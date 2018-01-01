Марионетка. Часть шестая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 25 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 00:58 by

Не нужно быть гением, чтобы увидеть обман. Более того – надо мной издевались. Кот, прежде чем убить мышонка, сперва с ним поиграет.– Что с Вадиком и Сашей? – я надеялся, что мой голос звучал уверенно, но внутри у меня все сжималось от ужаса.– О, о них не беспокойся, – сказал голос, – они ждут тебя внизу. Не заставляй их ждать.Послышалось что-то вроде электронного смеха.– Ты ведь Дима? Или то, что хотело быть на него похожим? – Тишина. – Что вы сделали со Стариком? То есть... э-э-э... Павлом… Николаевичем?– Тебе не говорили, что трогать чужое неприлично, крысеныш? – слышалось явное раздражение. – Ты думаешь, мы не сможем достать тебя? Может, мой так называемый отец и сделал себе убежище, когда его разум еще был чист, но эта дверь отнюдь не является неприступной. Мы тебя достанем, мы вскроем эту консервную банку и достанем. У тебя еще есть шанс выйти добровольно и тогда сможешь уйти. Друзья останутся здесь, но ты уйдешь невредимым. – После небольшой паузы голос елейно промурчал: – Я обещаю.– Я тебе не верю. И добровольно не сдамся. Хотите меня достать – ломайте дверь.Я понятия не имел, получится ли у них пробиться внутрь. Дверь выглядела очень крепкой, но у всего есть предел прочности. Полагаю, это лишь вопрос времени.– Твой выбор, – спокойно, но с еле уловимым недовольством бросил странный голос. – Начинайте.И в эту же секунду дверь стали сотрясать мощные удары. Задрожали стены, из шкафа падали книги, осколки стекла позвякивали в такт ударам. Был слышен хруст ломающейся древесины – деревянные твари приносили свои тела в жертву, используя их в качестве живых снарядов.Я стоял посреди комнаты, в голове хаотично метались мысли. Я не мог бездействовать, но и не знал, что предпринять. В окно не выпрыгнуть – там решетка. Да и куда я пошел бы в темноте? Я могу бороться. Могу ли? Кого я обманываю, мне не выстоять против них. Какие еще есть варианты?Я схватил подсвечник и заходил по комнате, освещая все, что попадалось на пути в надежде найти что-то. Что-нибудь такое, что зажжет лампочку у меня в голове при взгляде на это, и я скажу «эврика!».Ничего, кроме кучи бесполезных вещей, на глаза не попадалось. Дверь тем временем продолжала сотрясаться и я, кажется, увидел первые трещины. Раздался хруст, но в этот раз он был на моей стороне – дверь-таки поддалась.Часто случается, что не можешь найти предмет, находящийся у тебя прямо в руках. То же произошло и со мной, когда я понял, что у меня есть огонь и я могу сжечь деревянных тварей. Только вот дом тоже был из дерева, а я и, предположительно, мои друзья находились внутри него. Но иного выхода я не видел. Нужно сделать хоть что-то.Мой план был прост: накидать тряпья у двери и попытаться поджечь его. Если это не убьет тварей, то уж точно отпугнет. И когда я подошел к шкафу, чтобы выгрести оттуда всю одежду, очередной удар выбил из двери приличный кусок. Через образовавшуюся брешь я увидел с десяток пар синих точек, пронизывающих темноту коридора."Боже, их так много…" – прошептал я.В горле пересохло и от ужаса мое тело парализовало. Я был загипнотизирован их автоматизмом: одна за одной твари разбегались по коридору, набирая скорость, и всем телом сумбурно атаковали дверь, после чего становились в очередь. И так по кругу. Снова и снова. Я заметил, что не все они сделаны из дерева. Большинство, но не все. У одной твари туловищем служила ржавая бочка, вместо рук были костыли с ножами на концах.Поодаль стояла небольшая фигура, наблюдая за процессом. Лица в темноте не было видно, но силуэт выглядел вполне нормальным, не было и намека на непропорциональное уродство, как у остальных. Если бы не светящиеся призрачным светом глаза, можно было бы подумать, что это обычный ребенок.Видимо, это он со мной говорил. Он был самым первым.Твари продолжали атаковать дверь и в ближайшее время она грозила рухнуть. Я вышел из ступора и стал выбрасывать вещи из шкафа, пробираясь все глубже, будто собака, роющая землю. У дальней стены стоял чемодан, я выбросил и его – и обомлел. На меня уставилось сморщенное лицо с широкой улыбкой. За разбитыми очками искрились каким-то безумием голубые глаза."Вперед! В кроличью нору!" – торжественно объявил человек и скрылся в черном квадрате.От неожиданности я на мгновение потерял способность думать, но быстро сообразил, что передо мной находится тайная дверь, ведущая неизвестно куда. И что это был за человек?Где-то за моей спиной вовсю хрустела древесина и скрипела выворачиваемая сталь. Что ж, впереди есть хоть какой-то шанс выжить, позади же – мерзкие твари, жаждущие меня убить.И я нырнул вслед за незнакомцем.Мне с трудом удалось протиснуться в узкий проем. В какой-то момент я застрял и меня охватила паника, я живо представил, как твари врываются в комнату, повсюду летят щепки разлетевшейся двери, пальцы-гвозди впиваются в мое тело, руки-ножи кромсают его, а я ору от боли… Но, сделав усилие, я ввалился в темное пространство и застрял еще раз – с двух сторон меня сильно ограничивали стены. Повозившись словно червь в грязи, я встал на ноги, квадрат, через который я попал сюда, был на уровне груди. Я сунул в него руку и взял подсвечник, что оставил на полу в шкафу – хоть какой-то источник света. Затем я быстро закрыл дверь, – это мне удалось с трудом, так как весила она никак не меньше пятнадцати килограмм – и сразу же задвинул щеколду. Я почувствовал себя в относительной безопасности. Стальная, массивная дверь (хоть и побитая многолетней коррозией) точно не пропустит сюда этих ужасных монстров.Я обнаружил себя прижатым по обе стороны стенами, что образовывали очень узкий коридор, уходивший вдаль. Свет от свечи плясал на отсыревших стенах, ноги мягко погружались в гнилую древесину, пахло плесенью и еще чем-то, от чего в носу щекотало. Я прикинул планировку дома и понял, что нахожусь между двумя комнатами, в этаком потайном пространстве. На ум тут же пришли романы о древних замках, наполненных призраками, где потайных ходов и тайных комнат было больше, чем общедоступных.Эти воспоминания нагнали на меня тоску. Та жизнь казалась теперь такой чужой, такой недоступной. Я, зарывшийся в глубины пледа с книгой и фонариком, теперь был недосягаемо далеко. Остался лишь я, раненый, напуганный, потерявший надежду и друзей, заблудившийся в неизведанных глубинах старого дома. Дома, в котором загадок оказалось гораздо больше, чем кто-либо мог предположить.Взмахом головы я вытряхнул ненужные мысли и осторожно, хромая, побрел по коридору. Рана в ноге давала о себе знать, но пока боль была терпимой.Очень скоро пол наклонился и стал спускаться. Стены давили все сильнее, мне приходилось буквально протискиваться между ними. Я слышал приглушенные разговоры и гулкие шаги где-то вдалеке. Пол вновь выпрямился – я оказался на первом этаже, по-прежнему спрятанный в стенах. Тут стало просторнее, попадались ответвления, через которые, я полагал, можно было попасть в другие комнаты. Я шел по следам, оставленным незнакомцем, вдалеке мелькнул его силуэт и от неожиданности я вздрогнул, чуть не выронив свечу.Основной коридор плутал и вскоре снова стал уходить вниз – по всей видимости, мы шли в подвал.Честно сказать, я восхищался проделанной работой. Неужели все эти катакомбы внутри дома построил Старик? Если так, то выходит, он подозревал, что из его сделки с типом из сна (другого мира?) могло выйти что-то, что мы имели сейчас. Зачем он вообще пошел на такой риск?На последний вопрос ответа не требовалось – он хотел вернуть сына, а посему риска в его понимании не существовало в принципе.Вскоре коридор значительно расширился и передвигаться стало очень удобно. Теперь я шел уже по вполне нормальному коридору, потолок, правда, все еще был низковат, но зато появились двери и комнаты. Однако я все еще находился в катакомбах, на тайном уровне дома.В самой дальней комнате мерцал слабый свет, я направился туда.По небольшой комнате в полумраке метался человек, что-то перетаскивая из угла в угол. Первое, что бросилось в глаза, – стены, увешанные шкурами разных зверей. У дальней стены на полу лежал ветхий матрас, чуть поодаль – нечто, отдаленно напоминающее стол, на котором теплилась свеча. В углу – бочка, в которую с потолка капала вода.– Здравствуйте, – неуверенно начал я. Незнакомец замер, в один прыжок пересек комнату и схватил меня за плечи.– Ты! Тебя-то я и ждал! Проходи, проходи, присаживайся! – Незнакомец завел меня в комнату и вежливо указал на пол. Он смотрел мне в глаза, широко улыбаясь гнилыми зубами. Волосы патлами спадали на плечи, а в густой бороде копошились жуки.Однозначно, он был нездоров. Рассудок давно покинул этого человека. И – невероятно! – в чертах его лица я узнал того самого симпатичного юношу, смотревшего на меня с черно-белого снимка. Передо мной стоял Старик. Выходит, Саша соврал насчет его смерти. Но зачем?– Павел Николаевич? Это вы?Старик, услышав знакомое имя, вздрогнул и на секунду обомлел.В моей голове вертелась туча вопросов, на которые мог ответить этот человек. Если, конечно, еще что-то помнил.– Как это все произошло? Почему вы здесь?Старик отвернулся и быстро подошел к столу, что-то делая и бубня себе под нос неразборчивую белиберду.– Мои друзья здесь… Они живы? Вы их видели? – спросил я, подойдя к Старику.–Здесь, здесь, – Старик улыбался. – Они все здесь. Все всегда здесь. Их двое. Скоро не станет ни одного, – он задорно хохотнул. – Если меня поймают.– Что? Что вы имеете в виду?– Два часа и тридцать минут. Это время зла. Это время, когда они приходят… тролль забирает козлят. Скоро им понадобятся новые оболочки, – Старик уставился на меня стеклянным взглядом, от которого внутри все похолодело. – Тогда они придут за мной. Будут меня искать. Но сюда им не попасть. Теперь нас двое и ты мне поможешь.У меня голова шла кругом от этого бреда. Я ничего не понимал.– В прошлый раз меня поймали на охоте. Я проверял силки в лесу и тут – р-р-раз! – он ударил кулаком по ладони. – Но теперь на охоту ходить будешь ты, меня они не достанут. Я больше не… больше не… не стану. Нет, нет, нет.Старик семенил по комнате, будто не замечая меня. Казалось, будто он чем-то очень занят, но все, что он делал, так это перекладывал вещи с места на место.– Да объясните же вы все нормально! – закричал я в отчаянии.Я собирался снова задать вопрос, но старик очень быстро и довольно проворно подбежал ко мне и принялся шипеть, при этом ударяя указательным пальцем себе по губам.– Пожалуйста, не кричи! Они услышат… они не должны знать, где я. Пожалуйста, не кричи. Только не кричи…– Расскажите мне, что произошло, когда вы вернули Диму? Может, у меня получится спасти своих друзей, если я буду знать, что это за твари. Как их победить? Хоть что-то?Имя сына вернуло лицу Старика осознанность, взгляд его прояснился и, казалось, теперь передо мной стоял вполне себе обычный пожилой человек.– Дима… – прошептал он. И начал свою историю.Странное существо, приходившее во снах. С него все началось. И им закончилось. Оно пообещало унять боль, мучившую Старика, и предупредило, что придется заплатить большую цену. Старик согласился.Но будучи инженером, он привык просчитывать все наперед, поэтому-то и купил разваливающийся дом вдалеке от людей и отстроил его заново. Немного сузив при этом комнаты, чтобы в образовавшихся пустотах оборудовать катакомбы.– Я… я просто знал, что так нужно. Странно, да? Но я знал.Он выкрал Тенебрис, древнюю книгу темной магии, нашел нужную информацию и его уверенность пошатнулась.«Чтобы мертвый вернулся в мир живых, живой должен уйти в мир мертвых».Но и тут не все было гладко. Душа хоть и вечна, тело же смертно. Его сын не мог вернуться в свое прежнее тело, так как оно гнило в земле, но также и не мог попасть в чужое тело, потому как оно отвергло бы его.Выход нашелся сам собой: магазинчик Старика.Он долго время занимался работой по дереву (стало понятно, откуда взялся тот отличный стол), делал все: от мебели и игрушек, до сувениров и скульптур. Поэтому Старик пришел в так и не открывшийся магазин и нашел на пыльном складе деревянную болванку с пропорциями детского тела. Он планировал сделать из нее Буратино, так как надеялся, что из-за узнаваемости персонажа его можно будет продать подороже.Долгие дни он кропотливо работал над болванкой, придавая ей все более человеческий вид: лицо, волосы, одежда. И… небольшой отсек в области груди, этакий ящичек.Пауза затянулась, Старик опустил голову.– Для чего он нужен? – меня распирало любопытство.Сквозь слезы Старик прошептал:– Для сердца. Для чего ж еще?«В мертвом теле должно биться живое сердце» – говорила книга.– Мне пришлось убить, – старик сильно замотал головой, рыдая. Слезы струились по его лицу, попадая в морщинки. – Мне очень жаль. Я не имел права, но мне пришлось. Я пробовал кошек, собак… но ничего не выходило. Нужен был ребенок. Я знал это с самого начала, но не хотел верить.От омерзения меня передернуло.Положив окровавленное сердце в отсек на груди деревянной копии сына и прочитав заклинание из книги, Старик увидел чудо: безжизненный ранее кусок дерева начал двигаться и говорить.Но потом что-то пошло не так и Дима стал другим: он был злобен, жесток, требовал сделать ему друзей. Старик решительно отказывал и тогда его сломали…– Существо из сна… оно что-то сделало с моей головой, понимаешь? Заставило думать, будто это мой сын, мой дух был очень слаб и я не смог бороться с ним.Сумасшествие прогрессировало и вместе с этим терялся его дар творца, каждая болванка все меньше походила на человека и приобретала безумные черты, отражающие безумие ее создателя. Все кончилось тем, что для их создания использовалось все, что попадалось под руку. Так и появились монстры.– Сколько их сейчас?Старик глубоко задумался.– Пятнадцать или двадцать. Трудно сказать.По моему телу будто пустили разряд электричества. Двадцать детей было убито в этом доме! Уму непостижимо. Да, не всех убил он и не всегда он делал это осознано, но тем не менее он самый настоящий убийца.– Это не был мой сын. Теперь я это знаю. Каждый раз приходили какие-то… сущности. Не из мира мертвых, понимаешь? Я думаю, их послало существо, что связывалось со мной во снах. Но потом оно ушло, уже многие годы ему на меня плевать, – на лице Старика появилась нездоровая улыбка. – Эти монстры, они хотят лишь множиться и убивать. Для этого им нужен я. Они приносят козлят – я забираю их жизни и отдаю монстрам, – его лицо просияло. – Но теперь этого не будет! Ведь ты пришел ко мне на помощь. Я научу тебя охоте, а сам буду сидеть тут. Они меня больше не поймают. Ни за что!– Я не останусь, – запротестовал я. – Я должен спасти друзей.– Но ты не можешь… Ты… ты…– Могу. Покажите мне, где их держат.– Нет, они поймают меня. Ты что, совсем ничего не понимаешь, глупец?! Пока я здесь, твои тупые друзья будут жить, их сердца будут биться в ожидании новой оболочки. Если я выйду, умрет еще много детей! – в глазах Старика горела злоба. Затем он немного успокоился и вернулся к несуществующим делам, переходя из угла в угол.Во мне закипела ярость. Мне было жалко этого бедного мужчину, но теперь от жалости не осталось и следа. В конце концов, он убийца! Но больше всего меня раздражали его трусость и малодушие.– Ладно, сидите здесь, в этой яме! А я пойду и попытаюсь сделать хоть что-то, пусть и умру, – я не мог поверить, что говорю такое, но мне действительно было плевать на свою жизнь. Я попал сюда по глупости, но именно я затащил сюда Вадика. И я не хотел, как Старик, избегать ответственности за свои поступки, отсиживаясь в стороне.Старик смотрел на меня, его губы шевелились, но он ничего не говорил. Трясущимися руками он перебирал что-то в воздухе и топтался на месте.Я развернулся и пошел обратно. Поплутаю немного, но когда-нибудь выход должен найтись, верно?

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