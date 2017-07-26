Опивень

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:44

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Будильник истерически забился ранним субботним утром, выталкивая психолога из сна, как вода выталкивает на поверхность пробку. Виктор открыл глаза, невзирая на боль от режущего света, который сочился через зашторенное окно. Ощущал он себя так, будто голова лежала на наковальне, по которой стучат молотом. Глаза блуждали по комнате, как в конце двенадцатого раунда у боксёра, который надеялся на то, что гонг прозвучит раньше, чем его добьет противник.Когда Виктор встал, он раскачивался, точно под музыку, и чуть снова не упал на кровать. Он проклинал себя, что назначил нового клиента на выходной день, но теперь уже ничего нельзя было поделать.Выходной был сегодня.Он поставил будильник на полтора часа раньше назначенной встречи, поскольку около часа ему требовалось для того, чтобы сходить в душ, побриться и привести себя в более-менее подобающий вид. Минуту разглядывал себя в зеркале, сожалея о том, что через несколько лет ему уже нечего будет причесывать на голове. Надел рубашку и подумал, что нельзя надеть футболку: растолстев за последний год, он избегал носить их, так как те заметно округлялись над ремнем джинсов.По пути на работу Виктор зашел в магазин и купил две бутылки пива, чтобы облегчить страдания. Вопрос заключался лишь в одном: выпить сейчас или после встречи? Конечно, боль в голове разгулялась не на шутку. и рука так и тянулась открыть бутылку. Но психолог понимал, что нужно потерпеть. Всего лишь час, а потом можно спокойно снять напряжение.Он подошел на работу за пятнадцать минут до назначенной встречи, а клиент уже ждал его у кабинета.- Здравствуйте, - сказал Виктор, протягивая для приветствия руку, переложив перед этим пакет с пивом в другую. – Вы Игорь?Человек был хрупкого телосложения. А его глаза…Когда Виктор посмотрел в них, ему показалось, что он стоит на самом краю света в одиночестве… на обдуваемом ветром каменном берегу моря, а вокруг никого; слышен только грохот разбивающихся о скал волн, накатывающих на берег.Виктор работал психологом давно, но никогда не видел такого подавленного взгляда.- Да, здравствуйте. – отозвался клиент и вяло пожал рукуВ его понуром лице, которое отливало какой-то болезненной желтизной, выражалось что-то мучительное. Оно было тощим, с ввалившимися щеками.Виктор открыл дверь и пропустил человека внутрь. Тот поблагодарил его и зашел в кабинет.Помещение было небольшим. Оно было декорировано в приятных успокаивающих голубых и белых тонах. По центру большой прямоугольный стол. По бокам от него - два удобных вместительных кресла. На полу паркет. В углу стоял небольшой мягкий диван, на случай, если человек захочет прилечь. В противоположном углу стоял миниатюрный шкаф для одежды. Над диваном на стене висели грамоты и сертификаты, свидетельствующие о высоком профессионализме психолога, его опыте и знаниях, пропущенных через фильтр многих лет обучения. Сквозь единственное окно просачивался утренний свет.- Пожалуйста, присаживайтесь. – Психолог указал на кресло. Игорь, молча кивнув, повиновался.Виктор снял пиджак, убрал его в шкаф, и опустился в кресло напротив клиента. Потом достал телефон из брюк и положил его на стол.- Не возражаете, если я включу диктофон? – доверительно тихо спросил психолог.От этих слов сидевший напротив человек - он был очень молод, почти юноша, испуганно отстранился и запустил пальцы в свои черные волосы.Виктор в ответ улыбнулся самой дружелюбной улыбкой, продемонстрировав идеальную работу стоматолога:- Не беспокойтесь, наш разговор будет приватным и он не попадет в руки третьим лицам. Это я вам точно гарантирую. Но если вы не хотите, я не буду ничего записывать.Он потянулся к телефону, чтобы убрать его и не раздражать и так с виду загнанного в угол человека, но тот остановил его:- Нет, я, в принципе, не против. Можете записывать.Виктор кивнул, включил диктофон на телефоне, откинулся в кресле и застыл в ожидании.- Сразу хочу расставить все точки над «i»! Я не псих! - сказал Игорь.Ну, конечно, подумал про себя Виктор, как же иначе.- Да, конечно, - отозвался он, - никто вас таковым и не считает. Расскажите, что вас беспокоит?- Если честно, я пришел к Вам, потому что не знаю, к кому обратиться. Если я пойду в полицию, то на меня посмотрят как на идиота, и это в лучшем случае, а в худшем - отправят в психушку. Возможно, мне стоило пойти к священнику, но…Игорь замолчал.Психолог уловил напряжение и ноты испуга в голосе клиента. Руки у сидевшего напротив человека сильно дрожали. Он то и дело подносил пальцы ко рту и покусывал ногти, сильно нервничая. Выглядел клиент нездоровым. Большие мешки под глазами, неопрятная внешность, в общем, все признаки недосыпания или какой-то долгой затяжной болезни. Однако, одет он был хорошо, но из-за сутулости синий костюм сидел мешковато."Очередной кретин", - подумал про себя Виктор. - "Теперь придется в течение часа слушать, по всей видимости, идиотский рассказ о том, как ему плохо живется, как все его не любят".Психолог чувствовал, что сеанс затянется и станет бесконечным и липким. Минуты за минутой будут тягостно и медленно наслаиваться на него, как назойливые мухи на клейкую ленту.- Но, что? – Спросил Виктор, возвращая клиента к оборвавшейся мысли.- Эти священники... Они ведь тоже пьют.- Пьют?- Да, алкоголь. Они говорят, что вино - это кровь Христова. Так скажите мне, что это такая за кровь, после которой тебе нельзя садиться за руль? Да и вообще, под действием такой крови по закону нельзя находиться на улице.Виктор пожал плечами и ответил:- А при чем тут алкоголь?- Об этом-то я и хотел поговорить с Вами, - сказал клиент и вновь замолчал.Виктор не мог ждать. Он хотел как можно скорее отделаться от этого человека, чтобы унять похмельную боль.- Пожалуйста, продолжайте. Что Вас беспокоит?- Всё началось с несчастья. - начал Игорь, – Мой отец… умер прямо за кухонным столом. Точнее, его убил Опивень.- Опивень? – удивленно спросил психолог. Его брови поползли вверх так, что все лицо покрылось морщинами, будто всю жизнь он щурился на солнце. – Что еще за Опивень?- Опивень. Я так назвал это существо. Бес или демон, если можно так выразиться, который спаивает людей. - тихо произнес клиент, задумчиво глядя куда-то сквозь психолога. И вновь умолк, закрыв лицо руками, погрузившись, как показалось, в томительные размышления. Он просидел так полминуты и только потом отнял руки.- С Вами все хорошо? - поинтересовался Виктор.- Да, просто хочется пить.- Могу налить воды.Игорь кивнул:- Было бы замечательно.Психолог встал и случайно коснулся ногой пакета с пивом, и тот опрокинулся на пол со звонким стуком.Игорь тут же вздрогнул, привстал со стула и посмотрел на пол.- Что это у Вас там?! Алкоголь?! Водка, вино?!Его, непонятно от чего расширившиеся глаза, с нескрываемым интересом искали источник шума.Виктор негодующе посмотрел на Игоря и с улыбкой соврал, чтобы тот не подумал, что он какой-нибудь пьяница:- Вовсе нет. Это просто сок. Беру его всегда в стекле, так как он лучше.- А-а-а, - протянул молодой человек и опустился назад в кресло.Виктор поставил пакет на место, потом подошел к кулеру, налил воды в пластиковый стаканчик и отдал его Игорю. Сам сел на место. Молодой человек жадно накинулся на воду, осушив стакан за один присест, и поблагодарил психолога.- Не за что. - отозвался Виктор. – Может быть, хотите еще?- Нет, спасибо большое.- Хорошо. Итак, давайте вернемся к нашему разговору. Мне показалось или Вам больно вспоминать об этом? О Вашем отце.- Больно? – проговорил Игорь с насмешливой улыбкой. И отрицательно покачал головой. – Нет, просто я ещё никому не рассказывал об этом. И потом это произошло так давно… Но случившиеся недавно события заставили меня вспомнить об этом случае вновь. О них я хотел поговорить чуть позже. Так вот, когда мне было шесть лет, мой отец умер за кухонным столом прямо на моих глазах. Знаете, он принадлежал к тем людям, которые очень часто выпивали. - Игорь прищурился, зачем-то посмотрел на свои ногти и продолжил, - Хотя, нет, выпивал - это слишком мягко. Он напивался, как свинья, поглощал пиво, как бездонная бочка. В будни еще как-то старался держать себя в руках, но по выходным пил, не просыхая…Игорь замолчал. Молчал и Виктор, постукивая пальцами по столу. Перехватил взгляд Игоря, устремленный на эти пальцы, и перестал стучать.- … Он напивался до такого состояния, - продолжал молодой человек, - что даже просил меня, ребенка, сходить и купить ему выпивку. Помню, как он писал записки, чтобы мне продали пиво в магазинчике, что стоял за углом нашего дома. Его там знали хорошо и без проблем продавали мне выпивку, не опасаясь, что я выпью это сам.Как только мама не пыталась бороться с его пьянством! Всё было бесполезно! Вот, я говорю о нем и не могу представить его трезвым. Он пил, пока не отрубался, чтобы, очнувшись, опохмелиться, а потом вновь напиться.Игорь прокашлялся, облизнул губы и продолжил:- В общем, одной ночью меня заставили проснуться какие-то странные булькающие звуки, словно кто-то тонул. В моей комнате чувствовалось отвратительное зловоние перегара. Оно было перемешано еще с каким-то гниющим запахом. Выйдя из комнаты и увидев, что на кухне горит свет, я, крадучись, направился туда. До моих ушей всё отчетливее стали доноситься эти захлебывающиеся звуки, которые были ужасными, а зловоние, и без того очень резкое и сильное, становилось вообще невыносимым.Чувствуя что-то неладное, я позвал отца и спросил, все ли с ним в порядке, но в ответ ничего не услышал.А когда зашел на кухню, то от страха чуть не потерял сознание. Отец сидел за столом, на котором вверх дном стояла перевернутая рюмка. А прямо на отце сидело какое-то мерзкое мохнатое существо. Его морда была похожа на морду летучей мыши. По бокам на волосатой голове торчали коричневого цвета рога. Они были закрученными и напоминали бараньи. Огромные острые уши сильно выпирали в стороны.Сначала существо не обратило на меня внимания. Оно сидело на плечах отца, крепко обвив его шею своими волосатыми черными копытами. Это существо, казалось, вцепилось в руки отца так, как утопающий цепляется за последнюю надежду. Своими клешнями тварь как будто помогала отцу удерживать водку и вливать это проклятое пойло в горло. Под глазами у отца набухли багровые мешки, лицо осунулось, а выступающие толстые вены на висках казалось, были вырублены из камня. Он словно не сопротивлялся, и сидел неподвижно. Только глаза жили на его побелевшем лице.Игорь на мгновенье замолчал, внимательно посмотрев на психолога. Глаза клиента превратились в подозрительные щелки, и казалось, в их глубине вспыхнуло синее пламя.- У вас такое лицо… Вы думаете, что я всё это выдумал? Думаете, я спятил?Выражение лица клиента приняло вид обиженного ребенка.- Нет, - отозвался Виктор. – Я так не считаю. Но Вы точно уверены, что видели это? Возможно, Вам просто было тогда мало лет и увиденное было лишь порождением детской фантазии?Слова никак не подействовали на клиента, и его лицо осталось невозмутимым. Он сидел перед психологом и своей неподвижностью напоминал надгробный памятник.- То есть, вы думаете, - продолжал Виктор, - что Вашего отца убило это существо? Споило его? Этот… как вы его назвали?- Опивень, - тихо произнес Игорь.- Да, Опивень.- Естественно. А что же еще? Эта черная тварь как будто держала бутылку водки, и отец издавал ужасные булькающие звуки, а потом его глаза ввалились глубоко в глазницы, губы перестали дрожать. Лицо изменилось, стали неподвижными и глаза, его словно загипнотизировали. И тут существо подняло голову. До твари вдруг дошло, что я вижу ее. Она обнажила ужасные, торчащие как попало, зубы. Некоторые из них, сильно выступали вперед и напоминали разрушенные могильные плиты. Существо глухо зарычало. Ненависть его взгляда обжигала меня, словно раскаленные угли. Я не выдержал этого взгляда и с криками выбежал из кухни. Но никто не пришел на мой крик, потому что ночь стояла в самой своей глухой поре. Я закрылся в своей комнате и плакал от страха.- Дома кроме Вас тогда никого не было?- Нет, мама работала в больнице в ночную смену. Я был в своей комнате и крепко держал дверь. Боялся, что это существо начнет ломиться в нее. Звал отца, спрашивал всё ли у него в порядке. Но он молчал и я, кажется, тогда уже понимал почему. Совсем обессилев, я перестал звать его.Игорь снова замолчал, и в кабинете некоторое время стояла тишина.- …И когда эхо моих воплей в моей голове стихло, я почувствовал, что в доме, помимо отца есть кто-то еще. Ощущал чье-то дыхание, присутствие. Я подсознательно чувствовал, что кто-то притаился там за дверью. Так наверно мы ощущаем, что рядом с нами в темноте находятся другие люди.Не помню, как я тогда уснул. Под утро пришла мама и разбудила меня. Я тогда сделал вид, что ничего не произошло. Боялся рассказать, что случилось ночью, потому что думал, она может забрать меня в больницу.Конечно, потом врачи сказали, что отец умер от сердечного приступа, вследствие, как Вы, наверно, уже догадались, чрезмерного употребления алкоголя. Но я-то знаю, что его убило. Видел это собственными глазами. И это была не галлюцинация.Игорь сделал паузу, вертя пустой стаканчик в руках, а потом продолжил:- Мне долго снились кошмары об этом Опивене, но, со временем, этот случай стал забываться. Я думал, что всё это действительно мне померещилось, но… не так давно я вновь увидел это существо, почти при таких же обстоятельствах.Игорь замолчал. А потом через длительную паузу задал вопрос:- Скажите, Вы когда-нибудь употребляли алкоголь?Психолог сначала собрался отрицательно покачать головой, но потом передумал и пожал плечами:- Ну, - протянул он, - как наверно и все - да.- Нет, не как все. Вот я никогда не пробовал алкоголь. Ни вино, ни пиво, в моей жизни ничего не было крепче кефира и кваса. Возможно, поэтому я вижу, что творится с пьющими людьми на самом деле. В тот вечер, когда умер мой отец, я пообещал себе, что никогда не притронусь к алкоголю. Сделаю всё, чтобы не стать таким, как он. Это обещание я держу и по сей день. Такое ограничение, скажу Вам, очень влияет на мою жизнь. У меня особо нет друзей, даже в школе был одиночкой, из-за того, что почти каждый вечер у школьников заканчивался пьянкой, на которой по понятным причинам я не присутствовал. Не мог пить… уж слишком тяжел был отпечаток того страшного вечера, того существа.- Правильно ли я понял, что ни разу в жизни не пробовав алкоголь, Вам стало подвластно видеть это существо, которое, если можно так сказать, спаивая, убивает людей?- Да, - задумчиво кивнул Игорь.- Вы видите его постоянно?- Нет, не всегда. И я не могу сказать, когда приходит этот Опивень. Иногда его нет, а иногда он сидит рядом на лавке с выпивающей компанией, словно ждет своего часа. Но в любом случае, он приходит к тем, кто пьет. Рано или поздно.Игорь подался немного вперед и как то странно принюхался, словно почувствовал что-то неприятное. Потом откинулся назад и продолжил:- Знаете, этот алкоголь, он как ужасный водоворот. Вам кажется, что Вы далеко от его пагубного эпицентра, но находясь в относительно тихих водах, человек начинает ощущать ту силу, с которой алкоголь засасывает его в свою воронку, сначала плавно, почти что незаметно, а потом неизбежно, полностью нейтрализуя всякую надежду на спасение. Непьющему это хорошо видно. И я это вижу! Вся эта на первый взгляд безобидная отрава подобна раковой опухоли, убивающая человека постепенно, клетку за клеткой.- Все это, конечно, понятно, - ответил психолог. Ему стоило больших усилий, чтобы не закатить глаза. – Просто нужно знать меру.- Меру? – от удивления брови Игоря поползли вверх. - Выпивание и пьянство – это одно и тоже. Если на то угодно – это, можно сказать, война между Богом и Дьяволом, где полем битвы выступают люди, их здоровье, судьбы. Если говорить о мере, то тогда можно сказать, что и колоться можно, главное знать меру, так ведь? Ведь алкоголь это тот же сильнодействующий наркотик!Клиент замолчал. Виктор подумал, что его речь слишком хорошо развита для такого молодого человека. И вообще, он отличается от своих ровесников некой рассудительностью, правильностью, что ли…. Виктор смотрел прямо на клиента, обдумывая его слова. А затем спросил:- Вы говорили, что вспомнили этот случай из-за недавно случившихся событий. Расскажите, что это были за обстоятельства?Игорь ответил ему долгим напряженным взглядом. Его молодое лицо исказило странное выражение глубокого страха, словно в этом вопросе было что-то ужасное. Потом лед его молчания треснул и он произнес:- Да. Это случилось этой зимой в деревне. Я поехал к родственникам на шашлыки. И, как вы уже наверно догадываетесь, без алкоголя там не обошлось. Всё было хорошо, пока мои братья не пошли в баню.Речь Игоря постепенно ускорялась, и казалось, слова начинали набегать друг на друга. Виктор остановил его жестом руки:- Не торопитесь. Расслабьтесь. Рассказывайте не спеша, я внимательно слушаю.Игорь кивнул и яростно взъерошил волосы, словно хотел выцарапать из головы, не дающие покоя воспоминания.- На улице к тому времени стемнело, а мне еще нужно было возвращаться в город. Они сильно задерживались, поэтому я пошел к ним, чтобы поторопить. Еще на подходе к бане я почувствовал опять этот резкий и необычный запах перегара, смешанный с запахом гниения. Казалось, что не просыхающий долгое время человек стал мне дышать прямо в лицо. Вы наверно тоже знакомы с этим запахом? Он хорошо ощущается, когда утром в полностью набитый автобус заходит человек с похмелья.Психолог молча кивнул, отмечая про себя, что уже, наверно, лет десять не ездил на автобусе. Интересно, а как сейчас пахнет у него изо рта? Чувствует ли перегар его клиент? И тут Виктор понял, что, скорее всего, да, так как тот не раз странно воротил носом.Игорь тем временем, всё говорил и говорил. Очень серьезно, как будто бы отстаивал свои слова, а Виктор незаметно поднес руку ко рту и дыхнул, отмечая для себя, что не чувствует никакого запаха, хотя выпил он вчера довольно много.- От этого запаха меня передернуло и я закрыл нос рукой. Это зловоние такое острое и болезненное, как ядовитый газ, который раздирает твои легкие при первом его вдохе. У меня всё зашевелилось внутри. Съеденное готово было выплеснуться наружу. Сначала я застыл возле входной двери и лишь спустя некоторое время зашел в баню. Вы, наверно, уже догадались, что я там увидел?Психолог был уверен, что догадаться тут несложно, но проговорил:- Продолжайте, я хотел бы послушать Вас.- В общем-то, внутри я увидел практически ту же ужасную картину, что и в детстве: один из моих братьев сидел в предбаннике за столом, а сверху на нем было это отвратительное существо. В бане не было электричества, и источником света была лишь слабо горящая свеча. Я даже сначала не понял, что увидел. Свеча еле-еле освещала представшую передо мной картину. Образы выплывали из мрака. Опивень словно помогал держать бутылку, и вливал водку брату в горло.В бане пахло еще хуже, и я почти задыхался от зловония. Я то и дело задерживал дыхание так, что голова чуть ли не лопалась от напряжения.Виктор кивал. Очевидно, Игорь действительно верил в то, что рассказывал.- Завидев меня, эта тварь тут же спрыгнула с шеи брата. Колени ее были вывернуты в другую сторону, как задние копыта барана. Она зашипела, как закипающий переполненный чайник. Бутылка выскочила из рук брата и упала на пол, а его голова безжизненно ударилась о стол. Опивень стал принюхиваться, словно вбирая в свои свиноподобные ноздри мой запах. У него было, если можно так выразиться, «пивное» мохнатое черное брюхо.Тут клиент запнулся и огляделся по сторонам, словно опасаясь, нет ли кого поблизости, кто мог подслушать их разговор. Он откашлялся, чтобы прочистить горло, а потом достал платок из нагрудного кармана рубашки, вытер им вспотевший лоб, и убрал его назад.- Что же вы потом сделали?- Помнится, я закричал. Точно уже не вспомню, но вроде так и было. Помню лишь, как ступор отступил, и я бросился со всех ног из бани, словно за мной гнались все адовы черти. Побежал прочь от этого зловонного запаха перегара. На мой крик прибежали остальные родственники. Потом выяснилось, что один из братьев насмерть угорел в бане, другого, которого спаивало это существо, удалось откачать. Конечно, этой твари там уже не было, а может быть и была, просто ее никто не видел. Но в любом случае, мне не было смысла о ней говорить, чтобы не показаться психом.Виктор заговорил голосом человека, который потворствовал причудам очевидного, но пока еще не опасного сумасшедшего:- А почему Вы не помешали этому Опивеню? Почему, скажем, не взяли какую-нибудь палку и не наподдали хорошенько ему?Лицо Игоря покраснело, словно его застукали за непристойным занятием. Он медленно покачал головой:- Я знаю, что Вы не поверили ни единому моему слову, и Вас можно понять. Но Вы просто сами не видели эту жуткую тварь. Да и Вам не под силу это. Нужно быть полным идиотом, чтобы попытаться остановить его.Виктор мельком глянул на часы, чтобы этого не заметил клиент и к удивлению заметил, что встречу нужно уже заканчивать. Виктор чувствовал, как начинает ерзать, словно сидел на муравейнике.- Ну что ж, - проговорил психолог, - когда Вы хотите встретиться в следующий раз? – в его голосе не было какого-либо раздражения, лишь холодная деловая сдержанность. - Просто. время уже на исходе, а ко мне сейчас придет уже следующий клиент.Про клиента Виктор, конечно, соврал, чтобы не обидеть Игоря. Конечно, это было не хорошо, но в данном случае это было нормально, когда слушаешь такую бредовую историю.- В следующий раз? – Удивленно спросил Игорь. По выражению его лица психолог сразу понял, что всё, о чем он только что подумал, читалось у него на лице также явно, как если бы по его лбу бежала информационная строка. Виктор почувствовал, что начинает краснеть.– Я думаю, что больше не приду. Я пришел к Вам не за тем, чтобы вы мне помогли. Вам это не под силу. Вам не понять. Я просто хотел бы с кем-нибудь поговорить, и, если можно так выразиться, облегчить душу."Облегчить душу? Я что, по-твоему, священник?" – подумал про себя Виктор.Если бы он только знал заранее, что этот человек не придет к нему в следующий раз, то он бы сразу отменил и эту встречу.- Понимаю, - кивнув, мягко перебил его Виктор. Ему уже не терпелось, чтобы клиент скорее покинул его кабинет.То ли заметив это, то ли по какой-то другой причине, Игорь резко встал. Виктор тоже поднялся с кресла, протягивая тому руку, при этом он опять задел пакет ногой. От этого Игорь вновь вздрогнул.- Спасибо!- сказал клиент и, торопясь, поспешил выйти из кабинета, не пожав ему руки. Но на пороге он остановился и медленно обернулся, словно его встревожило присутствие психолога. Так оборачивается одинокий человек, бредущий по темной безлюдной улице, почувствовав за спиной чье-то дыхание. Тело его съежилось, а глаза приковались к чему-то невидимому, словно находившемуся за спиной Виктора и в тоже время чуть ниже. Лицо Игоря было таким напряженным, что психолог не устоял перед соблазном обернуться и посмотреть туда, куда был обращен взгляд клиента. Но там ничего не было. Губы Игоря беззвучно зашевелились, словно он бубнил себе под нос, но слов было не разобрать. Зато было слышно его хриплое дыхание, которое напоминало Виктору шум шуршащих под ногами сухих листьев.- Что-то не так? - с улыбкой спросил психолог.- Нет, - после короткой паузы отозвался Игорь и, выходя из кабинета, не оборачиваясь, добавил:- На вашем месте я бы поостерегся.Клиент исчез, закрыв за собой дверь.Доброжелательная улыбка тут же исчезла с лица психолога, сменившись злым выражением. Виктор не смог остановить жар, бросившийся к лицу, и покраснел. Фраза, брошенная ему напоследок, вонзилась в мозг холодным клинком. Это псих только что обвинил его в том, что он пьяница и ему стоит завязывать пить? За кого он вообще его принял? Он что похож на алкоголика?! Да, он мог выпить, скажем, опустошить бутылочку пива дома под футбол или с друзьями, но не более того. Почему бы и нет? А вечер, вроде вчерашнего – чистая случайность. Его здравомыслие тогда сошлось в нелегком бою с тяжеловесом под именем «Еще по одной и домой» и просто проиграло.Виктор ощущал закипающий гнев, но пересилив себя, заставил опуститься назад в кресло, а не прокричать что-нибудь ушедшему человеку.Несколько минут он сидел в полной тишине, обдумывая всё то, что сказал ему этот тип.По всей видимости, этому психу действительно нужна помощь. Только помощь врачей. Это безумное видение Опивеня попросту впилось тому в голову как паразит, который отложил там яйца и теперь в мозгу этого психа паразитируют черви.Хотя, нет, помощь врачей не к чему. Он сам бы мог взять вантуз и откачать эти видения из его дурной головы. При условии, что там будет что откачивать.Тут Виктор хохотнул и достал из пакета бутылку пива, открыл ее и, поднеся к губам, остановился, не сделав ни глотка. Он так долго ждал этого момента, но теперь замер не в силах пошевелиться. Ему показалось, что кто-то невидимый помог поднести бутылку к губам.- Что за черт? – вопросил психолог пустоту и поморгал, словно в лицо ему плеснули водой.Холодея, он не без труда опустил бутылку пива на стол и внимательно посмотрел на нее. Отвести взгляд от пива было не легче, чем выжать максимальный вес штанги.Бутылка как бутылка. И что на него нашло? Всё это из-за рассказа этого чокнутого.Виктор вновь поднес бутылку к губам и опять почувствовал, с какой легкостью он это сделал, будто она ничего не весила. Он не мог отделаться от ощущения, что в голове у него стало хозяйничать чье-то чужое сознание, которое ведет себя нагло, управляя его действиями.Неужели…Он оглянулся по сторонам и почесал шею.Нет. Все это было бредом. Какой еще Опивень? Он в любой момент может встать, и, скажем, вылить это пиво в раковину. И никто этому не помешает. Но просто сейчас у него очень сильно болит голова и он не будет этого делать. А так, он в любой момент может выбросить это пиво.Виктор еще раз взглянул на пиво и, уже не колеблясь, начал жадно пить, вновь отмечая, с какой легкостью поднялась бутылка. Это странное ощущение посеяло в него чувство непонятной тревоги, но поднявшуюся волну беспокойства приглушил вкус пива и он с нескрываемым наслаждением отдался ему.Автор - Вячеслав Захаревич.

Ключевые слова: Психолог алкоголь видение существо страх Детство

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