Метка Смуга. Глава пятая

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:26

Mr.Nos Просмотров: 50 Комментарии: 2 +3 Вчера, 20:56 by

- Что это? Как такое возможно? – я щупал руками свою ногу и не мог понять, что это на самом деле происходит со мной. На пальцах оставались следы крови, которая сочилась из раны.Нюрж подошел ко мне и приложил руку к расцарапанному месту на моей ноге. Я почувствовал, как разрезанное место перестало болеть, а рана стянулась, словно бы ее и не было никогда. Оставались только следы от вытекшей из нее крови.- Ты «искатель», Андрей. Теперь у меня не осталось никаких сомнений по этому поводу! – глаза настоятеля блеснули. – И теперь «они» знают о тебе. Поэтому предлагать тебе стать частью нас, я даже не буду. Я настоятельно рекомендую присоединиться к нам, так как за тобой теперь начнется охота.Мне откровенно не понравились слова Нюржа. Он разговаривал со мной холодно и сухо. Говорил это так, как будто бы у меня не осталось никакого выбора. Как будто его слово – закон! Еще позавчера я был нормальным человеком, который не знал всей этой непонятной чепухи, а уже сегодня мне говорят, что у меня нет выбора, если я не хочу умереть. Но... если задуматься, кто в этом виноват? Разве я? Меня охватила внутренняя злость.- Вы мне предлагаете вступить в ваши ряды, при этом всём – вы забыли про свое обещание? Помочь мне избавиться от Смуга! И всё, что я видел, и всё, что со мной произошло – вы просто навязали мне. У меня не осталось ни единого выбора. Или вы забыли о том, что на мне метка Смуга? Я «меченный», за которым уже никто не придет, так как ваш же, так называемый «охотник», даже не видел Рыжего! И обо мне «они» узнали только потому, что вы просили меня посмотреть мои видения. Вы вводили меня в эти дурацкие галлюцинации, которые и обрекли меня на участь – быть всегда под прицелом! Разве не так?- Мы лишь хотели тебе помочь! – твердо сказал Нюрж. – Откуда нам было знать, что ты окажешься тем, кем являешься!?- Я не знаю. Но у меня складывается такое ощущение, что все вокруг меня давно спланировано и разработано. И любой выход из любой ситуации сводится к единственному решению, которое в итоге ведет к тому, чтобы я стал частью Братства!- Что же плохого в нашем Братстве? Почему ты говоришь о нем так, будто бы мы предлагаем тебе навсегда расстаться со своими близкими, друзьями, работой, увлечениями?- Ну, ведь наверняка... я должен буду от чего-то отказаться? Не просто же так всё это?- Послушай, юноша, - сказал наместник. – Прежде, чем в чем-то обвинить, ты должен, по крайней мере, быть уверен в том, что в случае того, если ты окажешься не прав – ты сможешь покрыть свои обвинения не менее уместными извинениями, дабы не потерять лица пред тем, на кого ты наговорил. – Он пристально посмотрел на меня, и его светлые глаза, как мне показалось, сверкнули на мгновение. – Я уже много лет возглавляю наше Братство. Все те, кто в нем находится сейчас – прошли тяжелый путь, чтобы добиться своего положения. Всех их в Братство привел я, всех их я убедил и доказал им свою значимость в этом Мире. Тебе же я предлагаю присоединиться к нам не ради тебя, твоей жизни, твоих предпочтений. Даже если ты не захочешь примкнуть к нам – мы все ровно поможем тебе и, если ты пожелаешь, навсегда покинем твой нынешний Мир и никогда больше не потревожим тебя. Я же говорю о другом. О том, что благодаря твоим способностям – мы сможем спасти миллионы простых людей. О том, что твоя миссия на этой Земле должна быть гораздо больше, чем жизнь обычного рядового инженера на заводе. Ты нужен нам, нужен этому Миру, ты нужен… самому себе. Подумай над моими словами. Я не тороплю тебя и ни к чему тебя не принуждаю. Дай мне свою руку – я покажу…Он взял мою ладонь, и я почувствовал, как что-то легкое наполняет меня. Я увидел каких-то незнакомых мне людей: мужчин, женщин, стариков и детей. Они стояли большой толпой в окружении стеклянных заборов, за которыми к ним двигались какие-то жуткие черные тени неправильных форм. Некоторые из них напоминали червей, другие летающих драконов, третьи – каких-то непонятных животных, рогатых демонов. Люди их не замечали, а тени перелезали через заборы и хватали людей, утаскивая их в сторону и поедая. Впереди стояла маленькая девочка, она смотрела на меня и улыбалась.Маленькие веснушки рассыпались по ее лицу причудливыми веселыми узорами. Что-то черное подкрадывалось к ней со стороны забора. Что-то... обладающее большим количеством рогов и зубов. Яркие красные глаза горели смертоносным огнем.- Осторожно, девочка! – крикнул я ей. – Сзади!Девочка, испугавшись от моего внезапного крика, посмотрела на меня и повернулась в сторону, где неправильная тень кралась к ней. Она огляделась по сторонам и удивленно развела руками, не понимая, о чем ее предупреждаю я.- Она ее не видит. Они все не видят их, - услышал я голос Нюржа, который уже стоял рядом со мной. – Это люди. Обычные люди, такие, как ты. Твои родители, друзья. Но они не могут противостоять тому, что крадется во тьме. Потому что это «что-то» и есть эта Тьма.И тут я увидел, как та девочка вскрикнула и упала на землю. Тень с горящими глазами утаскивала ее в свои владения, чтобы там начать свою жуткую трапезу. Другие люди продолжали стоять и с удивлением осознавать, что толпа становится меньше, но куда пропадают люди – им было не суждено знать, хотя вокруг них кишили черные твари, готовые в любой момент схватить и сожрать. Я не мог смотреть на то, как маленькое тело девочки разрывается под тяжелыми лапами твари.- Теперь ты понимаешь, что происходит? – тихо сказал Нюрж. – Мы боремся с тем, что питается живым. Но и мы не можем всего. Ты нам нужен, Андрей. Подумай над этим…Он снова взял меня за руку, и я вновь оказался в комнате у себя дома.- А теперь, нам пора в логово Смуга. Ты сказал, что это сточная труба у "Сумы"? Там ты видел своего «рыжего»?- Да, именно. – ответил я. У меня до сих пор перед глазами стояли та девочка и жуткая черная тень, сжирающая ее заживо. Это всё было очень неприятно, но я понимал, что мне было необходимо это увидеть, чтобы принять решение. Мои мучительные мысли разбил настоятель.- Нам пора. Будет плохо, если Смуг поймет, что мы знаем, где он прячется! – сказал Нюрж. – Маришка, Федор – собираемся. Мы едем за город!А у Братства оказывается очень неплохой автомобиль. Уже десять минут спустя мы ехали на черном тонированном джипе по дороге за город. За рулем сидел Федор, впереди на пассажирском Нюрж, я и Маришка расположились сзади. Я очень нервничал, а еще мне не давал покоя один вопрос.- А как мы заставим его раскрыться? – спросил я у ведуньи.- Нам этого не надо, раз мы уже знаем, где его логово! – ответила Маришка. – Он не будет перерождаться в яйце, потому что оно тоже будет находиться в логове! И он знает о том, что мы все ровно разрушим все яйца, которые Смуги приготовили для своего перерождения. Поэтому это будет просто бойня, в которой одна из сторон падет.- И что тогда? Всё? Смугов больше не будет?- Да нет же. У них не одно логово. Где-то есть и другие. Я надеюсь, что когда придет время, ты укажешь нам где они! – Маришка нежно взяла меня за руку, и я почувствовал, как что-то теплое растекается по моему телу. Приятная дрожь от этого прикосновения не покидала меня до полной остановки.Машина свернула с трассы по грунтовой дороге и вскоре остановилась у реки. Я сразу же узнал это место. Сточная труба должна была быть внизу, нужно лишь спуститься с пригорка. Рядом со всех сторон росли редкие деревья, валялся мусор в грязных лужах – стандартный лесок в пригородном месте.- Сиди тут, - велел мне Федор. – Сейчас мы покромсаем эту нежить, а голову твоего «рыжего» принесем тебе в качестве трофея! – он улыбнулся, отчего его косматая борода, словно тысячами иголок, широко растопырилась во все стороны.- А как вы узнали про это место? – спросил я. - Я же не рассказывал вам, где именно у реки находится труба?- Да она тут одна, - улыбнулся Нюрж. – Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять о каких стоках в реку шла речь. – он посмотрел на меня, словно сканируя мое тело. – Сиди тут. Никуда не выходи, чтобы ни увидел и ни услышал.Я кивнул в знак согласия, и все трое покинули машину. В тот момент я подумал, что было бы неплохо вообще меня закрыть внутри автомобиля, мало ли, но они решили этого не делать, видимо, по причине того, чтобы я смог им помочь в случае чего? Впереди шел Федор, ловко перекинув свой вещь-мешок, за ним шла Маришка, и последним шел настоятель.Меня удивило, зачем с ними пошла ведунья? Могли бы ее оставить в моей компании. От этих мыслей стало страшно за девушку, но сетуя на то, что я еще очень много не понимаю – решил, что раз уж Нюрж не против, значит, все будет хорошо. Вскоре они скрылись за деревьями, и теперь мне оставалось только ждать. Я сидел некоторое время, выглядывая какие-то движения в перелеске, но потом решил воспользоваться своими возможностями и посмотреть, что же там происходит – в сточной трубе. Я закрыл глаза и старался представить «рыжего Смуга», как тогда – дома, но ничего не выходило. Как бы я ни пытался, у меня не получалось. Скорее всего, для этого нужно погрузить тело в абсолютный транс, а сделать это, находясь в таком напряжении, видимо, невозможно.Я опустил стекло машины и прислушался, ожидая услышать какие-то звуки борьбы, ударов, криков. Кроме легкого шума ветра, раскачивающего листву на деревьях, всплесков воды в реке, ничего не было слышно. Я снова всмотрелся в перелесок, ожидая увидеть там что-то. Мне захотелось выйти и спуститься к трубе, послушать, что там происходит, но это опасно, так я нарушу запрет настоятеля. Ожидание – это томительное действие, которое сводит с ума. Незнание и выжидание – это худшая пытка для меня, но нарушить слово я не мог. Я облокотился на спинку сидения и прикрыл глаза, быть может, мне удастся уснуть. Я всегда так делаю в самолете, чтобы скоротать томительное ожидание.Уже погружаясь в сон, я вдруг услышал приближающиеся к машине осторожные шаги. Неужели всё? Я открыл глаза и посмотрел вперед, туда, куда ушла троица. Никого. Но шаги становились отчетливее, приближаясь к автомобилю. Они идут с другой стороны? Я оглянулся назад и замер. К машине крался -именно так, а никак иначе - незнакомый мне мужчина. На нем была старая потрепанная походная куртка, капюшон, которой был натянут на голову. Он словно прислушивался к звукам, осторожно ступая на рассыпанный гравий на дороге. На вид ему было немного за тридцать, обветренное лицо с двумя большими шрамами. Было видно по нему, что он чем-то сильно обеспокоен. На груди куртки болтались белые наушники. Он оглядывался по сторонам и продолжал движение к машине. Быть может, это какой-то местный бродяга? Решил поживиться оставленной машиной? Я насторожился. Федор оставил мне нож, и я уже несколько минут крепко сжимал его в своей руке, продолжая наблюдать за мужиком в заднее тонированное стекло. Тут незнакомец остановился, он явно увидел приоткрытое мною окно.Он еще раз огляделся по сторонам и в следующий миг быстро приблизился к автомобилю. Только сейчас я заметил, что у него в руках маленький складной нож. Увидев это, я как-то испугался и нажал на блокировку дверей в автомобиле. Весь мой пыл, даже присутствие ножа в руке, не придавал мне уверенности в этой встрече. Глаза у этого мужика были такие, словно бы он уже неоднократно убивал.Услышав щелчок замков дверей, мужик заглянул в приоткрытое окно и, увидев меня, сидящего на заднем сидении, резко переменился в лице.- Не слушай их! Они всё врут! – прохрипел незнакомец, глядя мне прямо в глаза.- Что? – удивился я. – Что вам надо?- Все их Братство один обман, чтобы заманивать пищу в свое логово! Не соглашайся на ритуал. Они должны сдох…Он не успел договорить, так как откуда-то из кустов вылетел Федор и сбил его с ног. Роняя, Федор чиркнул его своей пикой по рукаву, разодрав мужику куртку. «Охотник» прыгнул на него сверху, стараясь угодить своей острой пикой прямо в лицо незнакомца, но тот ловко увернулся от этого внезапного выпада. Он сбросил с себя Федора и отскочил на несколько шагов назад, принимая боевую позу. Я не мог оставаться в стороне. Открыв дверь внедорожника, я выпрыгнул на улицу и подбежал к Федору, вставая плечом к плечу. В своей руке я крепко сжимал нож.- Как же они тебя одурманили! – зло улыбнулся незнакомец. – Ты готов защищать тех, для кого ты будешь кормом! Глупец…В этот же момент Федор прыгнул на мужика, вновь дырявя тому куртку. Должен отметить, что этот мужик был очень ловким, увертываясь от, казалось бы, верных ударов. «Охотник» лягнул ногой и вновь сбил с ног незнакомца, прыгая на того сверху и прижимая своим могучим телом. Я попытался подбежать и помочь Федору, хватая ноги мужика, чтобы тот не дернулся, но мгновенно получил сапогом в нос. В голове брызнули звезды, и я упал.Вставая и держась рукой за разбитый нос, я увидел, как мужик одним ловким движением сбросил с себя Федьку и воткнул свой нож тому прямо в носок сапога, брызнула кровь. Федор закричал, наотмашь махая рукой, но мужик был готов к этому и без проблем увернулся от этого удара. Затем незнакомец вынул нож из сапога и несколько раз воткнул ему в шею. Федор захрипел и замертво упал на землю, а под его головой растекалась бордовая лужа. Мужик посмотрел на меня, от этого взгляда мне стало жутко, потому что я понимал, что ничего хорошего в голове этого незнакомца нет. Я попятился назад, готовый принять смерть, но вдруг услышал позади себя чьи-то шаги.- Раш! – донесся до меня знакомый голос Нюржа.Настоятель выходил из перелеска, неся в руке отрубленную рыжую голову Смуга, рядом с ним шла ведунья. Нюрж всем своим видом показывал, что совершенно не боится этого мужика, убившего Федора. И откуда-то он знал его имя. При виде его... незнакомец быстро вставил в уши наушники и, просунув руку под полы куртки, нажал кнопку на плеере. Послышался жужжащий звук из наушников.- Я же сказал тебе, оставить нас в покое! Но ты выбрал смерть! – после этих слов Нюрж буквально вспорхнул над землей и полетел на мужика.Это все было похоже на что-то нереальное, будто бы не на самом деле, а в фантастическом фильме. Летающий наставник обрушился на незнакомца, но тот успел в последний момент отпрыгнуть в сторону. Он сунул руки в карманы и вынул их полными чего-то белого, швыряя это в Нюржа. Наставник отлетел на несколько метров и встал в боевую позу, но незнакомец уже скрывался в тени деревьев, явно используя это вещество для отвлекания, чтобы сбежать. Наставник не стал его преследовать, опустившись на колени возле мертвого Федора. Он провел рукой над его ранами, и они затянулись, а сам «охотник» тут же открыл глаза.- Ушел? – было первым, что сказал Федька.Наставник кивнул ему в ответ. Тем временем я посмотрел на вещество, которым кидался мужик – это была соль. Обычная крупная поваренная соль. Я даже для любопытства лизнул несколько кристалликов – это точно соль. Федор встал, подобрал с земли свой нож и пику.- Догнать его? – спросил он у Нюржа, тот кивнул головой, и «охотник» убежал в ту сторону, где скрылся незнакомец.- Кто это был? – спросил я у Нюржа.- Это Раш. Воин Тьмы. Он, видимо, охранял тут логово Смугов. – Наставник сунул в мои руки мертвую уродливую рыжую голову чудовища. Того самого, которого я видел в подъезде. – Вот твой трофей, который тебе обещал Федька. Сегодня ты должен принять решение. Темные силы знают о тебе. Начнется охота. Если ты не присоединишься к нам, мы не сможем тебе помочь, так как нам пора уходить за Красные Болота.- Ну… я… - хотел я что-то сказать, но так и не сумел ничего толком придумать. В голове была каша от всего, что произошло тут, а вопросов было столько, что я не знал с чего начать.Вскоре из леса вернулся Федор. Уныло и отрицательно помотав головой, стало понятно, что он не догнал этого Раша. Нюрж указал тому на машину, Федор забрал у меня из рук голову Смуга, бросил ее в багажник и сел за руль. Маришка и я сели сзади, настоятель – рядом с Федором впереди.- А вы уже встречались с ним? – спросил я всех сразу, не зная точно, кому адресовать свой вопрос, когда наша машина тронулась.- Встречались… - тихо ответил мне Нюрж. - И не раз. Ты все узнаешь, когда мы приедем в поместье. Пора проводить обряд…

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