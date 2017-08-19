Тайна Дефо. Последний реквием. Часть третья

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A.Norton Просмотров: 62 Комментарии: 5 +6 Вчера, 20:31 by

Бандиты затащили Константина в первый попавшийся переулок и сдернули с его головы мешок.- Знатная нам попалась добыча, - сказал один из них. - Разодет как фанфарон, небось и золотишком набит под завязку. Добычу разделим поровну.Второй бандит одобрительно рыкнул. Они прижали Константина к стене и бесцеремонно зашарили у него по карманам. Его попытки сопротивляться были пресечены приставленным к горлу ножом.- Не рыпайся! - самодовольно загоготали бандиты. - Надумаешь быковать - и это лезвие войдет тебе в глотку, усек?У входа в переулок мелькнула быстрая тень. Откуда-то потянуло смрадным дымом, вонью горелой плоти и запахом серы.- Каждый раз, когда при мне заговаривают о пытках, - насмешливо произнес третий голос с хрипотцой. - Я воспринимаю это как вызов.Бандиты обернулись. На месте, где переулок сливался с улицей, появился рослый мужчина. Холеный. Ухоженный. С модной стрижкой. В белом роскошном костюме и изящных туфлях из крокодиловой кожи. У его ног крутились два крупных черных пса и злобно скалились, а с их острых клыков обильно стекала слюна. Третий пес сидел чуть поодаль, словно стерег выход из переулка.- Уносил бы ты отсюда ноги, приятель! - крикнули бандиты, с опаской поглядывая на рычащих псов. - Не то вытрясем потроха из тебя и твоих шавок.- О-о-о... Фамильярное обращение к незнакомому человеку, - мужчина шагнул в переулок, а два пса ступили следом за ним, - признак неуважения и собственной ущербности. И это все вкупе с тотальным неумением вести беседы. Какая досада.- Слыхал, брат? — хохотнул тот бандит, что приставил лезвие к Константину. - У нас тут умник выискался. Говорит, мы некультурные. Не уважаем его. Непорядок.- Непорядок, - подхватил его подельник. - Такое с рук спускать нельзя. Надо его наказать.Бандиты оттолкунли Константина и двинулись навстречу незнакомому мужчине.- Видно, ты не догоняешь, с кем связался, модник. Так мы сейчас тебе растолкуем.- К взаимопониманию мы не придем, как я вижу, - мужчина безразлично пожал плечами. - Ваша агрессивная разнузданность не оставляет мне выбора. Кадехо, Файлинис, взять!Черные псы сорвались с места и накинулись на бандитов. Переулок наполнился криками, недолгой пальбой, предсмертными воплями и звуком разрывающейся плоти.Свалив бандитов наземь, псы остервенело раздирали их когтями и рвали зубами. По брусчатке, заполняя мелкие впадины, потекли струйки крови. Бандиты вскоре перестали бороться и затихли, а псы продолжали терзать уже мертвые тела.Осторожно перешагнув через растекшиеся лужи крови, мужчина в белом костюме подошел к Константину.- Асгафер, - невнятно выговорил Константин, вглядевшись, наконец, в лицо мужчины. - Зачем ты явился?- Защищаю нашу сделку. Мертвым ты мне не нужен. В данный момент.- Кто на нас напал? Куда они увели Оливию?- Банда “Серых Братьев”, - Асгафер брезгливо скривился. - Гнусные подонки. В Аду их уже ждут с оркестром.- Странно слышать такое от тебя.- Все мы когда-то были ангелами. Нам не нужны деньги. Чего не скажешь о “Серых Братьях”. Поторапливайся.- Где мне искать Оливию?- На горе Морвен. Логово “Серых Братьев” - в развалинах храма Дефо. Я и мои питомцы, - Асгафер заложил пальцы в рот и свистнул, подзывая к себе черных псов. - проводим тебя.Они покинули переулок вместе. Человек и демон. Конец света - время странных союзов.Сознание вернулось вместе с адской головной болью. Оливия ощупала разбитое лицо. Волосы запутались, стали влажными от пота и налипли на лоб. Губы кровоточили. Подбитый глаз заплыл синяком. Нос распух и тоже болел. Нападавшие явно переусердствовали, избивая ее, досталось бы куда крепче, благо бронированный экзоскелет защитил от ударов внутренние органы и кости.- Константин! - слабым голосом позвала она. - Константин!Тишина. Ни звука. Ни вздоха. Было слышно, как где-то вдалеке гудит ветер, и капает вода.- Константин! - крикнула Оливия, напрягая остатки сил, которых становилось все меньше и меньше.Слабое эхо ее голоса заметалось по подземелью и рассеялось. Снова воцарилась тишина. Сырой воздух пропах плесенью и гниющей соломой, на куче которой лежала Оливия. Отвратительная, тошнотворная вонь раздражала.Оливия попыталась переползти на другое место, но не смогла сдвинуться и на дюйм - слишком тяжелым был неработающий экзоскелет, слишком ослабшей и разбитой была она.- Эй! - снова крикнула она. - Есть здесь хоть кто-нибудь? Пожалуйста, отзовитесь!Недалеко от нее раздался тихий шорох. Оливия настороженно вскинулась на звук.- Не шуми, умоляю, - сказал жалобный женский голос. - Если они услышат, тебя накажут. Жестко накажут. И меня, за то что не смогла приучить тебя к правилам.Оливия вгляделась в расплывающуюся кругами темноту, но ничего не увидела.- Кто нас захватил? Где они нас держат?- Нас захватили “Серые Братья”. Это место - я не знаю, где оно находится - их логово. Я - такая же пленница, как и ты. Меня похитили, потому что мой отец отказался сотрудничать с ними.- Как тебя зовут?- Мирела Корвин.- Со мной был еще один человек, мужчина, - сказала Оливия. - Ты не видела, его сюда приводили?- Нет. Думаю, вас разделили. Ты долго пробыла без сознания. Я боялась, что ты не очнешься.- Мы должны выбираться отсюда! Нельзя просто сидеть и ждать, когда от нас решат избавиться.- Нам не уйти, - обреченно произнесла Мирела и тяжело вздохнула. — Ты не можешь ходить, а я прикована цепями и обессилела от голода!- Я отказываюсь сдаваться! Мы найдем выход отсюда, - Оливия неожиданно осеклась. - Постой... Откуда ты знаешь, что я не могу ходить? Я тебе не говорила.Мирела помолчала.- Когда тебя затащили в камеру, они прицепили тебе на ногу устройство. Я запомнила, что оно помешает тебе сбежать, заблокирует работу каких-то систем того железа, что на тебе. Прости, что не могу сказать больше - я совсем в этом не разбираюсь.- Ничего. Ты и так мне помогла.- Зачем ты и твой друг пришли сюда?- Ты все равно не поверишь, - Оливия прислушивалась к голосу Мирелы, пытаясь определить, в какой части подземелья та находится, но ничего не выходило. Причудливая акустика подземелья искажала любые звуки, не позволяя установить их источник.- А ты попробуй. Так или иначе - нам не выйти отсюда живыми. Так что мы потеряем, поговорив по душам?- Ты слышала, что происходит с нашим миром?- Немного. Отец оберегает… оберегал меня от ненужных волнений. Все плохо?- Наша планета разваливается. Недавно я встретила того, кто считает, что все разрушения последнего времени - предвестие конца света.- Этот человек — тот, чье имя ты назвала, очнувшись? Константин?- Да. Он убежден, что конец света вызвала воплощенная на земле богиня - Дефо. Сначала я не поверила ему, но теперь мне кажется, что он прав...- М-да, - со скептической ноткой произнесла Мирела. - Это звучит абсурдно даже для нашего времени. Зачем вы отправились в Шотландию? В здешних местах конец света давно наступил: города обезлюдели, деревни - вымерли, властей нет, армии - нет, законов - нет, всем заправляют банды и радикальные военные группировки.- Остановить Дефо. Спасти планету, - устало произнесла Оливия.- Лихо вы замахнулись. Вдвоем против богини. Не слишком ли?- Я и сама так думаю, - призналась Оливия. - Но Константин, похоже, знает, что делать. Я должна его найти.- Что же такого важного он знает?- Мы ищем место, где была похоронена Дефо, и ее инкарнацию. В ее гробнице мы найдем то, что поможет остановить конец света и спасти планету от тотального разрушения. Понимаю, все, что я говорю, звучит нелепо и смахивает на бред сумасшедшего, но все именно так и обстоит.В темноте подземелья неожиданно вспыхнул белый луч фонаря. Оливия инстинктивно зажмурилась от яркого света. Привыкнув к нему, она открыла глаза и увидела рядом с собой девушку не старше двадцати пяти лет.Мирела Корвин сидела на раскладном табурете и разглядывала Оливию с неким интересом. Кожаная куртка девушки была слегка великовата, а под ней торчал широкий черный свитер, небрежно заправленный в рваные темно-синие джинсы, а на ногах - крепкие и туго зашнурованные берцы.Темно-пепльные волосы Мирелы небрежно разметались по ее покатым плечам. Присматриваясь к ней, Оливия была поражена: левую половину лица Мирелы полностью скрывала красная кожаная маска, расшитая неизвестными Оливии символами. Зрачок в прорези маски затягивала мутная белесая пленка - Мирела была слепа на один глаз. На левой кисти девушки Оливия заметила татуировку — атакующую в прыжке рысь. Отличительный знак верхушки “Серых Братьев”. Чтобы рассмотреть девушку и все понять - Оливии хватило всего лишь доли секунды.- К чему весь этот спектакль?! - разозленно выпалила она. - Могла не притворяться, кто ты такая на самом деле!- Могла, - согласилась Мирела. - Но как иначе я бы убедилась, что ты не шпион СОИ? Скажи я тебе правду, ты бы не стала со мной разговаривать.- Что вы сделали с Константином? - холодным стальным голосом спросила Оливия — Он жив?!- Был жив. Его должны были привести ко мне для допроса, но те, кому я поручила доставить его сюда, весьма и весьма задерживаются. Закончу с тобой, пошлю за ними группу ребят.- Закончишь со мной?! Что это значит? Убьешь?!Мирела встала, склонилась над Оливией и сняла нацепленный на ее бронекостюм электромагнитный ограничитель.- Хм... Ты думаешь, все бандиты - злодеи? - она подала Оливии руку и помогла подняться. - Начиная с этой минуты ты не моя пленница. Считай себя почетной гостьей.- Зачем ты это делаешь?- Жест доброй воли. Пойдем, займемся твоими ранами.Асгафер расстался с Константином у подножия горы.- Дальше мне не пройти, - сказал он с какой-то досадой. - Земля под любым храмом священна.- Я и не ждал, что ты пойдешь со мной до конца, - не замедлил ответить Константин. - Загребать жар чужими руками - в вашей природе.Асгафер сделал вид, что ничего не слышал.- Не подведи меня, Константин. Провал дорого тебе обойдется. Очень дорого.Демон исчез, забрав с собой черных псов.Дальше Константин пошел один. Поднявшись на вершину холма, он увидел храм Дефо во всем его темном великолепии.Мрачные стены храма обвивал плющ. Тяжеловесные башни и купол святилища величественно возносились над старым лесом. Увядающие деревья покорно и бесшумно роняли пожелтевшие листья. Под пожухлым ковром вереска и бурьяна скрывались остатки замощенной камнем древнеримской дороги и развалившейся крепостной стены, некогда окружавшей храм.Константин залег в кустах на окраине молодой рощицы. На другом ее краю - не дальше сотни футов - между деревьями горели костры, и мелькали тени. Бандиты стерегли подступы к храму.Насчитав не меньше шести сторожевых постов по четыре человека на каждом, Константин трезво оценил шансы пройти мимо них незамеченным. Ноль. У бандитов было численное преимущество и оружие, у Константина - врожденная смекалка и ясное понимание того, что он не человек-невидимка, и во вражеский стан он вот так запросто не просочится. Придется действовать хитростью.Пока Константин думал, что ему делать, в кронах деревьев зашумел ветер, постепенно перерастающий в ураган. На земле всколыхнулись, закружились вихри из пыли, засохших елочных игл и завявшей травы. Константин терялся в догадках о причинах странной перемены погоды, пока с неба к нему не слетел светящийся зеленый шар.- Кавалерия прибыла! - бойко отрапортовал Габриэль, носясь маленьким шарообразным свечением из стороны в сторону. - Разрешите нанести авиаудар по вражеским позициям!Константин был рад его появлению, но виду не подавал. Нельзя расхолаживать Габриэля - один раз дашь послабление, потом хлопот не оберешься.- Как ты меня нашел?- Когда разбился твой самолетик, в астральном мире поднялся нешуточный переполох. Тамошние квартиранты подумали, что ты скопытился, и подняли тревогу - ведь кто будет спасать мир, если не хранитель антикварного хлама. Я отменил все свои планы на вечер и на всех парах помчался вытаскивать твою задницу из передряги. Заметь - совершенно бескорыстно.- На кого ты оставил наш бункер?- Не о чем беспокоиться. Твоя сокровищница древнейшего барахла в надежных руках.- Габриэль! Кого ты выпустил?!- Чего ты нервничаешь, приятель? У меня все схвачено. Всадник без головы патрулирует периметр. Голем стережет вход. Он малость туповат, но за вышибалу сойдет идеально. За порядком в бункере следит призрак Дикого Билла. Четкий парень, можешь мне поверить. В свое время кучу народу на тот свет спровадил.Константин схватился за голову.- Ты спятил?! Забыл, почему эти трое были заточены в дальних подвалах бункера?!- Никуда они не денутся и ничего не начудят, - поспешил заверить Габриэль. - Мы договорились: ты спасаешь планету, а они ведут себя паиньками. Если заметят кого чужого, то припугнут малость - и все. Всего-то.- Ты неисправим.- Не благодари. Ты уже придумал, как мы вытащим Оливию из лап злодеев?- Бандиты выставили вокруг храма дозоры. Врасплох нам их не застать.- У меня есть идея. Надо их хорошенько пугануть, сами и разбегутся.- Что ты придумал?Габриэль изложил Константину свой план.- Хитро, - одобрил тот.Похвала польстила духу, и он незамедлительно растянулся в призрачной улыбке.- Ну так, - радостно заявил он. - За дело берется магистр подстав и розыгрышей.А в это время четверо бандитов согревались у костра. Над огнем закипала мутная вода в закопченном старом котелке.- Сейчас бы пожрать, - мечтательно произнес самый молодой из бандитов. - С голодухи брюхо сводит.- Потерпишь, - сказал ему лысый мужчина с густой рыжей бородой и глубоким шрамом на левой щеке. - Сменимся, нажрешься до отвала.- Давайте хоть чайком согреемся, - заныл молодой. - Холодно.Против такого предложения возражать никто не стал. Рыжебородый достал из рюкзака четыре жестяные кружки и изрядно помятую банку. Рыжебородый насыпал в кружки заварки, поровну залил кипятком и раздал сотоварищам.В лесу тихо хрустнула ветка. Бандиты обернулись на звук и похватали оружие. Рыжебородый включил мощный фонарь и направил сильный луч света на подступающие к поляне кусты и приземистые деревца. Среди тесно переплетенных ветвей мелькнуло что-то белое.- Призрак, - прошептал молодой бандит, трясясь от страха и бледнея. - Из города пришел, на огонек. Там, говорят, после мора, много их ходят.- Заткнись! - осадил его рыжебородый, продолжая шарить лучом фонаря по кустам и деревьям. - Призраков боятся только глупые дети и маменькины сынки.На окраине поляны снова хрустнуло. Ветви кустов раздвинулись, и оттуда вышла красивая девушка в белом платье. Роскошные черные волосы волнисто ниспадали на плечи, большие карие глаза отражали огненные блики костра, а полные алые губы блестели вечерней росой. От пышных форм красотки бандиты судорожно сглотнули.- Пустите погреться, добрые люди, - жалобно попросила девушка. - Я целый день плутала по лесу, проголодалась и устала.Бандиты растерянно переглянулись. Молодой украдкой перекрестился. Безупречная красота девушки напугала его. Остальные, напротив, были очарованы ею.- Садись, бедняжка, - рыжебородый легонько подтолкнул девушку к костру. - Мы же не звери какие, того, кто в беде, не бросим.Его напарники засмеялись удачной шутке. Молодой молчал.- Да благословит вас бог! - обрадованно воскликнула девушка, усаживаясь поближе к костру.Рыжебородый подал ей чай. Она держала кружку в изящных ладонях, видимо, согревая озябшие руки, но пить не спешила.- Как мне повезло, что я набрела на вас, - сказала девушка. - Ночью в здешних лесах опасно.- П-п-почему? - дрожащим от страха голосом пролепетал молодой.- Баваан-Ши выходят на охоту, - девушка глянула на него, ее глаза все так же отражали пламя костра. - Они выслеживают одиноких путников, нападают на них и высасывают всю кровь.- А если они не н-н-находят п-п-путников?Девушка поставила чашку на землю.- Тогда Баваан-Ши идут искать тех, кто напуган историями о ночных тварях. Их кровь слаще на вкус.Она резко подалась вперед и клацнула зубами. Молодой в ужасе отпрянул и свалился на землю.- Здорово она тебя наколола! — дружно заржали трое бандитов.Девушка улыбнулась, обнажив перламутровые зубы. Молодой сконфуженно поднялся, стыдясь недавнего испуга, - и заметил кое-что: девица не отбрасывала тени.- М-м-монстр! - дико завопил он. - Вампир!Высмеять его снова никто не успел.- Догадался, глазастый, - злобно прошипела девушка.Ее лицо вдруг вытянулось, глаза стали красными и ввалились в череп. Черные волосы побелели. Во рту выросли кривые клыки.- Отдайте мне вашу кровь!Бандиты повскакивали на ноги и с воплями разбежались кто куда. Девушка послала им вдогонку устрашающий хриплый вой и вмиг обернулась зеленым шаром.На поляну вышел Константин. Все это время он скрывался неподалеку, слышал весь разговор и удивлялся находчивой изворотливости духа.- Говорил же, - весело сказал Габриэль, выписывая в воздухе джигу. - Они купятся. Погнали - зачистим оставшиеся точки и ломанемся выручать твою подружку.- Она не моя подружка!- Ага-ага. Это ты кому-нибудь другому заливай! Я тебя насквозь вижу.Не желая продолжать бессмысленный спор, Константин засыпал землей костер и скрылся в темнеющем лесу. Габриэль полетел за ним. Вскоре в сонной предвечерней тишине прозвучали новые испуганные вопли.Разогнав всех дозорных, Константин и Габриэль беспрепятственно проникли во двор храма. За стенами никакой охраны они не встретили: то ли вожаки банды слишком полагались на внешние дозоры, то ли проявили непростительную беспечность.Внутри храма горел желтый свет, ложащийся на каменные плиты двора неровными пятнами, изредка наружу долетали взрывы хохота, пьяные выкрики и отборный мат. Ворота храма были широко распахнуты, за ними начинался просторный зал, освещенный горящими жаровнями.- Нет, ну каково?! - возмутился Габриэль. - Закатили шикарную вечеринку, а нас не позвали. Что за никудышние разбойники нынче пошли, слов нет.Не слушая его разглагольствования, Константин взбежал по лестнице и скрылся в храме.- Никакой выдержки, - сокрушенно произнес дух, оставшись один. - Смертные. Эй, меня подожди!Сорвавшись с места, Габриэль беспрепятственно просочился сквозь стены храма - как и полагается бесплотным сущностям.

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