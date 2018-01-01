Призрак замка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:39

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:31 by

Когда я училась в университете, на лето устроилась в детский лагерь вести кружок. Территория была окружена вековым лесом, а дорога к месту проходила мимо большого озера Отай. На противоположном берегу возвышался крутой холм, почти гора, вершину которого украшали живописные руины. Часть холма была словно срезана и отвесным обрывом заканчивалась где-то в глубине Отая. Издали развалины можно было принять за целое строение. Но, как нам объяснили на собрании педсостава, постройка древняя, ради безопасности обнесенная сеткой, подъем на гору запрещен для всех.Тем не менее каждое лето находятся подростки, нарушающие эти запреты. Не уточнялось в каком году, но однажды произошел несчастный случай. Двое мальчиков проникли в замок и сорвались с прогнившей лестницы. По большому счету, им повезло. Один получил трещину в руке, второй — сотрясение мозга. Но все это было ерундой по сравнению с разразившимся скандалом. Лагерь чуть не закрыли, шапки полетели. Теперь все родители и дети подписываются под тем, что в случае нарушения лагерных правил любой ребенок, независимо от количества проведенных здесь дней, отправляется домой, а стоимость путевки не возвращается. Всему персоналу без исключения вменялось в обязанность следить за детьми.Лагерь был замечательным, работа необременительной. Отряды на занятия приводили и забирали воспитатели и вожатые.Я отвечала за порядок в помещении кружка. Дети под моим руководством увлеченно шили мягкие игрушки на подарки родителям. Три часа до обеда, три — после тихого часа. Остальное время я могла делать, что хочу. Я готовилась к пересдаче экзаменов — не сдала летнюю сессию. Меня поселили в комнате с Марианной, инструктором по плаванию. Наши часы работы не совпадали. Марианна оказалась особой шумной, энергичной и компанейской. У нее постоянно тусовались гости, наша комната больше походила на клуб. Я пробовала заниматься на балконе, но в покое меня не оставляли. Движуха прекращалась лишь в 23:00. Чтобы иметь возможность строчить рефераты без помех, я стала запираться в кружке до отбоя. Я бы там и ночевала, но этот вариант исключался.Однажды я задержалась почти до полуночи. Поняла, что время позднее, только когда погас свет. Надвигающаяся гроза сгустила темноту почти до нулевой видимости. Фонари не горели, во всем лагере не горели лампочки. Не зная, когда начнется ливень, которым уже пахло в воздухе, я сняла с вешалки прозрачный плащ до пят, накинула на себя и пошла не напрямик к дому персонала, через футбольное поле, а в обход жилых корпусов, держась поближе к ним, чтобы ориентироваться на светлые стены.Вдруг окно первого этажа корпуса старших отрядов раскрылось, из него выпрыгнули три парня и одна девушка и через пару мгновений исчезли за забором. Ну, я росла не самым идеальным подростком. Ненадолго, но связалась с дурной компанией и отлично могла себе представить, куда могут завести ночные вылазки. Также я знала, на что способны отдельные хулиганы. Нарушителей было четверо, я одна. Немного поколебавшись, вспомнила об ответственности за детей и, нашарив в сплошном полотне забора лаз, двинулась за авантюристами.Они меня не замечали, чувствовали себя совершенно вольготно, курили, громко разговаривали. Я кралась следом метрах в двадцати. Для себя я решила проконтролировать поход, а утром сходить к директору и сказать, что была на пробежке и видела, как ночью из леса к лагерю бежали дети. Никакой конкретики. Зато окна закроют на ключи, вожатые станут лучше бдить, а я не настрою против себя дерзкий молодняк. У подножия холма путники сделали привал. Присев на поваленное дерево, передавали по кругу какую-то бутылку. Один из парней, которого все звали Гариком, продолжал рассказывать о цели путешествия. Он уже несколько раз отдыхал здесь. Сбегал за территорию постоянно, окрестности и тропу к заброшенному замку изучил досконально.В замке, по слухам, водился призрак. Легенда гласила, что замок был построен в первые годы правления Екатерины И. Владелец замка, граф Орест Корский, был масоном и пользовался огромным влиянием в обществе. Сама императрица относилась к масонству благосклонно, но в 1792 году обвинила вольных каменщиков в чрезмерном влиянии на наследника, Павла Петровича. Спустя два года масонские ложи были разогнаны, и все их члены попали в опалу. Граф Корский покинул Петербург и скрылся в замке, вокруг которого был вырыт ров, утыканный кольями, мост поднимался лишь по разрешению графа. Замок считался неприступным, граф явно кого-то боялся.Ходили слухи, что он хранил масонскую казну до возрождения ордена. В том же году граф женился на обедневшей княжне Александрине, сироте, воспитывавшейся в местном пансионе благородных девиц. Несколько месяцев супруги прожили тихо-мирно. А потом Орест погиб на охоте, якобы из-за несчастного случая…После похорон молодая вдова проснулась в полном одиночестве. Из замка таинственным образом исчезла вся прислуга. Графиня спустилась в кухню, чтобы найти еду, и тут перед ней предстал некий офицер Мазов. Его люди заполняли помещения, переворачивая вверх дном мебель и громя зеркала и посуду. Мазов объяснил красавице вдове, что у нее два пути: выдать казну и быть сосланной в закрытый монастырь, либо подвергнуться пыткам и все равно выдать казну. Графиня отвесила подлецу пощечину. Мазов не отличался деликатностью. С помощью своих сторонников он схватил ее и поволок в спальню. Над женщиной издевались несколько дней. Мазов не принимал участия в насилии. Он спокойно наблюдал за происходящим, не давая пленнице еды и питья. На ночь несчастную запирали, выставляя у двери охрану.Утром третьего дня комната графини оказалась пустой. Холодный ветер трепал занавески на раскрытом окне. Спальня находилась над самым обрывом. Никаких веревок или связанных простыней из окна не свешивалось. Но и труп не нашли. Предположили, что графиня утонула в коварном Отае, ведь там немало подводных течений. Мазов не спешил предавать гласности инцидент. Чета Корских вела замкнутый образ жизни, графиня вообще никуда не выезжала.Мазов привел в действие хитрый план. Вскоре в замке появилась женщина, называвшая себя Александриной Корской. Она и вышла замуж за Мазова. А после этого начали происходить непонятные, жуткие вещи. Загадочным образом пропали все, кто издевался над графиней. Затем исчезли охранники. Трупы находили во рве через 3 дня после пропажи. Тела были страшно изуродованы и уже после смерти насажены на колья. Через неделю из замка сбежали все захватчики. Фальшивая графиня тоже удрала. Через 40 дней со дня смерти графа Корского по анфиладам бродил один обезумевший Мазов. Что с ним стало в итоге, неизвестно.С той поры в замке никто не жил. Крестьяне и залетные грабители, пытавшиеся поживиться сокровищами, возвращались с пустыми руками и седыми головами. Они клялись и божились, что в замке обитает призрак графини. Этот-то призрак и хотел сфотографировать Гарик. Но чтобы его не обвинили в фотомонтаже, нужны свидетели. Он надеялся, что им повезет.К концу рассказа группа добралась до запертых ворот поместья. Девушка, смущенно хихикнув, попросилась «в кустики». Она что-то слишком задержалась, и один из парней спросил, зачем они вообще взяли с собой девчонку. Гарик ответил:— Графине нужна жертва. Люди говорят, что Александрина до сих пор ищет лже-Корскую. Любая девушка, переступившая порог замка, обречена. Насытившись кровью, призрак графини может указать, где лежит часть денег и драгоценностей.Другой подросток запротестовал:- Ты ничего не говорил от этом! Настюху надо предупредить!Гарик засмеялся:— Ты же не веришь в сказки! А если бы я рассказал об этом, Настька не согласилась бы пойти с нами!Внезапно развалины залил мертвенно-яркий свет прорвавшейся из-за туч луны. Я еле успела отойти в тень. Парни стояли словно под прожекторами, оглядываясь и крича: «Настя, ты где?» В ответ раздался душераздирающий вопль, полный отчаяния. Через секунду все стихло, а затем послышался то ли стон, то ли вой, долгий, непрекращающийся, от которого волосы встали дыбом и сердце было готово разорваться от страха и жалости. Тут в конце тропы возникла стройная женская фигура в старинном платье. Ее волосы развевались, руки тянулись к гостям, она манила их к себе. Компания, заорав от ужаса, кинулась к замку.Резкий порыв ветра задернул ночное светило черной тучей. По небу прокатился гром, засверкали молнии. Я увидела, что призрак юной графини бредет на меня. Мелькнула предательская мысль, что призрак уже утолил жажду крови и меня не тронет. Но вдруг графиня убивает всех попавшихся на пути женщин? Я сползла на землю, закрыла глаза и сжалась в комок. Призрак подошел вплотную, шумно дыша, оперся о дерево и достал сигарету. Огонек зажигалки показал лицо Насти. Девушка с наслаждением затянулась и прибавила звук в плеере. В колонке надрывался записанный жуткий вопль…Я взбесилась. Сволочи! Значит, Настя с Гариком выманили из лагеря двух парней, устроив им розыгрыш. Идиоты! А если бы кто-то напугался до потери пульса? И место-то выбрали опаснее некуда! Не скрываясь, я встала во весь рост и рявкнула:— Ты кто? Где остальные?Вновь ударила молния. Настя завизжала и пулей понеслась к развалинам. Я прибавила темп, а уже на лестнице поняла: девчонка приняла меня за графиню! Да уж, рассердившись на шутников, я сама чуть не довела школьницу до инфаркта.Где-то в коридорах слышались голоса. Подростки ругались, назревала драка. Гарик злился:— Ты где должна была быть? Что ты здесь делаешь? Ты все испортила!Настя доказывала:— Я видела ее! Она вся в чем-то, что сияет! И мне такая: Ты кто, назови себя! Да я описалась, как ее увидела!Их спутники начали въезжать в розыгрыш:— Так это подстава? Решили стать звездами ютуба за наш счет? Никакого призрака нет?Я вышла из-за колонн и крикнула:— Нет никакого призрака!Меня оглушил хор голосов:— А-а-а-а!Мимо уха просвистел камень. Я присела и крикнула:— Немедленно прекратите! Я кружковед, из мягкой игрушки! Следила за вами от лагеря! Ребята, давайте возвращаться, я никому ничего не скажу!Они замолчали. Я только хотела на них накричать, но затихла. Потому что увидела, как от колонны, у которой я стояла, отделилась полупрозрачная тень. В свете молний бесшумно двигалась по залу прекрасная девушка, полураздетая, в корсете, кружевах и разорванной нижней юбке. Она шла словно в танце, отрешенном от бренного мира. Вот она остановилась на самой середине когда-то великолепного паркета и выдохнула: «Орест!» Откуда-то раздался мужской почти шепот: «Александрина…» Мы стояли, оцепенев от ужаса, и смотрели, как двое влюбленных в окровавленных одеждах нежно ведут друг друга в церемонном менуэте. Жуткое очарование нарушил Гарик, закричавший: «Кто-нибудь снимает это? У меня камера разрядилась!» Все повернулись к нему, а через секунду зал был совершенно пуст. Снаружи бушевала такая буря, что казалось, настал конец света.Мы успели вернуться в лагерь до подъема. К директору я не пошла. Четверка нарушителей наутро внезапно попросилась домой, не пожелав оставаться до конца смены. Я каждую ночь смотрела на графские развалины и думала о том, что есть на грешной земле две вечные вещи: душа и любовь.Автор - Мила Янич.

Ключевые слова: Озеро Отай детский лагерь замок призрак графиня полупрозрачная тень душа и любовь

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