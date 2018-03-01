Чёртов овраг

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:59 by

Туман густой, как молоко. Стоит сделать шаг в сторону, и можно потерять друг друга из виду. Поэтому они крепко держатся за руки.- Стой. Это здесь.Саша вглядывается в темноту, зияющую под ногами, но не может ничего разобрать. Туман причудливо изменил всё вокруг: и поле, по которому он гулял столько раз, и орешник.Но Ане ничего не страшно. Девушка отпускает его руку. Ловко спрыгивает вниз и, хватаясь за ветви, быстро спускается, утопая в белом облаке.- Давай за мной, - слышен её приглушённый голос.Саша с опаской осматривается. Как только у неё выходит так легко пробираться через местные леса и поля? Земля здесь глинистая, скользкая, после дождя её и вовсе размывает. Саша не хочет показаться трусом, но сломать шею парню тоже совсем не улыбается. Ухватившись за ветви орешника, он начинает свой долгий и неловкий спуск. Со дна оврага то и дело доносится весёлый Анютин голос. Заливается колокольчиком, что-то беззаботно напевает, пока парень, чертыхаясь и проклиная всё на свете, карабкается по склону.- Саша-а-а, давай быстрее, - тянет девушка. - Саша-а-а.Она игриво меняет голос, пытаясь звучать устрашающе:- Саша, торопись в чёртов овраг.Парень недовольно морщится. Хороши шуточки. Вот же егоза. Затащила его в эту глушь, понарассказывала небылиц, да ещё и потащила на ночь глядя неведомо куда. А сама смеётся над "городским". Ей не страшны ни трудности сельской жизни, ни местные страшилки да поверья. Аня искренне веселится, видя плохо скрываемый страх в его глазах. Действительно, бояться совершенно нечего. В любой деревне насчитается с десяток подобных историй. Они, пожалуй, даже не будут сильно отличаться друг от друга. Жила-была девушка. Умница-разумница, красавица, спортсменка, комсомолка и прочее. И пошла однажды эта краса-девица по грибы али по ягоды. В данной истории она отправилась собирать орехи. Прямо с тех кустов, за ветви которых Саша придерживается, спускаясь в овраг.- Чёрт! - вырывается у него, когда нога скользит, и он чуть кубарем не катится вниз.И ему отвечают мужским голосом:- Я здесь.Саша резко оборачивается, пытаясь разглядеть говорящего. Из тумана выпрыгивает Анюта, прехитро улыбаясь. Что ж, у неё действительно неплохо получается менять голоса. Артистка, блин.- Тебя только за смертью посылать. Что так долго? - дуется она. Парень хмуро молчит. С облегчением ступает на ровную землю, даже боясь представить, как они будут отсюда выбираться.Саша ожидает дальнейших насмешек в свой адрес, но девушка лишь сверкает озорной улыбкой и отскакивает прочь. Запрыгивает на большой камень, лежавший посередине.- Смотри! Вот здесь сидел главный чёрт, когда тётя Глаша их увидела.- Главный - это который на балалайке играл?- Ну конечно. Как самый талантливый, - Нюта изображает игру на призрачном инструменте, пританцовывая на камне.- Какие музыкальные черти у вас в округе водятся, - усмехается Саша. К нему постепенно возвращается уверенность, а вместе с ней и сарказм. - Хором не поют?- Если только по особым праздникам.Анюта перепрыгивает на камень поменьше, а с него на поваленное дерево. Взмахивает руками, удерживаясь от падения. У неё всегда так просто и изящно получается двигаться, даже на обледенелой дороге. Сейчас же, красуясь и искренне наслаждаясь ситуацией, она девушка ещё грациознее. Её танец лёгок и стремителен, как полёт. Она прыгает по камням, разложенным вокруг самого большого, отбивая ногами ритм. Белые кроссовки сверкают в сумраке, длинные тонкие руки взмывают к кронам деревьев, словно прося о чём-то.- Как же тётка смогла рассказать, что видела чертей, если она онемела?Анюта останавливается. Подпрыгивает к нему, берёт за руки и заглядывает в глаза, завораживая тёмным омутом своих синих очей. Шепчет зловеще:- Так она не сразу онемела, а на следующий день. Прибежала от орешника, рассказала мужу обо всём. А наутро просыпается и ни слова сказать не может. Только мычит, - делая "страшные" глаза, рассказывает она. - И с тех пор она не могла даже слышать музыку - сразу в истерику.- Прям сразу? - хмыкает парень, делая шаг навстречу, почти сталкиваясь носами.Аня улыбается, наклонив к нему лицо:- Конечно. Ведь до самой смерти ей слышались звуки балалайки, на которой играл чёрт.Она целует его. Коротко, горячо. Отстраняется, заглядывая парню через плечо. Бледнеет. Предчувствуя неладное, Саша оборачивается назад.Неясная фигура стоит напротив на другом конце оврага, выглядывая из-за старого покорёженного дерева. Откуда здесь взялся ещё кто-то?Саша моргает, и фигура исчезает.- Чем, действительно, чёрт не шутит, - бормочет он. - Тебе тоже показалось, что там кто-то есть?Анюта молча пожимает плечами.- Что? Ты же видела. Первая на него уставилась.Девушка глядит на него исподлобья:- Кого видела?- Фигуру какую-то.- Чью фигуру?- Откуда я знаю? Может, самого чёрта. Показалось же.Аня заливается смехом, отскакивает от него, ныряет за деревья.Саша качает головой. Природа в этих краях такая, что легко поверить в любую, даже самую невероятную страшную историю. Ему, городскому жителю, поначалу были смешны сказки, которыми потчевала подруга. Но стоило ступить за порог деревенского домика и окунуться в чарующую атмосферу бескрайних полей и тёмных рощ, как его мнение изменилось.Выйдя за калитку, он уже не мог остановиться. Дорога тянула, звала вперёд. В правой руке парень бережно держал хрупкую Анину ладошку. Слушал небылицы, которыми она щедро делилась с ним, надеясь напугать. И у неё это получилось. Чем дальше они шли, чем ниже опускалось солнце, тем ярче и правдоподобнее казались все духи и демоны, обитавшие между высоких холмов. Деревья шептались между собой, укрывали в листве сверкающие глаза, наблюдавшие за двумя путниками. Тёмные ручьи, бегущие к извилистой реке, переливом вод напевали о тайнах, сокрытых самой природой. Туман поднимался над землёй, пока не изменил всё до неузнаваемости, пока не затянул путников в этот овраг.Саша напряжённо оглядывается по сторонам, чувствуя себя не в своей тарелке. Пройдясь между камней, разложенных по кругу, приседает на центральный, самый большой. Туман обступает со всех сторон.- Лошадка, ты где потерялась? - кричит он в белёсый кисель, скрадывающий черты деревьев вокруг.Аня молчит.- Давай, пойдём уже отсюда, - предлагает Саша.Ответом ему становится тишина. Ни ветерка, ни шороха. Ничего. Всё вокруг замирает.- Это уже не смешно.Переливчатый смех эхом разносится по оврагу. Словно отражаясь от камней и деревьев, он разбивается на куски, сыпется на землю звонким стеклом и срывается на плач. Подскочив с камня, Саша крутится на месте, пытаясь понять, откуда идёт звук.- Ань, ты где? Что случилось?Она упала? Повредила ногу, или, не дай бог, голову? Земля скользкая после вчерашнего проливного дождя.- Аня!Всхлипы сжимаются вокруг него плотным кольцом. Хоровод кружит, жалобно завывая. Саша делает шаг назад, врезаясь в камень. Плач обрывается.- Поймал, - на плечо ему ложится тяжёлая рука. Сжимает на мгновение пальцы, царапает по шее. Саша резко оборачивается, но позади никого нет.Сбоку мелькает знакомая тонкая фигурка. Парень бросается вслед за ней. Споткнувшись о поваленный ствол, падает на землю. Руками загребает мокрую глину вперемешку с пожелтевшими листьями.- Аня! Подожди.Он спешно поднимается, но белые кроссовки, ловко переступавшие по крутому склону оврага, уже скрылись в листве орешника. Саша ругается от злости. Чего ей вообще в голову взбрело?! Убежала от него, как ребёнок. Что за глупые игры?- Анька, вернись! - орёт парень, что есть мочи.- Что случилось? - раздаётся позади удивлённый голос.Саша вздрагивает и обнаруживает, что Аня стоит у большого камня. Нахмурившись, наблюдает за ним.- Ты чего кричал?- Я думал, что ты убежала, - растерянно произносит Саша.Аня с сомнением разглядывает его. Находиться здесь дальше невыносимо.- Пойдём домой.Девушка мотает головой:- Не могу.- Это ещё почему? Уже поздно. Скоро совсем стемнеет.- Не могу.Туман клубится и поглощает её фигурку, пряча от Сашиного взгляда. Парень протягивает руку вперёд, пытаясь найти подругу.- Аня, - предчувствуя неладное, зовёт он. - Аня, давай поскорее уйдём отсюда.- Её здесь нет, - хихикают ему на ухо.Саша вскрикивает, оборачиваясь. Его обжигает пламя тёмных глаз напротив. Они стоят нос к носу. Парень не может отвести взгляда от чёрных зрачков, в которых пылают искры. Подобно углям, разгорающимся на ветру, пламя вспыхивает в глазах незнакомца, окрашивая их в алый цвет. Огненные всполохи прогоняют туман прочь. То, что было сокрыто прежде, явило себя. Быстрые, стремительные фигуры свисают с деревьев, выглядывают из-за стволов, занимают свои места на камнях. Негромко перешёптываются между собой, внимательно изучая чужака.- Мы рады гостям. Танцуй с нами.У Саши перехватывает дыхание. Он пытается что-то сказать, но лишь заикается, пятясь назад. Его хватают за правую руку и утягивают в стремительный хоровод. Парень пробует вырваться, но когтистая лапа только усиливает хватку.Струны вздрагивают и рождают первые звуки. Мелодия крепчает, несётся, кружится, зовёт в пляс. Весёлое безумие музыки дребезжит, заводит. Дикое, необузданное. Духовые подхватывают ритм, ноги отбивают дробь. Зрение выхватывает беспорядочную череду жадных оскалов и пылающих глаз. Из ладоней сочится кровь, а когти только сдавливают сильнее. Они недружно поют, и Саша с удивлением узнаёт свой собственный голос в этом гуле. Безудержной радостью вторят им деревья. Земля содрогается под ногами, гулко отзывается барабанным ритмом.Они кружат вокруг большого камня, и музыкант хищно сверкает алыми глазами, каждый раз ловя сумасшедший взгляд парня:- Танцуй, веселись, гость!И Саша пляшет вместе со всеми. Беззаботнее, быстрее.В хороводе мелькают ликующие морды, когтистые ветви деревьев цепляются за одежду и волосы. Ноги заплетаются. Саша спотыкается, падает. Ему наступают на руки и ноги, топчут сапогами да копытами. Вспышкой мелькает у него перед глазами хрупкая девичья фигурка.И, потрясённый, парень замирает. Как он мог забыть? Как отпустил её одну? Поднимается с трудом. Танцующие проносятся мимо, толкая и сбивая его с ног. Улыбаются, обнажая клыки.Балалайка заливается развесёлой мелодией, но Саше вдруг становится больно слышать её задорную песню. С трудом он прорывается к склону, нащупывает во мраке ветви деревьев и стремительно лезет наверх. У него это на удивление легко получается, пока цепкие лапы не хватают за ноги и не стаскивают вниз. Парень кубарем валится на землю. Рядом никого нет. Хоровод не прекращает своей пляски. Огненные глаза внимательно наблюдают за Сашей, но сам музыкант остаётся на камне, продолжая играть на балалайке.Вскочив, парень взбирается вновь. Чувствует, как тянут его вниз. Цепляясь руками за ветви и корни, пытается удержаться. Скользит, вырываясь из чужих лап. Падает на землю, поднимается, лезет снова. Опять и опять. Музыка не останавливается. Топот, свист и улюлюканье наполняют овраг, звенят в ушах. Саша теряет счёт своим попыткам выбраться отсюда. Он уже не помнит, зачем ему это нужно, но упрямо продолжает карабкаться наверх.Неровные тени пляшут вокруг, мелькая в огненных всполохах. Трель зовёт вернуться обратно в круг, но Саша лезет, падает, поднимается, снова лезет. Руки чёрные, все в земле.И вдруг с визгом музыка обрывается. Резко, грубо. Саша снова падает на землю. На этот раз сам, опешив от навалившегося безмолвия. В овраге ни души. Нет ни танцоров, ни музыкантов. Тишина такая сильная, что оглушает сильнее канонады бесовского хора. И образовавшуюся пустоту начинает стремительно поглощать туман. Он рождается из ниоткуда, выплывает из-за деревьев, парит над землёй.Придя в себя, Саша вновь поднимается на ноги. Торопливо забирается по крутому склону оврага. На этот раз у него всё получается. Он не чувствует ни боли, ни усталости. Облегчённо вздохнув, вырывается из плотного кольца орешника. Не медля ни секунды, парень кидается прочь от проклятого места.Он несётся вперёд, к дому. Мокрая трава хлещет по ногам. Джинсы совсем сырые. Ноги увязают в земле. Дыхание неровное.Крайний дом, в котором живёт Аня, стоит совсем тёмный. Ни в одном окне не горит свет, но она сама ждёт его у калитки. Как они разминулись, гуляя по полям? Где же он её потерял?- Анька, - Саша бросается к ней. Хватает за руки, притягивая к себе. Думает, как рассказать о случившемся. Он дрожит:- Анечка, пойдём скорее домой. Я так замёрз.- Не получится, - возражает девушка.- Это ещё почему?Алые глаза сверкают угольками. Туман в овраге смыкает круг.Открывая глаза, Саша видит раскачивающиеся верхушки деревьев. Светлеет.Автор - Черкасова Ульяна.

Ключевые слова: Рассказ мистика хоррор овраг черт

Другие, подобные истории: