Призрачный пожар

Говард Филлипс Лавкрафт

Отрывок из газетной статьи еженедельника «Архитектурно-строительный вестник», посвященный открытию Центра семейного отдыха «Акварель»[/b]

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

A.Norton Просмотров: 25 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 14:35 by

Все мои истории построены по одной схеме. Я встречаю человека, жизнь которого пересеклась с чем-то странным или просто не имеющим рационального объяснения. Этот человек соглашается поделиться со мной своей историей. Я набрасываю черновик истории, вычитываю текст до приемлемого вида, редактирую и публикую готовый рассказ. Иногда выходит неплохо, иногда — не так плохо, как могло получиться. Придерживаясь описанной схемы, я рассказал истории многих людей. Но никогда не рассказывал о том, что наблюдал сам. Исправляюсь.Мой единственный случай столкновения со сверхъестественным явлением произошел осенью 2013 года — в сентябре. Так получилось, что меня отрядили на «полевые работы» в неработающий советский санаторий. По разнарядке привлекли не только меня — всего нас было человек восемьдесят, конторских служащих, связанных работой на одну компанию. По распоряжению генерального директора нам поручили разгружать фуры, приехавшие из курортного поселка на южном берегу Крыма. Они доехали до нашего города за три дня — и как назло поспели к вечеру пятницы. Утомительно долгая рабочая неделя закончилась малоприятным сюрпризом: нам с коллегами досталась роль дармовых грузчиков.В 18.30 к зданию нашего офиса подали два больших автобуса «Temsa», погрузили на борт разношерстный «офисный десант» и повезли нас на место. Никто из сотрудников не обрадовался свалившейся на наши головы факультативной работе, к тому же погода в тот день выдалась совсем не сентябрьская. Дождливая и ветреная, вызывающая желание запереться дома, заварить горячего чайку, забраться под одеяло и ничегошеньки не делать. На море ревел неслабый шторм, грохочущие волны неистово разбивались о бетонные волнорезы. Крепкий, бодрящий холодной свежестью ветер играючи гнул полувековые деревья. Гудели, раскачиваясь, электрические провода. Просто шик, а не погода.Поездка до санатория заняла минут пятнадцать. Асфальтовая дорога спускалась вниз под крутым углом. Сгорбившиеся от старости деревенские домишки, заслоненные увядающими садами, вытеснили обшарпанные многоэтажки. Автобусы проехали мимо пустующих гостиниц, огражденных кирпичными заборами, свернули на закатанную бетоном возвышенность и остановились у закрытых ржавых ворот. Водитель посигналил фарами, из сторожки выбрался заспанный охранник в потрепанной камуфляжной форме. Он впустил нас и, закрыв ворота, возвратился в маленькую будочку, склепанную из тонких листов металла. Как и ворота, гофрированные стены сторожки покрывали красно-оранжевые пятна ржавчины. Спасения от нее не было никакого. Все дело в несколько неудачном месте расположения лечебно-оздоровительного комплекса.Санаторий «Металлург» находится недалеко от морского побережья. Постоянная сырость в сочетании с избыточной влажностью медленно, но неотвратимо разъедали стальные элементы построек. Запущенная СССРовская здравница насчитывала десять зданий — жилых корпусов и вспомогательных строений. Все одинаково изношенные, находящиеся в аварийном состоянии и пригодные скорее под декорации для съемок фильма ужасов о маньяке в закрытом пансионате, чем под место отдыха детей и взрослых. При советской власти все тут было иначе, в настоящее же время территория санатория — наглядный пример того, как дикая природа разрушает все, воздвигнутое руками человека. Директор нашей фирмы, тоже рожденный в Советском Союзе, запомнил санаторий процветающим. Покоренный ностальгическими чувствами, он решил любыми средствами не допустить превращение «Металлурга» в заброшенные развалины.Продуманная до мелочей стратегия возрождения «Металлурга» воплощалась в жизнь поэтапно. В начале августа из партенитского пансионата «Айвазовское» привезли сборно-разборный павильон. Наш директор купил его в Италии специально для свадьбы младшей дочери. Когда помпезное торжество прошло, баснословно дорогая стекляшка стала никому не нужна. Так бы и стоял покинутый павильон на берегу моря, разрушаемый волнами и ветром, если бы не спонтанная идея директора с «Акварелью». Павильон перевезли в наш город, собрали заново, заменили разбитые стекла и установили на «Металлурге».Прошел месяц. Из Крыма пригнали шесть грузовиков с посудой, мебелью и прочими нужными вещами, без которых открытие прибыльного кафе-ресторана немыслимо. Вот тогда-то и встал насущный вопрос — а кому машины разгружать? Наемным грузчикам? Так им платить надо, халява не прокатит. Директор наш частенько бывает прижимист, подумал — и решил закрыть наметившийся фронт работ уже нанятыми сотрудниками. Зачем платить чужим, когда свои задаром отработают.Приехав в санаторий, мы без промедления взялись за дело. Работа спорилась, к десяти вечера наша «трудовая бригада» закончила разгрузку третьего грузовика. Разгрузку оставшихся фур перенесли на субботу. Я забрал из машины последнюю коробку с чем-то хрупким и понес ее по разбитой дороге мимо осыпающихся от старости зданий: ободранные корпуса, насупившиеся в туманных сентябрьских сумерках, провожали меня хмурыми взглядами темных, мутных и пустых окон. Ландшафт санатория производил крайне гнетущее впечатление — промокшие, желтеющие деревья, высокие сорные травы, крутые склоны, заросшие дикими акациями с длинными колючими шипами. Куда не кинешь взгляд, везде господствовали разруха и запустение. Беспросветная серость дождливой, ветреной ночи и неуверенные, пугливые огни фонарей только добавляли окружающему миру оттенков нереальности. Мне все труднее верилось, что было время, когда эта неухоженная, разоренная бездарным, безответственным управлением здравница пользовалась широкой известностью и популярностью у жителей города. Представить, как выглядел санаторий в лучшие годы у меня не вышло, а нынешнее состояние корпусов и обширной территории наилучше описывалось одним словом — непрезентабельное.«Металлург» я посетил впервые. Возникшая беспричинно убежденность, что санаторий давно мне знаком, вызвала такое странное ощущение — сродни возвращению туда, где меня долго ждали. Вскоре я смекнул, откуда у меня взялось стойкое ощущение дежавю. В первой части нашумевшей квестовой игры Бенуа Сокаля «Сайберия» встречается очень похожая на «Металлург» локация. Элитный морской курорт «Аралабад», пришедший в упадок из-за сильного обмеления моря. Там тоже были здания схожей постройки, медленно разрушаемые временем, местность и антураж, сохранившие торжественный дух советской эпохи. От нахлынувших разом впечатлений мое воображение здорово разгулялось. Привычное для меня погружение в миры нереальных фантазий, тогда было совсем неуместным. Одернув себя, я пошел дальше. Хотелось побыстрее донести коробку, вернуться на стоянку и поехать уже домой.На подступах к корпусу, в котором нам разрешили сложить весь груз из машин, я уловил в похолодевшем ночном воздухе стойкие запахи гари и дыма. Сначала я подумал, что где-то на территории санатория палят листву вкупе с распиленными на дрова деревьями, но вскоре выяснилось — просчитался. Горел тот самый корпус, к которому я шел; над ним полыхало алое зарево пожара, прикрытое разросшимися тополями и оттого невидимое со стороны дороги. Здание было объято пламенем от первых этажей до крыши. Внутри истошно вопили сгорающие заживо люди — я слышал их крики и ощущал вонь паленой плоти. Я замер на выложенной ракушечными плитами площадке — и тупо смотрел, как еще недавно целое здание пожирает неукротимое пламя. Огонь лизал оконные рамы, плясал на деревянных наличниках входных дверей. Не выдержав страшного жара, стекла кусками вываливались из рам, разбиваясь вдребезги. В окна невидимым потоком хлынул воздух, разбушевавшийся в здании огонь ярко полыхнул, подпитанный притоком «горючего». Изношенное строение поглотило огненное море пожарища. Дым поднимался густыми клубами, мрачный черный цвет смешивался со зловещим красным. Неукротимо грозная стихия пламени буйствовала безудержно.Говорят, на огонь можно смотреть бесконечно. Я всегда считал это полной чепухой. Но вот на моих глазах дотла сгорало не самое маленькое здание, огонь мог перекинуться на сухостой и спалить к чертям весь санаторий, а я стоял и смотрел на грандиозное пожарище, пораженный, впечатленный и очарованный его сокрушительной мощью. Меня совсем не волновало, что огонь может добраться до меня, ведь стоял я недалеко от корпуса. На счастье, все обошлось. Видение пожара исчезло, не успел я его осмыслить и хоть что-то предпринять. Сожранный огнем корпус вернулся в прежнее состояние, пропали запахи гари и дыма, смолкли крики. Чистой воды Сайлент Хилл. Только в вымышленном киношном городке все видения чудовищных созданий были обычными галлюцинациями, а что касалось фантомного пожара — то он не казался мне плодом бурного воображения. Или мое восприятие реальности исказилось под влиянием химерной атмосферы санатория, независимо от воли навевающей мистические фантазии. Поразмыслить над этим можно было и позже. Я занес в здание коробку, оставил ее в забитой другими ящиками комнате и быстренько пошел обратно.Шли недели. Мысли о призрачном пожаре не давали мне покоя. Я должен был узнать правду — и хотел докопаться до сути происшедшего. Поиски ответов я начал с углубленного изучения истории бывшей советской здравницы. Итак, в 1923 году был построен и торжественно открыт предтеча будущего санатория — дом отдыха «Металлург», рассчитанный на пятьдесят мест. К 1928 году были построены и введены в эксплуатацию еще три корпуса, рассчитанные на такое же число отдыхающих, сколько и первый. Курортный комплекс продолжал разрастаться, обзаведясь медицинским корпусом, крытым бассейном, спорткомплексом, летним кинотеатром, конюшнями и различными вспомогательными постройками.В 1930 году соответствующим указом правительства УССР дому отдыха «Металлург» был присвоен официальный статус санатория. За один курортный сезон в лечебном учреждении успевали оздоровиться до 250 человек. Во Вторую мировую нацистские оккупанты разместили в санатории военный госпиталь. В 1943 году перед отступлением из города они подожгли корпуса санатория. Не жестокость законченных садистов и бессердечие извергов заставили немцев так поступить. Секретная директива Вермахта предусматривала тотальное уничтожение всех стратегических объектов в оккупированных городах при реальной угрозе наступления советской армии.Сожжение «Металлурга» нацисты проводили второпях. Лежачих раненых никто не эвакуировал, их бросили погибать в огне. Души погибших немецких солдат, не сумевшие осознать, что они мертвы, навечно заключили себя в сожженном корпусе. Они не озлобленные сущности, очерненные ненавистью, а несчастные узники времени, обреченные бесконечно проигрывать момент своей гибели. Тяжкие посмертные страдания призраков ни в коей мере не озаботили новоназначенного Москвой градоначальника, идейного коммуниста и человека атеистических взглядов. Под бдительным надзором исполкома городского совета санаторий отстроили и снова открыли для желающих поправить здоровье. Идейные вдохновители восстановления «Металлурга» не удосужились задуматься, что они неосторожно накликали на санаторий большую беду. Дурное дело - тревожить тени мертвых.Одновременно с призраками сгоревших в огненном аду немцев я рассматриваю и альтернативную версию случившегося. Истории известно множество случаев, когда люди наблюдали реалистичные видения прошлого — хрономиражи. Самые известные на сегодняшний день хрономиражи: лондонская скотобойня, горящий дворец под Лиссабоном и знаменитый круизный лайнер «Титаник», неоднократно замечаемый в Атлантики после 1912 года. Фантом лайнера-легенды не единожды встречался торговым судам и военным кораблям почти всех стран мира. «Титаник» вечно плывет в никуда, его мертвые сигнальные огни зловещи и багровы, наглухо задраены иллюминаторы и двери, на палубе ни души. На капитанском мостике никого — и неясно, управляют ли судном люди из плоти и крови, или иные силы, издавна внушающие ужас. Никто не пытался догнать «Титаник», остановить его, предупредить, чем закончится его первый трансатлантический рейс. Все потому, что видели его только те корабли, которые сами терпели бедствие в открытом море. Среди моряков разошлось новое суеверие: встреча с фантомным «Титаником» предвещает несчастье. Но поскольку сюжет моей истории напрямую не связан с затонувшим трагически судном, продолжим исследование призрачных пожаров.В мае 1984 года призрачный пожар всполошил тихий эстонский городок Рапла. В тот день жители городка заметили, что над окружающими его лесами поднимается непроницаемый, черный как уголь дым. Предположив, что это горят леса, они завалили пожарную службу шквалом тревожных звонков. Каждый звонивший утверждал — пожар происходит недалеко от Раплы и скоро достигнет границ городка. Систематизировав полученную от звонивших информацию, пожарные пришли к выводу, что опасность от огня оказалось сильно преувеличенной. Расстояние между двумя крайними точками, над которыми был замечен дым, составляло не менее 60 километров. Замеченный рано утром, пожар не достиг города до вечера — по общему мнению, за целый день огненный фронт не сдвинулся и на метр.Изумленным этим открытием жителям осталось лишь наблюдать, как странный пожар постоянно менял свое местоположение, не приближаясь к Рапле и не отдаляясь от нее. Что в этом странного? Специалисты по лесным пожарам растолкуют вам, что настоящий огонь в условиях леса ведет себя совершенно иначе. Скорость огня составляет от 18 до 60 метров в час, а при сильном возгорании за один час охватывается один километр площади. Исходя из описаний жителей Раплы, сила пожара была довольно значительной, по причине чего уместно говорить о том, что он мог выжечь громадный массив леса и существенно сократить расстояние между собой и городком. Но мы помним, что пожару отчего-то не хватило целого дня на преодоление хотя бы четвертой части 60-километрового расстояния. Не потому ли, что никакого пожара в действительности не было? Что же тогда видели сотни людей, окруженных, как они думали, сплошной стеной огня? Дальше рассказывает один из местных пожарных.Пять пожарных машин объехали всю округу в поисках очага возгорания. Безрезультатно. Один из экипажей доложил о замеченном случае самовоспламенения жилого дома, вполне вписывающемся в теорию о пожаре как сложной наведенной галлюцинации.Инцидент в Рапле широко освещался прессой по горячим следам — детально, но без привязки к мистике. Только спустя много лет после выхода Эстонии из состава СССР газетчики раскрутили этот случай как бесспорное доказательство существования паранормальных явлений. У теории мистического происхождения неуловимого пожара сразу нашлись ярые противники. Несмотря на усилия приверженцев научного рационализма, инцидент в Рапле так и не был опровергнут экспертами по разоблачению мистификаций.Начитавшись о схожих явлениях в Интернете, я загорелся идеей провести собственное расследование. Поговорил с некоторыми сотрудниками санатория, через них вышел на бывшего главного врача. Он рассказал, что слышал о призрачном пожаре от своего предшественника, но сам ни разу этого явления не наблюдал. Главврач не согласился с моей гипотезой насчет призраков, он считал, что пожар — отголосок непростого прошлого санатория, самой драматической страницы в его истории.До истины я так и не докопался — и не берусь утверждать, за кем из нас правда. Но вам стоит знать, что за последние годы в санатории имели место немало малоприятных происшествий. В новогоднюю ночь 2017 года там сгорела бытовка сторожей, два человека не сумели выбраться и погибли в огне. Летом того же года при невыясненных обстоятельствах скончался молодой работник, нанятый ухаживать за содержащимися в санатории лошадьми. Новый, 2018 год, принес проблемы с законсервированной свыше десяти лет назад радоновой лабораторией, где неосмотрительно складировали невывезенные и незахороненные радиоактивные отходы. Хранились отходы в герметичных капсулах (барботерах) из нержавеющей стали и молибденового стекла, уложенных в свинцовые контейнеры. По правилам радиационной безопасности, касающихся радоновых лабораторий, контейнеры с капсулами были помещены в раздельных бетонных нишах, экранированных свинцовыми блоками. Но одной свинцово-бетонной защиты против ионизирующих излучений недостаточно. Радоновое хранилище в обязательном порядке оборудовалось замкнутой системой вентиляции со встроенными противорадиационными фильтрами и промышленными холодильными агрегатами, поддерживающими безопасный уровень температуры.С началом 2018 года в работе охлаждающей лабораторию установки наметились фатальные сбои, а долговременное хранение радоновых отходов предусматривает строжайшее соблюдение рекомендованного температурного режима — не выше двадцати одного градуса по Цельсию. Если установка «накроется» и температура внутри хранилища начнет повышаться — радоновые отходы отреагируют реакцией ускоренного деления-распада атомных ядер. В результате спонтанного выделения энергии произойдет концентрированный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, просторечно называемый радиоактивным выхлопом. Городские власти совместно с оперативным центром по предотвращению техногенных катастроф МЧС подсчитали, что смертоносное облако газообразного радиоактивного вещества за короткое время накроет два густонаселенных района города из четырех. Затем ветер разнесет излучающие радиацию частицы по городской агломерации. Заражение воды, почвы и воздуха — неизбежно. В условиях стремительного распространения радиации долго скрывать правду о разразившейся техногенной катастрофе не получится. Когда люди узнают, что произошла утечка смертельно опасного элемента, и никакой защиты от радиации нет, город захлестнет невообразимая паника.Апокалиптического сценария удалось избежать. Город выделил руководству санатория солидные деньги на предотвращение катастрофы, его нынешний главврач нашел фирму из соседней области, которая вывезла радиоактивные отходы на спецполигон и перезахоронила отработанные радоновые капсулы в железобетонном саркофаге глубоко под землей. Громкий скандал сильно ударил по репутации санатория, которая и до инцидента с радоном была не из лучших. В настоящее время когда-то передовое медицинское учреждение простаивает без клиентов и медленно ветшает, ведь денег на ремонт и реконструкцию разваливающихся зданий нет. Недавно на территории санатория поселились военные. Они вырубили значительную часть деревьев, покрывающих склоны санатория, и теперь «Металлург» не выглядит непроходимым лесом. Иногда, ненастными вечерами, когда хлещет дождь, поднимается ветер и на море бушует шторм, жители близлежащих домов замечают багровое зарево, расцветающее над санаторием. Феномен «призрачного пожара» происходит строго в одно и то же время — 22.15, и длится не дольше пяти минут. Насколько мне известно, четкой последовательности в его повторениях нет. Бывает, что явления призрачных пожаров прекращаются на срок от нескольких недель до одного-двух месяцев. Военные, если им что-то и известно, лаконично отмалчиваются, я тоже не горю желанием болтать лишнего на людях. Не все же поверят в то, что я видел горящее здание, которое каждый раз остается целехоньким, слышал крики погибающих людей. Призраки и хрономиражи — это благодатная тема для щекочущих нервишки рассказов ночью у костра. По-настоящему никто не воспринимает такие истории всерьез и не верит тем, кто их рассказывает.

Ключевые слова: Призраки пожар санаторий заброшенные места авторская история

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