Надежда, что умирает последней (Глава 31)

Глава 31. Благодарный покойник

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:08

Nik_dk Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:08 by

- Ешь, - пододвинул кусок мясного пирога к Гарретту короткостриженный парень по кличке Черный Доктор.Миллер с опаской откусил немного, но кушанье оказалось довольно приятным на вкус.- У вас тут и повара имеются? – приподнял бровь инвалид.- Это Кью недурно готовит, - Доктор вилкой указал на бледного юношу с серьгами в ухе. – А я начинку в банке собрал.Гарретт поперхнулся под дружный смех бандитов.- Добрые вы какие-то сегодня, - заметил Миллер, отхлебывая предложенное пиво.- Во-первых, мы вчера отлично погуляли, - Черный Доктор откинулся назад, балансируя на двух ножках стула. – Во-вторых, ты прошел боевое крещение и теперь являешься членом нашей семьи, а с родней нужно хорошо обходиться.Инвалид поежился от такого сравнения, что-что, а грабить ему не по нраву- И выдержал целые сутки с Линкольтом, - Кью улыбнулся, крутя на пальце деревянное кольцо. – Док, а помнишь свой первый день здесь?- О, да, - оззи блаженно прикрыл глаза. – Три года назад мне было 22. Денег катастрофически не хватало, в баре как-то столкнулся с Линкольтом. Он говорит: «Хочешь быстро заработать? В частной клинике персонал набирается». Знал, шельма, что я на медика учусь, - Доктор находился в хорошем расположении духа, поэтому продолжил рассказ. – Линкольту исполнилось тогда 19. Собственно, когда я узнал на что подписался, возмутился, что мной командовать будет, - парень понизил голос до шепота. – Этот сопляк, любимчик босса. А он ставил в первый день мне яблоки на голову и, стреляя по ним, заставлял меня читать клятву Гиппократа.Послышалось сердитое покашливание, все трое обернулись на вошедшего Хэнка, сзади которого выглядывал Стелс, чернокожий парнишка.- Итак, Австралия предлагает нам заманчивую возможность сорвать большой куш, - Стоуэрс собрал светлые волосы в хвост. – И вполне легально, - лица Кью и Дока вытянулись.Линкольт выхватил у Стелса альбом для эскизов, быстро перелистывая рисунки, останавливался на некоторых, тогда чернокожий юноша несколько смущался, отводил взгляд. Наконец Хэнк нашел объявление и показал присутствующим.- За голову этого местного Чупакабры, Йови, предлагают, как видите, большие деньги.тоуэрс кивнул на изображение зверя, покрытого густой темно-коричневой шерстью и напоминавшего человекоподобную обезьяну. Монстр имел массивные передние клыки, как у саблезубых тигров, и огромные стопы.- Нам нужны автоматы, сеть, - заключил Кью, слегка дергая за колечки в ухе. – И гранаты на худой конец.- Приготовьте шесть винтовок, - Линкольт поймал удивленные взгляды. – Босс с нами не едет, а я револьверам не изменю.В комнату заглянул австралиец, его волосы торчали во все стороны, но сам был аккуратно одет и гладко выбрит.- О, янки, знакомься, - Хэнк втащил парня, неожидавшего такого выпада со стороны Стоуэрса. – Фантом. Будешь брыкаться – заметет следы так, как будто тебя и не было.- Шумахер передал, что «парадный» джип он помыл, а «походный» приготовил к поездке, - оззи высвободился из хватки Линкольта и ретировался за дверь.«Походным» назывался вместительный, неприметный и очень распространенный в Австралии автомобиль. Если приглядеться, то можно было заметить замаскированные царапины и вмятины от пуль.Под бледно-голубым небом темно-серая чаща кустов тянулась до самого горизонта: беспредельная глушь — низкорослые иссушенные деревья воздевали крючковатые ветви вверх. Пустынные песчаные равнины, выжженные солнцем австралийского Запада, раскинулись на сотни миль кругом.Эта пустыня сейчас напоминала Гарретту его душу, которую нещадно прожигают, в которой угасает жизнь. Сотни миль его отделяют от дома, относительных спокойствия и безопасности. Миллеру становится душно, тошнота подступает к горлу, но выдать свое плохое самочувствие нельзя ни в коем случае, ведь с «успокаивающими конфетками» Хэнка в наркомана недолго превратиться, тогда пиши «пропало».- По правому борту неопознанный бегущий объект! – крикнул Фантом, высунувшийся с биноклем из окна.Джип рванул вправо, перелетая через красно-желтые песчаные гряды, и затормозил в паре сотен шагов от чудовища. Банда высыпала наружу, Стоуэрс приставил один револьвер к виску инвалида, дабы не учудил чего против. Кью прицельно выстрелил в монстра, того лишь разозлило это. Йови устремился прямо на обидчика, последовала пальба, но пули не причиняли вреда зверю, как и брошенная Доком граната. Линкольт, заметивший беспомощность шайки, скомандовал отступать.Гарретт, брошенный бандитами на произвол судьбы, остался один на один с разъяренным чудовищем. Отбросив бесполезное оружие, Миллер пытался скрыться от монстра, но чудище, способное развивать огромную скорость, настигло инвалида и выкинуло из кресла. Пробороздив лицом некоторое расстояние, парень на руках начал ползти, куда – неважно, но попробовать спастись – главная цель. Как ему не хотелось умереть здесь растерзанным, преданным забвению, похороненным песками, но в изнеможении он откинулся на спину.Маленькая серая сова покружила над Гарреттом, села на его грудь, ухнула: «Мил!» Йови замер, не в силах пошевелиться, а совушка наклонилась к уху юноши, и мысли птицы вспыхнули в сознании охотника.«Я друг. Я друг. У тебя чистое сердце. Я помогу. Разреши. Разреши кровь» -Миллер согласно кивнул, не особо вникая, что требует сова.Птичка расправила крылья, на пару дюймов взлетела – резко впилась острыми, как бритва когтями в бока инвалида. Багровая кровь быстро окрасила рубашку Миллера, который, закусив губу, взревел от боли. Совушка смочила клюв в алой жидкости и встала на песок. На месте птицы возник австралийский абориген, с нанесенными на полуголое тело белыми узорами, в руках он держал копье. Мужчина и чудовище сошлись в поединке, как в танце, пытаясь задеть друг друга.Единственная ошибка – пронзенный Йови, корчась, отживает последние секунды.Абориген поклонился Гарретту, указал на горизонт, откуда доносился запах дыма. Перья покрыли грудь, плечи, ноги спасителя – теперь он снова сова. Инвалид поблагодарил ее, порвал рубаху, перевязал торс. Разум помутился, парень, словно во сне, дополз до кресла. Он уже не понимал, что делает, как отрезал оброненным скальпелем Черного Доктора кисть монстра.Юноша не помнил, как добрался до поселения, указанного мужчиной-совой. Миллеру приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы показать аборигенке часть руки Йови, свои раны, которые заботливая женщина зашила. Он не слышал даже, что он говорил, как будто толща воды отделяла его от окружающего мира. Но в память парню врезалось, как аборигенка напоила его травяным отваром, выслушала путаный рассказ гостя, сказала, что спас инвалида некто, называемый благодарный покойник.Холодный рассудок отчасти вернулся Гарретту, когда охотник обнаружил себя в каком-то городке с золотой дорогой вещицей в кармане и адресом ломбарда. От Миллера ускользало то, почему он здесь и зачем отказался от предложенного ночлега. Проезжая мимо стеклянной витрины, юноша заметил, что клеймо испарилось. Продав полученный кулон, он смог купить билет на самолет, к счастью паспорт был у инвалида с собой. Мысли парня устремились к Персефоне, единственная, пусть и несущественная, мечта поселилась в его душе: поцеловать ангела.Автор: Лихтен.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения полтергейст

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