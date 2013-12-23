Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Ожидаемая реакция

Вечерние газели всегда забиты до отказа: людьми, сумками и углекислым газом. Но сегодня было по-другому. Ехать было непривычно удобно: ни холодно, ни жарко.
Приятно пахло хвоей.
Уютно.
Новогоднее чудо, ничего не скажешь.
В салоне сидело всего три человека: маленькая старушка в пуховом платке, с громадными пакетами и затёртой безразмерной авоськой, громоздкий мужчина в черном пуховике и подросток, сидящий на самом дальнем сидении. Подросток был такого рода, что трудно определить не только точный возраст, но и точный пол.
Яркая куртка, полосатая шапка с бубенчиком, не самые подходящие для зимних прогулок узкие джинсы. В ушах по наушнику, в руках телефон, а руки – в перчатках. Нос плавно погружается в экран, который даёт достаточно света, чтобы рассмотреть его (или её) лицо. Нос немного курносый и недлинный. Лицо симпатичное. А для парня – так даже смазливое. В хорошем смысле черной зависти. Мозг с явными усилиями держит веки открытыми.

В наушниках булькнуло уведомление.
Уже засыпающий подросток встрепенулся. На его е-майл пришло письмо.
Газель остановилась. Вышел мужчина в черном пуховике.
"Так-с, сквер Первого мая... Чуть свою остановку не проехал... Пришлось бы потом от конечной домой чапать..." - прикинул подросток. Но ехать оставалось минут десять, и он решил посмотреть письмо.
Открыл нужную страницу...
«Здравствуйте.
Это не спам.
Да, вы меня не знаете.
Мой выбор был случайным - мне просто нужно было кому-нибудь об этом рассказать. Ну, или почти случайным. Кое-что все-таки пришлось учесть.
Но, пожалуйста, дочитайте это письмо до конца.
Когда мне было пятнадцать лет (пишу так, будто это было уже давно, а не три года назад), я жил на Окраинке. Да, в том же районе живёте и вы. Я же говорил, что мой выбор был почти случайным. Последние два года я живу совершенно в другом месте, но, впрочем, это неважно...
Я жил в пятиэтажке, в доме 254В, во втором подъезде..."
"Что за бредятина?" - подумал он, но продолжил читать.
"...во втором подъезде.
И в начале мая у нас... не знаю, как сказать... Случилось ЧП.
Нашим соседом тогда был Гриша, студент. Мы с ним даже сдружились. Он, когда с практики приезжал, рассказывал всякое... Неважно.
Так вот.
Его нашли мертвым.
Я видел его тело. Баб Лара, дворничиха, тогда завопила как безумная. Я выходил из подъезда, побежал на крик. А он там лежал. С испуганными глазами. На клумбе. Прямо посреди цветов. Незабудок. Они закрывали лужу крови, и её почти не было видно.
Только следы крови на цветах.
Потом сбежались люди... Приехала милиция. Нас опросили.
Бабки потом долго шептались о самоубийцах...
Он ведь спрыгнул с крыши.
Точнее, все думали, что он спрыгнул. Или упал. Но если упал, то зачем он туда поднялся? И если спрыгнул, почему?
Он был... жизнерадостный. По-другому и не опишешь. И вдруг - вот.
А затем наступил очень жаркий июнь..."
"Это какой-то пранк... дочитаю".
"...очень жаркий июнь. И нашли ту девчонку. Оля, её, кажется, звали. Тоже нашу соседку из двери напротив. Было ей всего двенадцать. Но у нее причины были. Её обижали в школе. Лето всегда было для нее более-менее спокойным временем. Но незадолго до того дня какие-то придурки выложили видео, где её били... Сильно били. Вчетвером. А потом закинули в бак для мусора. Скоты. Они почему-то попридержали видео до самого июня... На это все и списали. Девочка-подросток в депрессии покончила с собой. Такое объяснение было логичным и ожидаемым. Правда, после того, что случилось с Гришей, чердак заперли, и никто толком не смог объяснить, как это двенадцатилетняя девочка попала на крышу пятиэтажки.
Должно быть, ты об этих случаях и о последующих слышал.
Газеты и новости тогда только об этом и гудели.
И все то же самое, даже нашли её на том же месте, на той же чертовой клумбе, как я потом слышал.

Меня в то время дома не было. Я был в лагере. А два дня спустя после того, как нашли девочку, вернулся. Вечером мать усадила меня на кухне, был "серьезный разговор". Родители начали мониторить мою историю браузера. Должно быть, это было правильно в тех обстоятельствах. Только вот причина была совсем не в сети.
Наступил август. Близилась школа. Все более-менее улеглось. Было 14 число. Отец уехал на неделю в командировку, у мамы было ночное дежурство. Я возвращался домой из магазина. Зашёл в подъезд. Вызвал лифт.
Зашёл.
Лифт ехал долго, или мне так казалось. Осматриваясь от нечего делать, я заметил, что на полу что-то лежит. Это оказался старый пожомканный теннисный мячик.
Где-то на полпути лифт тряхануло, свет погас, и я уже успел подумать, что застряну там на всю ночь (благо хотя бы с едой), но спустя секунду лифт поехал дальше, пусть и в темноте.
Через полминуты загорелась лампочка.
Двери лифта раскрылись. Я все ещё не пришел в себя и замешкался. Пришлось нажать кнопку снова, чтобы двери не закрылись. И тут я взглянул на лестничную клетку, и мне что-то показалось неправильным..."

Газель остановилась. Окраинка.
Подросток положил телефон в карман, встал. Открыл дверь. Помог бабусе выгрузить её кладь из машины.
Водитель захлопнул за ними дверь. Маршрутка отчалила в свое путешествие до стоянки.
- Спасибо, дай Бог тебе здоровья! - прошамкала старушка.
- Да не за что.
Холодный воздух снял с него сонливость. Падал мелкий снег. Погода в этот декабрьский вечер была неплоха. На автобусной остановке было бы почти темно, если бы не стоящий рядом фонарный столб.
Парень неторопливо пошел к многоэтажкам. Это были крайние многоэтажные дома, на границе с частным сектором. И хотя машины по трассе проезжали в большом количестве, стоило отойти от дороги на какие-нибудь десять метров, и это место казалось совсем пустым, а огни окон, фар и фонарей почти не мешали темноте. Старушки уже нигде не было видно. Тут темнота была самая что ни на есть настоящая, черная тьма. Мать Тьма, вот что приходило в голову здесь. Ведь пусть было и страшновато, но она казалась такой... настоящей. Такой естественной. Безопасной.
"Жуткое место. Даже гопники тут встречаются редко", - с улыбкой говорили, бывало, жильцы домов новоприбывшим соседям, и в чем-то, несомненно, были правы. Гопников здесь действительно не было.
Потому парень спокойно достал телефон, включил фонарик и стал неспешно дочитывать письмо на ходу. Снял перчатку с левой руки, и, грея её в кармане, сжал в ней ключи.
"...и мне что-то показалось неправильным. Удерживая кнопку пятого этажа, я осмотрел все внимательнее и понял, что нет хода на последний лестничный пролет, ведущий на чердак. Этот ход был прямо у двери в мою квартиру. Сначала я подумал, что лифт привез меня не туда, хоть он и высвечивал уверенно цифру пять. Все же что-то в нем засбоило. Но потом до меня начало доходить другое - хода вверх не было вообще. А к чердаку лифт не ходит... Что за черт? Я все же решил выйти здесь, шагнул... и упал.
Задел ногой тот валявшийся на полу мячик, поскользнулся и опрокинулся обратно в кабину. Мячик вылетел наружу. Двери давно пытавшегося уехать лифта сомкнулись, и я поехал вниз.
Больновато. Ладно, не беда. Поднимусь лучше по лестнице, чем опять свяжусь с этим бешеным механизмом.

Когда лифт приехал на первый этаж, я, услышав бурчание заходящего мужчины в черном о "катающихся на лифтах бездельниках", быстро вышел из кабины и метнулся к лестнице.
Поднявшись на лестничную клетку, я осмотрелся. Встал у дверей лифта. С этого ракурса ход был виден. Я походил из угла в угол. Он был заметен из любой точки, где-то больше, где-то меньше, даже на лестнице...
- Привет. Ты чего тут делаешь? – раздалось за спиной.
У меня ёкнуло сердце. Но это был всего только Васька. Или, для друзей, Кот. Вполне дружелюбное, весёлое и в меру наглое создание. И оттого - мой друг.
- Не пугай меня так, твою ж дивизию! Привет. Да так, в магазин ходил, - ответил я и в доказательство качнул пакетом.
- Я тут две минуты стою, а ты меня в своих поползновениях даже не заметил.
- Ладно, сдаюсь. Да, я изучаю интересное явление - невидимость лестницы на чердак из лифта, одновременно с её видимостью откуда угодно здесь. Оптика, оптика. В общем, неважно.
- Ясно. Да... У меня тоже такое было однажды. В мае. А ещё у вас в лифте какой-то цветочной фигнатурой пахнет. Иногда.
- Ну, цветы лучше, чем обычный запах нашего лифта. И уж точно лучше твоих шуток.
Васька осклабился.
- Дурак ты.
- А кто сейчас не бывает дураком? Пусть первый кинет в меня камень!
Я очень хорошо запомнил этот разговор.

Потом мы пили чай. Вася по-хозяйски поставил чайник, пока я занимался пакетами. Чего-то не хватало. Достал список, перечитал. Йогурта нет. Забыл купить, наверное.
- М-да, тебе и список не помог... Как ты вообще сдал экзы?
- Силой разума.
Потом мы ещё болтали, где-то час. О каком-то там сериале про мистику. Я рассказал ему подробно о том, что случилось в лифте. Кот предположил, что это была галлюцинация. "Ну, или домовой над тобой подшутил", - добавил он. "Вряд ли", - ответил я. Ещё он рассказывал, как много слышал разных историй о лифтах, подъездах, нехороших квартирах, чердаках, лестницах и зеркалах. Некоторые даже рассказал, пытаясь иллюстрировать лицом и жестами. Получался странный эффект: смешно и страшно одновременно, и не столько от истории, сколько от вида рассказчика.
В общем, заключал он, люди всегда ищут что-то жуткое в обыденных вещах. Скелеты, монстры, оживленные наукой, даже вроде бы обычные кладбища - все это далеко от человека и оттого не так пугающе. А когда вам рассказывают, что в вашей ванне может оказаться монстр, или что вы, расчесываясь, можете нечаянно повредить себе торчащий из уха зрительный нерв ("Правда, смешно звучит?" - добавил Васёк), вы, может, и станете с опаской закрывать глаза во время мытья и аккуратнее расчёсываться.

В половину одиннадцатого мы распрощались. Я попросил его всё-таки, не подыматься ко мне на лифте, а лучше вообще не пользоваться им. Он посоветовал мне не волноваться на этот счёт.
На следующее утро я вышел... в библиотеку? Или мусор выносил... Не помню. Но это неважно. Проходя рядом с той клумбой незабудок, я заметил знакомый со вчерашнего дня мячик. Лопнувший. А на ней самой - разорванный стаканчик йогурта.
И начал кое-что понимать.

Это был бред, но просто списать его на что-то не получалось.
На следующий день на клумбе нашли тело Кота. Вася пришел, когда меня не было дома и, видимо, благополучно забыл о том, что я просил его подниматься по лестнице. Или подумал, что я прикалываюсь... Все одно - умер из-за меня. У меня случился нервный срыв. Родители решили переехать. Я был этому рад. Мне в этом доме оставаться не хотелось. Я думал не рассказывать об этом совсем, но потом понял, что уж если говорить, то все - до конца и честно. Все равно, вы об этом слышали...
В общем, это и есть то, о чем я хотел рассказать.
Просто запомните: 254В, второй подъезд, лифт не работает.
В независимости от того, ходит он или нет.
Надеюсь, его просто когда-нибудь заменят и все. Если дело в нем.
Я написал это потому, что мне нужно было высказаться.
Извините. Спасибо. Прощайте".

Парень дошел до последней строки письма, ещё раз прочел абзац, и ещё....
254В, второй подъезд - он там живёт. Он перевел взгляд на табличку с номером дома.
- Точно пранк! - сказал он вслух. - Да и неважно.
Зайдя в свой подъезд, он нерешительно глянул на двери лифта.
- Бред же, - прошептал он. Помешкав, все-таки нажал на кнопку.
Лифт открылся.
- Ну вот, все нормальн...
На полу лифта были рассыпаны синие цветы.
Незабудки.
Паренёк отшатнулся.
"Поднимусь по лестнице".

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:46 by ТавинПросмотров: 99Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Лифт письмо цветы старуха вечер авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 126
Опять про лифты. Был бы он у нас…
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Estellan
Вчера, 19:01
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1544|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 1 984
Так лифт получается, что, телепорт? Зашли в лифт и оттуда добро пожаловать на клумбу? Лифт убивец? scream
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#3 написал: Sniff
Вчера, 19:17
+1
Группа: Авторы
Репутация: (146|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 287
Два момента. Бабушка с авоськой- это такой штамп! Не ходит сейчас ни одна бабуля с авоськой, пакетов полно. И незабудки. Их не сажают обычно на клумбах, они крошечные совсем. Внимательнее к деталям, проше. Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#4 написал: Тавин
Вчера, 20:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Спасибо за комментарии. Очень рад.
Цитата: Estellan
Так лифт получается, что, телепорт? Зашли в лифт и оттуда добро пожаловать на клумбу? Лифт убивец? scream
.
Ну, первоначально задумка была такой, но потом немного переродилась.
Цитата: Sniff
Два момента. Бабушка с авоськой- это такой штамп! Не ходит сейчас ни одна бабуля с авоськой, пакетов полно. И незабудки. Их не сажают обычно на клумбах, они крошечные совсем. Внимательнее к деталям, проше. Плюс поставлю.

Спасибо за объективную критику) И за плюс спасибо. Незабудки всё-таки встречаются на клумбах, хоть обычно в дополнение к другим цветам... но да, редкость, тут вы правы. Авоськи - тоже редкость, но эту авоську, я "стырил" у своих воспоминаний. Она где-то у моей дорогой бабушки обитает. Но да, авоська - уже фантастическое, сказочное создание... Надо было об этом подумать. Надо будет об этом подумать. Благодарю.
Зарегистрирован: 6.07.2018
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:44
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2835|-1)
Публикаций: 1 702
Комментариев: 11 008
Плюсанул, и хочу пожелать всем, где есть лифт, ходите пешком, здоровее будете.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.