Падение Раттенвиля

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10

Капитан-командор Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:10 by

Все сильнее отдалялись знакомые кварталы. Ян быстрой поступью преодолевал улицу за улицей в надежде пройти весь город. Сюда они приехали недавно - к дяде Груйбену на именины. Город был стар, как, пожалуй, не был стар ни один другой из ему подобных - полузаброшенных пустынных скопищ камня и плесени. Впрочем, здесь встречалось некое подобие величия - через реку, спиралью опоясывавшую город и делившую его на несколько округов, были перекинуты великолепные, немыслимо ажурные мосты. Старожилы поговаривали, что мосты эти были изготовлены из самого яркого и нерушимого хрусталя, что только был в королевстве... Но пролетели века, и сначала сами горожане, а затем Святая Инквизиция, по чьему приказу улицы города, исполненного мракобесия, были залиты маслом и подожжены, копотью, пылью и кровью толстым слоем покрыли прозрачный хрусталь.Ян давно уже прошел последний из этих мостов и сейчас углубился в лабиринт покосившихся полудеревянных строений, чьи вторые, третьи, а иногда и четвертые этажи, подобно сгорбленным старикам и старухам, нависали над мостовой. Дома его не отпускали одного в такое время, но здесь ему удалось улизнуть во время ужина.Незнакомый город - Раттенвиль - пугал и одновременно манил мальчика. Улицы пропитаны были некой таинственностью, хоть загадки, таившиеся под её покровом, вероятно, лучше бы не показывались на белый свет. Чем дальше отходила мостовая от наигранно-праздничного центра, тем реже становились газовые фонари, тем зловещее шумели густые заросли деревьев неясной породы в квартальных скверах. Из окон лачуг недобрым глазом смотрели на пешехода дрожащие иглы сальных свечей, в сточных канавах копошилась гниющая муть, один взгляд на которую заставлял разум колебаться в жутких предположениях.Но истинным бичом бедных кварталов города были крысы. Крысы сновали повсюду, визжа и скрежеща коготками о фундамент домов. В дождь они десятками сплавлялись по канавам, сцепившись хвостами и зловеще, не по-крысиному, завывая. Что-то недоброе чуялось в этих тварях, и, верно, неспроста из древней городской канализации, где они плодились, доносился временами мерзко-сладковатый запах...Однако же Ян, приезжий, не был осведомлен ни о слухах, что перекатывались порой по городу, ни о зловещих легендах, которые нашептывали о том, что в майские теплые ночи из заброшенных языческих катакомб выбираются на поверхность богохульные твари - гоблины, чтобы украсть где-нибудь ребёнка и принести его в жертву жестоким полубогам Мертвого царства.Без страха шёл мальчик по лабиринтам сумерек, насвистывая веселую свою песенку, как вдруг нечто привлекло его внимание: в неверном свете фонаря сгрудились у ограды сквера карлики-калеки, протянувшие свои уродливые руки за подаянием. Ян, будучи приучен родителями к тому, что нищим надобно подавать, протянул им две медные монетки - все свои карманные деньги. Мигом цепкие узловатые пальцы как бы слизнули медяки с его руки, и прозвучали булькающие звуки, похожие на благодарность. Мальчик было пошел уже дальше, как вдруг некое смутное шебуршание привлекло его слух. Обернувшись, он увидел, как недавние калеки внезапно с необъяснимым проворством приподнялись со своих мест и, утвердившись на своих чудовищно искривленных ногах, шустро направились в его сторону. При виде их движений, диких, несуразных, Яна объял безумный и, кажется, беспричинный страх. Словно тени, надвигались на него карлики, приплясывая и приседая, но в то же время это происходило настолько быстро, что никакой глаз не смог бы в полной мере уловить все движения этих существ. Ян в свою очередь не мог пошевелить ни одним мускулом и, как бездумная марионетка на ниточках, замер в предчувствии чего-то жуткого.В следующий миг цепкие костлявые и нечеловеческие - теперь мальчик уже не сомневался, что перед ним не люди - сильные руки подхватили его и потащили с быстротой молнии куда-то вглубь зловонных дворов и пристроек, в бездну слякоти и гнили, туда, где так давно, почти уже несколько сотен лет назад, выстроен был над роковыми норами, что ведут в первородную тьму, первый дом зловещего города Раттенвиля...***Сложно точно сказать, кто построил этот каменный особняк на берегу болотистой реки Арнос. Вероятно, в постройке его принял участие не один десяток существ, вполне далёких от рода человеческого, но тем не менее, скорее научавших доверчивый людской ум к дьявольским деяниям нестерпимо мерзким. Долгое время дом этот служил обиталищем лишь нескольким приданным служителям Культа Жнецов, которые, переменив подданство, поклонялись в своем мрачном святилище жестоким полубогам Мертвого царства - Бабадуку, Сарадуку, Кахурдуку, Кус-кусу и прочим, чьи имена более не называются ни одним из живых или мертвых. Святилище их напоминало огромную, округлой формы, печь. Весь особняк был выстроен таким образом, чтобы дым из неё был как можно более неприметен. В этой печи сжигались ужасные дары, что должны были задобрить полубогов и смягчить их гнев. Основная часть обрядов, впрочем, проходила в тайне от людей - в полутьме мерцающих углей злобные гоблины выбирались из под потайной решетки в печь и собирали золу, чтобы опустить ее в древнюю Реку миров, чье течение вынесло бы дары к месту обитания почитаемых чудовищ.Годы шли, и скоро целый город вознес свои стены, обрастая чудовищной опухолью, жуткий особняк на берегу реки Арнос. Все его жители объединены были единой мыслью поклонения падшим полубогам, - культ ширился и набирал силу. Но в какой-то миг злодеяния раттенвильцев стали столь неприкрыты, что адепты великой Ватиканской церкви приняли решение сжечь город дотла. И тогда забыты были темные святилища Мертвого царства, первейшие основатели культа сгинули в желтом огне искупления, оставив лишь смутные напоминания в стенах обугленных развалин.Прошло ещё несколько времени, и город возродился вновь, забыв о собственном прошлом. Лишь в глухих, гниющих от вони и источаемых крысами, кварталах еще вспоминали робко и как бы вполголоса о былых темных временах. Отсюда расходились те самые мрачные сказания о гоблинах из городских катакомб, о зловещих шорохах в прибрежном заброшенном особняке с доменной печью в центре обугленного зала...В это-то особняк и к этой-то печи волокли Яна мерзкие гоблины - а ведь это были именно они! С отточенной сноровкой провернул один из них треугольный ключ в запрятанной среди камней замочной скважине и, откинув чугунную решетку, с силой пропихнул мальчика вниз - в зловонный мрак древних коридоров.Здесь его тут же окружила и увлекла за собой толпа странных, фантасмагорически исковерканных существ. Были здесь и кикиморы с корзинками, полными звериных и человечьих костей, и мохнатые барабашки, стучавшие по камням в беспрерывном безумстве. В нишах, уходивших в темноту склепов-нор, голодно скрипели зубами вурдалаки низшей касты - полуразложившиеся трупы, пожиравшие сами себя. В зловонных реках-улицах этого ужасного города под городом плескались мерзкие слепые ундины со спутанными седыми волосами, возле них чинными пузатыми стаями переговаривались водяные, перебравшиеся сюда из осушенных болот. Но всюду, покрывая числом всякую тварь, что обитала здесь, снуя среди костей и гниющего мусора, были крысы. Их становилось все больше, и постепенно именно они - самые крупные, с неестественно длинной шерстью несли онемевшего от удара Яна к неизвестной цели его пути. Все извилистей и темнее становился путь процессии, все глубже под землю уходила нора, испокон веку прорытая гоблинами и крысами, а возможно, и кем-то куда как более древним и ужасным.Скользкий и покрытый слизью коридор был сплошь выложен человечьими костями, навек сросшимися с камнем. Со стен и потолка сочилась мутноватая жидкость, создававшая впечатление, что все это было чьим-то огромным желудком. Временами от коридора отходили боковые проходы, ведшие в огромные темные залы, куда не проникал свет солнца и где не ступала ни разу нога человека. Иногда из этих залов слышалось глухое хриплое дыхание - это гигантские каменные злыдни принюхивались - что приползло с поверхности.Наконец, коридор оборвался, и, следуя по хлипкому помосту из все тех же костей, скрепленных сухожилиями, крысы, несущие Яна, опустили его на широкий каменный уступ. С трудом приподняв голову, мальчик увидел огромный трон, выточенный в скале, и подле него - резной алтарь с изогнутым ржавым ножом и массивной ржавой же чашей. На троне, окруженное свитой из все тех же огромных крыс, вооружённых обломками костей, восседало странное существо около полутора метров ростом, причислить которое к тварям земным вряд ли повернулся бы у кого-нибудь язык... Если прежние крысы были огромны, то эта - чудовищна. То был древний Крысиный король - Бадрат. Обратив к нему бледное свое лицо, Ян в испуге спросил:- Зачем вы притащили меня сюда? Вы хотите меня съесть?Но ни Бадрат, ни его подданные ничего не ответили и лишь продолжили приготовления к своему адскому деянию. Самая крупная из крыс подхватила нож, другая - чашу; в это же время целая толпа их сородичей, вращая огромные шестерни, привела в движение механизм, отворявший тяжёлые каменные двери внизу. Мгновение - и под помостом зашумели темные воды Реки миров, реки непознанной и таинственной.В этот же миг пелена, до этого сковывавшая мальчика, вдруг спала, что-то шепнуло ему: "Бежать!", и он поднялся и побежал... Временами опускаясь на четвереньки, временами - ползком, продирался он через вековые лабиринты зла к свободе. Вслед ему несся остервенелый скрежет сотен когтей и жалобный писк сотен крыс, но Ян бежал, бежал и снова бежал, пока не очутился вновь там же, где его и схватили мерзкие гоблины...***Яростно клокотали подземные воды Реки миров. Уже не холодом веяло от неё, но жаром адского дыхания. В жалком отчаянии схватывал Бадрат одного за другим своих подданных в надежде, проливая их кровь в мутные воды, задобрить хотя бы железного полубога крови - Кахурдука. И на какой-то миг воды Реки покраснели и замерли... Но через секунду будто вскипел поток и с раскаленным паром начал подниматься ввысь, обжигая крысиные лапы. Никто не увидел, как нырнул Бадрат в одну из каменных щелей, ибо в миг все покрылось багровой испариной крови. Погрузился в пучину зловонный коридор, за ним - весь нечистый подземный город...Но было этого мало жестоким полубогам Мертвого царства. И вот, покраснели воды реки Арнос, забурлила в сточных канавах горячая багровая кровь. Люди в испуге покидали свои дома - все старинные кварталы полыхали кровавым огнем, особо же приметливые видели в этом огне высокую фигуру красного человека, что, бродя среди развалин с пылающим кинжалом, сеял всюду пламя и смерть...Так исчез с лица земли зловещий город Раттенвиль. Исчез навсегда и бесповоротно. Много уже воды утекло с тех пор в зловонной реке Арнос и много ещё утечет. Что стало с Яном и его родней, доподлинно неизвестно, как, впрочем, и ставится под сомнение все то, что было описано выше. Вполне вероятно, что все это лишь слухи и что на самом деле виной всему была одна из пресловутых свечей в бедных кварталах.Как бы там ни было, но с той поры на этих местах лежит печать забвения, и никто уже более здесь не селился. Зловещий особняк на берегу реки все ещё стоит, но странных шорохов, что доносились из него ранее, не слыхать.Также следует отметить, что иногда, особенно в жаркие майские ночи, на пепелище можно увидеть фигуру одетого в красное высокого человека в сопровождении маленького мальчика, а в округе, как говорят, видели огромную, несколько даже схожую с человеком, крысу.

Ключевые слова: Крысы полубоги катакомбы кости нечисть творческая история авторская история

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