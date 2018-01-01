Метка Смуга. Глава четвертая

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:32

Mr.Nos Просмотров: 46 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:38 by

Я осторожно подошел к двери и замер, припадая к глазку лицом. Я ожидал увидеть, что угодно, но только не моего соседа снизу.Что? Лицо у соседа было каким-то недовольным. Все это время Федьки не было видно, и, где он затаился, мне было не очень понятно. Я отворил замок и открыл входную дверь. На пороге стоял мой сосед Петр Яковлевич, пенсионер, заядлый рыбак и просто хороший и добродушный старичок.Жили они подо мной со своей женой, часто к ним приходила дочь со своим семейством. Это был низенький старичок, почти лысый, у него были добрые и улыбающиеся глаза, а ходил он - немного наклоняя голову на бок, тому причиной был шейный остеохондроз.- Здравствуйте, - поздоровался я с ним, оглядывая площадку за ним и едва видимую лестницу.- Привет, Андрей. Ты там случаем не засорил стоки? А то у меня земля поползла прям в ванну. Цветы, шоль, пересаживаешь или горшок цветочный разбил?- Чего? – удивился я. – У меня дома вообще ни одного растения нет… Какая земля?- Да? Ну, значит, Петровна чего-то там опять творит на восьмом! Пойду схожу… А-то решил помыться, а в ванной картошку скоро садить можно будет…Старик зашаркал тапочками по полу, отправляясь на лестницу подъезда. Я с удивлением переварил все, что он сказал, и пошел проверить свою ванную комнату.- Кто там? – спросил меня Федька.- А-то ты не слышал? – с сарказмом ответил я. - Сосед снизу!- Ясно… Чавось надо-то было?- Да какой-то бред про цветочные горшки рассказывал. Видать, Дарья Петровна наверху что-то творит.- Тьфу ты. А я думал, куда ты пошел… Двери закрыл?- Да, закрыл. – сказал я, после чего Федька вернулся на кухню.Я же открыл дверь в ванную комнату. Первое, что бросилось мне в глаза, это земля на полу. Все было испачкано черноземом. Черными проплешинами она лежала на полу, около унитаза, на стенах, даже шторки в ванну были в земле. Что же тут делал Федька, когда ходил в туалет? Неужели это у него из его мешка столько грязи? Но потом я вдруг вспомнил слова, сказанные им мне только что о том, что он не знал, куда я пошел.- Постой… А что значит, я думал, куда ты пошел? Ты что? Все-таки не слышал звонка в дверь? - крикнул я Федьке, но тот ничего мне не ответил.Я молча постоял, прислушиваясь. Там, за шторкой, что-то тихонько капнуло. Я подошел к ванне и осторожно отодвинул шторку. Дно ванны и его борта были в земле, на дне же лежал настолько плотный слой чернозема, что не видно было эмали. Откуда он тут? Ответ пришел сам собой, я услышал тихий тонкий плач, словно плакал ребенок. Я сразу же узнал это звук….Повернув голову в сторону звука, я увидел, что на меня смотрит жуткое лицо Смуга. Это был не тот Смуг, что встретился мне в подъезде, или же они умеют менять свою внешность? Череп этого был сильно деформирован, отчего он казался еще ужаснее, злые черные глаза дырявили меня своим взглядом. На его лице застыла зловещая улыбка хищника. У этой твари в отличие от той, которую я видел в подъезде, почти не было волос на голове. Мелкие островки почти седого цвета и всё. Дальше же шла сморщенная серая кожа. Только сейчас я разглядел, как его тело, подобно змее, высовывалось из стока в ванне.«Как же он пролез в такое отверстие?» – промелькнуло в моей голове, как вдруг эта тварь набросилась на меня, сбивая с ног. Я не успел даже крикнуть, как мои ноги охватил склизкий черный хвост Смуга, а сама тварь уже сидела на моей груди, сдавливая ее так, что ни то, чтобы крикнуть – мне даже дышать стало тяжело. Единственное, что я смог, это прохрипеть, свободной правой рукой ухватиться за лежащий около раковины металлический ершик для чистки унитаза, стоявший в пластмассовой подставке.В это время я услышал, как по ванне еще что-то проползло, из нее с шумом брызнули капли воды вперемешку с землей, и тогда я увидел еще одну страшную морду, которая высунулась из-за борта ванны. Она тоже была другой, не той, что я видел в подъезде ночью. Я хотел ударить ее ёршиком, но буро-черный хвост, высунувшийся из-под занавески, скрутил обе руки. И тут я услышал жуткий хруст костей, будто бы кому-то сломали позвоночник. Тот самый звук, как я слышал в подъезде, когда эта тварь потянула ко мне голову. К этому времени мое дыхание уже стало обрывистым и тяжелым, отчего становилось очень плохо, туманило мой взгляд.Я повернул голову в сторону и увидел Смуга в полной его жуткой «красе». Он сидел на мне, скрутив хвостом ноги и выпятив грудь вперед, из которой лился алый свет чего-то пульсирующего, но совсем небольшого, величиной с куриное яйцо. Ребра, обтянутые кожей, до этого прикрывавшие это свечение, были раскрыты и растопырены по бокам моего тела, как подставки, а во рту этой твари шевелился длинный бурый язык с зубчиками, которым он тянулся к моей шее. Я попытался дернуться, но хватка была неумолима. В это время второй Смуг, опираясь на борта ванны, стоял с раскрытыми ребрами и так же тянул свой зубчатый язык, которым он с легкостью мог сделать во мне ни одно отверстие. Я понял, что сейчас мне придет конец. Моей шеи коснулось что-то склизкое и холодное, дырявя кожу. Шею обожгло сначала холодом, а потом нестерпимым жаром. И в этот момент я увидел, что сверху занавески сидит третий Смуг. Тот самый – Рыжий. Я его сразу же узнал. Он смотрел на меня и словно ухмылялся, глядя на то, как его соплеменники связали меня по ногам и рукам и готовились трапезничать. Но тут дверь в ванну резко распахнулась, и в нее влетел Федька с ножом в одной руке и маленькой пикой в другой.Смуг, сидевший на перекладине, на которой висела шторка, словно стёк куда-то внутрь ванны, я видел, как он продырявил занавеску и пропал. Вторая тварь, что сидела в ванной, издала тонкий писк и разжала мои руки, послышался хруст костей, я увидел, как Смуг, сидящей на мне, захлопывает свои ребра. Понимая, что Федор уже не успеет ко второй твари, я вытянул освободившуюся руку вперед, дырявя металлическим ёршиком для чистки унитаза светящееся алое яйцо.Ладонь обожгло, кровь брызнула из-под рукоятки ёршика, словно тот разрезал мне кожу. Раздался жуткий тонкий писк Смуга, и я почувствовал, как хватка вокруг моих ног ослабла. Что-то неприятное и черствое коснулось ног, кто-то рядом копошился, я почувствовал, как моя рука, сжимавшая ершик, зажимается ребрами внутри мертвого чудовища. Белая пелена накрыла мой взгляд, и я потерял сознание…Очнулся я в своей комнате на кровати. Рядом со мной сидела Маришка, нежно глядя меня по волосам.- Как ты, Андрей? – спросила она меня ласково.- Очнулся, охотник? – сказал Федька, копошившийся со своим мешком в дверях. – Вот и я говорю, не искатель он, а охотник. Это ж сколько сил надо? Сдерживать столько времени двух червей? Я ж пока понял, что ты из квартиры ушел, пока выследил, что ты в подвале дома, пока дверь эту дурацкую вынес. Думал всё… не успею уже… а ты прямо боец, голыми руками отпинываешься от этих тварюг. Не знал бы тебя, подумал, что «охотник».- Подвал? – прохрипел я и от боли в горле закашлялся.- Он самый…. Туда тебя призвали, а не как я думал, что в заброшенное здание.- А этот рыжий? Куда он делся?- Какой рыжий, Андрей? Два их было. Один лысый совсем, а второй с тонкими черными волосками. Молодые они еще! Видно сразу.- А как же рыж… - я снова закашлялся. Было трудно говорить. Только сейчас я понял, что горло мое туго перебинтовано.- Тише, Андрей. Не надо говорить… - взяв мою руку, сказала Маришка. - Сейчас уже придет Нюрж. Он тебе поможет…- Так их трое, что ли, было? – удивился Федька, что-то обдумывая. – Третьего я не видал. Ну, да и правильно. Ведь он же тебя только призвать мог… Вот же я дурак? – хлопнул он себя по лбу. - Не подумал об этом. Я когда увидел, что ты с прокусанной шеей, подумал, что ты всё… того. Думал, опоздал уже. А ты еще и куском стекла, поднятого с пола, умудрился одного рубануть. Молодчик! А то б... мне уж не успеть было – отпустить пришлось бы на перерождение его.- Что же теперь со мной будет? – тихо, стараясь не надрывать связки, прошептал я, но знал, что меня прекрасно слышали.- Не убили мы того, кто метку тебе оставил. Этого, как ты там его назвал, «рыжего». А это значит, что он теперь понял, что ждешь ты его. Не придет он более. Нам теперь его самого искать надобно.- Как?- Ну, это уже как Нюрж скажет. Кто тут у нас с подозрением на «искателя»? – Федька улыбнулся и подмигнул мне.Складывалось ощущение, что, узнав о том, что я, возможно, тот, кто им нужен, они просто не оставляли мне выбора на отказ войти в их Братство. Только все это сделано было намного хитрее и завуалировано под простое совпадение. Удивляло меня еще и то, что все это происходило в подвале моего дома, хотя я отчетливо помню и соседа снизу и ванную комнату, полную земли. Еще не до конца поверив во все это, я решил проверить. Я медленно приподнялся и встал с дивана.- Ты куда? – удивилась Маришка.- В туалет… - прохрипел я в ответ.Я вошел в ванную комнату и посмотрел вокруг. Все было чисто и никаких следов земли или грязи. Никаких следов борьбы, дырявой занавески и даже ёршик… хотя тот явно был не такой, какой я хватал. Так значит... вот как действует призыв? Я могу видеть совершенно не то, что есть на самом деле. Я включил кран и умылся холодной водой. Все мое тело по-прежнему изнывало от боли и усталости. Ощупав повязку на шее, я почувствовал неприятное жжение, словно бы в том месте находился ожог. Справив малую нужду, я вышел в коридор, где меня уже ждал Федька. Лицо его было чем-то озадаченно и видно было, что он волнуется.- Проходи в комнату, Андрей. Нюрж пришел…он ждет тебя!Я с удивлением посмотрел на Федьку, взглянул на кухню, увидел на ней Маришку, так же задумчивую и волнующуюся. Она посмотрела на меня, попыталась улыбнуться, но у нее это не особо получилось. Ведунья кивнула мне головой, как бы одобряя слова Федьки, и я двинулся в комнату. У окна, спиной ко мне, стоял высокий человек с длинными русыми волосами. Лишь по фигуре можно было понять, что это мужчина.Я встал в дверях, не смея двинуться дальше. Это волнение, которое испытывали Федька и Маришка, похоже, передалось и мне. Я стал вдруг ощущать - какой «большой» человек находится у меня в квартире.- Не стоит меня бояться, Андрей. – услышал я красивый бархатный голос мужчины. – Я лишь пришел поговорить с тобой. Будет лучше, если бы ты, после всей этой истории в подвале, присел на стул, так как ты потерял много сил.Мужчина повернулся. Это был довольно молодой красивый юноша, с очень пронзительным взглядом. Но, несмотря на его молодость, я понимал, что это очень мудрый и могущественный человек, обладающий большими знаниями и умениями. Я сел на стул, он же, сложив свои руки за спиной, отошел от окна в центр комнаты.- Меня зовут Нюрж. Я наместник Братства от Черной реки до Дикого леса. Ты уж прости, но мы пользуемся старыми названиями, поэтому некоторые ориентиры будут тебе не знакомы.Он подошел ко мне и резко дернул повязку на моей шее. Я ожидал чего угодно, но даже не понял, как она снялась с меня, словно бы ее срезал сзади ножницами, а оставалось только убрать ее с шеи.– Это, чтобы тебе было привычно разговаривать со мной. Рана еще может выступать несколько дней, но уже скоро пройдет полностью.Я почувствовал, как горлу снова стало легко, жжение и сама рана исчезли, будто бы их и не было никогда. Нюрж дотронулся до моей головы.- Да. Вы не убили того, кто поставил тебе метку. И у тебя остался день, чтобы нам найти и убить его… Но ты должен нам в этом помочь. Закрой глаза…Я подчинился, прикрывая веки.- Что ты видишь, Андрей?- Темнота. Ничего.- Подумай о Смуге. Представь его. Того самого, которого ты видел в подъезде.Я снова вспомнил это жуткое лицо с черными глазами, рыжая густая шевелюра, череп неправильной формы. Я вдруг увидел речку, ту самую, Суму, которая текла за городом. Увидел трубу, из которой вытекали стоки. Мне вдруг захотелось снова войти в нее, в самую тьму, которую она хранит, отчего я словно влетел в темноту и вот - я вижу его. Рыжего Смуга, сидящего боком ко мне. Он что-то жрет, вернее, кого-то. Девушка в школьной форме, лежит возле него. Его ребра растопырены, как подставки, из груди вырывается алый свет. Но вот тварь вдруг замирает, и я вижу, как оно почуяло меня, поворачивая свое окровавленное лицо в мою сторону. Смуг смотрит прямо на меня, щуря свои черные злые маленькие глазки, будто бы пытается, как следует разглядеть, а потом вдруг резко кидается в мою сторону, пытаясь укусить. Я машинально отскочил назад, но эта тварь успевает чем-то оцарапать мою ногу. Я открываю глаза и понимаю, что нахожусь в своей комнате, сидя на стуле, а рядом со мной стоит Нюрж.- Ты увидел, где он прячется? – спросил он меня.- Увидел ли? – не верил до сих пор я. - Или это то, что пытался мне показать Смуг своими галлюцинациями?- Да нет же… Ты нашел, где он прячется… - улыбнулся Нюрж, глядя на мою ногу.Я посмотрел туда, куда смотрел наместник, и увидел, как по моей ноге вниз стекает кровь от свежей раны чуть выше колена. То самое место, куда в моих видениях чем-то оцарапал меня Смуг…

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