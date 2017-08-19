Тайна Дефо. Последний реквием. Часть третья
I
Бандиты затащили Константина в первый попавшийся переулок и сдернули с его головы мешок.
- Знатная нам попалась добыча, - сказал один из них. - Разодет как фанфарон, небось и золотишком набит под завязку. Добычу разделим поровну.
Второй бандит одобрительно рыкнул. Они прижали Константина к стене и бесцеремонно зашарили у него по карманам. Его попытки сопротивляться были пресечены приставленным к горлу ножом.
- Не рыпайся! - самодовольно загоготали бандиты. - Надумаешь быковать - и это лезвие войдет тебе в глотку, усек?
У входа в переулок мелькнула быстрая тень. Откуда-то потянуло смрадным дымом, вонью горелой плоти и запахом серы.
- Каждый раз, когда при мне заговаривают о пытках, - насмешливо произнес третий голос с хрипотцой. - Я воспринимаю это как вызов.
Бандиты обернулись. На месте, где переулок сливался с улицей, появился рослый мужчина. Холеный. Ухоженный. С модной стрижкой. В белом роскошном костюме и изящных туфлях из крокодиловой кожи. У его ног крутились два крупных черных пса и злобно скалились, а с их острых клыков обильно стекала слюна. Третий пес сидел чуть поодаль, словно стерег выход из переулка.
- Уносил бы ты отсюда ноги, приятель! - крикнули бандиты, с опаской поглядывая на рычащих псов. - Не то вытрясем потроха из тебя и твоих шавок.
- О-о-о... Фамильярное обращение к незнакомому человеку, - мужчина шагнул в переулок, а два пса ступили следом за ним, - признак неуважения и собственной ущербности. И это все вкупе с тотальным неумением вести беседы. Какая досада.
- Слыхал, брат? — хохотнул тот бандит, что приставил лезвие к Константину. - У нас тут умник выискался. Говорит, мы некультурные. Не уважаем его. Непорядок.
- Непорядок, - подхватил его подельник. - Такое с рук спускать нельзя. Надо его наказать.
Бандиты оттолкунли Константина и двинулись навстречу незнакомому мужчине.
- Видно, ты не догоняешь, с кем связался, модник. Так мы сейчас тебе растолкуем.
- К взаимопониманию мы не придем, как я вижу, - мужчина безразлично пожал плечами. - Ваша агрессивная разнузданность не оставляет мне выбора. Кадехо, Файлинис, взять!
Черные псы сорвались с места и накинулись на бандитов. Переулок наполнился криками, недолгой пальбой, предсмертными воплями и звуком разрывающейся плоти.
Свалив бандитов наземь, псы остервенело раздирали их когтями и рвали зубами. По брусчатке, заполняя мелкие впадины, потекли струйки крови. Бандиты вскоре перестали бороться и затихли, а псы продолжали терзать уже мертвые тела.
Осторожно перешагнув через растекшиеся лужи крови, мужчина в белом костюме подошел к Константину.
- Асгафер, - невнятно выговорил Константин, вглядевшись, наконец, в лицо мужчины. - Зачем ты явился?
- Защищаю нашу сделку. Мертвым ты мне не нужен. В данный момент.
- Кто на нас напал? Куда они увели Оливию?
- Банда “Серых Братьев”, - Асгафер брезгливо скривился. - Гнусные подонки. В Аду их уже ждут с оркестром.
- Странно слышать такое от тебя.
- Все мы когда-то были ангелами. Нам не нужны деньги. Чего не скажешь о “Серых Братьях”. Поторапливайся.
- Где мне искать Оливию?
- На горе Морвен. Логово “Серых Братьев” - в развалинах храма Дефо. Я и мои питомцы, - Асгафер заложил пальцы в рот и свистнул, подзывая к себе черных псов. - проводим тебя.
Они покинули переулок вместе. Человек и демон. Конец света - время странных союзов.
II
Сознание вернулось вместе с адской головной болью. Оливия ощупала разбитое лицо. Волосы запутались, стали влажными от пота и налипли на лоб. Губы кровоточили. Подбитый глаз заплыл синяком. Нос распух и тоже болел. Нападавшие явно переусердствовали, избивая ее, досталось бы куда крепче, благо бронированный экзоскелет защитил от ударов внутренние органы и кости.
- Константин! - слабым голосом позвала она. - Константин!
Тишина. Ни звука. Ни вздоха. Было слышно, как где-то вдалеке гудит ветер, и капает вода.
- Константин! - крикнула Оливия, напрягая остатки сил, которых становилось все меньше и меньше.
Слабое эхо ее голоса заметалось по подземелью и рассеялось. Снова воцарилась тишина. Сырой воздух пропах плесенью и гниющей соломой, на куче которой лежала Оливия. Отвратительная, тошнотворная вонь раздражала.
Оливия попыталась переползти на другое место, но не смогла сдвинуться и на дюйм - слишком тяжелым был неработающий экзоскелет, слишком ослабшей и разбитой была она.
- Эй! - снова крикнула она. - Есть здесь хоть кто-нибудь? Пожалуйста, отзовитесь!
Недалеко от нее раздался тихий шорох. Оливия настороженно вскинулась на звук.
- Не шуми, умоляю, - сказал жалобный женский голос. - Если они услышат, тебя накажут. Жестко накажут. И меня, за то что не смогла приучить тебя к правилам.
Оливия вгляделась в расплывающуюся кругами темноту, но ничего не увидела.
- Кто нас захватил? Где они нас держат?
- Нас захватили “Серые Братья”. Это место - я не знаю, где оно находится - их логово. Я - такая же пленница, как и ты. Меня похитили, потому что мой отец отказался сотрудничать с ними.
- Как тебя зовут?
- Мирела Корвин.
- Со мной был еще один человек, мужчина, - сказала Оливия. - Ты не видела, его сюда приводили?
- Нет. Думаю, вас разделили. Ты долго пробыла без сознания. Я боялась, что ты не очнешься.
- Мы должны выбираться отсюда! Нельзя просто сидеть и ждать, когда от нас решат избавиться.
- Нам не уйти, - обреченно произнесла Мирела и тяжело вздохнула. — Ты не можешь ходить, а я прикована цепями и обессилела от голода!
- Я отказываюсь сдаваться! Мы найдем выход отсюда, - Оливия неожиданно осеклась. - Постой... Откуда ты знаешь, что я не могу ходить? Я тебе не говорила.
Мирела помолчала.
- Когда тебя затащили в камеру, они прицепили тебе на ногу устройство. Я запомнила, что оно помешает тебе сбежать, заблокирует работу каких-то систем того железа, что на тебе. Прости, что не могу сказать больше - я совсем в этом не разбираюсь.
- Ничего. Ты и так мне помогла.
- Зачем ты и твой друг пришли сюда?
- Ты все равно не поверишь, - Оливия прислушивалась к голосу Мирелы, пытаясь определить, в какой части подземелья та находится, но ничего не выходило. Причудливая акустика подземелья искажала любые звуки, не позволяя установить их источник.
- А ты попробуй. Так или иначе - нам не выйти отсюда живыми. Так что мы потеряем, поговорив по душам?
- Ты слышала, что происходит с нашим миром?
- Немного. Отец оберегает… оберегал меня от ненужных волнений. Все плохо?
- Наша планета разваливается. Недавно я встретила того, кто считает, что все разрушения последнего времени - предвестие конца света.
- Этот человек — тот, чье имя ты назвала, очнувшись? Константин?
- Да. Он убежден, что конец света вызвала воплощенная на земле богиня - Дефо. Сначала я не поверила ему, но теперь мне кажется, что он прав...
- М-да, - со скептической ноткой произнесла Мирела. - Это звучит абсурдно даже для нашего времени. Зачем вы отправились в Шотландию? В здешних местах конец света давно наступил: города обезлюдели, деревни - вымерли, властей нет, армии - нет, законов - нет, всем заправляют банды и радикальные военные группировки.
- Остановить Дефо. Спасти планету, - устало произнесла Оливия.
- Лихо вы замахнулись. Вдвоем против богини. Не слишком ли?
- Я и сама так думаю, - призналась Оливия. - Но Константин, похоже, знает, что делать. Я должна его найти.
- Что же такого важного он знает?
- Мы ищем место, где была похоронена Дефо, и ее инкарнацию. В ее гробнице мы найдем то, что поможет остановить конец света и спасти планету от тотального разрушения. Понимаю, все, что я говорю, звучит нелепо и смахивает на бред сумасшедшего, но все именно так и обстоит.
В темноте подземелья неожиданно вспыхнул белый луч фонаря. Оливия инстинктивно зажмурилась от яркого света. Привыкнув к нему, она открыла глаза и увидела рядом с собой девушку не старше двадцати пяти лет.
Мирела Корвин сидела на раскладном табурете и разглядывала Оливию с неким интересом. Кожаная куртка девушки была слегка великовата, а под ней торчал широкий черный свитер, небрежно заправленный в рваные темно-синие джинсы, а на ногах - крепкие и туго зашнурованные берцы.
Темно-пепльные волосы Мирелы небрежно разметались по ее покатым плечам. Присматриваясь к ней, Оливия была поражена: левую половину лица Мирелы полностью скрывала красная кожаная маска, расшитая неизвестными Оливии символами. Зрачок в прорези маски затягивала мутная белесая пленка - Мирела была слепа на один глаз. На левой кисти девушки Оливия заметила татуировку — атакующую в прыжке рысь. Отличительный знак верхушки “Серых Братьев”. Чтобы рассмотреть девушку и все понять - Оливии хватило всего лишь доли секунды.
- К чему весь этот спектакль?! - разозленно выпалила она. - Могла не притворяться, кто ты такая на самом деле!
- Могла, - согласилась Мирела. - Но как иначе я бы убедилась, что ты не шпион СОИ? Скажи я тебе правду, ты бы не стала со мной разговаривать.
- Что вы сделали с Константином? - холодным стальным голосом спросила Оливия — Он жив?!
- Был жив. Его должны были привести ко мне для допроса, но те, кому я поручила доставить его сюда, весьма и весьма задерживаются. Закончу с тобой, пошлю за ними группу ребят.
- Закончишь со мной?! Что это значит? Убьешь?!
Мирела встала, склонилась над Оливией и сняла нацепленный на ее бронекостюм электромагнитный ограничитель.
- Хм... Ты думаешь, все бандиты - злодеи? - она подала Оливии руку и помогла подняться. - Начиная с этой минуты ты не моя пленница. Считай себя почетной гостьей.
- Зачем ты это делаешь?
- Жест доброй воли. Пойдем, займемся твоими ранами.
III
Асгафер расстался с Константином у подножия горы.
- Дальше мне не пройти, - сказал он с какой-то досадой. - Земля под любым храмом священна.
- Я и не ждал, что ты пойдешь со мной до конца, - не замедлил ответить Константин. - Загребать жар чужими руками - в вашей природе.
Асгафер сделал вид, что ничего не слышал.
- Не подведи меня, Константин. Провал дорого тебе обойдется. Очень дорого.
Демон исчез, забрав с собой черных псов.
Дальше Константин пошел один. Поднявшись на вершину холма, он увидел храм Дефо во всем его темном великолепии.
Мрачные стены храма обвивал плющ. Тяжеловесные башни и купол святилища величественно возносились над старым лесом. Увядающие деревья покорно и бесшумно роняли пожелтевшие листья. Под пожухлым ковром вереска и бурьяна скрывались остатки замощенной камнем древнеримской дороги и развалившейся крепостной стены, некогда окружавшей храм.
Константин залег в кустах на окраине молодой рощицы. На другом ее краю - не дальше сотни футов - между деревьями горели костры, и мелькали тени. Бандиты стерегли подступы к храму.
Насчитав не меньше шести сторожевых постов по четыре человека на каждом, Константин трезво оценил шансы пройти мимо них незамеченным. Ноль. У бандитов было численное преимущество и оружие, у Константина - врожденная смекалка и ясное понимание того, что он не человек-невидимка, и во вражеский стан он вот так запросто не просочится. Придется действовать хитростью.
Пока Константин думал, что ему делать, в кронах деревьев зашумел ветер, постепенно перерастающий в ураган. На земле всколыхнулись, закружились вихри из пыли, засохших елочных игл и завявшей травы. Константин терялся в догадках о причинах странной перемены погоды, пока с неба к нему не слетел светящийся зеленый шар.
- Кавалерия прибыла! - бойко отрапортовал Габриэль, носясь маленьким шарообразным свечением из стороны в сторону. - Разрешите нанести авиаудар по вражеским позициям!
Константин был рад его появлению, но виду не подавал. Нельзя расхолаживать Габриэля - один раз дашь послабление, потом хлопот не оберешься.
- Как ты меня нашел?
- Когда разбился твой самолетик, в астральном мире поднялся нешуточный переполох. Тамошние квартиранты подумали, что ты скопытился, и подняли тревогу - ведь кто будет спасать мир, если не хранитель антикварного хлама. Я отменил все свои планы на вечер и на всех парах помчался вытаскивать твою задницу из передряги. Заметь - совершенно бескорыстно.
- На кого ты оставил наш бункер?
- Не о чем беспокоиться. Твоя сокровищница древнейшего барахла в надежных руках.
- Габриэль! Кого ты выпустил?!
- Чего ты нервничаешь, приятель? У меня все схвачено. Всадник без головы патрулирует периметр. Голем стережет вход. Он малость туповат, но за вышибалу сойдет идеально. За порядком в бункере следит призрак Дикого Билла. Четкий парень, можешь мне поверить. В свое время кучу народу на тот свет спровадил.
Константин схватился за голову.
- Ты спятил?! Забыл, почему эти трое были заточены в дальних подвалах бункера?!
- Никуда они не денутся и ничего не начудят, - поспешил заверить Габриэль. - Мы договорились: ты спасаешь планету, а они ведут себя паиньками. Если заметят кого чужого, то припугнут малость - и все. Всего-то.
- Ты неисправим.
- Не благодари. Ты уже придумал, как мы вытащим Оливию из лап злодеев?
- Бандиты выставили вокруг храма дозоры. Врасплох нам их не застать.
- У меня есть идея. Надо их хорошенько пугануть, сами и разбегутся.
- Что ты придумал?
Габриэль изложил Константину свой план.
- Хитро, - одобрил тот.
Похвала польстила духу, и он незамедлительно растянулся в призрачной улыбке.
- Ну так, - радостно заявил он. - За дело берется магистр подстав и розыгрышей.
А в это время четверо бандитов согревались у костра. Над огнем закипала мутная вода в закопченном старом котелке.
- Сейчас бы пожрать, - мечтательно произнес самый молодой из бандитов. - С голодухи брюхо сводит.
- Потерпишь, - сказал ему лысый мужчина с густой рыжей бородой и глубоким шрамом на левой щеке. - Сменимся, нажрешься до отвала.
- Давайте хоть чайком согреемся, - заныл молодой. - Холодно.
Против такого предложения возражать никто не стал. Рыжебородый достал из рюкзака четыре жестяные кружки и изрядно помятую банку. Рыжебородый насыпал в кружки заварки, поровну залил кипятком и раздал сотоварищам.
В лесу тихо хрустнула ветка. Бандиты обернулись на звук и похватали оружие. Рыжебородый включил мощный фонарь и направил сильный луч света на подступающие к поляне кусты и приземистые деревца. Среди тесно переплетенных ветвей мелькнуло что-то белое.
- Призрак, - прошептал молодой бандит, трясясь от страха и бледнея. - Из города пришел, на огонек. Там, говорят, после мора, много их ходят.
- Заткнись! - осадил его рыжебородый, продолжая шарить лучом фонаря по кустам и деревьям. - Призраков боятся только глупые дети и маменькины сынки.
На окраине поляны снова хрустнуло. Ветви кустов раздвинулись, и оттуда вышла красивая девушка в белом платье. Роскошные черные волосы волнисто ниспадали на плечи, большие карие глаза отражали огненные блики костра, а полные алые губы блестели вечерней росой. От пышных форм красотки бандиты судорожно сглотнули.
- Пустите погреться, добрые люди, - жалобно попросила девушка. - Я целый день плутала по лесу, проголодалась и устала.
Бандиты растерянно переглянулись. Молодой украдкой перекрестился. Безупречная красота девушки напугала его. Остальные, напротив, были очарованы ею.
- Садись, бедняжка, - рыжебородый легонько подтолкнул девушку к костру. - Мы же не звери какие, того, кто в беде, не бросим.
Его напарники засмеялись удачной шутке. Молодой молчал.
- Да благословит вас бог! - обрадованно воскликнула девушка, усаживаясь поближе к костру.
Рыжебородый подал ей чай. Она держала кружку в изящных ладонях, видимо, согревая озябшие руки, но пить не спешила.
- Как мне повезло, что я набрела на вас, - сказала девушка. - Ночью в здешних лесах опасно.
- П-п-почему? - дрожащим от страха голосом пролепетал молодой.
- Баваан-Ши выходят на охоту, - девушка глянула на него, ее глаза все так же отражали пламя костра. - Они выслеживают одиноких путников, нападают на них и высасывают всю кровь.
- А если они не н-н-находят п-п-путников?
Девушка поставила чашку на землю.
- Тогда Баваан-Ши идут искать тех, кто напуган историями о ночных тварях. Их кровь слаще на вкус.
Она резко подалась вперед и клацнула зубами. Молодой в ужасе отпрянул и свалился на землю.
- Здорово она тебя наколола! — дружно заржали трое бандитов.
Девушка улыбнулась, обнажив перламутровые зубы. Молодой сконфуженно поднялся, стыдясь недавнего испуга, - и заметил кое-что: девица не отбрасывала тени.
- М-м-монстр! - дико завопил он. - Вампир!
Высмеять его снова никто не успел.
- Догадался, глазастый, - злобно прошипела девушка.
Ее лицо вдруг вытянулось, глаза стали красными и ввалились в череп. Черные волосы побелели. Во рту выросли кривые клыки.
- Отдайте мне вашу кровь!
Бандиты повскакивали на ноги и с воплями разбежались кто куда. Девушка послала им вдогонку устрашающий хриплый вой и вмиг обернулась зеленым шаром.
На поляну вышел Константин. Все это время он скрывался неподалеку, слышал весь разговор и удивлялся находчивой изворотливости духа.
- Говорил же, - весело сказал Габриэль, выписывая в воздухе джигу. - Они купятся. Погнали - зачистим оставшиеся точки и ломанемся выручать твою подружку.
- Она не моя подружка!
- Ага-ага. Это ты кому-нибудь другому заливай! Я тебя насквозь вижу.
Не желая продолжать бессмысленный спор, Константин засыпал землей костер и скрылся в темнеющем лесу. Габриэль полетел за ним. Вскоре в сонной предвечерней тишине прозвучали новые испуганные вопли.
Разогнав всех дозорных, Константин и Габриэль беспрепятственно проникли во двор храма. За стенами никакой охраны они не встретили: то ли вожаки банды слишком полагались на внешние дозоры, то ли проявили непростительную беспечность.
Внутри храма горел желтый свет, ложащийся на каменные плиты двора неровными пятнами, изредка наружу долетали взрывы хохота, пьяные выкрики и отборный мат. Ворота храма были широко распахнуты, за ними начинался просторный зал, освещенный горящими жаровнями.
- Нет, ну каково?! - возмутился Габриэль. - Закатили шикарную вечеринку, а нас не позвали. Что за никудышние разбойники нынче пошли, слов нет.
Не слушая его разглагольствования, Константин взбежал по лестнице и скрылся в храме.
- Никакой выдержки, - сокрушенно произнес дух, оставшись один. - Смертные. Эй, меня подожди!
Сорвавшись с места, Габриэль беспрепятственно просочился сквозь стены храма - как и полагается бесплотным сущностям.
Вчера, 20:31 by A.NortonПросмотров: 62Комментарии: 5
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