Лесной демон. Глава 11

Глава одиннадцатая, о наивном леснике и друзьях, спешащих на помощь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:01

Nik_dk Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:01 by

- Ты был прав, - Кайли торопливо натягивала свитер. – Я действительно вычитала кое-что о нашем демоне в одной из книг.- У Харгривза неприятности? – напрягся Эдуардо. – Но до сих пор демон его не трогал!- По легенде демон упал с неба, что бы это ни значило. Человеческая кровь ему нужна, чтобы поддерживать силы. Люди заключили его в каменную ловушку, чтобы демон больше не смог охотиться на жителей деревни. Кроме того, Лоулэнд огородили стеной, чтобы никто не ходил в лес, и поколение за поколением людям внушалась мысль, что там опасно, - Кайли взволнованно ходила по комнате. – Но Харгривз не боится леса, он спокойно там ходит. И вот однажды он наткнулся на каменную ловушку и выпустил демона. Конечно, бедняга не понимал, что он делает. Демон словно затуманил его сознание. Харгривз уверен, что призрак добрый, а туристы, якобы вредящие лесу – злые.- Харгривз нужен ему как слуга? – догадался охотник.- Точно! Возможно, сам того не понимая, он заманивает людей в лес, уверяя их, что призрак не опасен. Срабатывает это, конечно, только с туристами. Местные не верят в доброту «лесного духа».- Но, если он нужен демону, то почему ты думаешь, что ему грозит опасность?Кайли взяла книгу со стола, открыла на нужной странице и протянула её Эдуардо.- Вот, здесь сказано, что призрак должен убить 100 человек, чтобы вернуться домой. А вот здесь, - Кайли перевернула страницу, – говорится, что жертвами демона стали 96 человек, их даже поимённо указали. Кто-то очень тщательно вёл местные летописи. А теперь, считай.Эдуардо, наморщив лоб, задумался на пару секунд. Вдруг глаза его округлились от ужаса.- Ты права! 96 человек, плюс двое туристов и инспектор. Ему не хватает одной, последней, жертвы.- А поскольку в лес теперь уже точно никто не отважится пойти, демон убьёт Харгривза!Охотники переглянулись.- А в этих твоих книжках, случайно, не сказано, как победить призрака без протонных пушек?- К сожалению, о том, как победить призрака, там не сказано вообще ничего, - покачала головой девушка. – Мы даже не сможем засечь его появление. Пока он, собственно, не появится перед нами, а мы в это время опять застынем как соляные столбы.Кайли с досады закусила губу. Эдуардо сел на кровать и шумно вздохнул. В тишине было слышно, как тикают часы. Внезапно с первого этажа раздался характерный стук. Охотник резко подскочил и в порыве эмоций схватил Кайли за плечи.- Ну конечно! – крикнул он, улыбаясь. – Я знаю, кто нам поможет! Идём.Они быстро спустились в фойе и застали там капитана Янга и миссис Каули. Парочка снова передвигала мебель, разыгрывая из себя призрака Эштона Уорвика.- Капитан! – Эдуардо в два прыжка оказался рядом с недоумевающим стариком. – Скажите, ваш прибор с антеннками работает?- Теоретически, - неуверенно начал Каспер, - он должен улавливать следы передвижения астральных тел, или что-то в этом роде. По крайней мере, так говорилось в той книге, из которой я взял чертёж прибора. Но на практике я его ни разу не испытывал, я даже не уверен, что правильно его включаю.- Что ты думаешь, Кайли? – спросил Эдуардо, поворачиваясь к обескураженной охотнице.- Не уверена, что нам поможет сомнительный прибор-уловитель каких-то астральных тел, - со скепсисом ответила девушка. – Но это всё-таки лучше, чем ничего.- Вы что, собрались в лес?! – внезапно догадалась миссис Каули.- Мы должны остановить демона, - твёрдо ответил Эдуардо. – Ну, или хотя бы убедить Харгривза уйти с нами в деревню. Он в большой опасности.Тётя Фани и капитан Янг посмотрели друг на друга. Казалось, между ними сейчас происходит некий диалог, слышный только им двоим. Так бывает с семейными парами, которые прожили вместе очень долго и понимают друг друга без слов. В конце концов, капитан кивнул.- Я пойду с вами. И не спорьте. Генри Харгривз был моим другом ещё со школы, - капитан прикрыл глаза и провёл рукой по лбу. – Он поселился в лесу после смерти жены, думал, что больше никому в этом мире не нужен. Я должен был тогда поддержать его, но началась вся эта чехарда с Эштоном…Охотники понимающе кивнули.- Что ж, - Эдуардо хлопнул себя по коленке. – Вперёд, в лес!Кайли, Эдуардо и капитан осторожно пробирались через кусты, пытаясь не отстать от Харгривза. Несколько минут назад лесник вышел из своего дома и двинулся в сторону каменой ловушки.- Смотрите, какой у него странный взгляд, - шепнула Кайли. – Такой застывший!Наконец, Харгривз добрался до камней. Он сел на один из них и замер. Замерли и охотники в своём укрытии. Они напряжённо всматривались в темноту. Внезапно прибор капитана Янга чуть слышно пискнул, и между антеннами пробежал электрический заряд.- Он работает! – возбуждённо зашептал Каспер. – Это невероятно!Кайли и Эдуардо продолжали всматриваться в темноту. Через несколько томительно долгих секунд они увидели демона. Он появился, как и в прошлый раз – небольшое пятно, чернее самой ночи, постепенно разрасталось и приобретало форму.- Запомните, капитан, не смотрите ему под капюшон! – шепнула Кайли. Вдруг она передёрнула плечом. – Эдуардо, мне кажется, будто кто-то ползёт у меня в волосах.Охотник обернулся к ней, и увидел, как Каспер стряхивает что-то с её головы.- Всё в порядке, - шепнул старик. – Это просто какие-то личинки."Чёрт!" - промелькнуло в голове Эдуардо. Он не успел остановить девушку. С душераздирающим криком она выскочила из кустов, выбежала на дорожку и принялась подпрыгивать и трясти головой.- Кайли!Парень выпрыгнул следом, пытаясь поймать её и успокоить. Но было уже поздно. Демон повернул в их сторону свой пустой капюшон, взмахнул рукой, и Кайли подбросило в воздух. Она зависла в нескольких метрах над землёй и беспомощно болтала ногами.Эдуардо, стараясь не смотреть прямо на демона, начал подбирать с земли всё, что попадалось под руку и бросать в его сторону.- Отпусти её, ты слышишь? Ты, пустая башка! Я к тебе обращаюсь!Краем глаза охотник увидел, как капитан осторожно подбирается к Харгривзу. Лесник по-прежнему сидел на камне неподвижно и словно не замечал ничего вокруг. Наконец, Каспер оказался совсем рядом. Он взял лесника за руку и потянул в свою сторону. Но Харгривз резко отбросил его в сторону.- Эй, ты! – продолжал кричать Эдуардо. – Что ты сделал с лесником?Охотник перевёл взгляд на болтающуюся в воздухе Кайли и понял, что девушка начала задыхаться. Она отчаянно хватала ртом воздух и пыталась оттолкнуть от своего горла невидимые руки.- Ну, с меня хватит!Эдуардо подхватил с земли какую-то палку и в исступлении побежал прямо на демона. Но призрак взмахнул второй рукой, парень отлетел на несколько метров и ударился головой о какую-то корягу. В глазах потемнело. Охотник почувствовал, что отключается.Голос доносился откуда-то издалека, словно вырываясь из-за плотной завесы дождя. Постепенно Эдуардо пришёл в себя и понял, что это не дождь, а просто шум в его голове. Да и голос раздаётся совсем рядом.- Очнись, парень, давай! Не время сейчас лежать без чувств как барышня! Ну! – приговаривал капитан, тряся охотника за плечи.- Я в порядке, - сказал Эдуардо, поднимаясь на ноги. – Ух!Парня шатало из стороны в сторону, он не мог нормально стоять на ногах. Капитан подхватил его под руку.- Кажется, мы проигрываем, сэр, - тихо сказал Каспер.Эдуардо в отчаянии посмотрел на Кайли. Она уже не сопротивлялась, просто висела в воздухе, безвольно опустив руки и голову. Эдуардо внезапно почувствовал себя таким беспомощным. Он сжал кулаки и стиснул зубы. Никаких идей в голове не осталось. Демон был силён. Оставалось только смотреть, как Кайли медленно умирает.И вдруг откуда-то сзади раздался знакомый голос:- Давайте, ребята! На счёт три!- Три!!!У Эдуардо снова потемнело в глазах.Автор - Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Англия деревня гостиница демон дух лес

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