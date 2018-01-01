Забытый космонавт...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:55

Причина: Авторская стилистика сохранена

qqq666 Просмотров: 15 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:55 by

Корабль улетел, а я осталсяНа богом забытой, мне чуждой планете.А на земле сейчас весна, деревья расцветают,А я прозябаю на жуткой планете.Забытый космонавт, не нужный никому...Забытый родиной своей любимой,Забытый даже теми, кого я сам любил.Я сам себя забуду очень скоро,Я сам хотел, чего же я грущу?Я сам полетел к той далекой планете.Туда, где мечты и другие миры,Где млечный путь и звезд - не счесть.А счастье было рядом и земное.Я это уже понял, но увы...Увы, не вернусь я в родные пенатыИ по родимой земле не пройдусь.Лишь космоса холод окутает телоНа веки на вечные, все - мне конец...

Ключевые слова: Космонавт космос тьма человек смерть другие миры авторский стих

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