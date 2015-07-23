Не ходите в гиблые места!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:34 by

Решили мы с друзьями пойти в поход на неделю. Поход представлял собой не просто путешествие по лесам и горам, а в том числе и по заброшенным, давно опустелым деревенькам. Большинство из них представляли собой лишь пустынные земли, на которых, как гнилые пни, кое-где еще стояли полусгнившие, вросшие в землю обломки домов.Так вот, собрали мы свои рюкзаки, запаслись провизией на неделю, взяли фонарики, запасные батарейки к ним, спички и тому подобные предметы, необходимые каждому уважающему себя путешественнику. Также мы взяли фотокамеру, так как хотели наделать кучу снимков окружающей нас природы и, конечно, тех гиблых мест, к которым мы так неразумно направились. Надо сказать, нас было пятеро человек — я, Сергей, Павел, Роман и Дмитрий. На тот момент нам всем было по 19 лет, мы вместе учились на первом курсе института, но так как было лето (начало июля), делать нам было абсолютно нечего.Были сданы последние экзамены, и, чтобы не маяться в пыльном городе, мы решили совместить полезное с приятным, отправившись в поход. Перед тем, как отправиться в свое путешествие, мы изучили прогноз погоды на ближайшие 7 дней: погоду обещали солнечную.Итак, мы договорились встретиться утром около 7 часов и сразу же сесть в пригородную электричку, что и было нами осуществлено. Ехали мы весело, болтая ни о чем — наконец-то закончились заботы, и настали долгожданные каникулы. В электричке, как ни странно, народу было совсем мало. Хотя, наверное, неудивительно, потому что было утро понедельника: все те, кто не разъехался по отпускам, сейчас идут на работу, а дачники уже в начале мая уехали вон из города.За окнами в хаотичном порядке мелькали деревья, редкая поросль кустарников, иногда мелькали маленькие, словно сказочные, домики. Они были заботливо ухоженными и нарядными. Изредка в окнах начинала мелькать пустынная местность, представляющая собой зеленую травяную равнину, усыпанную желтыми, голубыми и белыми пятнами – цветами, у которой, казалось, нет ни начала, ни конца. Окна были приоткрыты, и до нас доносился опьяняющий запах трав, пропитанных росой и солнечным воздухом. День постепенно вступал в свои права, и уже вскоре воздух становился не теплым, а жарким и душным.Мы, наболтавшись и насмотревшись в окно, от скуки пару раз выходили в тамбур, там было накурено и душно. Наконец мы доехали до места, откуда должны были отправиться в поход – в наше вольное плавание.Сойдя с электрички и оказавшись на небольшом полустанке, мы сразу же решили сойти с дороги и углубиться в лес. Вокруг была красота – стройные пятнистые березки и кое-где редкими рядами промелькивали зеленые сосны. Небо было ярко-синим, а те немногочисленные пушистые облака, что были на небе, отличались сегодня такой белизной, что, казалось, от них исходит какое-то сияние, они были как накрахмаленные и четко выделялись на фоне яркого неба каждым своим завитком. Вот начинается еще один, казалось бы, самый обычный июльский день, но для солнца и синего неба с накрахмаленными облаками он, как и все остальные дни, особенный, неповторимый, и поэтому все вокруг, кажется, отдает дань уважения этому летнему дню.Теперь, удалившись от суеты, мы тихо шли между деревьями, стараясь ничем не нарушить царившие тут покой и гармонию. Мы рассчитывали пройти еще около 15 километров, прежде чем осуществить первый привал. А шли мы целенаправленно. Пунктом назначения являлась небольшая, когда-то жилая, а теперь разрушенная деревенька, которая на карте называлась Солнцево и числилась ненаселенной. За свой путь нам пару раз повстречался ручей, из которого мы все же не рискнули испить, так как воды у нас пока было достаточно, но вода в ручье была кристально чистая, так что мы взяли это на заметку. Великое множество было грибов и ягод. Мы даже немного набрали этих лесных угощений, но так как рюкзаки у нас у всех и без того были полные, то решили, что нам пока и этого хватит на сегодняшний ужин.Весело щебетали птицы, переговаривались деревья, шелестя своими кронами, легонько дул теплый ветерок. Здесь, в лесу, было гораздо прохладнее, поэтому мы шли бодро и усталости практически не чувствовали. Когда выходили на открытое пространство, то чувствовали приторный и сладкий запах разомлевшей от солнца травы, который смешивался с испарениями утренней росы. Земля уже впитала в себя лучи солнца, и от нее тоже теперь исходило тепло, солнце уже нещадно палило и припекало наши макушки, укрытые кепками. Вот уже и полдень – около 12 часов дня. Идти осталось не так много – примерно еще четверть пути. Теперь идти стало труднее. Мы вышли из леса и остались беззащитными под жаркими лучами солнца. С трудом продираясь сквозь высокую, по пояс траву, мы вышли к небольшой речушке, названия которой даже не знали, да и на карте она никак не обозначалась. Это даже была не река, а казалось, разросшийся ручей, который теперь важно и степенно тек, блестя своими тонкими прозрачными водами. Мы решили достать карту местности и рассмотреть получше, где мы теперь находимся и долго ли еще идти. Посмотрели: наша деревенька была уже значительно ближе, оставалось пройти всего около 4 километров, и мы достигнем желанного привала. Умывшись из ручья и немного взбодрившись, мы двинулись дальше. Ловко перейдя ручей по выступавшим из него камням, мы оказались на небольшом пригорке. С него был виден небольшой, обросший кустарником лесок.Дальше мы пошли с песней, так было гораздо легче и веселей идти, усталость как рукой развеяло, последние километры мы прошли довольно быстро. Вот, наконец, показался хутор небольшой деревеньки. Деревня располагалась на пологой равнине, дальше виднелся лес, и вроде бы даже где-то текла небольшая речка. Дома, как ни странно, довольно хорошо сохранились. Они, в основном, были бревенчатые, с расписными ставнями. Кое-где краска уже облупилась, но еще можно было различить веселый цветной узор. Здесь было несколько улиц и многочисленное количество домов, правда, некоторые из них слегка покосились, но, несмотря на это, было видно, что они еще долго будут стоять наперекор воле его величества времени.Вот мы вошли и оказались на широкой улице, она когда-то служила здесь центровой. Несмотря на то, что мы шли вместе, нам было как-то неуютно и даже страшновато: казалось, что из пустых окон за нами наблюдают. Впрочем, наверное, это чувство всегда возникает в подобных местах. Несмотря на то, что нога человека вот уже несколько десятков лет здесь не ступала, казалось, что только вчера люди покинули свои жилища и вот-вот должны вернуться вновь. Паша предложил нам разделиться и осмотреть несколько домов. Сказано – сделано.Мы вместе с Ромой выбрали один дом, а трое наших друзей решили пройти вглубь к другим домам, которые располагались чуть подальше.Дом, который мы с Ромой выбрали, представлял собой добротное деревянное строение с высоким резным крыльцом и был еще крепким. Мы поднялись по ступенькам, они громко скрипели под нами, посмотрели на дверь, она была незаперта. Было впечатление, что люди, когда-то жившие здесь, и вовсе не покинули свое жилище, а только вышли во двор ненадолго, по своим хозяйственным делам. Мы прошли в сени. Там в углу стоял старый пыльный сундук и небольшой буфет с выдвижными ящиками. Даже циновка на полу, что удивительно, сохранилась, только виднелась небольшая пыль. В доме имелись три комнаты – кухня и две спальни. Из мебели почти ничего не было тронуто. Все, как и должно быть, находилось на своих местах: в спальнях кровати и шкаф, в кухне — стол, на столе стояла керосиновая лампа и запылившиеся стеклянные банки. Пол был усыпан мелким мусором – черепками и еще чем-то непонятного происхождения. Потолок состоял из деревянных балок. По бокам у стены стояли две широкие лавки, видимо, на них когда-то тоже спали. Внезапно во дворе раздались шаги – протяжно хлопнула калитка, заскрипели ступеньки крыльца. Не сказать, что мы испугались, в тот момент мы подумали, что это, видать, кто-то из наших друзей решил к нам присоединиться. И действительно, это было так – через минуту в дверном проеме показался Дима. Он как-то уж очень по-хозяйски прошел и встал посередине комнаты, было такое впечатление, что он ничему увиденному не удивляется, как будто и раньше бывал здесь. В доме было три комнаты, а он сразу же вошел в кухню, где мы и находились, хотя она располагалась в отдалении от входа, и первой шла как раз спальня. Дима вошел и уставился на нас. Нам еще тогда показалось это странным, мы удивились, но не придали этому значения.Рома спросил:— Ну чего, посмотрели другой дом?Дима в ответ брату только сверкнул глазами и ухмыльнулся.— Ты чего? Где остальные?А он нам:— Чего приперлись сюда? Идите вон лучше к колодцу, нечего здесь шастать!И начал выталкивать нас из комнаты. Мы ничего и сказать не успели, как оказались во дворе.— Чего это он? Обалдел? Ну, я ему сейчас покажу, — сказал Рома.— Эй, Димка, ты где?Вытолкав нас из дома, сам Дима и не думал оттуда выходить.— Что за шутки у тебя еще дурацкие?Рома снова поднялся по ступеням крыльца, но успев подняться, снова чуть ли не кубарем оттуда скатился, он подошел ко мне. В глазах друга был неподдельный страх.— Что случилось-то? Ты чего?— Там, там… посмотри!Он поволок меня к крыльцу, мы поднялись по скрипучим ступенькам и глазам своим не поверили: на двери висел огромный амбарный замок.— Это что? Это как?Внезапно мы почувствовали, что по ту сторону двери кто-то стоит, нас охватил такой ужас, что мы стояли и не могли даже пошевелиться. Тело окаменело и не слушалось, ноги вросли в землю. Всем своим существом мы ощущали, что нужно отсюда бежать, но мы не могли сдвинуться с места. Внутренний голос кричал: «Бегите, бегите отсюда, из этого проклятого места». Мы стояли лицом к двери дома, когда услышали шаги со стороны калитки, внезапно мы смогли двигаться и обернулись — там стояли наши друзья. Мы бросились к ним навстречу, однако Рома тихонько сказал:— Подожди.Мы остановились на полпути, тем временем Сергей крикнул нам:— Вы чего там копаетесь? Пойдемте лучше осмотрим реку и старый колодец!А сам ухмыляется так противно и в глазах то и дело мелькает что-то такое, недоброе. Остальные, Дима и Паша, молчали. Они продолжали идти по направлению к нам, в каждом их движении просматривалось что-то неестественное, не ходят так наши друзья, да и люди вообще. Но мы все стояли как завороженные и не могли понять, что же это не так, в чем же дело.Вдруг Рома заорал:— Тени! Тени-и-и!Этот крик вывел нас обоих из оцепенения. Те, кто шли к нам и уже находились от нас в полуметре, не отбрасывали теней, а солнце ярко светило.— Бежим!Мы побежали. Перемахнув через плетень, мы оказались с другой стороны дома: путь к выходу из деревни был отрезан.— Только не оборачивайся! Ради Бога, не оборачивайся!Рюкзаки были довольно тяжелые, но чувство ужаса нас подгоняло, и мы бежали сами не зная куда. Промелькивали дома, но вдруг впереди нашему взору предстала картина, от которой волосы зашевелились у нас на голове. Там стояли Сергей, Дима и Павел и весело разговаривали. А разговаривали они с нами же. Или, точнее, с теми, кто прикидывался нами. Я увидел самого себя, стоящего чуть сбоку, и Ромку, не того, который находился сейчас со мной, а другого. Тем временем наши двойники разом повернулись в нашу сторону. Наши друзья тоже увидели нас и от увиденного, наверное, ужаснулись не меньше, чем мы сами. Я закричал:— Бегите, бегите в сторону леса!И они побежали. Позже они нам рассказывали, что они зашли в один из домов, не успев толком ничего рассмотреть, они услышали наши голоса с улицы, которые сказали примерно следующее:— Эй, что вы там застряли? Идите к нам, мы тут кое-что поинтереснее обнаружили!На что Димка, Сергей и Пашка, выглянув, увидели меня с Ромкой. Где-то в подсознании каждый из них чувствовал какой-то подвох, но они, как и мы с Ромой в первый раз, обманулись и, ничего не подозревая, пошли навстречу черт пойми к кому в нашем облике. А эти, прикинувшись нами, сказали им, что в домах нет ничего интересного, зато в колодце… Мы и сейчас не можем понять, в каком колодце, кто и, главное, зачем нас все время пытался заманить в этот колодец? Но так и не узнав, какой такой колодец и что в нем, друзья вдруг видят замечательную картину – нас, бегущих с Ромой, с перекошенными от ужаса лицами и бегущих за нами своих же двойников. И тут я страшно кричу: «Бегите! Бегите в лес!». Но это было уже потом. А сейчас мы просто бежали из последних сил, потому что инстинктивно каждый из нас чувствовал – эти не должны ни в коем случае нас догнать. Если они нас догонят, то ничего хорошо не будет, и это будет конец, в прямом смысле слова. Может быть, поэтому-то мы смогли пробежать довольно длинное расстояние с тяжелыми рюкзаками, голодные и изрядно уставшие при этом.Внезапно меня пронзила страшная мысль: ведь мы бежим через лес, а дальше – река. В памяти всплыли слова: «Пойдем лучше реку посмотрим и колодец». А тем временем лес стал заметно редеть, в воздухе явственно ощущалась свежесть, влага и запах реки. Реки! Нет, мы ни в коем случае не должны добежать до туда, ведь они специально нас гонят туда. Туда, откуда мы уже не выберемся никогда. Я оглянулся – да, так и есть, преследователей не было видно, за нами давно никто не гнался, ведь мы сами бежали навстречу своей гибели, их задача была лишь нас напугать, заманив, таким образом, в лес. Я быстро выбежал вперед и преградил дорогу своим друзьям, не дав вымолвить им при этом ни слова. Шепотом быстро начал говорить свои догадки.— Надо посмотреть карту, — сказал я.Рома вытащил карту, мы начали сосредоточенно рассматривать местность и думать, как выбраться отсюда, миновав саму деревню, вперед ни в коем случае идти было нельзя.— Послушайте, у нас только один вариант – сейчас нужно быстро идти направо, вдоль реки, не доходя до нее, деревня протяженностью всего в пару километров, за четверть часа мы ее обогнем и потом уже выйдем на опушку леса.Мешкать было нельзя, и поэтому, несмотря на усталость, мы снова припустили бежать, не теряя больше ни секунды.Вот наконец со скоростью света мы миновали проклятую деревню. Пробежав еще некоторое расстояние, мы повернули к выходу из леса. Сердце бешено колотилось – мы мечтали выбраться прочь отсюда. Солнце уже начинало клониться к закату – было уже пять часов вечера, а идти еще прилично.Выйдя к опушке, мы немного сбавили темп, но сделать привал не решились, а продолжали упорно идти. Наконец-то ручей показался, в котором мы в обед умывались. Мы хотели было хоть тут чуть передохнуть, как вдруг Пашка как-то нервно воскликнул:— Нет! Идем дальше!Мы, переглянувшись, пошли дальше. Шли мы около двух часов, когда, наконец, к нашему великому счастью, показалась знакомая поросль кустарников и березки. Вот и уже дорога впереди виднеется.— Сереж, посмотри расписание, как там, успеваем на электричку?На что Сережа достал лист с переписанным нами расписанием. Так как мы планировали растянуть поход на неделю, то все же на всякий случай переписали недельное расписание по дням и часам. Естественно, все и думать забыли о продолжении нашего похода, мы мечтали только поскорее добраться до города и попасть домой. В 8 часов вечера последняя электричка должна идти, сейчас половина восьмого, мы как раз успеваем. Да уж, ночевать тут совсем нам не хотелось. Если даже и случилось бы такое, мы, наверное, все равно бы не остались здесь, а, ни на секунду не останавливаясь, продолжили бы путь домой пешком. Мы лучше шли бы всю ночь пешком, чем позволили себе остаться в этих жутких, как нам теперь казалось, местах.Мы сложили наши рюкзаки и устало присели рядом, облокотившись на них. Некоторое время мы молчали, каждый из нас переваривал случившееся сегодня. Первым тишину нарушил Павел:— Кто они и что хотели от нас?— Не знаю, — ответил Роман. — Но то, что это не люди, - это точно.— Ведь мы с ребятами сразу почувствовали что-то неладное, когда вас увидели, мы своими глазами видели, как вы зашли в дом на окраине, когда сами мы уже почти до другого дома дошли. И не успели мы зайти, как сразу же вы, то есть они, похожие на вас нас позвали, – окончательно запутавшись в словах, Сергей констатировал. – Вы просто физически бы не успели дойти сразу до того дома, в который зашли мы. Да и выглядели они не так.— Тихо! – Внезапно оборвал его Рома. — Слышите? Мы услышали странный и пугающий вой где-то очень далеко, он до нас еле доносился.— Ты думаешь, что это там?— Не знаю, — ответил Рома – но лучше сейчас не разговаривать об этом, такие разговоры материальны и притягивают неприятности.Внезапно нас снова сковал страх. Мы напряженно стали прислушиваться. Посмотрели на часы – без 5 минут 8 вечера. Скорее бы электричка подошла. Переминаясь с ноги на ногу и мысленно молясь, мы вдруг с облегчением услышали стук приближающихся колес. Когда мы уже сидели на своих местах и за окном начал отдаляться полустанок, мы, не зная почему, выглянули в окно и посмотрели назад. То, что мы там увидели, повергло нас в такой ужас, что, не помня себя, мы стали креститься. Вдалеке, на опушке леса, из которого мы чудом вышли, стояла и неестественно поворачивала головами в разные стороны группа людей, состоящая из пяти человек, в них каждый из нас узнал наших преследователей, принявших наш облик.Приехали мы уже затемно. Чтобы не беспокоить родителей, ночевать мы все вместе отправились к Роману: он единственный из нас временно жил дома один, пока его родители отдыхали на даче. У Ромы трехкомнатная квартира, так что мы без проблем улеглись спать.Утром мы проснулись, но долго еще не могли прийти в себя после пережитого ужаса. Мы искренне благодарили Бога, что вернулись домой и остались целыми и невредимыми. Теперь все произошедшее вчера казалось нам страшным кошмаром, здесь нас окружала обыденная и такая родная обстановка.Снова светило солнце, был вторник. Теперь, когда нам ничего не угрожало, мы начали наперебой расспрашивать друг друга и делиться пережитым.— Слушайте, – сказал Пашка. — Я теперь только понимаю, чем же они все-таки отличались от вас, от настоящих!— Чем? — хором спросили мы.— Да ведь у них же шрамов не было! И взгляд был какой-то…На мгновение два наших друга – Сережка и Димка — замерли, а потом оторопело сказали:— И правда, как же мы про шрамы-то ваши забыли, не заметили! Да, у нас с Ромкой действительно были эти приметы. Я в детстве неудачно упал, результат этого падения остался у меня на лице чуть повыше правой брови, а у Ромки от рождения было небольшое родимое пятнышко – чуть ниже губ, на подбородке, оно действительно смотрелось как шрам или ожог.— Да, и тени, тени от них не было! – закричал Рома.— Да, и это тоже. И двигались они странно, ноги как будто подволакивали, – вторил Дима.— Хорошо, что мы хоть живы остались, – подвел итог Сергей.Мы решили уехать к родителям Романа на дачу. На даче мы всю неделю прекрасно провели время. Потом разъехались по домам. Как-то незаметно пролетело лето, вот и сентябрь начался. Учеба в институте. Жизнь текла размеренно и своим чередом.С тех пор прошло несколько лет. По заброшенным местам лазать наша охота как-то после того случая поубавилась. Нет, мы не разлюбили походы, но теперь стараемся не лезть туда, куда не просят. Мы также встречаемся, гуляем, вместе ходим в походы, но всячески теперь стараемся обходить такие гиблые места. Случившееся на всю жизнь послужило нам хорошим уроком.

Ключевые слова: Поход электричка деревенька двойники лес колодец гиблые места

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