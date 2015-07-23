Поместье. Часть первая

ПОМЕСТЬЕ

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Catherine88 Просмотров: 37 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 09:44 by

Моя жизнь ничем особо не отличалась от жизни других. Работа, дом и два выходных в неделю. Каждое утро я вставал в 7:00, пил кофе со свежими тостами, а затем спешил в метро, чтобы не опоздать на работу. Моя смена заканчивалась в 18:00, и затем я вновь направляюсь в метро, но уже в сторону своего дома, где меня всегда ждали моя жена - Шерри и пёс Макс. Жизнь шла своим тихим чередом, до тех пор, пока я не узнал о кончине моей бабушки Элизабет.Тут стоит немного рассказать о моём прошлом. Родился я в небольшом городке на северо-западе Соединенных Штатов, а именно в Бивертоне, там моя семья владела поместьем. Жили мы вчетвером: я, мама, папа и бабушка (мать моего отца). К сожалению, в моём детстве всё сложилось не слишком гладко, так как мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было 13, но на почве стресса и постоянной депрессии - я практически не помню этот период своей жизни.Так мы и жили с бабушкой Элизабет до тех пор, пока я не покинул поместье и не переехал жить в Портленд, где получил высшее образование, а затем встретил Шерри и женился.К слову о бабушке, она была непростым и странным человеком, весьма неразговорчива, поэтому о ней я знаю мало, но иногда в моей памяти всплывают некоторые картинки и непонятные мне образы, однако, я все списываю на пережитый мною в детстве стресс и депрессию.И вот, одним осенним днем раздался звонок на мобильный - звонила медсестра из Сент-Винсента, она-то мне и сообщила о том, что бабушка Элизабет скончалась сегодняшней ночью. Ну а затем были стандартные процедуры, мы с Шерри организовали прощание в местной церкви Бивертона, а затем были похороны. Людей пришло мало: я, Шерри и пара незнакомых мне бабушкиных друзей, которые были весьма убиты горем от такой потери. Так как я был единственным наследником в своей семье, то поместье по наследству досталось мне.Мы с Шерри долго не могли решить, что делать с поместьем, продавать его не хотелось, ведь этот дом напоминал мне о моей семье, и тогда Шерри предложила нам переехать в поместье, ведь мы давно мечтали завести детей, а в таком случае нам всем понадобиться гораздо больше места. Конечно, эту идею я принял без энтузиазма, но старался думать о будущем, о том, как у нас с Шерри появится долгожданный малыш, и мы все будем счастливы.На дворе стояла багряная осень, начали опадать первые листья. Холодно не было, но в воздухе чувствовалось приближение дождя, и я решил, что нужно бы поторопиться.Мы с Шерри погрузили последние коробки в наш минивэн, позвали Макса и, в последний раз взглянув на наш дом - навсегда покинули его.Я не был в поместье практически 10 лет, а здесь будто ничего и не изменилось. Даже мои качели, сделанные из старой покрышки и отцовского троса, всё так же болталась на старом дереве, но теперь уже без дела, в абсолютном одиночестве. Дом выглядел весьма заброшенным, что не очень-то радовало наш взор, многие половицы на веранде уже прогнили и издавали мрачные, скрипучие звуки, а на оконных рамах ветер слегка развевал паутину. Не удивительно, ведь бабушка жила абсолютно одна и была не в силах содержать такой большой дом.Открыв дверь, я почувствовал как пыль и неприятный холодок ударили по моему лицу, будто здесь никто и не жил, но внутри все было, как и прежде...Старые, болотного цвета, ковры с причудливыми узорами, местами уже проеденные молью, кресла из красного дуба, обшитые бордовой тканью с золотыми вензелями и громоздкая люстра в викторианском стиле.Приехав в дом, где прошло твоё детство, ты переносишься в прошлое: вот тут вы с родителями праздновали твой 10-й день рождения, здесь ты упал с лестницы и сломал палец на руке, мама тогда очень испугалась, увидев загнутый в другую сторону мизинец, а тут ты любил устроиться поудобнее на полу и собирать железную дорогу, которую подарили тебе на рождество.- Ну, вот я и дома, - подумал я.Мы с Шерри отправились переносить коробки с нашими вещами и обследовать дом, после того, как Шерри выбрала комнату в которой мы будем жить - я принялся разбирать вещи, а Шерри ушла на кухню - готовить нам обед.В других комнатах было полно старых вещей, оставшихся от моих родителей: различные вазы и статуэтки, семейные фотоальбомы, видеокассеты и наши фотопортреты на стенах.Я решил зайти в кабинет своего отца, чтобы поискать его любимые кварцевые часы, которые мама подарила ему на годовщину их свадьбы, но тут услышал, как меня позвала Шерри, и я спустился обратно на первый этаж.- Итан, я решила поискать ванную на первом этаже, и нашла комнату, судя по всему, она заперта на ключ. Возможно, он есть на связке с остальными ключами от дома? - спросила Шерри.Я решил посмотреть, что же это за комната, ведь насколько я помню, в доме на ключ запирался лишь кабинет моего отца. Подойдя к старой деревянной двери, из которой исходил неприятный, затхлый и холодный сквозняк, я подумал, что вконец позабыл своё детство, поскольку этой комнаты, к тому же с такой выделяющейся багровой дверью, я совершенно не помню! С другой стороны, я не был здесь достаточно давно, чтобы позабыть такие вещи, поэтому спокойно мог всё списать на свою забывчивость.- Думаю, лучше разобраться с этим завтра. На сегодня у нас достаточно дел. А завтра поищем ключ и заодно схему дома, видимо, с годами я совсем позабыл, какие комнаты есть в этом доме, - ответил я Шерри.Незаметно наступила полночь, улица окунулась во тьму, и лишь свет полной луны слегка озарял находящиеся за окном предметы. Я окинул взглядом наш двор и улицу, вдали еще виднелся свет в некоторых домах.Мне казалось всё это странным, я не был здесь столько лет, и вот я снова тут, живу со своей женой, как ни в чём не бывало, будто мы жили здесь все эти годы.Закончив свои ночные рассуждения, я отправился в душ, затем выпил немного скотча и лёг спать.Проснулся я в 9:00, несмотря на длительный для моего организма сон, чувствовал себя так, словно на моей голове отплясывали чечетку. Шерри уехала исследовать местные магазины, а я, как обычно, выпил кофе и приступил к поискам схемы нашего поместья. Я подумал, что стоит начать с кабинета моего отца, поскольку там всегда хранились ценные для нашей семьи бумаги.По пути в кабинет, я решил еще раз взглянуть на загадочную для меня дверь, не теряя надежду вспомнить, что же это за комната, но, увы, в моей памяти ничего не прояснялось, и я направился дальше по коридору, чтобы подняться на второй этаж, но богом клянусь... стоило мне отойти на пару метров от двери, и я услышал, как кто-то постучал в неё с обратной стороны, такое медленное и ровное: стук-стук. В этот момент я почувствовал ту стадию страха, когда руки немеют, перед глазами пелена, и ты каждой, гребаной, клеткой своего тела чувствуешь, как по тебе проходит волна леденящего ужаса, кажется, что это длится вечность, но на самом деле это всего лишь секунды.В голове начала проноситься куча мыслей, но я, как и любой другой человек на моем месте, попытался взять себя в руки и найти этому рациональное объяснение.- Так… возможно, что это просто сквозняк захлопнул дверь или Макс бродил по дому, и скрипнула половица, или, может, он случайно что-то уронил с характерным звуком… - вслух рассуждал я.В любом случае, что бы то ни было, правды я так и не узнаю.Немного успокоившись, я уже даже начал смеяться про себя, взрослый человек, а испугался, как ребенок.Зайдя в кабинет своего отца, я принялся искать схему дома. Это заняло гораздо меньше времени, чем я рассчитывал. Чертеж лежал во втором ящике письменного стола - я взял его и спустился на первый этаж, чтобы расположится на кухонном столе.Возвращаясь обратно по коридору, я пытался не смотреть на эту зловещую дверь, пытался создать внутри себя видимость, что ничего не произошло, но лишь одна малейшая навязчивая мысль о том, что могло быть за этой дверью - и парализующий страх вновь выбирался наружу из недр моего подсознания, создавая в голове самые ужасающие картинки.Устроившись на кухне, я разложил схему и принялся, для начала, изучать второй этаж, просмотрев расположение всех комнат - я приступил к плану первого этажа, здесь-то и возникли трудности. Я внимательно изучил каждый квадратный миллиметр чертежа, но, черт возьми, на нем не было той комнаты, что нашла Шерри.- Как такое возможно? Кому могло понадобиться строить комнату без внесения в схему дома? - размышлял я.Я прошел в коридор к входной двери, чтобы найти связку ключей от дома, но на ней было всего 3 ключа: от почтового ящика, гаража и входной двери. Следовательно, нужно найти ключ от комнаты в другом месте. И я даже на мгновение почувствовал приступ злобы на всё происходящее, на все эти непонятные мне загадки.Поиски ключа заняли примерно три часа, затем я услышал звук подъезжающей машины - Шерри вернулась из магазина. Заметив мой напряженный вид, она поинтересовалась, что произошло. Я рассказал ей о случившемся, о том, что на чертеже нет комнаты как и нет самого ключа.- Возможно, эту комнату сделала бабушка после твоего переезда, а ключ находится в её вещах. Тогда логично, почему комнаты нет в чертежах, - сказала Шерри.В ее словах, конечно, был здравый смысл, но зачем человеку преклонного возраста отдельная комната, если в доме их полно? В голове было много вопросов и ни единого ответа.Ближе к 22:00 мы отправились прогуляться с Максом, а после прогулки отправились в комнату, готовиться ко сну.- Шер, для чего моей бабушке могла понадобиться отдельная комната? Это бессмысленно, - спросил я.-Ну... у пожилых и, тем более, одиноких людей часто бывают странные мысли, иногда даже бредовые, но, как бы то ни было, мы уже никогда не узнаем правды.Возможно Шерри права, но я намерен узнать правду, и если завтра не найду ключ, то просто сломаю замок и вскрою эту чертову дверь! С этими решительными намерениями и планами на завтрашний день, я отошел ко сну.Проснулся я от глухого стука, судя по всему, он доносился с первого этажа, на часах было 3:10, Шерри в кровати не было.Я взял фонарь и направился на первый этаж. Спускаясь вниз по лестнице, я чувствовал как мои ноги парализует от страха, я шел и надеялся на всё что угодно, лишь бы не эта дверь... лишь бы этот глухой стук не раздавался за той проклятой дверью... Эмоции и страх медленно поглощали моё тело. Затаив дыхание, я пробирался по темному коридору, который будто смотрит на меня каждым своим квадратным сантиметром, и лишь небольшой свет моего фонаря внушал немного спокойствия. На лбу уже выступил пот, а сердце колотилось с бешеной скоростью - я подходил всё ближе и ближе…И я увидел... увидел чей-то силуэт, увидел, как кто-то стоит возле этой двери...- Какого хрена?! Чёрт, нет-нет-нет! - пронеслось в моей голове.Подойдя ближе, я увидел - увидел, как Шерри стоит, будто марионетка, и бьется головой об эту кровавую в темноте дверь. Честно, я хотел визжать, как маленькая девочка у которой забрали любимую игрушку.- Шерри, Шер! - повторял я, пытаясь разбудить ее.Она резко прекратила биться головой и просто неподвижно стояла, но через пару секунд ее голова начала медленно поворачиваться в мою сторону, и, когда она посмотрела на меня, ее глаза были словно бездны, два опустошенных стеклянных шара, в которых не было ничего живого, а улыбка была такой широкой и жуткой, как у куклы-чревовещателя.Я не знаю, сколько прошло времени, сколько ЭТО НЕЧТО вглядывалось в меня своими мертвыми глазами, я просто стоял и молился о том, чтобы все это оказалось моим страшным сном.- Итан... Что происходит? - Шерри начала приходить в себя.- Твою мать, Шер, какого хрена? Я услышал стук, спустился вниз и увидел, как ты стоишь и бьешься головой в эту чертову дверь! - ответил я ей.- Вот дерьмо… - тихо произнесла Шерри.Помолчав несколько минут, она продолжила:- Я, конечно, не из тех людей, кто верит в призраков и всякую потустороннюю чушь, но мы явно должны открыть эту дверь.Я молча кивнул ей в ответ, и мы опустошенно опустились на пол, не знаю, сколько мы так просидели, но за окном уже начало светать.- Пойдем Шер, нам нужно поспать, - сказал я.И мы, каждый оставшись при своих мыслях, отправились наверх - в нашу спальню.На следующее утро я уехал на работу, чтобы взять отпуск на пару недель. Шерри еще спала, поэтому я оставил ей записку на кухне.По дороге из Портленда я решил заехать в пару местных магазинов Бивертона, чтобы присмотреть стройматериал для ремонта нашего дома.Пока я стоял у прилавка, разглядывая доски из различных пород дерева - сзади кто-то громко сказал:- Бог ты мой, Итан? Ты ли это?Я удивленно повернулся в сторону незнакомого мне голоса и увидел его - это был шериф Дэвид, он работает в Бивертоне всю свою жизнь. Он вел дело о гибели моих родителей и поддерживал меня благим словом в трудную минуту.Я не видел его лет десять, время его явно потрепало, но у него был все тот же доблестный блеск в глазах. Увидев его добрую старческую улыбку, на душе стало тепло. Как будто я встретил частичку чего-то близкого и родного для меня.- Не может быть, Дэвид! Да ты все еще при службе? - удивленно спросил я.- Я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы Бивертон был в безопасности, и теперь уж и жить без этого не могу! - с гордой улыбкой воскликнул Дэвид. – Тебя, смотрю, тоже занесло обратно в наши края? - спросил Дэвид.Затем я рассказал Дэвиду как жил после переезда в Портленд, как встретил Шерри, и почему судьба вновь привела меня в Бивертон. После того мы обменялись номерами, и каждый ушел по своим делам.Подъезжая к дому, я увидел, как Шерри машет мне из спальни, я улыбнулся и помахал ей в ответ. Припарковав машину, я отправился в дом. Мне показалось странным, что в доме стоит тишина. Даже Макс не выбежал мне навстречу.- Шер, ты где? - позвал я.Ответа не последовало.Затем я прошел на кухню и положил на стол образцы дерева, что взял в магазине. Записка, оставленная мною, была прочитана и висела на холодильнике.- Шер, спускайся вниз, я взял пару образцов дерева в местном магазине, - вновь позвал я Шерри.Но ответа снова не последовало. Я решил подняться наверх, чтобы найти Шерри. Не могла же она уснуть или уйти из дома за эти доли секунд.То, что происходило дальше, я буду помнить всю свою жизнь, буду содрогаться каждый день в ожидании того, что это случится вновь…Воодушевленный после встречи с Дэвидом, я практически забыл, что происходило сегодняшней ночью. А зря, в таких ситуациях нельзя расслабляться ни на секунду, нужно быть наготове. Всегда.Я направился к лестнице через зловещий коридор, в котором таилась та самая комната. Сначала, из-за отсутствия освещения, я ничего не заметил, но, сделав пару шагов мимо таинственной двери, я услышал скрип, будто смычком прошлись по всей моей нервной системе.Я шагнул назад и увидел, что дверь открыта! Это было еле заметно, как будто кто-то не захлопнул ее до конца.- Какого…? - сказал я вслух.Через пару секунд я уже мчался на второй этаж, чтобы найти Шерри, но в нашей спальне ее не было, как и не было ни в одной из комнат второго этажа. Я не понимал, где Шерри, куда делся Макс, и что за злые шутки со мной играет мой разум.Я вновь зашел в нашу спальню, чтобы открыть окно и вдохнуть свежего воздуха, иначе еще чуть-чуть и моя голова взорвется от всего происходящего в этом доме.То, что я увидел дальше - не поддавалось никаким разумным объяснениям…Я подошел к окну и увидел Шерри, я просто стоял и смотрел, как она возвращается с прогулки вместе с Максом. Я почувствовал дрожь в руках и подумал, что окончательно схожу с ума.«Какова вероятность того, что мы с Шерри разминулись, и она столь незаметно, и бесшумно вышла из дома, пока я находился на кухне? И зачем ей уходить, если она видела меня в окно, видела, что я приехал?» Эти вопросы вертелись в моей голове.Я выбежал к Шерри, начал расспрашивать: когда она ушла и сколько времени её уже нет дома. Как выяснилось, ушла она примерно час назад, с тех пор в доме никого не было.В этот момент я просто опустился на бордюр, мне было тяжело дышать, я не мог адекватно анализировать происходящее, не мог понять кто или ЧТО смотрело на меня из нашей спальни, а затем помахало мне рукой?! Голова кружилась, в горле пересохло, я думал, что вот-вот потеряю сознание. Неужели я схожу с ума?-Господи, Итан, что случилось? Ты весь дрожишь, - спросила Шерри.А я просто сидел и не мог выдавить из себя ни слова.В моей голове крутились мысли о происходящем, я пытался найти всему объяснение, но не мог.- Я принесу тебе воды, - сказала Шер и ушла в дом.Когда она вернулась, я жадно выпил всю воду и спросил:- Где ты нашла ключ? - выдавил я.- Какой ключ? - с непониманием спросила Шерри.- Черт возьми, Шер! Я зашел в дом, а дверь в ту проклятую комнату - открыта! - я начал повышать тон.Около минуты, Шерри, словно парализованная, просто смотрела на меня, а затем произнесла:- Итан... я не открывала эту дверь и ключа не находила.Эти слова ударили меня словно молотом, я слышал, как сказанное ею гулом раздается в моей голове. В этот момент я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Казалось, что все эти вещи происходят не со мной. Тут мои мысли вновь прервала Шерри:- Думаю, лучше вернуться в дом. В любом случае, мы должны выяснить, что скрывает эта дверь.Я молча поднялся с бордюра, и мы направились в дом.

Ключевые слова: Поместье ужас нечто в темноте авторская история

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