Невероятные иллюзии от Мирьяны Кики Милошевич

Lynx Просмотров: 72 Комментарии: 8 +7 Вчера, 22:08 by

Мирьяна Кика Милошевич (Mirjana Kika Milosevic) — невероятно талантливый сербский визажист, который при помощи одного только грима способна завязать себя в узел, превратить себя в жуткого Джокера и лишиться верхней части своего тела. И всё это настолько реалистично, что порой трудно поверить, что на самом деле этого не происходит.Невероятные сочетания цвета и тени уже помогли девушке занять первое место в категории оптических иллюзий Serbian NYX Face Awards и подарили ей более 150 000 подписчиков на YouTube.

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