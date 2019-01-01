Один миг на жизнь

Estellan Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:39 by

Гора была великолепна. Она возвышалась передо мной во всем своем величии, закрывая половину неба и сверкая в лучах заходящего солнца великолепной снежной шапкой. Весь ее вид говорил, что мне ее не преодолеть, и я был склонен в это поверить.Не то, чтобы я не заметил препятствие раньше, в конце концов, в гору я уткнулся на десятом дне перехода. Но все же, я думал, что остатки дороги, по которой я и путешествовал все это время, ведут куда-то к перевалу или, на худой конец, в обход. Но нет. Дорога мельчала, ветвилась, распадалась на тупиковые ветви и вот, вывела меня сюда. «Сюда», это к небольшому лазу или двери, ведущей под гору и совершенно ничего не говорящей о своем предназначении. Что это? Остатки какой-то шахты? Пещеры, в которых проводились исследования, экскурсии или просто дыра в горе, не имеющая назначения и никуда не ведущая? Признаться, я не планировал застревать в этой местности. Слишком много Серых городов. Слишком мало мест для изучения. Искать обход тоже не слишком хотелось. Пришлось понадеяться, что под горой Тени поселиться не догадались и, в зародыше придушив инстинкт самосохранения, отправить свои координаты на базу и нырнуть в гостеприимно распахнутую металлическо-ржавеющую дверь…Нда. Темно. Пошарив по стене руками, я выругался и додумался включить наплечный фонарь. Стало светлее и почему-то более жутко. Нет. Ничего такого. Полчища Теней не дожидались меня в темноте, чтобы тут же дружелюбно употребить на ужин. Наверное, их я просто ожидал встретить, а вот абсолютную темноту и пустоту – не очень. Впрочем, пустота была условной. Где-то вдалеке капала вода, ветер вносил свою лепту, что давало надежду на то, что из этой пещеры есть еще хотя бы один выход. По левую руку, в нескольких шагах от входа, из стены выступали какие-то крошащиеся остатки трубы или труб. Понятней не стало, но стало любопытней. Значит, по меньшей мере, люди здесь работали.Тоннель шел под наклоном несколько десятков метров и упирался в новую металлическую дверь. Она так же была открыта и, такое ощущение, что несколько покорежена, что довольно странно для двери толщиной в добрый десяток сантиметров. Наверняка последствия какой-то аварии, учитывая то, что покорежена она в большей мере с внутренней стороны.За дверью коридор делился на три. Правый я отмел сразу, так как он был завален породой. Тот, что шел прямо вырывался в большую пещеру, перебирался через какой-то то ли разлом, то ли канал, на дне которого плескалась темная маслянистая вода, заключенная в рукотворное ложе, и терялся в темноте. Левый, как я понял, тянулся как раз вдоль этого канала, и через многочисленные проломы в одной из его стен, этот подземный канал можно было рассмотреть. Понятия не имею, кто так строит, и для чего это было нужно. Прикинув все за и против, я, для начала, решил исследовать левый коридор. Трубы, все еще тянущиеся вдоль стены, местами обвалились и хрустели под подошвами, местами держались на стене и с этих обломков свисали бороды каких-то наростов. Наковыряв несколько экземпляров и запомнив потом взять пробы воды, я шел и шел по этому коридору, пока не уткнулся в тупик. Однако. И кому понадобилось выкапывать такой длинный проход ведущий никуда? Может быть, это все же окультуренные шахты? Огляделся. На левой стене обнаружилась новая дверь. По цвету она почти сливалась со стеной из-за пыли и тех же наростов, а вот из чего сделана я так и не смог определить. Она, для разнообразия, была заперта, но потребовалось лишь небольшое усилие, чтобы материал, из которого она была сделана, начал крошиться, а потом и рухнул пластом, открыв мне…Сначала меня ослепил свет. Лишь потом я понял, что это отражение моего же фонарика. Взяв себя в руки, я вошел в помещение. Почти сразу же откуда-то донесся щелчок и комнату залил свет, исходящий непонятно откуда. Стало жутко. Комната представляла собой правильный шестиугольник. Пять, из шести его граней, были полностью зеркальными. Помутневшие, в подтеках, но, тем не менее, зеркала. Шестая грань тоже была зеркальной, с небольшим изъяном в форме двери. Помимо зеркал в комнате была трава. Ага. Та самая, что сейчас или была полностью уничтожена в одних областях, или расцветала всеми формами, размерами и цветами в других, под воздействием разнообразных веществ пропитывающих воздух, землю и воду. Здесь трава была зеленой, правда, искусственной, пластиковой. Местами попадались вкрапления иных цветов и форм, должно быть – цветы. В самом центре этой импровизированной поляны торчала ветка дерева. Достаточно большая, чтобы доставать до потолка, но недостаточно, чтобы быть полноценным деревом. Откуда-то снова раздался щелчок, и комната наполнилась звуками, очень похоже на пение птиц. Интересно, но непонятно. Что это? Комната релаксации для шахтеров? И все равно было жутко. Абсолютно мертвая планета, кругом мертвые города, мертвая шахта и вдруг… в центре всего этого – островок какого-то подобия жизни. Это не нормально.Попятившись, я покинул жуткую комнатку и рысью направился обратно по коридору. Надеюсь, подобного мне больше не встретится. Вернувшись назад, я направился по центральному коридору. Преодолел угрожающе поскрипывающий под моим весом мостик через канал, чтобы услышать, как он шумно рухнул в воду за моей спиной. Чудесно. Пути назад нет. Остается только идти вперед.За большой пещерой проход тоже принялся вести себя странно. Он петлял и ветвился, то взбираясь куда-то вверх, то спускаясь вниз вырубленными в камне ступенями или пологими склонами. Большая часть проходов вела в тупики, другая петляла, пересекалась со своими собратьями или сливалась с ними. Я изрядно вымотался, прежде чем решил устроить привал. Место, в котором я оказался, было чем-то похоже на город в скале. Не знаю, можно ли было назвать эти пещерки домами, но они определенно имели вход, окна, ведущие на общую «улицу» и какие-то предметы быта в своей глубине. Поселение пересекало несколько таких улиц. Как я понял, одна из них была центральной, а три других пересекали ее перпендикулярно. Самым удивительным было то, что располагалось это поселение довольно высоко относительно остальных ходов, и его «улицы» были засыпаны песком. Самым обычным песком. На этом песке я и устроился, погасив фонарь и решив немного вздремнуть. Где-то в отдалении капала вода, подвывал ветер и помимо «кряхтения» самой горы слышалось подобие каких-то шепотков. Списав все это на ту же гору и осыпающиеся камни, я заснул.Сон был неглубокий и тревожный. Вроде как в этом сне мне нужно было вытащить какого-то мальчишку из одной из этих пещерок. Мальчишка постоянно кричал что-то в духе: «Они сейчас придут». И пытался спрятаться то под кровать, то в шкаф, тревожа вековые скопления пыли. Я еще удивлялся и откуда здесь столько пыли? Гора содрогалась, мелкие камушки трепетали под ногами, и каждый раз, когда я доносил мальчишку до двери, он куда-то исчезал из рук. Поиски начинались по новой. Где-то на десятую попытку уговорить его вылезти из шкафа, меня накрыла какая-то многорукая тень. С тем я и проснулся. Какой странный сон.Зажечь фонарь и быстро позавтракать не отняло много времени. Через десять минут я был готов продолжить свой путь, что и сделал, осторожно спускаясь от поселения по наклонному коридору, гадая, куда же он приведет меня теперь?Пещера, куда вывел меня коридор, была огромной. От нее отходило не меньше десятка проходов, у одной из стен лежала, вырванная из стены неведомой силой, здоровенная дверь. Квадратная, метра три в длину и ширину, толщиной с добрых тридцать сантиметров… не знаю даже, сколько она весила. От двери в стене осталась условно квадратная дыра. Пришлось заглянуть, посмотреть, что же она скрывала. Лучше бы я этого не делал. Судя по уцелевшим, лишь слегка покореженным, металлическим столам и стульям, когда-то это место было подобием столовой. Именно здесь, в одном из углов, капала вода. Под капелью уже выросла небольшая кучка плесени, которую венчали шляпки неведомых грибов. Из того угла плесень, вместе с грибницей, разрасталась по полу и стенам. Переливаясь всеми оттенками от белого до черного, она тянулась тонкими нитями до скопления тел. Да, жители или, по меньшей мере, часть жителей была здесь. Их тела располагались у дальней от двери стены. Они сидели и лежали там. Недвижимые, давно мертвые, иссохшие, но заботливо укрытые плесенью и неуместно цветастыми шапками грибов. Странно. Я всегда думал, что подземная растительность лишена расцветки. Хотя судить о местной растительности общепринятыми мерками тоже не слишком уместно. Не возьмусь сказать, были ли жители ранены или умерли по какой-то другой причине, так как рассмотреть тела не представлялось возможным. Единственное тело, которого я коснулся, стало тут же крошиться под пальцами. Решив оставить эту работу более компетентным сотрудникам, я взял пробы плесени и неведомых грибов и направился дальше.Шепоток, пронесшийся за спиной, заставил остановиться и прислушаться. Ветер? Может быть и ветер. К этому моменту я успел обследовать больше половины проходов. Часть из них оказалась завалена, часть заканчивалась все теми же тупиками. Сейчас я исследовал шестой или седьмой из них. Ветер все еще давал надежду найти другой выход из этих пещер. Но раньше он, вроде, не шептал. Этот проход делал петлю и замыкался на себя. Ну и что ты будешь делать? Немного отдохнуть и можно будет идти дальше.Расположившись, по старой привычке, у стены, я перекусил и выключил фонарь, чтобы дать отдых глазам. Шепоток снова прорвал темноту, но теперь я слышал его отчетливей и ближе. Потом еще и еще один. Через несколько минут к шепотку добавились шорохи. Слух, не отвлекаемый другими органами чувств, особенно обострился. Сейчас я отчетливо слышал, что ветер дует из второго от меня прохода, примерно с той же стороны и доносились эти странные шепотки и шорохи. Нечто шуршащее явно приближалось. Ветер? Пыль? Какой-то легкий мусор задуваемый ветром? Когда шорох оказался так близко, что, казалось, я могу коснуться его ногой, мои нервы не выдержали. Включив фонарь, я на несколько мгновений остолбенел. Определенно, это не был мусор. По крайней мере, я никогда не видел, чтобы мусор стоял на двух ногах и замахивался на меня чем-то, зажатым в одной из четырех рук. Инстинкты сработали быстрее разума. Мгновенно определив для себя степень его опасности, тело рвануло в сторону за долю мгновения до того, как в стену врезалось что-то тяжелое как раз там, где мгновение назад находилась моя голова.Откатившись в сторону, я выпрямился, прижавшись спиной к стене, и смог оценить противника. Высокое, метра два ростом, без очевидных половых признаков, с серой кожей (похоже, на этой планете все самое опасное отмечено именно этим цветом), на голове маска, или это сам череп такой формы? Если маска, то почему я вижу, что у него две пары глаз? А если череп, то почему эти глаза слепые, если судить по тому, что от света оно их не закрывает? Если все же сойтись на том, что это череп, то удивительно странной формы. Два глаза на нем ближе к вискам, еще два там, где у человека была бы переносица. Носа нет. Рот? Сложно сказать. В самом низу вытянутого черепа четыре нароста, напоминающие зубы, нижнюю челюсть не видно с этого ракурса. На голове, помимо гривы спутанных темных волос, проступают другие наросты, похожие на рога. Само тело вполне человеческое, за исключением двух пар верхних конечностей. Опять же, вполне человеческих – пятипалых. В одной из этих конечностей зажато нечто, смахивающее на каменный нож.Чудненько все складывается. Существо повело головой, словно прислушиваясь или принюхиваясь, а потом шлепнулось на землю и, разом утратив всю материальность, превратилось в облачко то ли дыма, то ли пара и зашуршало по полу пещеры, издавая те самые шуршащие и шепчущие звуки. Потянувшись в одну, потом в другую сторону, оно определилось и подозрительно уверенно направилось ко мне. Я замер, стараясь дышать не особо громко. Не помогло, остановившись в шаге от меня, облачко вытянулось вверх и снова стало четырехруким существом. Нового удара я решил не дожидаться и рванул от него в тот переход, откуда, я думал, дул ветер.Бег никогда не был моей сильной дисциплиной, но забрезживший в темноте свет подстегивал похлеще отчетливо слышимого за спиной шуршания и шепотков. Свет моего фонарика, скользивший по полу пещеры, внезапно утонул в темноте, заставив резко остановиться. Новый провал? Да. Чуть правее даже видны остатки мостика, перекинутого через провал в незапамятные времена. Пещерка небольшая, метров пятьдесят, почти круглая, в дальней ее стороне виден пролом, залитый дневным светом. Хорошо, что этот провал уже того, с водой, через него даже можно перепрыгнуть, если как следует разбежаться. Плохо, что шуршание за спиной приближается. Надо найти другой путь. Поводив фонарикам по сторонам, я остолбенел. Облачко было не одно. То тут, то там от стен отделялись новые, некоторые перебирались через край провала, оттуда, из темноты. Черт. Облачка пара подбирались ближе, недвусмысленно зажимая меня в кольцо. Некоторые уже трансформировались, приняв форму четырехруких существ. У некоторых оружие было в одной руке, у других не было вовсе, третьи были вооружены серьезней. Вариантов у меня не осталось.Наверное, только чудо помогло мне оттолкнуться с места и, допрыгнув, уцепиться за противоположный край провала. Часть четырехруких нырнула в провал. Похоже, они перебираются по дну. Но дожидаться их я не был намерен. Подтянувшись, вскарабкался на ту сторону и, что было сил, рванул к пробивающемуся у дальнего конца пещерки свету.Остановился я лишь в паре километров от входа в пещеры и то, только потому, что бежать дальше уже не мог. Определенно, надо подтягивать эту дисциплину. Она очень поможет обычному научному исследователю в его скучной исследовательской работе на заброшенных и погибших планетах. Отдышавшись, я осмотрелся. Похоже, в нескольких километрах начинается пустыня. Если я не ошибаюсь, за ней лежит Кафельное море. Но сначала придется вернуться на базу. Пусть перебросят поближе.

Ключевые слова: Пещеры зеркала духи авторская история

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