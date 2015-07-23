Поместье. Часть первая

Поместье. Часть перваяУзреть леденящий душу ужас и умереть - не самое страшное.
Самое страшное - узреть этот ужас и жить с ним.
ПОМЕСТЬЕ
Наследство.
Моя жизнь ничем особо не отличалась от жизни других. Работа, дом и два выходных в неделю. Каждое утро я вставал в 7:00, пил кофе со свежими тостами, а затем спешил в метро, чтобы не опоздать на работу. Моя смена заканчивалась в 18:00, и затем я вновь направляюсь в метро, но уже в сторону своего дома, где меня всегда ждали моя жена - Шерри и пёс Макс. Жизнь шла своим тихим чередом, до тех пор, пока я не узнал о кончине моей бабушки Элизабет.
Тут стоит немного рассказать о моём прошлом. Родился я в небольшом городке на северо-западе Соединенных Штатов, а именно в Бивертоне, там моя семья владела поместьем. Жили мы вчетвером: я, мама, папа и бабушка (мать моего отца). К сожалению, в моём детстве всё сложилось не слишком гладко, так как мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было 13, но на почве стресса и постоянной депрессии - я практически не помню этот период своей жизни.
Так мы и жили с бабушкой Элизабет до тех пор, пока я не покинул поместье и не переехал жить в Портленд, где получил высшее образование, а затем встретил Шерри и женился.
К слову о бабушке, она была непростым и странным человеком, весьма неразговорчива, поэтому о ней я знаю мало, но иногда в моей памяти всплывают некоторые картинки и непонятные мне образы, однако, я все списываю на пережитый мною в детстве стресс и депрессию.
И вот, одним осенним днем раздался звонок на мобильный - звонила медсестра из Сент-Винсента, она-то мне и сообщила о том, что бабушка Элизабет скончалась сегодняшней ночью. Ну а затем были стандартные процедуры, мы с Шерри организовали прощание в местной церкви Бивертона, а затем были похороны. Людей пришло мало: я, Шерри и пара незнакомых мне бабушкиных друзей, которые были весьма убиты горем от такой потери. Так как я был единственным наследником в своей семье, то поместье по наследству досталось мне.
Мы с Шерри долго не могли решить, что делать с поместьем, продавать его не хотелось, ведь этот дом напоминал мне о моей семье, и тогда Шерри предложила нам переехать в поместье, ведь мы давно мечтали завести детей, а в таком случае нам всем понадобиться гораздо больше места. Конечно, эту идею я принял без энтузиазма, но старался думать о будущем, о том, как у нас с Шерри появится долгожданный малыш, и мы все будем счастливы.
Переезд.
На дворе стояла багряная осень, начали опадать первые листья. Холодно не было, но в воздухе чувствовалось приближение дождя, и я решил, что нужно бы поторопиться.
Мы с Шерри погрузили последние коробки в наш минивэн, позвали Макса и, в последний раз взглянув на наш дом - навсегда покинули его.
Я не был в поместье практически 10 лет, а здесь будто ничего и не изменилось. Даже мои качели, сделанные из старой покрышки и отцовского троса, всё так же болталась на старом дереве, но теперь уже без дела, в абсолютном одиночестве. Дом выглядел весьма заброшенным, что не очень-то радовало наш взор, многие половицы на веранде уже прогнили и издавали мрачные, скрипучие звуки, а на оконных рамах ветер слегка развевал паутину. Не удивительно, ведь бабушка жила абсолютно одна и была не в силах содержать такой большой дом.
Открыв дверь, я почувствовал как пыль и неприятный холодок ударили по моему лицу, будто здесь никто и не жил, но внутри все было, как и прежде...
Старые, болотного цвета, ковры с причудливыми узорами, местами уже проеденные молью, кресла из красного дуба, обшитые бордовой тканью с золотыми вензелями и громоздкая люстра в викторианском стиле.
Приехав в дом, где прошло твоё детство, ты переносишься в прошлое: вот тут вы с родителями праздновали твой 10-й день рождения, здесь ты упал с лестницы и сломал палец на руке, мама тогда очень испугалась, увидев загнутый в другую сторону мизинец, а тут ты любил устроиться поудобнее на полу и собирать железную дорогу, которую подарили тебе на рождество.
- Ну, вот я и дома, - подумал я.
Мы с Шерри отправились переносить коробки с нашими вещами и обследовать дом, после того, как Шерри выбрала комнату в которой мы будем жить - я принялся разбирать вещи, а Шерри ушла на кухню - готовить нам обед.
В других комнатах было полно старых вещей, оставшихся от моих родителей: различные вазы и статуэтки, семейные фотоальбомы, видеокассеты и наши фотопортреты на стенах.
Я решил зайти в кабинет своего отца, чтобы поискать его любимые кварцевые часы, которые мама подарила ему на годовщину их свадьбы, но тут услышал, как меня позвала Шерри, и я спустился обратно на первый этаж.
- Итан, я решила поискать ванную на первом этаже, и нашла комнату, судя по всему, она заперта на ключ. Возможно, он есть на связке с остальными ключами от дома? - спросила Шерри.
Я решил посмотреть, что же это за комната, ведь насколько я помню, в доме на ключ запирался лишь кабинет моего отца. Подойдя к старой деревянной двери, из которой исходил неприятный, затхлый и холодный сквозняк, я подумал, что вконец позабыл своё детство, поскольку этой комнаты, к тому же с такой выделяющейся багровой дверью, я совершенно не помню! С другой стороны, я не был здесь достаточно давно, чтобы позабыть такие вещи, поэтому спокойно мог всё списать на свою забывчивость.
- Думаю, лучше разобраться с этим завтра. На сегодня у нас достаточно дел. А завтра поищем ключ и заодно схему дома, видимо, с годами я совсем позабыл, какие комнаты есть в этом доме, - ответил я Шерри.
Незаметно наступила полночь, улица окунулась во тьму, и лишь свет полной луны слегка озарял находящиеся за окном предметы. Я окинул взглядом наш двор и улицу, вдали еще виднелся свет в некоторых домах.
Мне казалось всё это странным, я не был здесь столько лет, и вот я снова тут, живу со своей женой, как ни в чём не бывало, будто мы жили здесь все эти годы.
Закончив свои ночные рассуждения, я отправился в душ, затем выпил немного скотча и лёг спать.
Комната, которой нет.
Проснулся я в 9:00, несмотря на длительный для моего организма сон, чувствовал себя так, словно на моей голове отплясывали чечетку. Шерри уехала исследовать местные магазины, а я, как обычно, выпил кофе и приступил к поискам схемы нашего поместья. Я подумал, что стоит начать с кабинета моего отца, поскольку там всегда хранились ценные для нашей семьи бумаги.
По пути в кабинет, я решил еще раз взглянуть на загадочную для меня дверь, не теряя надежду вспомнить, что же это за комната, но, увы, в моей памяти ничего не прояснялось, и я направился дальше по коридору, чтобы подняться на второй этаж, но богом клянусь... стоило мне отойти на пару метров от двери, и я услышал, как кто-то постучал в неё с обратной стороны, такое медленное и ровное: стук-стук. В этот момент я почувствовал ту стадию страха, когда руки немеют, перед глазами пелена, и ты каждой, гребаной, клеткой своего тела чувствуешь, как по тебе проходит волна леденящего ужаса, кажется, что это длится вечность, но на самом деле это всего лишь секунды.
В голове начала проноситься куча мыслей, но я, как и любой другой человек на моем месте, попытался взять себя в руки и найти этому рациональное объяснение.
- Так… возможно, что это просто сквозняк захлопнул дверь или Макс бродил по дому, и скрипнула половица, или, может, он случайно что-то уронил с характерным звуком… - вслух рассуждал я.
В любом случае, что бы то ни было, правды я так и не узнаю.
Немного успокоившись, я уже даже начал смеяться про себя, взрослый человек, а испугался, как ребенок.
Зайдя в кабинет своего отца, я принялся искать схему дома. Это заняло гораздо меньше времени, чем я рассчитывал. Чертеж лежал во втором ящике письменного стола - я взял его и спустился на первый этаж, чтобы расположится на кухонном столе.
Возвращаясь обратно по коридору, я пытался не смотреть на эту зловещую дверь, пытался создать внутри себя видимость, что ничего не произошло, но лишь одна малейшая навязчивая мысль о том, что могло быть за этой дверью - и парализующий страх вновь выбирался наружу из недр моего подсознания, создавая в голове самые ужасающие картинки.
Устроившись на кухне, я разложил схему и принялся, для начала, изучать второй этаж, просмотрев расположение всех комнат - я приступил к плану первого этажа, здесь-то и возникли трудности. Я внимательно изучил каждый квадратный миллиметр чертежа, но, черт возьми, на нем не было той комнаты, что нашла Шерри.
- Как такое возможно? Кому могло понадобиться строить комнату без внесения в схему дома? - размышлял я.
Я прошел в коридор к входной двери, чтобы найти связку ключей от дома, но на ней было всего 3 ключа: от почтового ящика, гаража и входной двери. Следовательно, нужно найти ключ от комнаты в другом месте. И я даже на мгновение почувствовал приступ злобы на всё происходящее, на все эти непонятные мне загадки.
Поиски ключа заняли примерно три часа, затем я услышал звук подъезжающей машины - Шерри вернулась из магазина. Заметив мой напряженный вид, она поинтересовалась, что произошло. Я рассказал ей о случившемся, о том, что на чертеже нет комнаты как и нет самого ключа.
- Возможно, эту комнату сделала бабушка после твоего переезда, а ключ находится в её вещах. Тогда логично, почему комнаты нет в чертежах, - сказала Шерри.
В ее словах, конечно, был здравый смысл, но зачем человеку преклонного возраста отдельная комната, если в доме их полно? В голове было много вопросов и ни единого ответа.
Ближе к 22:00 мы отправились прогуляться с Максом, а после прогулки отправились в комнату, готовиться ко сну.
- Шер, для чего моей бабушке могла понадобиться отдельная комната? Это бессмысленно, - спросил я.
-Ну... у пожилых и, тем более, одиноких людей часто бывают странные мысли, иногда даже бредовые, но, как бы то ни было, мы уже никогда не узнаем правды.
Возможно Шерри права, но я намерен узнать правду, и если завтра не найду ключ, то просто сломаю замок и вскрою эту чертову дверь! С этими решительными намерениями и планами на завтрашний день, я отошел ко сну.
Проснулся я от глухого стука, судя по всему, он доносился с первого этажа, на часах было 3:10, Шерри в кровати не было.
Я взял фонарь и направился на первый этаж. Спускаясь вниз по лестнице, я чувствовал как мои ноги парализует от страха, я шел и надеялся на всё что угодно, лишь бы не эта дверь... лишь бы этот глухой стук не раздавался за той проклятой дверью... Эмоции и страх медленно поглощали моё тело. Затаив дыхание, я пробирался по темному коридору, который будто смотрит на меня каждым своим квадратным сантиметром, и лишь небольшой свет моего фонаря внушал немного спокойствия. На лбу уже выступил пот, а сердце колотилось с бешеной скоростью - я подходил всё ближе и ближе…
И я увидел... увидел чей-то силуэт, увидел, как кто-то стоит возле этой двери...
- Какого хрена?! Чёрт, нет-нет-нет! - пронеслось в моей голове.
Подойдя ближе, я увидел - увидел, как Шерри стоит, будто марионетка, и бьется головой об эту кровавую в темноте дверь. Честно, я хотел визжать, как маленькая девочка у которой забрали любимую игрушку.
- Шерри, Шер! - повторял я, пытаясь разбудить ее.
Она резко прекратила биться головой и просто неподвижно стояла, но через пару секунд ее голова начала медленно поворачиваться в мою сторону, и, когда она посмотрела на меня, ее глаза были словно бездны, два опустошенных стеклянных шара, в которых не было ничего живого, а улыбка была такой широкой и жуткой, как у куклы-чревовещателя.
Я не знаю, сколько прошло времени, сколько ЭТО НЕЧТО вглядывалось в меня своими мертвыми глазами, я просто стоял и молился о том, чтобы все это оказалось моим страшным сном.
- Итан... Что происходит? - Шерри начала приходить в себя.
- Твою мать, Шер, какого хрена? Я услышал стук, спустился вниз и увидел, как ты стоишь и бьешься головой в эту чертову дверь! - ответил я ей.
- Вот дерьмо… - тихо произнесла Шерри.
Помолчав несколько минут, она продолжила:
- Я, конечно, не из тех людей, кто верит в призраков и всякую потустороннюю чушь, но мы явно должны открыть эту дверь.
Я молча кивнул ей в ответ, и мы опустошенно опустились на пол, не знаю, сколько мы так просидели, но за окном уже начало светать.
- Пойдем Шер, нам нужно поспать, - сказал я.
И мы, каждый оставшись при своих мыслях, отправились наверх - в нашу спальню.
На следующее утро я уехал на работу, чтобы взять отпуск на пару недель. Шерри еще спала, поэтому я оставил ей записку на кухне.
По дороге из Портленда я решил заехать в пару местных магазинов Бивертона, чтобы присмотреть стройматериал для ремонта нашего дома.
Пока я стоял у прилавка, разглядывая доски из различных пород дерева - сзади кто-то громко сказал:
- Бог ты мой, Итан? Ты ли это?
Я удивленно повернулся в сторону незнакомого мне голоса и увидел его - это был шериф Дэвид, он работает в Бивертоне всю свою жизнь. Он вел дело о гибели моих родителей и поддерживал меня благим словом в трудную минуту.
Я не видел его лет десять, время его явно потрепало, но у него был все тот же доблестный блеск в глазах. Увидев его добрую старческую улыбку, на душе стало тепло. Как будто я встретил частичку чего-то близкого и родного для меня.
- Не может быть, Дэвид! Да ты все еще при службе? - удивленно спросил я.
- Я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы Бивертон был в безопасности, и теперь уж и жить без этого не могу! - с гордой улыбкой воскликнул Дэвид. – Тебя, смотрю, тоже занесло обратно в наши края? - спросил Дэвид.
Затем я рассказал Дэвиду как жил после переезда в Портленд, как встретил Шерри, и почему судьба вновь привела меня в Бивертон. После того мы обменялись номерами, и каждый ушел по своим делам.
Подъезжая к дому, я увидел, как Шерри машет мне из спальни, я улыбнулся и помахал ей в ответ. Припарковав машину, я отправился в дом. Мне показалось странным, что в доме стоит тишина. Даже Макс не выбежал мне навстречу.
- Шер, ты где? - позвал я.
Ответа не последовало.
Затем я прошел на кухню и положил на стол образцы дерева, что взял в магазине. Записка, оставленная мною, была прочитана и висела на холодильнике.
- Шер, спускайся вниз, я взял пару образцов дерева в местном магазине, - вновь позвал я Шерри.
Но ответа снова не последовало. Я решил подняться наверх, чтобы найти Шерри. Не могла же она уснуть или уйти из дома за эти доли секунд.
То, что происходило дальше, я буду помнить всю свою жизнь, буду содрогаться каждый день в ожидании того, что это случится вновь…
Воодушевленный после встречи с Дэвидом, я практически забыл, что происходило сегодняшней ночью. А зря, в таких ситуациях нельзя расслабляться ни на секунду, нужно быть наготове. Всегда.
Я направился к лестнице через зловещий коридор, в котором таилась та самая комната. Сначала, из-за отсутствия освещения, я ничего не заметил, но, сделав пару шагов мимо таинственной двери, я услышал скрип, будто смычком прошлись по всей моей нервной системе.
Я шагнул назад и увидел, что дверь открыта! Это было еле заметно, как будто кто-то не захлопнул ее до конца.
- Какого…? - сказал я вслух.
Через пару секунд я уже мчался на второй этаж, чтобы найти Шерри, но в нашей спальне ее не было, как и не было ни в одной из комнат второго этажа. Я не понимал, где Шерри, куда делся Макс, и что за злые шутки со мной играет мой разум.
Я вновь зашел в нашу спальню, чтобы открыть окно и вдохнуть свежего воздуха, иначе еще чуть-чуть и моя голова взорвется от всего происходящего в этом доме.
То, что я увидел дальше - не поддавалось никаким разумным объяснениям…
Я подошел к окну и увидел Шерри, я просто стоял и смотрел, как она возвращается с прогулки вместе с Максом. Я почувствовал дрожь в руках и подумал, что окончательно схожу с ума.
«Какова вероятность того, что мы с Шерри разминулись, и она столь незаметно, и бесшумно вышла из дома, пока я находился на кухне? И зачем ей уходить, если она видела меня в окно, видела, что я приехал?» Эти вопросы вертелись в моей голове.
Я выбежал к Шерри, начал расспрашивать: когда она ушла и сколько времени её уже нет дома. Как выяснилось, ушла она примерно час назад, с тех пор в доме никого не было.
В этот момент я просто опустился на бордюр, мне было тяжело дышать, я не мог адекватно анализировать происходящее, не мог понять кто или ЧТО смотрело на меня из нашей спальни, а затем помахало мне рукой?! Голова кружилась, в горле пересохло, я думал, что вот-вот потеряю сознание. Неужели я схожу с ума?
-Господи, Итан, что случилось? Ты весь дрожишь, - спросила Шерри.
А я просто сидел и не мог выдавить из себя ни слова.
В моей голове крутились мысли о происходящем, я пытался найти всему объяснение, но не мог.
- Я принесу тебе воды, - сказала Шер и ушла в дом.
Когда она вернулась, я жадно выпил всю воду и спросил:
- Где ты нашла ключ? - выдавил я.
- Какой ключ? - с непониманием спросила Шерри.
- Черт возьми, Шер! Я зашел в дом, а дверь в ту проклятую комнату - открыта! - я начал повышать тон.
Около минуты, Шерри, словно парализованная, просто смотрела на меня, а затем произнесла:
- Итан... я не открывала эту дверь и ключа не находила.
Эти слова ударили меня словно молотом, я слышал, как сказанное ею гулом раздается в моей голове. В этот момент я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Казалось, что все эти вещи происходят не со мной. Тут мои мысли вновь прервала Шерри:
- Думаю, лучше вернуться в дом. В любом случае, мы должны выяснить, что скрывает эта дверь.
Я молча поднялся с бордюра, и мы направились в дом.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:44 by Catherine88Просмотров: 37Комментарии: 4
Ключевые слова: Поместье ужас нечто в темноте авторская история