Без глаз, без языка, без пальцев

Новость отредактировал Foxy Lady - Вчера, 13:17

Причина: Авторская стилистика сохранена

Grician85 Просмотров: 133 Комментарии: 1 +5 Вчера, 13:17 by

После окончания медицинского университета я подрабатывал в гериатрическом отделение больницы «Пальметто Хелф» в небольшом городке на юге Портленда. Это была весьма специфическая работа, которая требовало немалых, как физических, так и моральных сил. Ведь уход за престарелыми людьми, которые еще и больны, — дело довольно непростое. Конечно, такой профессиональный опыт запомнится мне навсегда, как и запомнилась история старушки с бледно-голубыми глазами, чей ум был все еще фантастически острым, а ее желание общаться и заводить новых друзей отличало ее от большинства других пожилых людей, живших в этом крыле больницы. Эта старушка и я стали по-настоящему близкими друзьями.Ее звали Анна, и я скучаю по ней каждый день, с тех пор, как она ушла.Странными в Анне были не только ее восточноевропейский акцент и нежелание расказывать о себе. Я даже точно не знаю, где она родилась и выросла. Больше всего меня интересовал странный худощавый мужчина, с изуродованным лицом, довольно высокого роста, навещавший её каждый день. Впервые, когда я его увидел, я ужаснулся. Он словно сошел с экрана фильма ужасов. Человек этот был слепой и немой, ничего не видел и ничего не говорил. У него абсолютно не было глаз, на их месте были только небольшие сросшиеся веки, покрытые глубокими морщинами. К тому же на его скрюченных почерневших кистях совершенно не было пальцев. Но каждый вечер, после ужина, он навещал Анну, и они сидели вместе. Она читала ему или пела своим хрупким, старым голосом. Иногда они просто молча держались за руки. Наконец, я собрал все свое мужество и спросил ее об этом человеке, и она все же согласилась рассказать мне эту историю.Анна сияла от гордости, когда закончила свой рассказ. И она была права — Василий так сильно любил ее, а на его лице не было ни капли обиды за его тяжелые раны. Он всегда приятно улыбался, хотя, по слепоте, он часто даже и не знал, что кто-то смотрит на него. Он навещал ее каждый день, пока она не умерла, и до последнего держал ее за руку. Он немного понимал разговорный английский, и поэтому на похоронах Анны я сказал ему, что я был другом его матери. Я сказал ему, что она самая удивительная женщина, которую я когда-либо встречал. Губы его расплылись в грустной, благодарной улыбке, и он кивнул. Теперь он каждый день приходит на её могилу. Высокий худощавый человек... Без глаз, без языка, без пальцев...

Ключевые слова: Сон ворон шрамы война ребенок

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