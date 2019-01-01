Ураган. Глава 5

Глава 5 «Солнце покинуло нас»

Nik_dk Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:44 by

- А знаешь, в этом что-то есть, - задумчиво сказал Роланд, когда они с Эдуардо брели прочь от дома Странного Оскара.- Ты рехнулся!От неожиданности латинос споткнулся и рухнул на землю, угодив своей фирменной бородкой в репейник.- Тьфу ты!- Я серьёзно, - как ни в чём не бывало продолжил Роланд, помогая напарнику подняться. – Конечно, пришельцы тут ни при чём. Это вздор! Но мне сразу эти тучи показались подозрительными. Что-то здесь не так. Эх, было бы у нас с собой наше оборудование…Эдуардо нахмурился. Он всеми силами противился этой мысли. Ведь если здесь происходит что-то сверхъестественное, то ребята наверняка захотят остаться и разобраться. Гарретт, герой-любовник, уж точно согласится покрасоваться перед Амандой Ли. «Но я-то хочу в отпуск!» - подумал латинос, старательно перешагивая через рытвины и кочки.- Это, видимо, дом миссис Харди, - прервал его мысли Роланд. – Давай зайдём, может, здесь нам повезёт больше.Жилище миссис Харди выглядело не в пример лучше остальных. Казалось, его хозяйка, в отличие от соседей, не махнула на него рукой, а наоборот эту самую руку постоянно к нему прикладывает: здесь – подкрасить, там – заделать дыру. Крепкое крыльцо пахло свежими досками, в уголке осталась маленькая кучка опилок. Рядом лежал молоток.Взбежав по ступенькам, Эдуардо постучал в дверь. Откуда-то из глубины дома раздался звонкий молодой голос:- Войдииитеее…У Эдуардо непроизвольно дёрнулась бровь – ещё ни разу его не приглашали войти с помощью пения.- Эмм… Может, не стоит беспокоить человека? – неуверенно спросил он у Роланда.- Эй, ну кто там? Входите же! – уже нормальным голосом повторила миссис Харди. – У меня не заперто!Роланд толкнул дверь, и она с тихим скрипом отворилась. За ней оказалась просторная гостиная, оформленная в псевдовосточном стиле. На стенах висели веера, вероятно ручной работы, на окнах – ярко-жёлтые занавески. Два маленьких диванчика стояли вдоль правой стены. Между ними приткнулся журнальный столик, заваленный какими-то книгами. И это была вся мебель.В другой ситуации Эдуардо удивился бы такому минимализму, но сейчас его больше поразила сама миссис Харди. Она сидела на полу в позе лотоса. Её молодой голос резко контрастировал с внешностью. Это была сухопарая старушка лет восьмидесяти с лицом, похожим на древесную кору. На глазах у обескураженных охотников миссис Харди завела правую ногу за голову и наконец-то открыла глаза.- Чем могу быть вам полезна, джентльмены?- Я… мы… - начал заикаться Эдуардо, пытаясь собраться с мыслями.- У нас сломалась машина, - объяснил Роланд, видя беспомощность друга. – Аманда Ли сказала, что у вас могут быть запчасти.Миссис Харди снова закрыла глаза, медленно вернула ногу в исходное положение и встала. Слегка потянувшись, она снова открыла глаза и окинула охотников заинтересованным взглядом.- Боюсь, ничем не смогу вам помочь, - наконец ответила она, слегка покачивая головой. – У меня действительно были запчасти, но вы не первые, у кого здесь сломалась машина, – немного помолчав, она печально добавила, - Солнце покинуло нас.- Что вы имеете в виду? – насторожился Эдуардо, ожидая услышать новую историю о пришельцах.- Синоптики каждый день обещают нам солнечную погоду, а в итоге мы получаем вот это, - миссис Харди кивнула в сторону двери. – Здесь что-то происходит, - добавила она, настороженно глядя в окно.Эдуардо проследил за её взглядом и вздрогнул.- Это началось месяц назад? – заинтересовался Роланд. – Нам так сказал Странный Оскар.- О, вы с ним уже пообщались? – оживилась старушка. – Милый мальчик, помогает мне иногда по дому.- Это он починил вам крыльцо? – догадался Эдуардо.- Нет, крыльцо я чинила сама, - поджав губы, ответила миссис Харди. – Я пока что в состоянии это делать. Оскар красил дверь. У меня от краски голова начинает кружиться.***- Значит, мы здесь застряли, – подвёл итог Роланд, когда они с пустыми руками возвращались в кафе Моргана.Эдуардо ничего не ответил. Он молча шёл за напарником и думал о странном взгляде, которым миссис Харди смотрела на придорожное кафе.Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями отпуск путешествие кафе поселок погода пришельцы

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