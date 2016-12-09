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Страшно интересно

Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич

Мирьяна Кика Милошевич (Mirjana Kika Milosevic) — невероятно талантливый сербский визажист, который при помощи одного только грима способна завязать себя в узел, превратить себя в жуткого Джокера и лишиться верхней части своего тела. И всё это настолько реалистично, что порой трудно поверить, что на самом деле этого не происходит.
Невероятные сочетания цвета и тени уже помогли девушке занять первое место в категории оптических иллюзий Serbian NYX Face Awards и подарили ей более 150 000 подписчиков на YouTube.





Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич
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Вчера, 22:08 by LynxПросмотров: 72Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: Грим иллюзия боди-арт талант макияж

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:33
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Забавно) Как она это потом смывает бедная. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 22:57
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Очаровательные образы,..до жути! +
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#3 написал: SHINJIRO
Сегодня, 00:30
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Фотошоп и все дела) +
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#4 написал: Lynx
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Цитата: SHINJIRO
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Я как бэ видео создания приложила)
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#5 написал: Летяга
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Здорово. Та часть, что без видео, действительно выглядит "просто нарисованной". И это ведь надо делать быстро! При этом рисовать обеими руками, ориентируясь на отражение. Да и с чувством юмора у дамы полный порядок.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:28
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Мирьяна Кика Милошевич — невероятно талантливый сербский визажист!!!+++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#7 написал: Крокозябла
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#8 написал: зелёное яблочко
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