Рукопись, найденная под прилавком. Часть семнадцатая

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:01

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Я стою в битком набитом вагоне, прислоняясь к некроманту плечом. Пол подо мной покачивается, стонущий гул наполнил мозг целиком. Тепло, как всегда тепло в вагоне метро. Меня клонит в сон.Некромант читает Фроммовскую «Анатомию деструктивности» в бумажной обложке. Я не знаю, куда уткнуть глаза: в черном вагонном окне плывут искаженные лица, вокруг — утренние упыри, воздух так сух, что рассыпается в легких крупинками и царапает гортань.В тяжелой полудреме, которую никак не стряхнуть, шарю взглядом по вагону. Натыкаюсь на газету, свернутую трубкой и засунутую за спинку сиденья. Автоматически вынимаю.«Анекдоты и приколы». Слово «анекдот» вызывает у меня приступ тошноты, но я не могу бросить эту дрянь. Буквы складываются в слова почти сами собой.А если солдат чумной, где он должен носить штык-нож? Да хоть в спине, какая ему разница!Девушка, девушка! Да вы синенькая! А вы собак боитесь? А они вас?Я снова чувствую приступ ледяной ярости. Дремоты — как не бывало. Некромант сует книгу в дипломат, кивает на дверь. Нам выходить.Станция пересадки целиком из черного мрамора. В конце перрона — темная чугунная статуя странного существа, карикатуры на танцующего Шиву. В десятке его растопыренных рук — красные светящиеся сердца. Человек-паук…Мы поднимаемся по лестнице. Мост самоубийц с лестницы такой завораживающий вид на рельсы внизу, что тянет сигануть через перила. Истерики, вероятно, вообще могут ходить тут только под конвоем и с завязанными глазами.Я трогаю некроманта за локоть. Он оборачивается, поправляет очки, улыбается и мрачнеет, встретившись со мной взглядом.- Что такое чума, - спрашиваю я. - Вы говорили, что от заражения помогает рука славы. Значит, чумой можно заразиться?- Ты перепутал, малыш, - говорит некромант. - Чума не заразна. Чума — это проклятие. А с помощью руки славы проклятие можно вернуть тому, кто пытается проклясть. А что?Я останавливаюсь, и некромант останавливается.- Почему мне кажется, что чумные лучше здоровых, - спрашиваю я. - Как это может быть?- Они лучше здоровых, - говорит некромант. - Они — те, кому завидуют, и те, кто непонятен, малыш. Они — те, кто выбрал душу вопреки рекламе. И еще: они — те, кому легче убивать себя, чем других. Мне показалось, что и ты такой. Таким рука славы не поможет.- Я не такой, - говорю я, и пыльный свет тускнеет и расплывается. - Я, наверное, могу и убить. Сегодня ночью я это понял. Только не за себя.- Вот в этом-то и дело, - говорит некромант, больше не улыбаясь. - Пойдем, опоздаешь на работу.Он выходит на Техноложке. Мне почти жаль с ним расставаться. На душе тяжело, больно, смутно… И я снова не знаю, что делать.Я сплю стоя до самого Просвета. Выхожу на автопилоте, открываю киоск. Включаю свет, компьютер, кассу — будто и не я, а какой-то заводной механизм. На том же заводе, бездумно, завариваю чай. Пью. Вокруг тепло, но за эту ночь я так продрог, что льду внутри никак не растаять. Меня слегка знобит.Я точно знаю, что девочка-вамп, в которую я был влюблен со щенячьей страстью, меня тоже не отогреет. И не поможет. Ее шуточки для меня слишком холодны, хоть и изысканы.Я чувствую, как что-то рвется внутри меня. Может, чума так и начинается? Похоже на то, но мне совершенно не страшно. Я знаю, куда и как отправлюсь, если окажусь прав. Я больше не чувствую себя одиноким. Все равно ада нет, а рай — не в этой жизни. Какая, в сущности, разница, на каком ты кругу…Я надеваю тужурку типа «ватник» на окровавленный заскорузлый свитер. Теперь крови не видно, а запах учует не каждый.Детектив. Пара детективов. Еще детектив. Гламурный роман. Детектив в хорошем переплете. Пачка розовых дамских романчиков. Детектив. Трудовые будни.- Дяденька, нам по литературе задали… В общем, про карлика, который хотел замуж.- Что?!Пацаненок, похожий на нарисованного бурундука, смущенно улыбается в пухлые беличьи щеки.- Погоди, старик. Задача… Автора не помнишь, конечно? А что еще делал этот карлик?- В школу ходить не любил…- Ага! «Недоросль», да? Фонвизина? Карлик, потому что не дорос? Не хочу учиться, хочу жениться?Ребенок радостно кивает. Забирает копеечную книжку — школьная библиотека. За ним подходит высокий парень. Я поднимаю глаза от кассы.Он улыбается черными губами. Глаза запали, зеленоватое лицо — и вид такой виноватый, будто чума у него назло окружающим. Дезодорант, хлорка, падаль, мятная жвачка. Свежий, но не свежее меня, конечно.- Приятель, я понимаю, что, вроде как, не твой профиль… Но Солженицына «Двести лет одиночества» нет, случайно?- Не в этом мире, - говорю я. - Ты заблудился. У нас — «Двести лет вместе».Улыбается гораздо веселее:- Знаешь, дружище, я не читал, но, судя по названию, та, что у вас — куда лучше. Я покупаю. Сколько?Автор - Максим Далин.

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