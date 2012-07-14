Метка Смуга. Глава вторая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:24

Mr.Nos Просмотров: 32 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:23 by

Проснулся я уже вечером от чьих-то разговоров, доносившихся с кухни. Меня все же склонило в сон, когда я решил прилечь на диване после завтрака. Я прислушался, первый голос был Федора, а вот второй был явно женский. Кто же пришел ко мне еще, пока я спал? И почему про этого гостя Федор мне ничего не говорил? Я встал, размял немного онемевшие конечности и прошел на кухню. К моему удивлению, я отметил, что на полу в коридоре уже не было разбитых стекол, и остатки в дверях были аккуратно вынуты и так же убраны. За столом сидели Федор и какая-та женщина спиной ко мне. У нее были русые волосы с вплетенными в них красными и синими ленточками, на голове серебряный ободок. Одета она была в светло-зеленое платье, похожее на то, что носили древние славяне в период языческой культуры.- О, Андрейка, проснулся? – улыбнулся Федор, увидев меня в дверях кухни. – Как раз вовремя. Маришка только пришла. «Дружбу» будешь? Пшено-рисовая! – он указал на большую металлическую тарелку на столе, полную светло-желтой каши.- Нет, спасибо, - ответил я, проходя на кухню. Все это время гостья не повернулась даже посмотреть, кто пришел. Я сонно прошел к окну и развернулся, усаживаясь рядом с Федором. Передо мной сидела молодая девушка, чуть больше двадцати лет. Большие голубые глаза, немного веснушек вокруг курносого носика. Она была сказочно-красива, несмотря на то, что на ней не было ни грамма косметики. Розовые щеки ее чуть приподнялись от милой и слегка задорной улыбки, с какой обычно девушки указывают мужчинам на их глупый внешний вид. В ушах висели длинные сережки, сделанные из разноцветных бусинок. – Здравствуйте… - немного смущенно поздоровался я.- И тебе здравия, - улыбнулась она. - Каков молодец, тонок сердцем и мужав плечами. Экий корм для Смуга нечистого. Надобно б помочь юноше, так как вижу я, что чистым сердцем он обладает.- Маришка много чавось видеть может, - уплетая кашу, сказал Федька. – Ведунья она. Помочь к нам прибыла. Научит тебя галлюцинации червя этого различать. Чтобы ты понимал, что фантазии этого все, али и в самом деле с тобой происходит.- Для чего мне это?- Дело в том, что это может спасти тебе жизнь в прямом смысле слова. Иногда ж бывает так, что Смуг не ест «меченного», а просто решит позабавиться и убить его, заставив, например, выйти в окно с седьмого этажа. Это, конечно, потом назовут суицид, будут искать причину такого поступка, но на самом деле все просто – Смуг развлекался.- Зачем ему это делать?- Мы не знаем, если кроме тебя у него еще «меченные». Для него вы годны в течение двух дней, чтобы полакомиться вами. Но всех он может физически не успеть съесть, тогда он вот так развлекается, либо же оставляет тухнуть заживо. Вот для этого и надо понимать, что с тобой будет происходить, когда червь начнет тебя призывать. Контролировать ты это, конечно, не сможешь, но понимать, что стоит или не стоит делать – поймешь. Ты вот давай, - Федор указал на кастрюлю на плите. – Поешь. И приступайте к занятиям. Маришка тебя быстро обучит этому ремеслу, если ты, конечно, не дурачок. – он подмигнул мне и захохотал, его смех подхватила и ведунья.Я зачерпнул половником из кастрюли каши и наполнил тарелку, затем сел за стол и стал черпать ее ложкой. На вкус она был чуть пересолена, но от того и получалась какая-то изюминка в ней. В меру разваренная... она елась мной очень охотно, уже спустя пару минут, моя посуда была полностью чиста. В то время, как я ел, Маришка и Федор обсуждали какого-то Нюржа, который им велел что-то закрыть. Ведунья твердила, что где-то совсем близко есть какой-то искатель, которого надо найти. В общем, набор непонятных мне фраз, которые я слушал, будто смотрел аналитическую программу про акции, биржи и графики каких-то тенденций.- Ну, что ж! – хлопнул Федор в ладоши. – Идите, занимайтесь! А мне еще надо кое-куда сбегать сегодня. Спать ложитесь, меня не ждите.Федор накинул темную ветровку поверх своей рубахи и вышел из квартиры. Маришка же прошла в комнату, закрыла занавесками окно и села на диван, загадочно глядя на застывшего у дверей меня. Не знал бы я, чему ей надо меня обучить, я бы подумал, что села она вот так, чтобы предаться прелюдии любви.- Подойди ко мне, Андрей. – вытянула она свою руку, приглашая взять ее. Я подчинился. Она взяла мою ладонь. – Сейчас мне важно понять, что ты будешь чувствовать жар или холод. – тихо произнесла она, после чего он сильно сжала мою руку. Я почувствовал, как жар разливается от всей моей руки, перекидывается на лицо, шею, сердце. Словно меня опустили в бочку с горячей водой.- Жарко… - проговорил я, чувствуя, как капельки пота выступили на лбу.- Запомни это. Тепло. Там где тепло, там будет верно! Чтобы понять, куда идти и что делать, протяни руку и иди на тепло. Все вокруг будет холодным или нейтральным, но твой путь, это то, что будет излучать жар.- Где я должен это чувствовать? – я не очень понял девушку.- В видениях Смуга, когда он тебя призовет. Вытяни руку вперед и иди на тепло. Это и будет твой ориентир на спасение! А сейчас… - она дотронулась ладонью до моей груди – ты попробуешь выбраться из того, что создам для тебя я…Я почувствовал, как в глазах потемнело, мое тело вдруг стало легким, словно оторвалось от земли, вдруг резкая вспышка света ударила меня и когда она прошла, а глаза привыкли к освещению, я понял, что нахожусь в комнате совершенно один. Девушка словно испарилась. Вот только что стояла тут, около меня, и вдруг исчезла.- Маришка? – позвал я ее. –Ты где?- Я тут, - услышал я ее голос где-то на лестничной площадке. – Открой мне дверь!- Как ты там оказалась? – меня удивило все это. Я подошел к двери и взглянул в глазок, но на пороге никого не было. Может, мне показалось, что я слышал ее голос именно оттуда?- Где ты? Маришка?- Да тут же я! Открой дверь! У меня же нет ключей! – вновь я услышал голос с порога.Я снова взглянул в глазок, но вновь никого на площадке не было. Тогда я решил открыть дверь, потянув свою ладонь к входной ручке, как вдруг ощутил странный холод, идущий прямо от нее. Словно бы ручка двери была сплошь изо льда. Я дотронулся до нее, и меня обожгло морозом.- Ты за дверью? Маришка? – спросил я ведунью.- Конечно, за дверью! Открой мне скорей! – ответила мне девушка. Голос и в самом деле шел оттуда, но вот этот странный холод, исходивший от дверной ручки, не давал мне покоя. В итоге, решив, что все это не более чем плод моей фантазии, я отворил замок и открыл дверь. Меня охватило приятной прохладой с лестницы подъезда. Я стоял на пороге и пытался понять, откуда мне кричала девушка.- Где же ты, Маришка? – спросил ее я.- Тут. На лестнице! Помоги мне…Я услышал шарканье ног и увидел, как по лестнице поднимается ведунья. Но было что-то странное в ней. Словно бы одна ее нога была чем-то прикована к металлическим периллам.- Я здесь, Андрей. Помоги мне. Видимо, что-то не то наколдовала я, что меня приковало к лестнице… Скорее. Там кто-то уже поднимается по ней…Я попытался дернуться ей навстречу, но девушка подняла руку в мою сторону, отчего я буквально застыл на пороге, очередная вспышка ослепила меня, а когда белая пелена спала, я увидел, что стою на подоконнике окна своей комнаты на седьмом этаже, готовый сделать шаг вперед. Испугавшись, я сделал шаг назад и упал с подоконника на пол, больно ударившись головой о диван. Напротив меня стояла Маришка. По ее лицу было понятно, что она очень недовольна.- Что это? Как я оказался на подоконнике?- Ты сам туда залез. Меня, видимо, искал… Неужели же ты не чувствовал холода, идущего от того, куда ты пытался пойти?- Я…Но ты же меня звала? Я шел к тебе?!- Я лишь проверяла тебя. Смуг не будет тебе мешать, когда ты решишь выйти из своего окна вперед… Я же говорила тебе, что ориентироваться ты должен на тепло. И только на тепло… Ты нашел бы меня другим способом, при этом не пострадав, как мог бы… Ты меня разочаровал. Мы попробуем с тобой еще раз. И на этот раз, прошу… не верь тому, что видишь. Верь тому, что ощущаешь…- Хорошо…Она снова положила свою ладонь на мою грудь, и очередная вспышка света перенесла меня в лес. Я услышал, как журчала вода.- Маришка? – окликнул я ее. – Ты меня слышишь?Мне никто не ответил. Я огляделся по сторонам и спустился вниз, где текла речка. Пройдя вдоль нее, я постоянно звал Маришку, но никто мне так и не ответил. Где я нахожусь... я лишь понял по звуку товарного поезда, прошедшего где-то рядом. Это где-то за городом, скорее всего, река Сума. Именно тут проходила железная дорога, ведущая в лесозаготовительный поселок за городом. Я не раз ездил туда за грибами и на рыбалку по ней. Меня пугало то, что Маришка мне ничего не отвечала. Я вытянул вперед руку и попытался уловить хоть какие-то колебания тепла или холода, чтобы понять, куда же мне двигаться. Я прошел еще несколько метров, пока не наткнулся на большую трубу, из которой вытекали сточные воды в реку. Я вытянул руку, почувствовав тепло, идущие изнутри. Не медля, я двинулся внутрь трубы. Возле входа было тепло, чем глубже я заходил, тем темнее становилось, тем более трудно было двигаться.- Маришка?! Ау? Где ты?Вспоминая мою предыдущую попытку на подоконнике, вступать вперед было страшнее с каждым шагом. Я все время ожидал что-то жуткое и неправильное. Наконец я почувствовал впереди чье-то присутствие. Кто-то сидел внутри трубы, но из-за темноты, которая меня уже полностью накрыла, я ничего не мог разглядеть.- Уходи оттуда, Андрей… уходи оттуда… - вдруг голос Маришки, словно откуда-то из под земли, услышал я.Я приглядывался к тому, что было в трубе, как вдруг почувствовал тот самый странный запах. Именно тот же, который я почувствовал, когда увидел ту тварь в подъезде. Меня сразу охватил страх, и я попятился назад. Нечто, прячущееся в темноте, начало двигаться ко мне. Я уже не шел, а буквально бежал по темной трубе в сторону выхода, как что-то схватило меня за ногу, и я упал. Дернув ногу изо всех сил, я вырвался из чьих-то склизких лап и побежал прочь.Меня преследовало нечто, я чувствовал, ощущал это каждой клеточкой своего тела. Оно было где-то уже совсем рядом. Опять почувствовав прикосновение к моей ноге, я резко дернулся, прыгая вперед, больно ударившись коленкой обо что-то, лежащее на дне трубы. Свет брызнул ко мне в лицо, и я, как за ствол ивы, растущий у болота, пытался ухватиться за него, как за спасение. Вставая, моя нога дернулась от боли, и я снова упал, поворачиваясь к тому, что гналось за мной. На меня уставилась рыжая лохматая голова с маленькими злыми глазками. Шея твари неестественно вытянулась в мою сторону, а рот с острыми зубами пытался ухватить меня за больную конечность, которую я в последний момент смог подтянуть к груди и вскочить на ноги. Ныряя вперед, меня вновь охватила вспышка, и я очнулся в ванной комнате своей квартиры. Сверху на мои ноги падали струи душа, висевшего на стенке, рядом сидела Маришка.- Хвала Братству. Ты нашел выход…- Что это было? Смуг?- Вероятнее всего…- Но я же шел на тепло, как ты и говорила? Почему я чуть не угодил к нему в пасть?- Это не то тепло, о котором говорила я. Это запахи, звуки и тепло того места, куда тебя отправил Смуг. Он уже начал проверять и призывать тебя. Значит, завтра он точно придет, вот только пока не знаю для чего…Я потрогал ушибленную коленку и стянул с себя полностью сырые носки. Теперь я боялся того, что мне предстоит. Боялся того, что я не справлюсь…

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