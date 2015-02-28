В собачьей шкуре

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:18 by

Тот день начался, как и многие другие. Голова гудела, в горле образовалась пустыня Сахара. Ну и надрался же я вчера…— Черт, что я же такое выпил? — пробормотал под нос.Посмотрел на бутылки, которые стояли на столе. Большинство ярлыков были не читаемыми, а те, которые можно было прочесть, говорили о качестве: водка паленая и сильно паленая. Бурда, одним словом.— Когда вместо старой хорошей водки покупаешь дешевую подделку, утром приходится беседовать с унитазом, — я стонал, стоял над раковиной и пил из крана.Голова продолжала трещать, но, по крайней мере, я утолил свою жажду. Через мгновение Нерон, мой пес, начал лаять. Понял, сволочь, что я уже не сплю. Гулять ему, видите ли, пора!— Заткнись ты там! — прорычал я, но собака не унималась. Ох и врежу ему сейчас! — Заглохни, сказал!Я бросил в него ботинком. Попал. Пес взвизгнул, отбежал в сторону, но все еще ворчал.— Я научу тебя уважать хозяина, мерзавец! — прошипел я и расстегнул ремень. — Сейчас ты у меня поворчишь!Нерон замолк. Постоял немного, затем направился прямо к ковру. Я вспомнил, что вчера собаку так и не вывел. Не до него было.Пес с виноватой мордой сделал лужу. Ругаясь самым грязным образом, я потянулся к тряпке. Вытер полы и открыл холодильник в поисках еды. Нашел коробку из-под молока и пустые полки. Вот зараза! В животе заиграли марш. Жрать захотелось невыносимо. Направился к выходу, и собака сразу вскочила.— О нет, я пойду один! — отмахнулся от нее.Но пес отчаянно заскулил. Видно, лужа — это еще не все, что ему требовалось. Взять с собой псину, что ли? Убирать еще и кучу мне совсем не улыбалось.— Ладно. Пошли. Топай вперед, — на улице я отпустил пса и для поощрения дал пинка.Нерон уселся сразу у выхода, прямо на газоне перед входом в дом. Навалил такую кучу, будто он слон. Я прошел мимо.— А убрать? Кто за вами эту кучу выносить должен? — сердито сказала какая-то старушка.— Ну так убери, если не нравится. Мне пофиг, разрешаю, — я пожал плечами.У бабули не было чувства юмора. Она возмутилась, продолжала что-то вопить мне вслед, а потом заткнулась. Я плюнул и посмотрел на небо.С тех пор как потерял работу, мои дни были похожи. Я пил, спал, пил снова, и небольшие сбережения медленно иссякали. Я знал, что не могу так жить, и рано или поздно у меня возникнут серьезные проблемы. Но до тех, пор пока мог позволить себе рюмку, не беспокоился об этом. Я вошел в магазин. Подсчитал деньги в кармане. На хлеб себе и собаке хватит. Однако поразмыслив, взял с полки две бутылки пива, потому что организм требовал опохмела. Я бросил горсть монет на прилавок и потащился домой. Нерон следовал за мной. Уже в квартире я опорожнил обе бутылки и лег на кровать. Почти сразу заснул…Меня разбудил волчий голод. Еле разлепил веки. Я лежал на полу. Паленая водка разрывала мою бедную голову на части. Ужас! Свалился во сне, что ли? Попытавшись встать, я вдруг понял: что-то очень не так. После похмелья не было никаких следов, но мое бедро пульсировало от боли, и все вокруг было странно большим. «Пора завязывать с водкой», — подумал, собрав силы. В голове вяло ворочались мысли. Моргнул, «навел резкость». И тогда я увидел… свое тело. Оно лежало в нескольких метрах от меня. На кровати. «Я умер, — подумал, и мое бедро снова запульсировало от боли. — Нет, не может быть. Мертвые не чувствуют боли! И почему я себя вижу?»Вытянул вперед руку. То, что увидел, привело меня в ужас. Снова закрыл глаза. Опять попытался взглянуть на свое тело — не то, которое лежало на диване, а то, которое болело. «Мех? Когти? Что за фигня? Что за шуба на мне?» Встал с пола осторожно, потому что правый бок болел сильно, вышел в гостиную. Там у меня стоял раздвижной шкаф-купе с большим зеркалом вместо двери. Отголосок иной, благополучной, жизни. Глянул на свое отражение и застыл. На меня смотрели большие печальные глаза Нерона. Моей собаки. Не мои!— Это кошмар! Просто сон. Я сплю! — хотел сказать это вслух, но вместо этого услышал недвусмысленное: — Гав-гав!!Я встал боком и посмотрел на бедро собаки. Да, именно сюда я двинул Нерона. Впервые за долгое время мне стало жаль мою собаку. Понятия не имел, что так сильно ее ударил. Желудок начал урчать от голода. Я пошел к собачьим мискам. Корма в них не было долгое время. Я нашел только немного воды, но она оказалась грязной, вонючей, непригодной для питья. В отчаянии я влез на постель и посмотрел на свое пьяное человеческое тело. Понятия не имел, что выгляжу так плохо. Ткнул мордой мою руку, но она болталась, как неживая. И тело на постели никак не отреагировало! Неужели я все-таки умер? «И если я умер, а моя душа, вместо того, чтобы отправиться в иной мир, каким-то образом переселилась в тело Нерона?» — подумал я и почувствовал, что схожу с ума.Злые мысли не давали мне покоя, и голод буквально разрывал внутренности. Больше не могу оставаться здесь. Я побежал к входной двери, прижал ручку лапой, а затем навалился всем телом на дверь. Это сработало, и через некоторое время я-в-теле-собаки был снаружи. В панике я смотрел на мир с совершенно иного ракурса. И он приводил меня в ужас.Внезапно в конце улицы появилось знакомое лицо. Длинные волосы, выцветшие джинсы и маленькие налитые кровью глаза. Максюха! Я побежал к другу. Давно мы не виделись. Но теперь я был безумно рад знакомому лицу.— Привет, старик! Ты не поверишь, что со мной произошло… Я так набрался вчера, что…Дружбан остановился и нахмурился. У меня создалось впечатление, что он меня слушает.— Макс, есть дело… — начал я, совершенно забыв, что просто лаю.— Пшел отсюда, кобысдох блохастый! — неожиданно прошипел приятель.Макс таращился на меня и ничего не понимал. Ну да, я ведь в теле собаки!— Но Максим, это я! Роман! — я плакал, кричал.— Убирайся! — заорал Макс.Чудом я избежал удара.Я бежал боком, дорогу видел плохо и наткнулся на какого-то ребенка. Малыш испугался, завопил, и его мать замахнулась на меня сумкой. В ужасе я спрятался под скамейкой и дрожал, как осиновый лист.— Что с тобой случилось, песик? — услышал я ласковый женский голос.Поднял голову и посмотрел в глаза старушке, столько раз ругавшей меня за те кучи, которые я делал, и угрожавшей вызвать ветслужбу, чтобы меня отправили на усыпление.— Прости, — стонал я. — Очень сожалею обо всем. Кучу делал, потому что терпеть не мог. И рычал не со зла… Правда…— Бедняга, — она похлопала меня по холке. — Вижу, что сожалеешь. Ты хороший песик.Я удивленно уставился на нее.— Вы понимаете меня?Бабуля ничего не ответила, только чесала меня за ухом. Это было так приятно. Никогда мне не было так хорошо от ласки.— Еще утром я был человеком. Если того урода можно так назвать, — начал объяснять. — Помните, я выходил с собакой? Вот с этой, которая сейчас я. А вы меня, то есть того… обругали. Тот… он не хотел убрать за псом. И ударил пса. То есть… меня. Совсем запутался. Я купил пива для опохмела. А потом… Потом я проснулся как собака. Есть дома нечего. Пить тоже. Человек, кажется, умер. Думаю, мне нужна помощь.Женщина приветливо улыбнулась и потянулась к своей старой сумке.— У меня есть кое-что для тебя, хороший песик, — она протянула мне бутерброд. — Кушай, собачка, на здоровье. Твой хозяин совсем не заботится о тебе. А я же вижу, ты добрая, только несчастная.Я чуть не заплакал. Наивный! Поверил, что старушка меня понимает! Но съел угощение. И это было лучшее, что случилось со мной с тех пор, как я проснулся в этом странном теле. Повеселев, решил поискать что-то еще, что наполнило бы мой желудок. Тут на углу есть ресторан, там точно можно поживиться. Матвеевна, уборщица, всех котов подкармливает. Побежал через дорогу. Следующее, что я услышал, — это рев клаксона и писк шин. Я влетел прямо в машину. Почувствовал страшный удар. Тьма окутала меня…Очнулся от дикой боли в черепе. Все тело ломило. Сел на кровати, потер глаза и увидел чудесные человеческие руки.— О Боже… — прошептал я, — это все-таки был сон.Я чуть не заплакал, как ребенок, от счастья. Тут услышал звук, похожий на вздох. Верный, дорогой Нерон, он все еще был со мной. Лежал на полу у кровати и смотрел с грустью. Пес прощал мне весь сволочизм, голод и жажду. Я погладил Нерона по голове, осторожно похлопал его по бокам, провел ладонью по тому месту, куда ударил своего друга. Собака лизнула меня в ладонь. И тогда я сломался. Сидел и ревел от жалости к Нерону. Сел рядом на пол, обнял псину за шею.— Прости, — сказал, вспоминая ужасную боль в бедре. — Ну за что ты меня любишь?Пес лизнул меня в нос, и кажется, ответил:— Просто так…Я налил ему чистой воды и пошел в банкомат, чтобы забрать последние деньги со счета. На то, что у меня осталось, купил собачьего корма, газету, булку и кефир. Дома накормил Нерона, собрал пустые бутылки в мусор, прибрал в квартире. Пил кефир с булкой и просматривал газету в поисках работы. Хватит киснуть!Мне стыдно перед единственным существом, которое верит мне и любит просто так. Перед моим псом. Это веру я должен оправдать и эту верную любовь не могу предать. Ни за что.Автор - Роман.

Ключевые слова: Смерть душа пёс верная любовь

Другие, подобные истории: