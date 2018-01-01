Забытый космонавт...Корабль улетел, а я остался
На богом забытой, мне чуждой планете.
А на земле сейчас весна, деревья расцветают,
А я прозябаю на жуткой планете.
Забытый космонавт, не нужный никому...
Забытый родиной своей любимой,
Забытый даже теми, кого я сам любил.
Я сам себя забуду очень скоро,
Я сам хотел, чего же я грущу?
Я сам полетел к той далекой планете.
Туда, где мечты и другие миры,
Где млечный путь и звезд - не счесть.
А счастье было рядом и земное.
Я это уже понял, но увы...
Увы, не вернусь я в родные пенаты
И по родимой земле не пройдусь.
Лишь космоса холод окутает тело
На веки на вечные, все - мне конец...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:55
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 23:55 by qqq666Просмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Космонавт космос тьма человек смерть другие миры авторский стих