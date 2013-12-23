Ожидаемая реакция

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Тавин Просмотров: 99 Комментарии: 5 +4 Вчера, 17:46 by

Вечерние газели всегда забиты до отказа: людьми, сумками и углекислым газом. Но сегодня было по-другому. Ехать было непривычно удобно: ни холодно, ни жарко.Приятно пахло хвоей.Уютно.Новогоднее чудо, ничего не скажешь.В салоне сидело всего три человека: маленькая старушка в пуховом платке, с громадными пакетами и затёртой безразмерной авоськой, громоздкий мужчина в черном пуховике и подросток, сидящий на самом дальнем сидении. Подросток был такого рода, что трудно определить не только точный возраст, но и точный пол.Яркая куртка, полосатая шапка с бубенчиком, не самые подходящие для зимних прогулок узкие джинсы. В ушах по наушнику, в руках телефон, а руки – в перчатках. Нос плавно погружается в экран, который даёт достаточно света, чтобы рассмотреть его (или её) лицо. Нос немного курносый и недлинный. Лицо симпатичное. А для парня – так даже смазливое. В хорошем смысле черной зависти. Мозг с явными усилиями держит веки открытыми.В наушниках булькнуло уведомление.Уже засыпающий подросток встрепенулся. На его е-майл пришло письмо.Газель остановилась. Вышел мужчина в черном пуховике."Так-с, сквер Первого мая... Чуть свою остановку не проехал... Пришлось бы потом от конечной домой чапать..." - прикинул подросток. Но ехать оставалось минут десять, и он решил посмотреть письмо.Открыл нужную страницу...«Здравствуйте.Это не спам.Да, вы меня не знаете.Мой выбор был случайным - мне просто нужно было кому-нибудь об этом рассказать. Ну, или почти случайным. Кое-что все-таки пришлось учесть.Но, пожалуйста, дочитайте это письмо до конца.Когда мне было пятнадцать лет (пишу так, будто это было уже давно, а не три года назад), я жил на Окраинке. Да, в том же районе живёте и вы. Я же говорил, что мой выбор был почти случайным. Последние два года я живу совершенно в другом месте, но, впрочем, это неважно...Я жил в пятиэтажке, в доме 254В, во втором подъезде...""Что за бредятина?" - подумал он, но продолжил читать."...во втором подъезде.И в начале мая у нас... не знаю, как сказать... Случилось ЧП.Нашим соседом тогда был Гриша, студент. Мы с ним даже сдружились. Он, когда с практики приезжал, рассказывал всякое... Неважно.Так вот.Его нашли мертвым.Я видел его тело. Баб Лара, дворничиха, тогда завопила как безумная. Я выходил из подъезда, побежал на крик. А он там лежал. С испуганными глазами. На клумбе. Прямо посреди цветов. Незабудок. Они закрывали лужу крови, и её почти не было видно.Только следы крови на цветах.Потом сбежались люди... Приехала милиция. Нас опросили.Бабки потом долго шептались о самоубийцах...Он ведь спрыгнул с крыши.Точнее, все думали, что он спрыгнул. Или упал. Но если упал, то зачем он туда поднялся? И если спрыгнул, почему?Он был... жизнерадостный. По-другому и не опишешь. И вдруг - вот.А затем наступил очень жаркий июнь...""Это какой-то пранк... дочитаю"."...очень жаркий июнь. И нашли ту девчонку. Оля, её, кажется, звали. Тоже нашу соседку из двери напротив. Было ей всего двенадцать. Но у нее причины были. Её обижали в школе. Лето всегда было для нее более-менее спокойным временем. Но незадолго до того дня какие-то придурки выложили видео, где её били... Сильно били. Вчетвером. А потом закинули в бак для мусора. Скоты. Они почему-то попридержали видео до самого июня... На это все и списали. Девочка-подросток в депрессии покончила с собой. Такое объяснение было логичным и ожидаемым. Правда, после того, что случилось с Гришей, чердак заперли, и никто толком не смог объяснить, как это двенадцатилетняя девочка попала на крышу пятиэтажки.Должно быть, ты об этих случаях и о последующих слышал.Газеты и новости тогда только об этом и гудели.И все то же самое, даже нашли её на том же месте, на той же чертовой клумбе, как я потом слышал.Меня в то время дома не было. Я был в лагере. А два дня спустя после того, как нашли девочку, вернулся. Вечером мать усадила меня на кухне, был "серьезный разговор". Родители начали мониторить мою историю браузера. Должно быть, это было правильно в тех обстоятельствах. Только вот причина была совсем не в сети.Наступил август. Близилась школа. Все более-менее улеглось. Было 14 число. Отец уехал на неделю в командировку, у мамы было ночное дежурство. Я возвращался домой из магазина. Зашёл в подъезд. Вызвал лифт.Зашёл.Лифт ехал долго, или мне так казалось. Осматриваясь от нечего делать, я заметил, что на полу что-то лежит. Это оказался старый пожомканный теннисный мячик.Где-то на полпути лифт тряхануло, свет погас, и я уже успел подумать, что застряну там на всю ночь (благо хотя бы с едой), но спустя секунду лифт поехал дальше, пусть и в темноте.Через полминуты загорелась лампочка.Двери лифта раскрылись. Я все ещё не пришел в себя и замешкался. Пришлось нажать кнопку снова, чтобы двери не закрылись. И тут я взглянул на лестничную клетку, и мне что-то показалось неправильным..."Газель остановилась. Окраинка.Подросток положил телефон в карман, встал. Открыл дверь. Помог бабусе выгрузить её кладь из машины.Водитель захлопнул за ними дверь. Маршрутка отчалила в свое путешествие до стоянки.- Спасибо, дай Бог тебе здоровья! - прошамкала старушка.- Да не за что.Холодный воздух снял с него сонливость. Падал мелкий снег. Погода в этот декабрьский вечер была неплоха. На автобусной остановке было бы почти темно, если бы не стоящий рядом фонарный столб.Парень неторопливо пошел к многоэтажкам. Это были крайние многоэтажные дома, на границе с частным сектором. И хотя машины по трассе проезжали в большом количестве, стоило отойти от дороги на какие-нибудь десять метров, и это место казалось совсем пустым, а огни окон, фар и фонарей почти не мешали темноте. Старушки уже нигде не было видно. Тут темнота была самая что ни на есть настоящая, черная тьма. Мать Тьма, вот что приходило в голову здесь. Ведь пусть было и страшновато, но она казалась такой... настоящей. Такой естественной. Безопасной."Жуткое место. Даже гопники тут встречаются редко", - с улыбкой говорили, бывало, жильцы домов новоприбывшим соседям, и в чем-то, несомненно, были правы. Гопников здесь действительно не было.Потому парень спокойно достал телефон, включил фонарик и стал неспешно дочитывать письмо на ходу. Снял перчатку с левой руки, и, грея её в кармане, сжал в ней ключи."...и мне что-то показалось неправильным. Удерживая кнопку пятого этажа, я осмотрел все внимательнее и понял, что нет хода на последний лестничный пролет, ведущий на чердак. Этот ход был прямо у двери в мою квартиру. Сначала я подумал, что лифт привез меня не туда, хоть он и высвечивал уверенно цифру пять. Все же что-то в нем засбоило. Но потом до меня начало доходить другое - хода вверх не было вообще. А к чердаку лифт не ходит... Что за черт? Я все же решил выйти здесь, шагнул... и упал.Задел ногой тот валявшийся на полу мячик, поскользнулся и опрокинулся обратно в кабину. Мячик вылетел наружу. Двери давно пытавшегося уехать лифта сомкнулись, и я поехал вниз.Больновато. Ладно, не беда. Поднимусь лучше по лестнице, чем опять свяжусь с этим бешеным механизмом.Когда лифт приехал на первый этаж, я, услышав бурчание заходящего мужчины в черном о "катающихся на лифтах бездельниках", быстро вышел из кабины и метнулся к лестнице.Поднявшись на лестничную клетку, я осмотрелся. Встал у дверей лифта. С этого ракурса ход был виден. Я походил из угла в угол. Он был заметен из любой точки, где-то больше, где-то меньше, даже на лестнице...- Привет. Ты чего тут делаешь? – раздалось за спиной.У меня ёкнуло сердце. Но это был всего только Васька. Или, для друзей, Кот. Вполне дружелюбное, весёлое и в меру наглое создание. И оттого - мой друг.- Не пугай меня так, твою ж дивизию! Привет. Да так, в магазин ходил, - ответил я и в доказательство качнул пакетом.- Я тут две минуты стою, а ты меня в своих поползновениях даже не заметил.- Ладно, сдаюсь. Да, я изучаю интересное явление - невидимость лестницы на чердак из лифта, одновременно с её видимостью откуда угодно здесь. Оптика, оптика. В общем, неважно.- Ясно. Да... У меня тоже такое было однажды. В мае. А ещё у вас в лифте какой-то цветочной фигнатурой пахнет. Иногда.- Ну, цветы лучше, чем обычный запах нашего лифта. И уж точно лучше твоих шуток.Васька осклабился.- Дурак ты.- А кто сейчас не бывает дураком? Пусть первый кинет в меня камень!Я очень хорошо запомнил этот разговор.Потом мы пили чай. Вася по-хозяйски поставил чайник, пока я занимался пакетами. Чего-то не хватало. Достал список, перечитал. Йогурта нет. Забыл купить, наверное.- М-да, тебе и список не помог... Как ты вообще сдал экзы?- Силой разума.Потом мы ещё болтали, где-то час. О каком-то там сериале про мистику. Я рассказал ему подробно о том, что случилось в лифте. Кот предположил, что это была галлюцинация. "Ну, или домовой над тобой подшутил", - добавил он. "Вряд ли", - ответил я. Ещё он рассказывал, как много слышал разных историй о лифтах, подъездах, нехороших квартирах, чердаках, лестницах и зеркалах. Некоторые даже рассказал, пытаясь иллюстрировать лицом и жестами. Получался странный эффект: смешно и страшно одновременно, и не столько от истории, сколько от вида рассказчика.В общем, заключал он, люди всегда ищут что-то жуткое в обыденных вещах. Скелеты, монстры, оживленные наукой, даже вроде бы обычные кладбища - все это далеко от человека и оттого не так пугающе. А когда вам рассказывают, что в вашей ванне может оказаться монстр, или что вы, расчесываясь, можете нечаянно повредить себе торчащий из уха зрительный нерв ("Правда, смешно звучит?" - добавил Васёк), вы, может, и станете с опаской закрывать глаза во время мытья и аккуратнее расчёсываться.В половину одиннадцатого мы распрощались. Я попросил его всё-таки, не подыматься ко мне на лифте, а лучше вообще не пользоваться им. Он посоветовал мне не волноваться на этот счёт.На следующее утро я вышел... в библиотеку? Или мусор выносил... Не помню. Но это неважно. Проходя рядом с той клумбой незабудок, я заметил знакомый со вчерашнего дня мячик. Лопнувший. А на ней самой - разорванный стаканчик йогурта.И начал кое-что понимать.Это был бред, но просто списать его на что-то не получалось.На следующий день на клумбе нашли тело Кота. Вася пришел, когда меня не было дома и, видимо, благополучно забыл о том, что я просил его подниматься по лестнице. Или подумал, что я прикалываюсь... Все одно - умер из-за меня. У меня случился нервный срыв. Родители решили переехать. Я был этому рад. Мне в этом доме оставаться не хотелось. Я думал не рассказывать об этом совсем, но потом понял, что уж если говорить, то все - до конца и честно. Все равно, вы об этом слышали...В общем, это и есть то, о чем я хотел рассказать.Просто запомните: 254В, второй подъезд, лифт не работает.В независимости от того, ходит он или нет.Надеюсь, его просто когда-нибудь заменят и все. Если дело в нем.Я написал это потому, что мне нужно было высказаться.Извините. Спасибо. Прощайте".Парень дошел до последней строки письма, ещё раз прочел абзац, и ещё....254В, второй подъезд - он там живёт. Он перевел взгляд на табличку с номером дома.- Точно пранк! - сказал он вслух. - Да и неважно.Зайдя в свой подъезд, он нерешительно глянул на двери лифта.- Бред же, - прошептал он. Помешкав, все-таки нажал на кнопку.Лифт открылся.- Ну вот, все нормальн...На полу лифта были рассыпаны синие цветы.Незабудки.Паренёк отшатнулся."Поднимусь по лестнице".

Ключевые слова: Лифт письмо цветы старуха вечер авторская история

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