив чудовищу бабу из сексшопа, вместо настоящей девственницы. Защитник разозлился и отнял у поселка и его жителей бессмертие, и лишил покровительства. И Роза тоже была бессмертна. По настоящим меркам, ей больше ста двадцати лет. Вот она и превратилась в прах.- А я хотел уже с ней заняться любовью, - отрешенно произнес Джек.- Ой, не вешай нос, - ответил Сайфер, - деньги у тебя есть, чек тоже. Ты лучше отправляйся за океан к родителям. Да, а картину давай оставим здесь. Ни я, ни ты брать ее не будем. Пусть останется лежать недалеко от поселка, - произнес Билл и вытащил полотно из багажника и положил его на траву.- И куда ты теперь? - спросил Джек- Поеду в Дублин, там у меня родня живет. Да и счет в банке есть. Открою в столице бар, - ответил Сайфер. - Не пропаду.Затем они расселись по своим автомобилям и направились в сторону столицы, каждый по своим делам.Эпилог16 мая 2018 год. Джеку исполнилось 22 года. Он праздновал свой День Рождения вместе с родителями, в Нью Йорке. На деньги, оставленные дедом, он приобрел дом в Квинсе.- Ну, посмотрим телевизор и пока отдохнем от еды, - предложил отец парня.- Я согласен, - ответил Джек и щелкнул пультом. По телевизору шла программа новостей:- Сегодня утром на аукционе в Лондоне были выставлены два необычных лота, - вещала дикторша, - картина, написанная в 1899 году Крейгом Сайфером, на которой изображено некое морское божество и старинная книга, похоже, пособие по магии. Эти два лота за два миллиона евро приобрел один пожилой господин, - камера показала счастливого обладателя этих вещей.Джек округлил глаза. Ибо этим господином оказался Аарон Бланшет, дед Розы.

Ключевые слова: Божество наследство городок авторская история

Другие, подобные истории: