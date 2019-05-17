Один вдох на жизнь

Estellan Просмотров: 138 Комментарии: 4 +7 Вчера, 09:09 by

Респиратор работал на пределе возможностей. Ноги увязали в светлых, удивительно крепких нитях, я с трудом переставлял ноги, больше всего на свете мечтая о том, как выберусь, наконец, из этого проклятого леса. И что мешало мне его обойти? Ну… кроме, разве что, его размеров.По отснятым данным, лес простирался на многие километры. Выросший на отравленной земле, он поражал воображение. С орбиты казавшийся большой цветастой заплаткой на пустынном участке суши, при личном знакомстве он был… удивительным. Деревья огромные: на некоторых пнях можно было бы припарковать наш катер. Полное отсутствие живности и подлеска, в этом лесу, старательно компенсировала плесень. Здоровые пространства полуметровой и метровой цветастой ядовитой плесени, между древесными гигантами. В воздухе кружились облачка спор, вспархивающие при моем приближении, принимая, порой, самые разнообразные формы. Интересно, какая форма эволюции, на заброшенной планете, заставила ее выработать такой механизм распространения? Тут нет жизни, а если бы и была, то достаточно одного вдоха, чтобы она прекратилась. Неосторожное прикосновение чревато тяжело заживающими ожогами. К счастью, яд не прожигает искусственную материю. Механизм защиты деревьев и был любопытен исследователям. В конце концов, деревья-то не искусственные.Запутавшись в очередном «кустике», похоже, вознамерившемся содрать с меня сапог и добраться до живой плоти, я так увлекся тем, чтобы ему этого не позволить, что не удержался на ногах и шлепнулся оземь, где и свел, неожиданное для себя, знакомство с несвойственной для леса деталью ландшафта. Данной деталью оказалась некая конструкция, достаточно низкая, чтобы не бросаться в глаза в зарослях, но рассмотреть ее с этого ракурса не представлялось возможным.Освободив конечность и, широкими движениями, отогнав, настойчиво лезшие в защитные очки, облачка спор, я вновь утвердился в вертикальном положении и к предмету знакомства присмотрелся внимательней. Фонтан. Низкий, не выше полуметра, достаточно большой, чтобы увидеть его из положения стоя, если бы я не отвлекался на заросли, металлический, на что указывала несколько покореженная форма и то, что на самом металле плесень не росла, предпочитая свешивать через край свои «ветки», но не забираясь внутрь. Воды, естественно, в нем давно уже нет. Но откуда здесь фонтан? Наследие войны? Забросило взрывом из соседнего города? Вряд ли, учитывая то, что до ближайшего города добрая сотня километров.Лишь присев на край фонтана, я внезапно увидел его. Точнее… понял, что добираться до ближайшего города в поисках разгадки не придется, даже если бы я хотел это сделать. Я уже здесь. В ближайшем городе. Буквально в трех десятках метров от меня, между деревьями я увидел здание. Небольшое, не более пяти этажей, практически до середины заросшее плесенью, оно терялось между гигантскими деревьями, нижние ветви которых раскачивались высоко над крышей здания. В полумраке леса, я легко прошел бы мимо, не обратив на него внимания. Разве что, наткнулся бы на его собрата.Судя по размерам и количеству входов, когда-то здание было жилым. Интересно, задолго ли до войны его бросили? Поднявшись и, по возможности, максимально стряхнув с себя налипшие споры плесени, я направился к зданию. Деревья точно никуда не денутся, а вот о наличии города в лесу, да, даже если это одно единственное здание, мы, до сих пор, и не подозревали. Вряд ли здание самостоятельно прибежало сюда из соседнего города… прихватив фонтан, чтобы обособленно расположиться в лесу.Дверь во вход, который я облюбовал как удобный старт для начала расследования дела о сбежавшем здании, была металлической, и от плесени, цветастым ковром, резко сократившемся в высоту, стелившейся по полу, не пострадала. Первый вход не годился для проникновения уже потому, что одно из деревьев выросло прямо на крыльце, корнями разворотив и крыльцо, и каменные ступени. Удивительно, но стеклянные окна, в большинстве своем, были целыми. Война не зацепила этот город? Тогда почему люди его покинули?Ответ я нашел в первом же помещении. Съеденная плесенью, деревянная дверь давно развалилась. Отмахиваясь от цепких нитей, свисающих то тут, то там, на поверхностях которые были из природных материалов, я прошелся по комнатам и в одной из них и нашел их, людей, похоже, из города никто не сбегал, все они были здесь. Или, по крайней мере, часть. Три скелета, белея костями сквозь заросли плесени, лежали на полу.Из этой квартиры я вышел деревянным шагом, пытаясь поскорее стереть из памяти увиденное. Сам не зная почему, направился к другой, потом к третьей, в каждой находя одно и то же. Скелеты лежали в разных местах, в разных позах, но присутствовали они почти в каждом помещении. Все сводилось к тому, что покинуть здание они не пытались… или не успели.Выйдя из заросшего плесенью дома, ставшего склепом, я вернулся к фонтану и попытался воскресить в памяти все то, что знал о войне на этой планете, о жителях и, почему-то, плесени. Последние данные всплыли в памяти первыми, отогнав всю остальную информацию. Я знаю достаточно про эту плесень, чтобы сделать предположение. В свое время, нам на обучении рассказывали страшилку о том, как однажды на корабле забарахлила система очистки. Когда исследователь вернулся на корабль из такого же, если не этого, леса, на его одежде затаились крохотные вредители. Когда, через сутки, корабль не вышел на связь с остальными, туда отправились коллеги. Там они нашли почти такую же картину. Весь корабль был захвачен плесенью, экипаж нашелся на своих местах, кто – в каютах, кто в коридорах и т.д. Никто не передал сигнал бедствия, словно они умерли все внезапно и одновременно. Яд? Газ? Коллеги были слишком напуганы, чтобы это выяснять и, побоявшись перетащить заразу на остальные корабли, уничтожили зараженный. До сих пор я не думал, что эта байка основана на реальных событиях.Размышляя, я всматривался в лес, одно за другим, выхватывая из его сумрака другие здания, прячущиеся под коркой цветастых ядовитых зарослей. Вон то, слева, высотой в два этажа, заросло по самую крышу, за ним, метрах в ста, еще одно пятиэтажное, в стороне от него еще два, стоящих торцом. Сколько же их осталось за спиной?Сидеть стало почему-то крайне неуютно, пришлось подниматься и двигаться вперед, стараясь не оглядываться по сторонам, что получалось все хуже и хуже. Чем меньше я старался замечать окружающие меня здания, тем чаще они попадались на глаза. Все небольшие. Похоже, город был совсем маленьким, жителей немного, и почти все они остались здесь.Увлеченный НЕ смотрением по сторонам, я едва не угодил в воду. Остановился только потому, что удивительно плотно растущие, для таких гигантов, деревья впереди внезапно поредели. Настолько, что на площади в пару сотен метров передо мной их не было вовсе, плесени тоже. Зато была вода. Озеро? Слишком круглое, для естественного. Карстовый провал? Возможно, учитывая то, что дна не видно. По крайней мере, с берега. Преодолевать преграду вплавь я не планировал. Не в этом лесу. Пришлось обходить.Похоже, наступала ночь, потому что темнота сгустилась настолько, что бочку я заметил, только споткнувшись о нее в плесневых зарослях. Сдавленно выругавшись, я пнул препятствие. Бочка отозвалась пустым звоном и немного повернулась, продемонстрировав мне свой бок с ярким значком биологической опасности. Чудесно. Пришлось включить фонарик и пошарить его лучом по зарослям. Как я и думал, бочка была не одна. То тут, то там луч выхватывал из зарослей ее коллег, хаотично разбросанных по лесу. В одной стороне их было явно больше. Направившись туда, за одним из деревьев я обнаружил именно то, что искал. Корень дерева прошил почти сгнившую кабину грузовика, припечатав ее к земле. Остальных частей не наблюдалось. Похоже, когда-то здесь была авария. Но почему никто ничего не убрал? Почему бочки валяются на земле? Откуда провал? Куда делся водитель? Что было в бочках? Слишком много загадок.Выдохнув, я устало сел на корень дерева и погасил фонарь. Нужно отдохнуть, но спать здесь нельзя, как и перекусить. Челнок за мной прибудет через пару часов. В темноте в лесу все равно делать нечего, а бросать здесь исследователя на несколько суток просто не имеет смысла. Отправив на базу свои координаты, я прикрыл глаза, чтобы через несколько мгновений их снова открыть. Что-то не так.Что-то и в самом деле было не так. Слишком светло. Сразу и не скажешь в чем дело, лишь через несколько минут я понял, что светится плесень. Особенно ярко как раз возле бочек. В том месте, где их было больше всего, плесень светилась достаточно ярко, чтобы увидеть взлетающие вверх завихрения спор. А вот дальше я своим глазам уже не хотел верить. Облачка спор сплетались, собирались в сгустки, которые принимали форму. Определенную форму.Существо было одновременно похоже и на человека, и на растение, и на насекомое. Конечностей всего четыре, но состояли они, вроде как, из сегментов, а эти сегменты, в свою очередь, удлинялись, сотнями нитей, тянущимися вниз, как корни. Голова круглая, на ней пара антенн, похожих на усики, на концах ветвистые, смахивающие на ветви с листьями. Глаз не видно, но ощущение взгляда было более чем ощутимым.Налюбовавшись вдосталь, оно двинулось ко мне, остановившись так близко, что я мог бы его коснуться, если бы захотел. Я не двигался. Ну что мне может сделать существо состоящее из спор? Оружия у меня все равно нет. А координаты для челнока более чем однозначные. К тому же любопытство… Пару минут мы таращились друг на друга, а потом оно протянуло ко мне верхние конечности. Пришлось, на всякий случай, прижать респиратор рукой, давая понять, что умирать я здесь не планирую, не смотря на то, что почти все, что я здесь встречал, явно планировало или мною подзакусить, или отправить на вечное поселение к предкам, некогда угробившим эту планету.К респиратору оно, впрочем, не тянулось. Его конечности замерли по бокам от моей головы. Почти сразу же в ушах возник неприятный гул, кажется, все же не стоило подпускать его так близко. Махнув рукой, я попытался отогнать его от себя, но с тем же успехом можно было бы попытаться отогнать дым. Гул нарастал, потом в мозг словно вонзили гвоздь… а потом стало легко, я словно отделился от своего тела. Да и местность вокруг кардинально изменилась. Не было вокруг ни деревьев-гигантов, ни плесени. Я понял, что вижу вокруг себя город, таким, каким он был когда-то давно. Каменные здания, в окнах которых горит свет, каменная земля. Темно, но на улицах горят фонари, кое-где видны идущие люди… Внезапный резкий звук заставил вздрогнуть. Развернувшись, я едва успел увернуться от летящей на меня бочки, другая, менее сговорчивая, прокатилась сквозь меня, не причинив, впрочем, никакого ущерба. Желтый дым столбом взметнулся к небу, разросся до размеров облака и устремился на город. Всего мгновение, и я оказался в самом эпицентре трагедии. Похоже, это именно то, что произошло когда-то. Катастрофа, но…Меня трясло. Пришлось открыть глаза, чтобы попытаться понять, что именно. Причина оказалась более чем прозаической. Пилот челнока тряс меня за плечо, сдавленно ругаясь по коммуникатору. Оставил он меня в покое, только после моего обещания двинуть его в ответ.- Ну ты силен, - восхищался моей выдержкой пилот, уверенно ведя челнок между деревьями, ища достаточно большой просвет для вылета из-под полога деревьев, - заснуть прямо там. Хорошо еще, что не догадался респиратор снять. Спускаюсь я, значит, ищу тебя, а тебя нет. Ни по маячку, ни визуально, вообще нет. Только потом заметил какую-то подозрительную светящуюся кучку, в облаке спор, которые так и кружили… целенаправленно, словно у них сознание есть. Пришлось очистителем полить. Если бы плесенью порос, так и не нашел бы тебя.- Так ведь нашел, - рассеянно отмахнулся я, все меньше прислушиваясь к пилоту и все больше погружаясь в себя, стараясь воскресить в памяти последнюю, увиденную мною картинку из чужого времени: тягучие желтые капли, из разорванного бока бочки, падают на землю, а им навстречу, пробивая бетонное покрытие, тянутся светлые усики плесени.

Ключевые слова: Лес плесень катастрофа авторская история

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