Фотография, где я не улыбаюсь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:11 by

Я всегда знал, что мама любила меня очень сильно, а я жил для нее и не нуждался больше ни в ком. Сейчас я вспоминаю те долгие зимние вечера, когда мама кутала меня в плед и читала сказки, непременно страшные. Это я ее просил. Иногда они были не такими уж и страшными, но я нарочно закрывал глаза на самых жутких местах, чтобы мама засмеялась и обняла меня. До сих пор чувствую, как щекочет мне щеку ее шаль. Ворсинки лезли мне в ноздри и липли на губы - я плевался, корчил рожицы, а мама опять улыбалась и целовала меня в затылок.Сегодня я впервые остался дома один. Прежде, когда мама была здесь, мне казалось, что нет на земле уютнее и светлее места, чем зал нашей старой ленинградской квартиры. В детстве я очень любил настежь распахнуть огромные окна, чтобы ветер трепал и подбрасывал к потолку белые занавески, а я представлял, что это снежный буран, и мой бумажный самолетик пытается прорваться сквозь него. Один раз я сам запутался в «снежном буране», и край карниза, свалившись, ударил меня по голове. Была большая шишка, и мама ругалась... Белоснежные занавески уже давно посерели от времени, а зал теперь виделся мне лишь темной и бездушной коробкой.Я включил патефон. Мы с мамой часто слушали старые пластинки. Не скажу, что нам нравились одни и те же песни. Вертинского я не любил, особенно его «Белый пароходик». Ну не мог я удержаться от смеха, когда этот Вертинский начинал густо выводить слова и манерно картавить! Я, конечно, хихикал, закрывал ладонью рот, а мама сердилась, потому что она любила Вертинского и то, как он пел, тоже любила.Я поставил «Брызги шампанского». Эта пластинка всегда нравилась и мне, и маме, но даже она звучала теперь ужасно одиноко. Мне даже захотелось заплакать, но я никогда не плачу. Раньше, в детстве часто, а теперь никогда, потому что я сильный и смелый, как говорит мама, настоящий солдат! Да, мама была единственным человеком, кто любил меня.Сегодня утром, когда я подошел к ее постели, она не улыбнулась мне как обычно и не протянула рук, чтобы обнять. Я положил ей на грудь голову, но не почувствовал привычного тепла и не услышал биения сердца. В спальне было мрачно и пыльно, за окном шел снег. Я все понял.Весь последующий день в нашей квартире сновали чужие люди, они все разглядывали и совали свой нос в наши с мамой вещи. Я спрятался от них в кладовой, как меня учила мама. Она всегда прятала меня, когда кто-то приходил, потому что люди злые и могли меня сглазить. Правда, у нас редко кто бывал, да и тех дальше порога мама не пускала, мало ли какие больные придут? У меня с детства слабое здоровье, поэтому я не выхожу на улицу и ни с кем не общаюсь. Кроме мамы, конечно.Я тоже не люблю людей. Вот сегодня одна незнакомая женщина, противная и жутко накрашенная, все причитала, причитала, даже слезу пустила, а когда осталась в комнате одна, то сунула в карман мамины бусы и что-то еще. Противная тетка. С ней еще была какая-то девушка, тоже противная. Она разглядывала наши фотографии, а потом показала одну из них тетке, та покрутила ее в руках, назвала мерзостью и бросила. Я понял, что она увидела снимок, где я маленький на рыбалке и делаю вид, что хочу съесть червячка. Глупая тетка, глупая…Теперь я жалел, что не прогнал сегодня всех этих людей. После них остался жуткий беспорядок: книги и фотографии валялись на полу, кто-то разбил старую сахарницу, а паркет был покрыт грязными следами, потому что никто не удосужился разуться. Маме бы это не понравилось, и я начал ползать по полу, поднимая фотографии.Наши фотографии… Мы часто рассматривали их с мамой. Она показывала мне родственников, говорила о них, и мне казалось, что вот так, через альбом, мы ходим к ним в гости. Я смотрел на все эти лица, и любил их, хотя и не помнил никого. Кто-то из них потом погибнет на фронте, кто-то умрет в блокаду от голода, кто-то уедет, что теперь с ними, мама не знала. Но больше всего мне нравились свои детские фотографии. Какой же я на них был радостный и веселый, а мама – молодая и красивая. Она и сейчас красивая в моих глазах, несмотря на годы. Вот это я на лошадке, представляю, как стремительно мчусь в бой с проклятыми белогвардейцами. Правда, я тут без штанов, но зато горд и улыбаюсь - с самим Буденным ноздря в ноздрю иду!А вот тут мне пять лет. И я стою у Аничкова моста, закутанный, что и лица не видно, один нос снаружи, но судя по глазам - опять улыбаюсь. И тут тоже довольный: сижу у мамы на руках, разглядываю какой-то значок. Мама сказала, что его мне дал фотограф, потому что я ревел. Я помню этого фотографа, у него еще была очень черная борода, и я все боялся, что это какой-то колдун, и он меня заберет к себе. Но, видно, значок меня тогда успокоил. Жизнерадостный ребенок, как мама говорила, на всех фотографиях улыбаюсь.А вот та фотография с червяком, что бросила тетка, улетела под диван, и мне пришлось собрать всю пыль, прежде чем я достал ее оттуда. Странно, но это была совсем другая фотография, не с рыбалки.В то время я сильно болел, потому что пошел на реку и провалился под лед. Мама тогда очень испугалась, что я умру, и пригласила к нам на дом фотографа, но все, к счастью, обошлось. Вот только с тех пор мы больше не фотографировались; началась война, и тот чернобородый ушел на фронт, откуда не вернулся. Мама говорила, что лучше него никто во всем городе фотографий не делал и никогда уже не сделает.Я все вертел снимок в руках... Почему мерзость? Обычный черно-белый снимок, только мама здесь грустная и усталая, да и я не ахти вышел, хоть и наряжен, как заморский принц, а так слаб, что еле сижу, даже голову трудно держать. Наверно, это единственная фотография, где я не улыбаюсь. Еще бы, в ледяной воде-то, поди, поплескайся! Я глянул на оборот - дата, вздувшиеся круги и растекшиеся чернила.В голове у меня все крутилось слово, которым девушка ответила на теткину «мерзость». Тоже что-то на «м» или «р», что-то не совсем русское, она еще с таким умным видом это произнесла, а я взял и забыл. Я еще долго смотрел на фотографию и все прокручивал в голове слова. Наверное, я задремал, и мне приснилась мама и летний сад. Она была такая же молодая и красивая, как раньше, все смеялась и кружилась в солнечном свете.Я открыл глаза. Вспомнил… Я вспомнил, что тогда сказала та девушка. Это слово вдруг так четко проступило в моей голове, что я опрометью бросился к столу и записал его, дабы вновь не забыть. Чудное слово… Я взял свечку и подошел к книжному шкафу. Не сразу, но в одном из словарей я все-таки нашел, что искал - определение и иллюстрации к нему прилагающиеся. С этих снимков из книги на меня смотрели дети, их родители были такие же уставшие и безжизненные, как моя мама на той фотографии, где я не улыбаюсь, а сами мальчики и девочки сидели в креслицах с абсолютно пустым, мертвым взглядом.Я закрыл книгу и прошелся по комнате, подошел к зеркалу, в которое смотрелась еще моя прабабушка. Те люди зачем-то завесили его какой-то черной тряпкой.Обидно и глупо, что я ничего не чувствовал: ни страха, ни паники, только внутри стало как-то особенно тоскливо и досадно, как если бы Вы заглянули в окно в надежде на ясную погоду, а там опять было бы пепельное небо и бесконечный бесцветный снег. Тем утром, когда я собирался с санками на речку, тоже шел снег, он падал, когда я захлебывался в ледяной воде, срывая ногти в попытке зацепиться за скользкие края полыньи... Я не помню, как меня достали из реки, и не помню, когда я в последний раз плакал. Наверное, очень давно.- Пост мортем, - протянул я, но голоса своего так и не услышал. Что ж, неудивительно.Посмертную фотографию, ту самую, где я не улыбаюсь, пламя свечи вмиг скрутило в серый кулек, который тут же осыпался на пол. Мне стало спокойнее. Я хотел еще скинуть с зеркала ткань, но подумал и не стал. Зачем, и так было понятно, что увижу перед собой холодное полированное стекло и замутненное отражение стены позади.В комнате тикали старые часы, и все шуршала съехавшая к центру пластинки игла патефона.Оглядываясь назад, я, наверное, всегда догадывался, что живу только в мамином воображении, но она была такая счастливая, как я мог сказать ей? Да и мысль о том, что я есть лишь чья-то больная фантазия пугала меня самого, и я старался об этом не думать. Зато сейчас понимаю, не страшно быть чьей-то фантазией, по-настоящему страшно, когда этот кто-то уходит, а ты остаешься здесь, сдавленный стенами пустой квартиры, стертый из памяти, ненужный ни жизни, ни смерти, ни времени, никому. Быть может, так и появляются призраки, потому что своих мертвых вовремя не могут отпустить живые?Я всегда знал, что мама любила меня очень сильно, сильнее всех на свете, даже сильнее, чем того допускал человеческий рассудок. Одного я не знаю, что теперь делать мне?_____________________Автор - Сарагоса.

Ключевые слова: Мама зимние вечера зеркало траур пост мортем страх

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