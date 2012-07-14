Мой Дневник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:11

Arhip Просмотров: 32 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:11 by

(Когда его писал, не помню – пьяный был)5 сентябряСегодня дали зарплату. Впервые за последние полгода. Ура! Это надо отметить. Взял двухнедельный отпуск и пошел отмечать.6 сентября.Весь день пил.7 сентябряПродолжаю пить.8 сентябряПришел друг. Пошли с ним в бар. По дороге из бара где-то потерял друга. Вместе с другом потерял так же часы и левый ботинок.9 сентября.Пью.10 сентября – 27 сентябряНичего не помню. Вроде пил, но точно не уверен.28 сентября.Пришла Белая Горячка. Выпили с ней самогона и она ушла.29 сентября.Приходил Кащей Бессмертный. Пить со мной не стал, ссылаясь на язву. Долго бил его ногами по язве.30 сентября.Приходил Будда. Сказал мне ОТКРОВЕНИЕ. Сказал, что после этого Откровения я стану повелевать всем миром и еще мне повысят зарплату. К сожалению, я был настолько пьян, что ничего не запомнил.1 октябряПриходил еще кто-то. А вот кто – напрочь не помню.5 ноябряКуда делся целый месяц? Странно, наверное какие-то магнитные бури или еще какие-то катаклизмы. Водка кончилась, надо сходить еще, но нет сил.6 ноября.Сходил за водкой. Опохмеляюсь.7 ноября.Звонили с работы, спрашивали, куда я пропал. Послал их нафиг – у меня ведь отпуск!8 ноября.Прилетали инопланетяне. Я как раз покупал в ларьке водку. Они прилетели на летающей тарелке, такой красивой, в огоньках всяких мигающих и предложили покататься.9 ноябряОчнулся в вытрезвителе. Гадские инопланетяне, куда они меня завезли?10 ноябряВыпустили из вытрезвителя. По дороге домой выпил водки и попал в отделение.25 ноябряВыпустили из отделения, все это время бухал с ментами.26 ноябряОказалось, совсем забыл дорогу домой. Надо еще выпить – может вспомню.27 ноябряОкончательно заблудился. Выпил еще – может включится автопилот.2 декабряКаким-то образом оказался дома. Наверное, автопилот не подвел.3 декабряПрилетал Карлсон, который живет на крыше. Пили с ним водку, а потом кидались бутылками из окна в прохожих. Было очень весело.4 декабряСнова прилетал Карлсон. Было еще веселее.5 декабряОпять прилетел Карлсон. Было совсем весело, но потом приехала милиция, прогнала Карлсона, а меня отвезли в отделение на 15 суток.20 декабряВыпустили из отделения. Я до неприличия трезв. По дороге домой зашел в бар.21 декабря.Выполз из бара и пополз домой. По дороге мне встретилось Оле-Лукойе. Оно рассказало мне сказку, а потом вдруг стукнуло меня зонтиком по голове и отобрало бутылку водки и куртку. Вот сволочь!22. декабряЖдал Карлсона, который живет на крыше, но вместо него пришла Баба-Яга. Выпили с ней, она устроила пьяный дебош, разбила телевизор и сломала унитаз. Теперь еще не хватало Лешего встретить.23 декабряНу вот, накликал… Сегодня на помойке встретил Лешего, он собирал там пустые бутылки. Хотел отобрать у меня бутылку водки, но я быстро уполз и он меня не догнал. Кстати, как я оказался на помойке? Не помню.24 ДекабряОткрыл окно, что бы проветрить комнату, и тут в него влетела стая привидений. Опрокинули шкаф, украли всю водку и улетели. Гады, теперь придется идти в магазин.25 декабряСнова прилетели привидения, я пол ночи гонял их шваброй по квартире и с большим трудом выгнал, но водку они все же спереть успели. Теперь окно открывать не буду. Карлсон, правда, не прилетит тогда. Жалко, классный пацан был, очень мне понравился (в хорошем смысле слова, не подумайте чего такого)26 декабря.Что-то сегодня никто не заходит. Даже скучно как-то. Пью один.27 декабря.На столе у меня водят хоровод черти. С чего бы это? Праздник у них что-ли какой?28 ДекабряСходил сегодня еще за водкой. Черти совсем распоясались – бегают по всей квартире и блюют. Еще какая-то хрень летает зеленая, на привидение не похожа. Что бы это могло быть?29 декабря.Выгнал всех чертей. В шкафу обнаружил Скелета. Пьем с ним водку, Скелет травит анекдоты. Потом пришло мое второе я. Послал его за водкой, но оно не вернулось. Пришлось идти самому.30 декабряСкелет сказал, что завтра Новый год. Наряжаем с ним елку. Правда елки у меня нет, вместо нее вешаем завернутые в фольгу бутылки на пальму, что стоит у меня на кухне в горшке.31 декабряПришел Дед Мороз со Снегурочкой, поздравили. Дед Мороз напился и уснул под “Елкой”, а я незаметно трахнул Снегурочку. Мне говорили, что Снегурочки холодные – ничего подобного, очень даже наоборот.1 января.Скелет и Дед Мороз куда-то делись, а вместо Снегурочки почему-то обнаружил в постели соседку с верхнего этажа. А куда Снегурочка делась? Хочу Снегурочку! Хотя соседка тоже ничего оказалась, совсем как Снегурочка, только морда страшная, без водки никак.3 января.Куда-то делось второе января. Наверное опять магнитные бури. Допил остатки водки.4 января.Водка кончилась. Деньги тоже. Как мне хреново, а опохмелиться нечем. Завтра пойду на работу – отпуск наверное уже кончился.

Ключевые слова: Зарплата водка гости

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