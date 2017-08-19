Город, которого нет

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:15

Зонтик Просмотров: 25 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:15 by

В первом сне я вижу одну из окраин нашего городского парка. Но того, что регулярно приходит ко мне во сне, в реальности там нет. Весь парк изучен мною от и до - со всех сторон он окружен деревьями. Ни в одном уголке нет того дивного зрелища из сна - высокого кремового обелиска со сверкающей наверху звездой и со списком по центру (что удивительно - ни разу мне не доводилось прочитать, что же там написано, текст словно размазывается каждый раз). Огорожен этот обелиск черными цепями. И всегда сзади него сияет свет - не желтый, как от солнца, а белый.Второй сон стал сниться мне относительно недавно, примерно года три назад. Здесь ситуация аналогичная, только немного в другом ракурсе - мне снится, что я еду в троллейбусе на предыдущее место работы. Но опять-таки, в реальной жизни, во-первых, я никогда не ездила именно этим маршрутом на работу (я живу в одном районе города, а во сне я еду из другого), а во-вторых, - самое главное, - этот маршрут в моем сне бесконечный. На одном из поворотов троллейбус словно попадает в какую-то воронку и никак не может повернуть. Это сложно описать словами, но это как бы постоянное движение в одном направлении. Словно поворот повторяется бесконечное множество раз и никак нельзя выехать на прямую дорогу. Но в конце концов мы как-то поворачиваем и снова едем, однако того места, которое мы проезжаем, тоже нет в реальности.Если бы подобное приснилось один раз, я, возможно, и не запомнила бы этого, как не запоминаются нам великое количество наших снов. Но поскольку это повторяется регулярно, невольно напрашивается вопрос - что это? Игра воображения? Или это и правда та самая параллельная реальность, которую мы не видим, но которая существует, независимо от нашей веры или неверия в нее?

Ключевые слова: авторская история сон Дорога парк Троллейбус Параллельный мир

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