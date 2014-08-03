Паучьи врата. Часть четвертая

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:23

Причина: Стилистика Автора сохранена.

Mira Rayen Просмотров: 13 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:03 by

Переступить порог дома Гвен решилась только на третьи сутки после ритуала. Благо деньки выдались щедрые на работу. Девушка вставала с петухами, а ложилась, когда луна находилась в зените ночного неба. Трупы больше не жаждали общения, что радовало девушку даже больше, чем скорое возвращение баронессы. Доктор Самуил обучал ее послойному бальзамированию плохо сохранившихся трупов. Процесс, откровенно говоря, походил в большей степени на колдовской обряд, нежели на услугу морга, но главное – он занимал все свободное время. Третья глава записей Джэклин преподнесла неприятный сюрприз в виде одного абзаца и вырванных страниц.- Бедняк пинал по улице замерзшую ладонь, - напевала Гвен единственную подсказку, занимаясь вскрытием. – Каннибал что ли?Абзац начинался вязью рун, а оканчивался фразой «молодая луна». Выходит, третий демон должен быть запечатан через шесть дней. Гонка, обещанная Джонатаном, продолжала наращивать темп. С нею зрело зерно сомнения. Два прошлых ритуала пошатнули здоровье девушки – спала она теперь со светом не дольше трех часов, а приступы мигреней стали ее постоянными спутниками. За свою жизнь наследница не боялась. Она страшилась не совладать с противником.- Баронесса, подождите!- Что случилось, Бенджамин? – Женевьева остановилась у машины.Гвендолен замерла у стены. Пожилой мужчина, прихрамывая, спешил к ее бабке, словно его бесы гнали в спину. Его одежда, как и обувь, видали лучшие времена, а неряшливый вид и комья грязи на сапогах свидетельствовали в пользу работы на кладбище.- Кто-то раскапывает могилы, - понизил голос он. – Молодые женщины, госпожа. Гробы разворочены, все в точности так же, как случалось после смерти барона.- Я разберусь, спасибо, Бенджамин.К воротам подъехал фургон коронера. Двое санитаров достали из кузова носилки. Женевьева бросила быстрый взгляд в их сторону, и поспешила в дом.- Смотри, куда прешь, старик! – гаркнул один из санитаров.Глаза Бенджамина налились кровью. Морщинистая рука сжалась в кулак. Кладбищенский работник опустил его на голову грубияна. Парень от неожиданности выронил носилки. Пластиковый мешок с телом плюхнулся на землю. В суматохе Гвен заметила мелькнувшую на черном фоне кисть.- Даже мешок застигнуть до конца не могут, за что вам вообще платят?! – споткнувшись о руку, прыснул Бенджамин. – Да от вас спиртным разит на милю!Горячая волна окатила Гвен с головы до пят. Девушка прижалась спиной к стене в попытке унять дрожь. Старик словно обезумел, увидев мешок с трупом. Но работнику кладбища к подобным картинам не привыкать. Бедняк пинал по улице замерзшую ладонь. Слишком явное совпадение, да еще и в день возвращения Женевьевы. Видимо, пришло время «познакомиться» с кладбищем для горожан.- Мисс Макалистер.- Зачем же подкрадываться? – пискнула Гвен.- Прошу прощения, - юноша вновь отвесил поклон. – Баронесса ожидает вас в беседке.- Королеве поклоны бить будешь, - бросила Гвен и направилась в сторону озера.Женевьева коротала время за вышивкой. Казалось, за пару недель поездки бабушка помолодела лет так на десять: проседь в волосах стала практически незаметной, на щеках заиграл румянец, кожа посвежела и морщины на шее, в уголках глаз разгладились. Она восседала словно королева в кресле-качалке, которое не шло ей к лицу. В таких бабки сидят, а не красавицы вроде баронессы.- В моем возрасте приходится беречь не только здоровье, - усмехнулась Женевьева. – Но тебе рано о подобных вещах задумываться. Присаживайся.- Здравствуйте, бабушка. Как поездка?- Прекрасно, - Женевьева подвинула к ней папку с документами. – Я привезла из Лондона не только красавца-дворецкого и обновленную внешность.Гвен бегло прочла первую страницу и подняла круглые глаза на баронессу. Женевьева обошла стол. Прохладный металл коснулся часто вздымающейся груди девушки. Дуб-трезубец из платины в окружении кельтских рун оказался приятным на ощупь. Продолжая поглаживать кулон, девушка повернулась к бабушке.- Или ты передумала? – спросила баронесса.- Нет. Я останусь и стану вам помогать.- Чудесно. Дуб – герб нашего рода, он защитит тебя и преумножит силы.- Спасибо за все, бабушка, - не веря в происходящее, прошептала девушка.Кладбище находилось в получасе ходьбы от поместья. В тени секвой за невысоким забором выстроились рядки могил. Вымощенные камнем тропинки, цветы с обеих сторон от них, часовня и сторожка под раскидистым дубом. Солнечные зайчики резвились в ковре сочной зелени, ясное небо с пышными облаками радовали глаз. Не кладбище, а достопримечательность. С центрального входа только. Сторожка осталась далеко позади, исчезли из поля зрения ворота, и лишь тогда оно показало истинное обличие: островки выгоревшей травы в «море» влажной земли, серые деревья с темной листвой, торчащие во все стороны надгробия, половина из которых были разрушены. Первая разрытая могила притаилась за сухим деревом. Через пару рядов зияли еще четыре ямы. Интересно, почему их не зарыли?Могилы осквернялись не один день. Ямы и свежие холмы вырисовывали рваное очертание круга. Гвен спрыгнула с ветки секвойи. В обозначенных границах было еще пять могил девушек. Вандал придерживался некой схемы, а значит – должен вернуться. Этой ночью Гвен получит подтверждение или опровержение своей догадки.Ближе к ночи начал моросить дождь. Гвен потерла глаза кулаками и зевнула. Надгробная плита оказалась не лучшей подушкой. Тело затекло, хотелось размяться. Привстав, девушка тут же прильнула к земле. В полуметре от ее укрытия рыскали шесть существ. Невысокие, с черной, словно мазут, кожей и ярко-красными глазами. Поджарые тела испещряли узоры из вздутых вен. Существа порыкивали друг на друга, скалились, втягивая с шумом воздух широкими ноздрями. Влажные пальцы сжали амулет. Дождь усиливался. Вместе с ним усиливалось головокружение. Черные человечки растирали меж пальцев могильную землю и фыркали, будто были недовольны. Вот только разбери чем. Самый маленький их них перепрыгнул через укрытие Гвен, игнорируя предупреждающее рычание собратьев.- Не заметил, - одними губами прошептала она.Человечек остановился у кладбищенской ограды, напротив разделенной трещиной напополам плиты. В проблеске молнии девушка хорошо рассмотрела покрытую ржавчиной железную решетку поверх захоронения. Существо указало пальцем на могилу. Гвен обняла себя за плечи. Во рту внезапно пересохло, ноги задрожали, и она едва успела опереться рукой о надгробие. Вглядываясь во тьму, что роилась в противоположном конце кладбища, Гвен пыталась побороть страх. Вода смывала наведенные мелом печати, пучки трав с защитными символами намокли и потеряли половину силы, а подарок баронессы уже не внушал доверия. Кровь шумела в ушах, ускоряла пульс. Оно приближается, оно совсем близко. Черные человечки смолкли. Раскат грома сорвал с губ Гвендолен вскрик. Эти штуки, как одна, запрыгнули на ближайшие надгробия и замерли. Раз им не по себе от приближения разорителя могил, то ей с пучком трав тут точно делать нечего.Мокрая и злая Гвен проследовала в библиотеку. На столе ожидал свежезаваренный кофе с творожным кексом. Девушка улыбнулась: определенно, Анна справляется со своей работой лучше Сары. Еда и тепло скрасили предвкушение бессонной ночи. Шкаф с книгами о демонах, а именно к ним девушка причислила «этих штук», подпирал собой потолок. Похоже, литература займет еще большую часть следующих суток. Одной ночью тут не обойдешься.Трудновыговариваемые имена «откликались» головной болью, глаза слезились от количества просмотренного материала, но девушке не удалось найти ничего. Гвен отложила книгу в кожаном переплете и потерла глаза. Если «эти штуки» не демоны, тогда кто? Духи? Галлюцинации? Приглушенный топот привлек внимание Гвен, когда она уже собралась взобраться по лестнице за новой порцией книг. Девушка подняла голову к потолку. Над библиотекой находилась комната нового дворецкого. Топот усилился. Ему вторил скрип половиц. Один человек не мог наделать столько шума, да и звук походил больше на марш отряда котов, чем на человеческие шаги. Гвен махнула рукой. Сжав влажными пальцами перекладину, она взобралась на лестницу.- Мифология Древней Греции, «Ведьмы и их фамильяры», - палец скользил по корешкам книг, - нет, определенно не то, что мне нужно. Эти штуки шатались по кладбищу организованной компанией. А если…Топот смешался со скрежетом. Некто, царапая паркет, пробежал от потолка к стене. Гвен взглянула себе под ноги. Никого. Охватившее чувство тревоги не хотело отпускать ее. Девушка осторожно спустилась с лестницы. Неприятное покалывание «растекалось» от ног до макушки головы. Гвен явственно ощущала чье-то незримое присутствие. Вперив взгляд в половицы, она сделала через силу пару шагов к столу. Что-то мягкое задело голень. Взгляд медленно переместился к туфлям.- Святые угодники! – завопила она, глядя на огромную крысу с алыми глазами-бусинками.С громким писком мимо нее пронесся крысиный король. Сотни три крыс, не меньше, с завидной скоростью понеслись к дверям библиотеки. Гвен схватила первую попавшуюся книгу и проследовала за королем. Она всегда ненавидела крыс, но столь необычное явление девушка не могла оставить без внимания. Ну, а книга как оружие лучше, чем ничего.Гвен выбежала в коридор, когда крысиный король уже добрался до лестницы. Внезапно существо смолкло и повернуло свои головы к девушке. Юная баронесса вскрикнула, запустив книгу в его сторону. Крысиный король оскалился. Без того алые глаза налились кровью и он, подобно несущемуся на полной скорости составу, ринулся в стену. Рыцарские доспехи пошатнулись, брякнув оковами. Крысы прошли сквозь стену, как Каспер в мультфильме. Когда-то давно Гвен читала о крысином короле. Добра от такого знака ждать не стоило.Шелковое покрытие вблизи головы рыцаря оказалось немного светлее, будто раньше на этом месте висела картина. Довольно большая, учитывая занявший ее место гобелен. Пальцы прошлись по шелку и сжали оковы на руках рыцаря. Покрытые ржавчиной, опаленные. Их явно использовали по назначению.- Интересная вещь, - большой палец накрыл дуб-трезубец на запястье рыцаря. – Вот только зачем она здесь?Гвен подняла с пола книгу. Засаленная обложка пестрила золотыми буквами «Мифология Индии». Девушка прислонилась к стене и углубилась в чтение. Перед глазами мелькали многорукие демоны, пытки, существа различных рангов, призраки. Все наслаивалось на ранее полученную информацию, расплывалось перед глазами. Зевнув, Гвен перевернула страницу. Сон как рукой сняло – с предпоследней страницы на нее взирали красные глаза «этих штук».- Пишачи, - девушка с облегчением покачала головой. – Злые демоны, способные насылать болезни. Входят в триаду демонов– асуры-ракшасы-пишачи. Передвигаются в сумерках, способны принять любой облик и даже стать невидимыми. Обитают преимущественно в местах самоубийств, казней или массовых захоронений. Ух, ты! Предпочитают питаться душами. А вот это уже что-то.- Что, дорогая?- Бабушка, - девушка выронила книгу, - вы меня напугали.Баронесса смирила ее подозрительным взглядом. Гвен ответила тем же: Женевьева словно воплотилась из воздуха.- Я хотела спросить, что весело раньше на месте гобелена.- Семейный портрет, - в глазах старухи проскользнула боль. – Я, твой дедушка и наши дети. После смерти Беннета мне было невыносимо смотреть в лицо Джейми. Мой старший сын мертв при жизни, а у младшего даже могилы нет. Скорбь – самое ужасное чувство, особенно если ее негде выплеснуть.- Прощу прощения, бабушка.Баронесса ободряюще похлопала ее по плечу и удалилась. Гвен подняла книгу. Женевьева не поверила ей, но девушка тоже не имела желания открывать все карты. Баронесса знала, чем занимается ее внучка, хотя не обмолвилась об этом даже словом. Она наблюдала, выжидала. А Гвен хотела удивить бабушку результатом.С первыми лучами солнца юная Макалистер стояла перед могилой с лопатой наперевес. Бенджамин не взглянул на нее, пока срезал решетку. Справившись, старик отказался от вознаграждения, ссылаясь на долг, и поспешил скрыться.- Трещина прошла между инициалами М.Т. Весьма поэтично, - прыснула она.Лопата вошла в землю с трудом. Оказывается, раскапывать могилы, в особенности старые, легко только в фильмах: пот градом катился по лбу, спина ныла, а руки сильно саднило. Спустя два с половиной часа из-под земли показался угол гроба. Девушка сменила лопату на топор и спрыгнула в могилу. В каждом ударе чувствовалась ярость. Щепки царапали лицо, занозы впивались в пальцы, но Гвендолен не обращала на боль внимания. Ей хотелось одного – добраться до останков.- Я так и знала, - глядя на куски ткани и камни, произнесла девушка. – Пусто.Округлые голыши с рунами выстроились в ряд рукой Гвен. Серебреный серп повторил их порядок на плече девушки. Растирая меж ладонями кровь с травами, она повторяла:- Греху своему волю даруй,Со мной в могиле попируй.Кто за руку ходит со скорбью,Тому душу под грехом я сгорблю.Знание, как провести ритуал, возникло вместе с догадкой о том, с кем она на самом деле имеет дело. Если она окажется права, то третья печать станет, словно аппендицит в хирургии – самой легкой и самой тяжелой. Смертоносной.Свет всегда привлекает тьму. Стрелки часов сошлись на цифре три и факелы вспыхнули кроваво-красным огнем. Пишачи оставили очередную оскверненную могилу. Их взоры впивались в надгробный камень, проходя сквозь тело Гвен. Девушка прикрыла глаза и поднесла к губам костяную флейту. Уныние разнеслось по просторам кладбища. Пальцы ловко скользили по поверхности инструмента, мелодия находила отклик у волков. Они приумножали боль потери, стучась в сердце каждого, кто сталкивался с утратой. По щекам Гвен струились слезы, но лицо хранило бесстрастное выражение. Холод обволакивал правое плечо. Серебреный свет рун пробивался сквозь одежду, а она продолжала играть. От мертвой земли к живому небу взметались блеклые тени нот, чтобы превратиться в самые мучительные чувства человека.Мелодия оборвалась на границе с апогеем. Глаза Гвен распахнулись и встретились с ядовито-зелеными глазами напротив. Правая сторона черепа была проломлена, сквозь дыру виднелась луна; серые ошметки плоти местами прикрывали обожжённые кости, от некогда дорогого костюма остались бесцветные лохмотья; нижняя челюсть болталась на гниющем суставе и издавала щелканье. Его глаза не были пусты, их не переполняла скорбь или всепоглощающее чувство вины. В них плескалось тусклое пламя Смерти. И в пламени этом открывался весь ужас, что терзал мужчину.Гвен подняла руки ладонями вверх. Ладони мертвеца раскрылись ей навстречу. Браслеты оков застегнулись на его запястьях. Оказавшись за его спиной, девушка толкнула демона в разрытую могилу.- Дэанадрис*, - произнесла она.Пишачи оскалились и набросились на мертвеца. Тихий всхлип сорвался с ее губ, и Гвен отвернулась. Слезы против воли катились по щекам, осушая душу. Чавканье приглушало вопли агонии. Если бы не лопата, на которую она опиралась, юная баронесса проследовала бы в могилу следом за жертвой.- Чего она встала, как вкопанная? – спросил пишача у облизывающего кость собрата.- Не знаю, - откликнулся тот. – Вкопанная, а должна закапывать.- Может, заткнетесь?! – Гвен отправила очередную порцию земли в яму. – Или хотите помочь?- Она нас видит?- Видит, - закивал демон, что несколькими днями ранее указал на могилу. – И понимает.- Не, мы помогать не станем, - замахал когтистыми руками первый. – Мы объелись, и работать не хотим. Ты копай, тебе же надо.- Вкусно было, давно так не ел.- Да-да, - вторил говорящему другой пишача. – Кормит лучше, чем копает.- Да закройтесь вы! – Гвен замахнулась лопатой, но демоны ловко перепрыгнули с надгробия на дерево.- Посмотри, обидчивая какая!- Неженка.Выругавшись, девушка продолжила закапывать могилу под смех пишачей. Зловредные выскочки все никак не желали успокаиваться: они толкались, щипались, дергали ее за волосы и кидались камнями. Щеки Гвендолен пылали от ярости, но больше она не велась на их провокации.- В яблочко! – захлопал в ладони пишача, попав Гвен в голову чем-то довольно увесистым.Остальные катались по земле и от смеха держались за животы. Девушка уже хотела швырнуть в ответ в него лопатой, но остановилась. Внимание привлек блестящий предмет, который недавно прилетел ей в голову. Под крышкой карманных часов была гравировка – заглавные буквы «Б» и «М» по бокам от дуба-трезубца.- Подарок, - произнес обидчик. – Ты хорошо нас покормила, мы тоже умеем быть благодарными.- Откуда это у вас?- Мелочь! – воскликнул демон, игнорируя ее вопрос. – Малум, пойдешь с госпожой. Будешь помогать ей.- Что? – скривился тот самый демон, что указал на захоронение. – Не хочу! И чего я? Мне меньше всех из подношения досталось!- Пойдешь!Выказывая всем своим видом недовольство таким решением, Малум поплелся к выходу из кладбища. Гвен кивнула пишаче, что одарил ее фамильяром. Видимо, он является главным, раз Малум так быстро сдался. Но как бы теперь «подарок» не кривился, он станет вести себя примерно. Девушке известно его имя, а с именем у демонов шутки плохи.Дни тянулись однообразной серой пеленой: работа, дом, работа. Самуил отмечал успехи Гвен в бальзамировании, а девушку больше не заботили знаки внимания со стороны красавца-доктора. Мысли занимали единолично демоны. В особенности ее фамильяр. Гвен не могла вспомнить, когда видела его в последний раз. Наглый пишача активно увиливал от своих обязанностей, но откровенно говоря, хозяйке тоже некогда было сейчас с ним возиться. Что-то, а что именно, она прослушала, стряслось с моргом в соседнем городке, и теперь покойников свозили в Паучьи врата. Люди, как назло, начали умирать с завидной регулярностью, не давая ей отдохнуть.- Госпожа, - Анна едва не сбила ее с ног, - поднимитесь к баронессе.Тревога служанки передалась девушке. Еще в коридоре она уловила тягучей запах лекарств, и сердце забилось чаще. Ускорив шаг, Гвен вбежала в покои бабушки. Доктор Смит окончил осмотр. С напыщенным видом тучный мужчина делал записи в карте, не обращая внимания на Гвен.- Что случилось, бабушка? – девушка взяла ее руку в свою.- Ничего страшного. – Баронесса попыталась улыбнуться, но улыбка вышла вымученной. – Я старая, а у старых людей вечно что-то приключается.- Не придумывайте, - в тоне Смита заскользило лицемерие, - ваш отец прожил сто три года, а мать – девяносто восемь лет. Вам еще рано собираться на тот свет. Вот отдохнуть точно требуется. Пойдемте, юная госпожа, навестите баронессу утром.Доктор настойчиво подталкивал Гвен к выходу. Она успела только пожелать бабушке спокойной ночи. Девушка едва не переципилась через порог, когда Смит закрывал за ней двери. Пылая от гнева, баронесса решила дождаться выскочку. Как он смеет столь неуважительно относиться к ней?- Вы здесь. – Смит смирил Гвен пренебрежительным взглядом.- Вы пока что тоже. Выкладывайте.- У вашей бабушки случился криз, - процедил мужчина. – Я оставил рецепты и рекомендации для Люси. Она всегда ухаживает за баронессой.- Ухаживала, - Гвен остановилась возле лестницы. – Теперь этим займусь я.- Не поймите меня неправильно, мисс Мур, но резать трупы и лечить – вещи разные.- Не мисс Мур, - девушка одарила его взглядом сверху вниз. – Баронесса Гвендолен Макалистер, единственная наследница баронессы Женевьевы Макалистер.- Прощу прощения, баронесса. – Мужчина едва не подавился словами, напрочь лишенными и намека на искренность.- Доктор Смит, ваши визиты отныне лишние. Но не волнуйтесь, я выпишу доктора из Лондона для бабушки, а формальностями с вашим расчетом займусь лично.- Такай великий род, - бормотал он, направляясь к двери, - а наследница бастард.Тяжелая ваза разбилась в паре сантиметров от его ног. Смит завизжал, словно свинья, и едва не запрыгнул на руки дворецкому. Полные ужаса с примесью зависти глаза уставились на Гвен.- Спокойной ночи, доктор Смит, - кивнула мужчине наследница.Больше этот трусливый докторишка сюда не заявится. Довольная собой, Гвендолен направилась в свою спальню. Злиться на Смита сил не осталось, да и какое дело знати до слов завистливой черни? Усмехнувшись своим мыслям, девушка повернула ключ в замке.- Малум, что ты здесь делаешь?Толстый енот повернул к ней голову. В лапах он сжимал обезглавленную крысу. Продолжая чавкать, демон с укором взглянул ей в глаза.- Ты меня не кормишь.- Еноты не жрут крыс, - запищала от отвращения Гвен.- Ты в школе была двоечницей? Еноты – хищники.- Да плевать! Почему ты приперся есть в мою спальню?- Я твой фамильяр, - деловито откликнулся пишача.- О, - девушка подперла руками бока, - вспомнил, значит.- Я и не забывал, - огрызнулся Малум, - это ты забыла. Не кормишь совсем, скоро стану, как этот вот.Демон подковырнул портал камина, и из-под камня показались кости человеческой ступни. Гвен отпрянула от неожиданности к двери. Пишача покачал головой и затолкал крысу себе в рот.- Откуда ты знал? – немного придя в себя, спросила Гвен.- Я много чего знаю.- Малум, - девушка присела рядом с ним. – Подскажи, что мне делать дальше.- Ну, - протянул демон, - можешь пойти поужинать или придушить бабку подушкой, чтобы быстрее получить наследство. Но я бы посоветовал слетать на Мальдивы, там тепло, солнечно. Не то, что в этой унылой Англии. Стоп, отпусти меня!Гвен схватила фамильяра за шкирку и направилась к балкону. Пишача извивался, царапался, в попытке обрести свободу. Пару раз даже пытался извиниться, пока девушка открывала балкон. Но госпожа не обратила на его действия никакого внимания.- Мне же больно будет, - пропищал Малум. – А вдруг я убьюсь? Ну, посмотри, посмотри на меня! Я же такой милый енотик! Ааааааа!- В кошку превратись в следующий раз! – крикнула ему в след Гвен. – Они всегда приземляются на лапы.Злая, словно свора собак, девушка плюхнулась на кровать. Ну, ничего, этот гад еще запоет, как подстреленная дробью куропатка.

Ключевые слова: Магия Англия призраки нечисть демоны некромантия авторская история

Другие, подобные истории: