Ураган. Глава 4

Глава 4 «Привидения против пришельцев»

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:50

Nik_dk Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:50 by

Роланд и Эдуардо озадаченно переглядывались, слушая как за старой потрёпанной ширмой струйка воды бьёт по жестяному тазу. Затем послышался плеск и довольное пофыркивание Странного Оскара. Когда водные процедуры были окончены, парень вышел из-за ширмы с полотенцем на плече. Его гордо вздёрнутый подбородок, тем не менее, слегка подрагивал, будто его обладатель в любой момент был готов закатить самую настоящую истерику.- Вы всё ещё утверждаете, что вы не военные? – с вызовом спросил Оскар.- Окстись, приятель, разве я похож на военного?Оскар окинул Эдуардо оценивающим взглядом, что-то прикинул в уме и сказал:- Ты – вряд ли. Хотя, всё может быть. А вот твой приятель-здоровяк – вполне.- Тем не менее, мы не военные, - устало повторил (в который уже раз за последние 15 минут) Роланд. – Мы охотники за привидениями из Нью-Йорка.- Привидения, - недоверчиво фыркнул Оскар. – Я не верю в привидений.- Итак, почему ты боишься военных? – снова спросил Эдуардо.- Кто сказал, что я их боюсь? – возразил парень, и его подбородок задрожал ещё больше. – Это они должны меня бояться. Потому что я знаю правду и могу в любой момент открыть её миру.Охотники снова переглянулись. Эдуардо незаметно сделал жест рукой, говорящий «парень – псих». Роланд в ответ лишь нахмурился.- И какую же правду ты знаешь?Оскар наклонился поближе к охотникам, прошептал: «Они здесь!» и многозначительно посмотрел в потолок.- Кто "они"? – так же шёпотом переспросил Роланд.- Пришельцы!Повисла неловкая пауза.- Ээээ… ты говоришь про маленьких зелёненьких человечков? – наконец сыронизировал Эдуардо, недоверчиво глядя на Оскара.- Я говорю про настоящих пришельцев, как в 1947 году в Розуэлле.- Пришельцев не существует, - возразил латинос нравоучительным тоном и для пущей убедительности погрозил пальцем.Оскар всплеснул руками и подбежал к своему компьютеру. Бормоча себе под нос все ругательства, которые он выучил в колледже (до того как его отчислили за прогулы по неуважительным причинам), парень начал яростно стучать по клавиатуре.- Вот! – наконец сказал он, указывая пальцем в какие-то графики. – Это официальные данные, прогноз погоды на сегодня. И он ни на йоту не совпадает с тем, что творится сейчас на улице.- Синоптики! – недовольно поморщился Эдуардо. – Бывает, что они ошибаются.- Каждый день и только в одном месте? – ехидно возразил Оскар.- Ты хочешь сказать, что погода здесь никогда не совпадает с прогнозами? – заинтересованно спросил Роланд, задумчиво потирая подбородок.- Да! Это началось где-то с месяц назад. Синоптики постоянно обещают хороший денёк, лёгкий ветерок, жаркое солнце и всё такое. Рано утром так и бывает, но уже часам к десяти погода портится: поднимается ветер, чуть ли не ураган, собираются тучи. И если это не влияние пришельцев, то я – Ричард Никсон, - торжествующе добавил Оскар, скрестив руки на груди.Эдуардо схватился за голову. Пришельцев им здесь только не хватало! Хотя в их влияние на погоду, да и в существование в принципе, он не верил. Уж лучше старые добрые призраки и демоны. «Здесь просто все сошли с ума, живя в такой глуши», - решил латинос, но вслух этого не сказал.- Ладно, пускай будут пришельцы, - примиряющим тоном согласился Роланд. – Но позвонить-то от тебя можно?- Ха! Придётся подождать, пока наши космические гости свяжутся со своими и освободят линию, - взглянув на выпученные глаза охотников, Оскар пояснил, - В такую погоду телефон не работает. Вы понимаете? Совершенно исправный телефон НЕ РАБОТАЕТ. Какие ещё вам нужны доказательства?Охотники снова переглянулись. Эдуардо молча пошёл к выходу. Роланд нацарапал на листке из блокнота телефон их офиса.- Вот, попробуй дозвониться по этому номеру, спроси Жанин Мелнитц и скажи, что мы здесь застряли.- Жанин Мелнитц? – к Оскару вернулась его прошедшая было недоверчивость. – Это что, какой-то шифр?Тяжело вздохнув, Роланд вышел на убийственное крыльцо вслед за Эдуардо.Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями отпуск путешествие кафе поселок погода пришельцы

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