"Они лишили нас обуви"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:33

totenkopf Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:33 by

Было около двух утра. Мне было шесть лет. В четыре года у меня диагностировали СДВГ. Одним из симптомов СДВГ является бессонница, так что мне никогда не удавалось легко заснуть. Я ждал восхода солнца, чтобы разбудить маму и папу и поиграть с ними во что-нибудь. Снаружи послышался грузовик. Помню, тогда мне показалось это странным, ведь мне никогда не доводилось слышать машину так поздно. Я решил выглянуть из окна, чтобы посмотреть, как она проезжает. Встав с кровати, я подкрался к окну. Затем я просунул палец в жалюзи и проделал в них небольшое отверстие. То, что я увидел, оказалось не грузовиком, а фургоном. Это был один из тех фургонов без окошек сзади. Он, к тому же, не проезжал, он стоял снаружи моего дома.Из пассажирской двери вышел мужчина. Он посмотрел на моё окно. Я замер, зная, что он заметит меня, только если я уберу палец от жалюзи, и он увидит, как они зашевелятся. Пока я смотрел, до меня дошло, что этот мужчина был мне знаком. Я однажды видел его в продуктовом магазине. Нет… Я видел его в продуктовом магазине даже несколько раз. Он даже заговорил со мной однажды, когда мама сказала мне взять что-то из другого отдела, и я был один. Я улыбнулся тому факту, что знал его, и поднял жалюзи.Он это заметил. Он увидел меня и начал махать рукой, изобразив улыбку на лице. Я замахал в ответ. Он подозвал меня выйти наружу. Я кивнул и покрался к двери своей спальни. Медленно повернув ручку, я открыл её. Я прокрался сперва на лестницу, а затем - к входной двери. Мужчина улыбнулся мне и сказал: «Ты готов?» Я лишь удивлённо на него посмотрел: «Готов к чему?» - прошептал я. «Отправиться в Диснейленд, - провозгласил он. - Твои родители попросили, чтобы я забрал тебя этой ночью!». Я обрадовался. До этого мне никогда не доводилось бывать в Диснейленде, но мои друзья из школы говорили, что это самое счастливое место на земле. Он взял мою руку и повёл меня к фургону. Открыв заднюю дверь, он велел мне сесть и проявить терпение. Я зашёл внутрь и сел на пол, ведь сидений там не было. Мужчина закрыл двери, а затем запер их. Фургон начал двигаться. Спустя некоторое время он снова остановился.Я ожидал, что двери откроются и мужчина скажет мне, что мы в Диснейленде, но вместо этого, когда открылись двери, он стоял там с другим маленьким мальчиком. «Он едет в Диснейленд с нами», - сказал мужчина. Я улыбнулся, зная, что смогу завести друзей во время поездки. Раньше я никогда не видел этого мальчика. Он сказал мне, что его зовут Джим, и мы мгновенно стали друзьями. По дороге мы так и продолжали останавливаться, и мужчина продолжал загонять детей в фургон. Внутри было как минимум десять детей к тому моменту, как мы на самом деле начали ехать в Диснейленд.Дорога до места назначения заняла довольно долгое время. Когда мужчина открыл двери фургона, я увидел совсем не то, что ожидал. Я думал, что Диснейленд будет красивым, но вместо этого я увидел большое квадратное здание. Когда мы зашли, они заставили нас снять обувь. Затем они нас разделили и отправили по разным камерам. Мне это всё напоминало тюрьму. Усевшись в своей комнате, я упёрся ногой в стену.На следующий день я узнал, где я был, или, по крайней мере, зачем я там был. Эти люди воровали детей и забирали их в свою лабораторию. Они создавали эти мерзкие инъекции, затем вкалывали их в нас и смотрели на нашу реакцию. Они говорили, что как только найдут нужную инъекцию, они распылят её с самолёта. Меня отправили на тесты во второй день моего пребывания там. Мне сказали, что в первый раз со мной будут помягче. Меня привязали к стулу. Комната тестирования была пустой и белой с одним лишь стулом, стоявшим в центре. В стене рядом с дверью было окно, чтобы доктор мог видеть реакцию пациентов на препараты.Они воткнули иглу мне в вену. Рука начала колотиться, а затем онемела. Казалось бы, мне не должно было быть больно, ведь я не мог ничего почувствовать, но само онемение причиняло мне боль. Я понятия не имел, что мне вкололи, как и никто из людей, пребывавших здесь со мной, но я знал, что мне повезло. Среди нас был мальчик по имени Том. Однажды его увели на тесты, и каждый день после этого я видел, как он смотрит в стены. Он кричал на них, будто бы там кто-то был. Спустя время ему становилось всё хуже, и одной ночью Том исчез. Я помню, как спросил доктора, куда он делся, но всё, что я получил в ответ, это: «Он был неудачным экспериментом».У нас также была девочка по имени Мередит. Однажды её увели на тесты, и после этого она начала разговаривать сама с собой. Днями и ночами паническим голосом она повторяла: «Они не остановятся. Они будут там, когда ты умрёшь. Они не остановятся. Они будут там, когда ты умрёшь». Никто даже не пытался узнать, что она имела ввиду под этим. После того как спустя неделю она не остановилась, Мередит тоже пропала.Думаю, хуже всего пришлось моему лучшему другу Джиму. В один день Джима увели, и он вернулся совершенно здоровым. На следующий день с ним тоже было всё в порядке. Кормили нас только раз в день, в обед. На следующий день, во время обеда, Джим взял нож и разрезал своё запястье. Все закричали, но Джим не беспокоился, и пару секунд спустя всё зажило. Когда все уселись обратно, Джим прошептал мне: «Мы можем сбежать, понимаешь? Мы можем убежать, и, если я буду бежать за тобой, все пули, которые они выстрелят в нас, будут попадать в меня, и всё будет нормально». Я посмотрел на него и улыбнулся. Шанс на побег - это всё, что было нам нужно.На следующий день Джима снова вызвали. Ему ничего не вкалывали, вместо этого доктор достал нож и попросил его порезать себя. Джим порезал. Снова и снова он резал себя ножом, и каждая рана заживала. После этого мы начали готовить план побега. Однако в один день на Джиме начали появляться шрамы. На всех местах, в которых он резал себя раньше, появлялись большие следы. Его ноги, руки, даже левая часть его лица. Все места, в которых доктор сказал ему порезать себя, были покрыты шрамами. Одной ночью я слышал, как Джим кричал. Он всех разбудил. Когда доктор зашёл в его комнату, он увидел, что все шрамы на теле Джима начали превращаться в порезы, которыми они были раньше. Той ночью Джим умер. К тому моменту я потерял всякую надежду. У меня не было друзей, не было плана побега и хуже всего - не было плохих инъекций.Были гораздо худшие инъекции и гораздо худшие исходы, но я не думаю, что могу здесь это описать. В том месте было легко захотеть умереть. Инъекции сопровождало много боли. Мы были окружены смертью. Я был один на протяжении четырёх лет и только надеялся, что следующая инъекция убьёт меня… но этого не происходило. Я думаю, самый счастливый день в моей жизни был тогда, когда я услышал, что скоро приедет полиция. Возможно, это был просто слух, но этого было достаточно, чтобы дать мне надежду. И, что ещё лучше, - доктор не знал о полиции, её заметил ребёнок. У меня был всего один вопрос, который хотелось задать доктору. Я нашёл его и спросил: «Сэр? Зачем вы заставили нас снять ботинки, когда мы сюда добрались?» Доктор ответил: «Обувь забирает боль. Когда ты носишь обувь, ты не чувствуешь земли, по которой ходишь. Ты не чувствуешь камень, который пинаешь, или растения, на которые наступаешь. Мне не нужна была такая же реакция на инъекции. Мне было нужно, чтобы вы чувствовали боль».Полиция каким-то образом прорвалась через железные двери. Они спасли всех детей. Они застрелили доктора, когда тот пытался убежать, а также остальных работников. Не стоит и говорить, что они это заслужили. Я потерял чувство времени в этом месте. Когда я прибыл, мне было всего 6, но, когда я ушёл, мне было 15. Я не носил пару ботинок уже 9 лет. Это что-то, о чём ты не задумываешься, пока не пройдёшь через это. Полиция нашла моего папу и отправила меня к нему. Отец был счастлив увидеть меня снова. Моя мама покончила с собой из-за вины, которую она чувствовала. «Она думала, что было что-то, что она могла сделать, чтобы спасти тебя от этого», - сказал мне отец. Также я выяснил, что фермер, которому принадлежала земля, умер за годы то того, как я попал в то здание. Они построили его через год после того, как узнали, что земля никому не принадлежит. Новый фермер недавно купил эту землю и увидел странное здание в задней части. Он не знал, что с ним делать, так как ему сказали, что на земле ничего нет. Так что он вызвал полицию и этим спас множество жизней. Я так благодарен этому человеку.Сейчас всё кажется таким странным. Я привык к своему расписанию в том месте. Теперь я не знаю, что делать. Мне приходится жить так, будто эти 9 лет были просто украдены у меня. Я всё ещё скучаю по Джиму каждый день. Я думаю о том, какой была бы жизнь, если бы нам обоим удалось выбраться оттуда живыми. Эти мысли меня преследуют. Я всё ещё не знаю, какая инъекция должна была быть «правильной», и мне всё ещё не удалось привыкнуть к ботинкам.Перевод. автор - ThisIAmNotGoodAt .

Ключевые слова: Крипипаста эксперименты похищение дети страх

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